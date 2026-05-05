In aller Kürze Der Shanling EC Play ist ein kompakter tragbarer CD-Player von Shenzhen Shanling Digital Techno Co. Ltd. mit 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, 4,4 mm Pentaconn, Bluetooth 6.0, USB-DAC-Funktion, S/PDIF koaxial Ausgang und bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit.

Shenzhen Shanling Digital Techno Co. Ltd. zählt zu jenen Herstellern, die sich seit vielen Jahren mit mobilen Audio-Lösungen, DACs, Kopfhörerverstärkern, Netzwerk-Playern und CD-Playern befassen. Gerade die CD spielt bei Shanling seit mehr als drei Jahrzehnten eine Rolle, vom klassischen Heimgerät bis hin zu portablen Lösungen. Mit dem Shanling EC Mini, dem aufwendiger ausgeführten Shanling EC Zero T mit R2R-Wandler und Röhrenausgangsstufe sowie dem Shanling EC Zero AKM hat das Unternehmen zuletzt gezeigt, dass die Compact Disc auch abseits stationärer HiFi-Racks wieder eine erstaunlich lebendige Nische besetzt.

Der neue Shanling EC Play verfolgt nun einen anderen Ansatz. Er soll nicht als maximal audiophiles Statement auftreten, sondern als kompakter, bezahlbarer und alltagstauglicher tragbarer CD-Player. Shanling spricht selbst davon, mit diesem Modell weniger die reine High-end-Attitüde zu suchen, sondern vielmehr ein Stück jener Selbstverständlichkeit zurückzubringen, die tragbare CD-Player einst im Alltag hatten. Der Unterschied: Der Shanling EC Play kombiniert diese Idee mit aktueller Digitaltechnik, symmetrischem Kopfhörerausgang, Bluetooth und USB-DAC-Funktion.

Key Facts

Produkt: Shanling EC Play

Kategorie: Tragbarer CD-Player mit Kopfhörerverstärker, Bluetooth und USB-DAC

Hersteller: Shenzhen Shanling Digital Techno Co. Ltd.

Gehäuse: Aluminiumkonstruktion

Gewicht: rund 418 g

CD-Formate: CD, CD-R und CD-RW

Ausgänge: 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, 4,4 mm Pentaconn, 3,5 mm S/PDIF koaxial

Bluetooth: Bluetooth 6.0 mit LDAC, AAC und SBC als Empfänger

USB-DAC: Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis DSD256

Akku: 3.450 mAh

Laufzeit: bis zu zwölf Stunden

Farben: Schwarz, Silber und Grün

Preis: € 220,-

Verfügbarkeit: ab Anfang Mai 2026

Kleiner, leichter, robuster

Der Shanling EC Play ist nach Angaben des Herstellers kleiner als die bisherigen portablen CD-Player des Unternehmens und bringt rund 418 g auf die Waage. Dennoch setzt Shanling auf eine Aluminiumkonstruktion, die dem Gerät eine solide Anmutung verleihen soll. Die Abmessungen betragen 142 x 125,1 x 26 mm, womit der Shanling EC Play tatsächlich eher als kompakter Begleiter für Tasche, Schreibtisch oder Reise gedacht ist als als klassischer Desktop-CD-Player.

Die Bedienung erfolgt bewusst direkt am Gerät. Taktile Tasten übernehmen die Wiedergabesteuerung, ein kleines 1,12 Zoll Display zeigt grundlegende Informationen und erlaubt den Zugriff auf Einstellungen. Eine App ist dafür nicht erforderlich. Das passt zum Konzept: Der Shanling EC Play will unkompliziert sein, schnell startklar und unabhängig von einer Smartphone-Oberfläche bedienbar.

Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling EC Play Portable CD Player Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling EC Play Portable CD Player Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling EC Play Portable CD Player Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling EC Play Portable CD Player

Aktive magnetische CD-Fixierung für stabile Wiedergabe

Ein zentrales technisches Detail ist die aktive magnetische CD-Fixierung. Sie soll dafür sorgen, dass die Disc auch bei Bewegung, unterschiedlichen Winkeln und mobiler Nutzung stabil läuft. Genau das ist bei tragbaren CD-Playern entscheidend, denn die Wiederbelebung dieser Gerätekategorie funktioniert nur dann glaubwürdig, wenn sie nicht allein nostalgisch wirkt, sondern im Alltag tatsächlich zuverlässig nutzbar bleibt.

Der Shanling EC Play unterstützt CD, CD-R und CD-RW und bietet laut Hersteller Gapless Playback. Gerade bei Live-Alben, Klassikaufnahmen oder Konzeptalben ist das wichtig, weil Titelübergänge ohne störende Pausen erhalten bleiben.

Kopfhörerausgänge mit 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn

Für die direkte Wiedergabe stehen zwei Kopfhörerausgänge bereit. Neben einer klassischen 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke bietet der Shanling EC Play auch einen symmetrischen 4,4 mm Pentaconn Ausgang. Damit adressiert Shanling nicht nur einfache In-ear-Kopfhörer, sondern auch anspruchsvollere Kopfhörer, die von einer höheren Ausgangsleistung profitieren.

Im Inneren arbeitet laut Spezifikation ein Cirrus Logic CS43198 als D/A-Wandler. Die Verstärkung übernimmt ein Paar SGM8262-2. Über die 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke liefert der Shanling EC Play 44 mW an 32 Ohm im Low-Gain-Betrieb und 177 mW an 32 Ohm im High-Gain-Betrieb. Über den 4,4 mm Pentaconn Ausgang steigt die Leistung auf 177 mW an 32 Ohm im Low-Gain-Betrieb beziehungsweise bis zu 700 mW an 32 Ohm im High-Gain-Betrieb. Damit ist der Shanling EC Play für viele mobile Kopfhörer und auch für manche größere Modelle gerüstet, sofern diese keine extrem leistungshungrigen Spezialfälle darstellen.

Mehr als ein tragbarer CD-Player

Interessant ist, dass Shanling den EC Play nicht auf die reine CD-Wiedergabe beschränkt. Über den 3,5 mm S/PDIF koaxial Ausgang lässt sich das Gerät als CD-Quelle an externe D/A-Wandler oder HiFi-Komponenten anbinden. Damit kann der Shanling EC Play auch am Schreibtisch oder in einer kompakten HiFi-Kette als CD-Transport dienen.

Hinzu kommt ein USB-DAC-Modus. Über USB verarbeitet der Shanling EC Play Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis DSD256. Damit lässt sich das Gerät auch als externer D/A-Wandler für Computer, Smartphone oder Tablet nutzen, sofern die jeweilige Quelle dies unterstützt.

Bluetooth 6.0 erweitert das Konzept zusätzlich. Im Empfänger-Modus unterstützt der Shanling EC Play LDAC, AAC und SBC, sodass Musik direkt vom Smartphone an den Player übertragen werden kann. Als Bluetooth-Sender steht SBC zur Verfügung. Damit bleibt der Fokus zwar klar auf CD und kabelgebundener Wiedergabe, Shanling ergänzt aber jene Funktionen, die ein modernes portables Audiogerät heute deutlich flexibler machen.

Akku mit bis zu zwölf Stunden Laufzeit

Der integrierte Akku bietet eine Kapazität von 3.450 mAh. Shanling gibt eine maximale Laufzeit von bis zu zwölf Stunden an. Für einen portablen CD-Player mit Kopfhörerverstärker, Bluetooth-Funktion und USB-DAC-Modus ist das ein praxisgerechter Wert. Entscheidend wird im Alltag natürlich sein, welche Betriebsart genutzt wird, welcher Ausgang aktiv ist und welche Kopfhörer angeschlossen werden.

Alle Vorteile auf einen Blick

Kompakter tragbarer CD-Player mit Aluminiumgehäuse

Unterstützt CD, CD-R und CD-RW

Aktive magnetische CD-Fixierung für stabile Wiedergabe

Gapless Playback für nahtlose Übergänge

3,5 mm Stereo-Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn Kopfhörerausgang

Bis zu 700 mW an 32 Ohm über 4,4 mm Pentaconn

Cirrus Logic CS43198 DAC und zwei SGM8262-2 Verstärker

USB-DAC-Modus mit Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis DSD256

Bluetooth 6.0 mit LDAC, AAC und SBC als Empfänger

3,5 mm S/PDIF koaxial Ausgang für externe D/A-Wandler

3.450 mAh Akku mit bis zu zwölf Stunden Laufzeit

In Schwarz, Silber und Grün erhältlich

Preis und Verfügbarkeit

Der Shanling EC Play soll ab Anfang Mai 2026 erhältlich sein. Angeboten wird er in den Farbvarianten Schwarz, Silber und Grün. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei € 220,-. Für den US-Markt nennt Shanling einen Preis von US$ 199,-, wobei dort die tatsächlichen Händlerpreise abweichen können.

Fazit

Der Shanling EC Play ist kein nostalgisches Accessoire, sondern eine bewusst pragmatische Rückkehr des tragbaren CD-Players. Shenzhen Shanling Digital Techno Co. Ltd. reduziert gegenüber den aufwendigeren Modellen der eigenen EC-Linie den audiophilen Luxus, behält aber jene Funktionen bei, die den Player heute interessant machen: stabile CD-Wiedergabe, ordentliche Ausgangsleistung, 4,4 mm Pentaconn, USB-DAC-Modus, Bluetooth 6.0 und ein digitaler Ausgang für externe D/A-Wandler.

Damit richtet sich der Shanling EC Play an Nutzer, die CDs wieder unkompliziert hören möchten – unterwegs, am Schreibtisch oder als kleine Quelle in einer HiFi-Kette. Gerade der Preis von € 220,- macht das Gerät spannend, denn es verbindet den Charme physischer Tonträger mit einer Ausstattung, die klar in die Gegenwart gehört.

Produkt Shanling EC Play Preis € 220,-

Technische Daten

Produkt Shanling EC Play Kategorie Tragbarer CD-Player mit Kopfhörerverstärker, Bluetooth und USB-DAC Gehäuse Aluminiumkonstruktion Abmessungen 142 x 125,1 x 26 mm Gewicht ca. 418 g Display 1,12 Zoll Display Unterstützte Disc-Formate CD, CD-R, CD-RW CD-Wiedergabe Gapless Playback CD-Fixierung Aktive magnetische CD-Fixierung D/A-Wandler Cirrus Logic CS43198 Verstärker 2 x SGM8262-2 Kopfhörerausgänge 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, 4,4 mm Pentaconn Digitalausgang 3,5 mm S/PDIF koaxial USB-DAC Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz, DSD bis DSD256 Frequenzgang CD 20 Hz bis 20 kHz Frequenzgang USB-DAC 20 Hz bis 40 kHz Bluetooth Bluetooth 6.0 Bluetooth-Empfang LDAC, AAC, SBC Bluetooth-Sender SBC Akku 3.450 mAh Akkulaufzeit Bis zu zwölf Stunden Farben Schwarz, Silber, Grün

Marke Shenzhen Shanling Digital Techno Hersteller Shanling Audio Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Shanling