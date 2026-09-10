In aller Kürze Der Shanling M8T Cu und der Shanling UA7 Cu sind weit mehr als neue Farbvarianten der bekannten Röhrenmodelle. Ihre Hauptgehäuse bestehen vollständig aus einer Kupferlegierung, die nicht nur für eine besonders elegante Optik und hochwertige Haptik sorgt, sondern zugleich die Abschirmung der Elektronik verbessern soll. Shanling führt darauf eine wärmere, sattere Abstimmung, einen ruhigeren Hintergrund und etwas ausgeprägtere dynamische Kontraste zurück. Die limitierten Modelle erscheinen in der zweiten Septemberhälfte 2026 für € 2.199,- beziehungsweise € 369,-.

Bei Audiokomponenten bleibt Kupfer normalerweise im Verborgenen. Es führt Signale, steckt in Leiterbahnen, Kabeln und Transformatoren – gesehen werden soll es jedoch selten. Der Shanling M8T Cu und der Shanling UA7 Cu holen dieses Material nun bewusst an die Oberfläche. Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. entscheidet sich damit für einen Werkstoff, der technisch geschätzt wird, gestalterisch ausdrucksstark ist und bei einem portablen Gerät alles andere als selbstverständlich erscheint. Das tiefrote Kupfer verleiht den vertrauten Formen eine beinahe schmuckhafte Eleganz, ohne ihren technischen Charakter zu überdecken. Doch der besondere Auftritt ist nur ein Teil der Idee: Die dichtere Kupferlegierung soll zugleich die Elektronik wirksamer abschirmen. Da sämtliche Schaltungen unverändert bleiben, entsteht eine ungewöhnliche Konstellation – zwei bekannte Geräte erhalten allein durch ihr neues Gehäuse eine andere materielle Präsenz und sollen nach Einschätzung von Shanling sogar klanglich davon profitieren. Genau darin liegt der Reiz dieser beiden limitierten Editionen.

Key Facts Shanling M8T Cu und Shanling UA7 Cu

Limitierte Sonderausführungen des Shanling M8T und Shanling UA7

Hauptgehäuse vollständig aus einer Kupferlegierung gefertigt

Rotkupfer-Finish mit Schutzschicht gegen Oxidation

Verbesserte Abschirmung durch höhere Materialdichte

Elektronik gegenüber den regulären Modellen unverändert

Jeweils zwei JAN6418 Röhren

Shanling M8T Cu mit Google Android 13 und offenem App-System

Shanling UA7 Cu mit ESS ES9069 DAC und bis zu 577 mW an 32 Ohm

Gewicht: 549 g beim Shanling M8T Cu und 97,4 g beim Shanling UA7 Cu

Verfügbarkeit ab der zweiten Septemberhälfte 2026

Preise: € 2.199,- und € 369,-

Kupfer als funktionales Gehäusematerial

Kupfer ist in der Audiotechnik vor allem als besonders leitfähiges Material für Kabel, Leiterbahnen und interne Verbindungen etabliert. Für die Gehäuse portabler Komponenten wird es hingegen nur selten eingesetzt. Shanling fertigt nun erstmals die vollständigen Hauptgehäuse zweier eigener Personal-Audio-Lösungen aus einer Kupferlegierung.

Bei der Wahl des Materials steht nicht allein die hochwertige Anmutung im Mittelpunkt. Das dichtere Gehäuse soll die empfindliche Elektronik des Shanling M8T Cu und des Shanling UA7 Cu wirksamer vor äußeren elektromagnetischen Einflüssen schützen. Gerade bei kompakten Geräten, in denen digitale Signalverarbeitung, D/A-Wandlung, Verstärkung und Stromversorgung auf engem Raum zusammenkommen, ist eine saubere Abschirmung eine wesentliche Voraussetzung für einen möglichst störungsarmen Betrieb.

Foto © Shanling Audio | Shanling M8T Cu und Shanling UA7 Cu Foto © Shanling Audio | Shanling M8T Cu und Shanling UA7 Cu Foto © Shanling Audio | Shanling M8T Cu und Shanling UA7 Cu Foto © Shanling Audio | Shanling M8T Cu und Shanling UA7 Cu

Rotkupfer als eigenständiges Designstatement

Optisch setzen sich die beiden neuen Modelle deutlich von den regulären Aluminiumversionen ab. Shanling versieht die Kupferlegierung mit einem satten Rotkupfer-Finish, das die geschwungenen Gehäuseformen und präzise ausgeführten Bedienelemente besonders wirkungsvoll hervorhebt. Die Oberfläche soll sich zudem glatter anfühlen und den Geräten eine nochmals hochwertigere Haptik verleihen.

Da unbehandeltes Kupfer im Laufe der Zeit oxidiert und dabei seine Farbe verändert, bringt Shanling eine widerstandsfähige Schutzschicht auf. Sie soll das charakteristische Finish dauerhaft bewahren. Damit bleibt die Materialwirkung sichtbar, ohne dass die Oberflächen jener natürlichen Patina ausgesetzt sind, die bei einem häufig verwendeten mobilen Gerät kaum kontrollierbar wäre.

Unveränderte Schaltungen, anderer klanglicher Charakter

Die Elektronik des Shanling M8T Cu und des Shanling UA7 Cu entspricht vollständig jener der bekannten Serienmodelle Shanling M8T Android Portable Player sowie Shanling UA7. Shanling nimmt weder an der D/A-Wandlung noch an den Verstärkerschaltungen oder den integrierten Röhren Änderungen vor. Dennoch soll das neue Gehäusematerial nach Einschätzung des Herstellers hörbare Auswirkungen auf die Wiedergabe haben.

Shanling beschreibt die Copper Editions als etwas wärmer und insgesamt satter klingend. Die verbesserte Abschirmung soll einen ruhigeren, dunkleren Hintergrund begünstigen, während zugleich eine leichte Steigerung der Dynamik wahrnehmbar sein soll. In Verbindung mit den Röhrenausgängen will der Hersteller damit eine besonders angenehme Abstimmung erzielt haben. Es handelt sich dabei ausdrücklich um die klangliche Einschätzung von Shanling und nicht um das Ergebnis eines Tests durch sempre-audio.at.

Shanling M8T Cu – Kupfer für das portable Flaggschiff

Der Shanling M8T Cu übernimmt das technische Konzept des regulären Shanling M8T. Im Inneren arbeitet eine AKM-basierte D/A-Wandlerarchitektur, ergänzt um zwei JAN6418 Röhren und eine alternative Transistorausgabe. Anwender können damit abhängig von Kopfhörer, Musik und persönlicher Vorliebe zwischen unterschiedlichen Ausgangskonzepten wählen.

Als Betriebssystem dient Google Android 13 mit offenem Zugriff auf kompatible Apps und Streaming-Dienste. Shanling Android Global Lossless Output soll dabei eine systemweite Audiosignalverarbeitung ohne die ansonsten unter Google Android üblichen Eingriffe in Auflösung und Abtastrate ermöglichen.

Zum Shanling M8T Cu gehört ein eigens für die Sonderausführung gestaltetes Case. Dieses ist bereits im Lieferumfang enthalten und schützt neben dem Gehäuse insbesondere den Bereich der integrierten Röhren.

Shanling UA7 Cu – Röhren-DAC im Rotkupfergehäuse

Der deutlich kompaktere Shanling UA7 Cu ist als portabler USB-DAC und Kopfhörer-Verstärker für Smartphones, Tablets und Notebooks konzipiert. Seine Signalwandlung übernimmt ein ESS ES9069 DAC. Die Verstärkerschaltung setzt auf eine Kombination aus Operationsverstärkern und Buffer-Stufen und stellt bis zu 577 mW an 32 Ohm bereit.

Auch hier kommen zwei JAN6418 Röhren zum Einsatz. Einstellungen lassen sich direkt am Gerät über ein 0,87 Zoll OLED Display und das seitlich angeordnete Multifunktionsrad vornehmen. Die Signalverarbeitung reicht bis Linear PCM mit 32 Bit und 768 kHz sowie DSD einschließlich DSD512.

Shanling bietet auch für den Shanling UA7 Cu ein auf das Rotkupfer-Design abgestimmtes limitiertes Case an. Anders als beim Shanling M8T Cu gehört es jedoch nicht zum Lieferumfang, sondern wird separat verkauft. Einen Preis für dieses Zubehör hat das Unternehmen bislang nicht genannt.

Mehr Gewicht als unvermeidliche Konsequenz

Die Verwendung einer Kupferlegierung macht beide Geräte schwerer als ihre regulären Aluminiumversionen. Der Shanling M8T Cu bringt 549 g anstelle von 383 g auf die Waage. Beim kleineren Shanling UA7 Cu steigt das Gewicht von 48,5 g auf 97,4 g.

Das höhere Gewicht ist damit kein eigenständiges Produktmerkmal, sondern die zwangsläufige Begleiterscheinung der dichteren Gehäusekonstruktion. Im Gegenzug erhalten Käufer eine aufwendigere Materialausführung, verbesserte Abschirmung und eine deutlich eigenständigere Haptik.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Verbesserte Abschirmung: Die Kupferlegierung soll die empfindliche Audioelektronik wirksamer vor äußeren elektromagnetischen Einflüssen schützen.

Die Kupferlegierung soll die empfindliche Audioelektronik wirksamer vor äußeren elektromagnetischen Einflüssen schützen. Elegantes Rotkupfer-Design: Das warme Metallfinish verleiht beiden Modellen eine eigenständige und besonders hochwertige Erscheinung.

Das warme Metallfinish verleiht beiden Modellen eine eigenständige und besonders hochwertige Erscheinung. Dauerhaft geschützte Oberfläche: Eine widerstandsfähige Beschichtung soll die Oxidation des Kupfers verhindern.

Eine widerstandsfähige Beschichtung soll die Oxidation des Kupfers verhindern. Vertraute technische Basis: Beide Sondermodelle übernehmen die vollständige Elektronik der bewährten Serienausführungen.

Beide Sondermodelle übernehmen die vollständige Elektronik der bewährten Serienausführungen. Röhrenklang im mobilen Format: Jeweils zwei JAN6418 Röhren prägen das besondere technische Konzept.

Jeweils zwei JAN6418 Röhren prägen das besondere technische Konzept. Zwei Klangcharaktere beim M8T Cu: Röhren- und Transistorausgabe erlauben eine flexible Anpassung an Kopfhörer und persönliche Vorlieben.

Röhren- und Transistorausgabe erlauben eine flexible Anpassung an Kopfhörer und persönliche Vorlieben. Leistungsstarker kompakter DAC: Der Shanling UA7 Cu stellt bis zu 577 mW an 32 Ohm bereit.

Der Shanling UA7 Cu stellt bis zu 577 mW an 32 Ohm bereit. Passend gestaltetes Zubehör: Für beide Copper Editions stehen eigene limitierte Cases zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Shanling M8T Cu und der Shanling UA7 Cu sollen nach Angaben des Herstellers in der zweiten Hälfte des September 2026 über die internationalen Vertriebspartner erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 2.199,- für den Shanling M8T Cu und € 369,- für den Shanling UA7 Cu.

Das passende Case gehört beim Shanling M8T Cu zum Lieferumfang. Für den Shanling UA7 Cu wird es separat angeboten, wobei Shanling bislang keinen Preis nennt. Auch zur konkreten Stückzahl der beiden limitierten Sondermodelle liegen noch keine Angaben vor.

Wir meinen…

Beim Shanling M8T Cu und beim Shanling UA7 Cu erfüllt die außergewöhnliche Materialwahl gleich zwei Aufgaben. Die Rotkupfergehäuse verleihen den beiden limitierten Modellen eine ausgesprochen elegante, eigenständige Erscheinung und sollen zugleich die empfindliche Audioelektronik besser abschirmen. Damit besitzen die Limited Copper Editions von Shanling eine technische und gestalterische Berechtigung, die weit über eine gewöhnliche neue Farbvariante hinausgeht. Dass Kupfer schwerer als Aluminium ist, bleibt dabei eine praktische Begleiterscheinung – interessant sind diese Modelle wegen ihres Designs, ihrer aufwendigeren Konstruktion und der von Shanling beschriebenen klanglichen Verfeinerung.

Produkt Shanling M8T Cu und Shanling UA7 Cu Preis Shanling M8T Cu € 2.199,-

Shanling UA7 Cu € 369,-

Technische Daten Shanling M8T Cu und Shanling UA7 Cu

Produkt Shanling M8T Cu Shanling UA7 Cu Produkttyp Portabler Hi-res Audio-Player Portabler USB-DAC und Kopfhörer-Verstärker Ausführung Limitierte Copper Edition Limitierte Copper Edition Hauptgehäuse Kupferlegierung Kupferlegierung Oberfläche Rotkupfer-Finish mit Schutzschicht gegen Oxidation Rotkupfer-Finish mit Schutzschicht gegen Oxidation Elektronik Unverändert gegenüber Shanling M8T Unverändert gegenüber Shanling UA7 D/A-Wandlung AKM-basierte DAC-Architektur ESS ES9069 DAC Röhren 2 × JAN6418 2 × JAN6418 Ausgangskonzept Röhren- und Transistorausgabe Röhrenbasierte Ausgangsstufe Maximale Ausgangsleistung Entsprechend Shanling M8T Bis zu 577 mW an 32 Ohm Signalverarbeitung Hi-res Audio, Shanling Android Global Lossless Output Linear PCM bis 32 Bit 768 kHz, DSD bis DSD512 Betriebssystem Google Android 13 – Display Touchscreen 0,87 Zoll OLED Display Bedienung Touchscreen und Bedienelemente am Gerät Multifunktionsrad und Einstellungen am Gerät Gewicht Copper Edition 549 g 97,4 g Gewicht Standardausführung 383 g 48,5 g Case Im Lieferumfang enthalten Separat erhältlich

Marke Shenzhen Shanling Digital Techno Hersteller Shanling Audio Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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