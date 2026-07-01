In aller Kürze Der Shanling Moria In-ear Headphone ist ein aufwendig konstruierter High-end Ohrhörer mit Titan-Gehäuse, dynamischem 10,2 mm Treiber und 60-lagiger Titan-Beschichtung auf PEEK-Basis. Mit kristallisierter Titan-Front, symmetrischem 4,4 mm Kabel und umfangreichem Zubehör richtet sich diese Lösung an anspruchsvolle Musikliebhaber, die technische Präzision und eigenständiges Design gleichermaßen schätzen.

Shanling Audio erweitert sein Portfolio im Bereich hochwertiger Ohrhörer um den neuen Shanling Moria In-ear Headphone. Die Lösung wird vom Hersteller unter dem Leitmotiv „Tree of Life“ präsentiert und soll vor allem durch eine besonders aufwendige Materialwahl und Treiberkonstruktion überzeugen. Im Mittelpunkt steht ein dynamischer 10,2 mm Treiber mit einer in 60 Schichten ausgeführten Titan-Beschichtung auf PEEK-Basis. Dazu kommen ein vollständig aus Titan gefertigtes Gehäuse, eine Frontplatte aus kristallisiertem Titan sowie ein hochwertiges, symmetrisch ausgeführtes Anschlusskabel mit 4,4 mm Pentaconn. Damit positioniert Shanling Audio den neuen Shanling Moria In-ear Headphone klar als audiophile In-ear-Lösung der gehobenen Klasse.

Key Facts Shanling Moria In-ear Headphone

Neuer High-end In-ear-Kopfhörer von Shanling Audio

Dynamischer 10,2 mm Treiber mit Titan-Membran

60-Layer Titanium Coating auf PEEK-Basis

Fertigung der Beschichtung mittels Direct Current Sputtering

Triple Acoustic Chamber für kontrollierten Luftstrom im Treiberaufbau

Doppelt ausgelegtes Magnetsystem für den dynamischen Treiber

Vollständig aus Titan gefertigtes Gehäuse

Jede Faceplate mit eigenständiger Zeichnung und Farbgebung durch spezielles Wärmebehandlungsverfahren

5N Silver-plated Long-crystal OFC Kabel

Industriestandard 2-pin 0,78 mm Anschluss am Ohrhörer

4,4 mm Pentaconn für symmetrischen Anschluss

Geringe Impedanz von nur 48 Ohm

Hohe Empfindlichkeit von 117 dB

Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz

Geringes Gewicht von lediglich 7,6 g pro Ohrhörer

Umfangreiches Zubehör mit 15 Paar Ohrpassstücken

In Kürze verfügbar

Preis: € 779,-

Shanling Moria In-ear Headphone – Titan als zentrales Konstruktionsprinzip

Beim neuen Shanling Moria In-ear Headphone setzt Shanling Audio auffallend konsequent auf Titan. Das betrifft nicht allein den Treiber, sondern ebenso das Gehäuse und die Frontplatte. Ziel ist es, einen möglichst stabilen, resonanzarmen und zugleich leichten Aufbau zu erzielen, der auch über längere Hörsitzungen hinweg angenehm zu tragen sein soll.

Das Gehäuse wird vollständig aus Titan gefertigt und soll laut Hersteller mittels CNC-Bearbeitung besonders präzise realisiert werden. Shanling Audio verweist zudem auf eine spezielle Oberflächenbehandlung, die unempfindlicher gegenüber Fingerabdrücken sein soll. Bei einem Gewicht von 7,6 g pro Ohrhörer bleibt der Shanling Moria In-ear Headphone dennoch vergleichsweise leicht.

Foto © Shanling | Shanling Moria In-ear Headphone Foto © Shanling | Shanling Moria In-ear Headphone Foto © Shanling | Shanling Moria In-ear Headphone

10,2 mm Dynamic Driver mit 60-Layer Titanium Coating

Herzstück des Shanling Moria In-ear Headphone ist ein dynamischer Treiber mit 10,2 mm Durchmesser. Die Membran basiert auf PEEK und wird mit einer 60-lagigen Titan-Beschichtung versehen. Shanling Audio spricht hierbei von einem besonders aufwendigen Aufbau, der hohe Steifigkeit mit der nötigen Flexibilität verbinden soll.

Die Beschichtung erfolgt mittels Direct Current Sputtering, also einem Niedertemperatur-Vakuumbeschichtungsverfahren. Dadurch sollen die einzelnen Schichten besonders präzise aufgebracht und fest mit dem Trägermaterial verbunden werden. In der Praxis soll dies vor allem einer hohen Auflösung, einer schnellen Ansprache und einer sauberen Kontrolle des Treibers zugutekommen.

Triple Acoustic Chamber und doppelte Magnetstruktur

Neben der Membran selbst widmet Shanling Audio auch dem akustischen Aufbau besondere Aufmerksamkeit. Der Shanling Moria In-ear Headphone verfügt über eine Triple Acoustic Chamber, also eine dreiteilige akustische Kammerstruktur, die den Luftstrom vor und hinter dem Treiber kontrollieren soll.

Kombiniert wird dies mit einem dynamischen Treiberaufbau samt doppelt ausgelegtem Magnetsystem. Der Hersteller beschreibt das Resultat als präzise, natürlich und transparent abgestimmte Wiedergabe. Damit soll der Shanling Moria In-ear Headphone nicht allein auf spektakuläre Effekte setzen, sondern auf eine möglichst kontrollierte und fein aufgelöste Musikwiedergabe.

Kristallisierte Titan-Front – jedes Paar ein Unikat

Ein besonderes gestalterisches Merkmal des Shanling Moria In-ear Headphone ist die Frontplatte aus kristallisiertem Titan. Ausgangspunkt sind reine Titanplatten, die auf bis zu 1.200 °C erhitzt und anschließend langsam abgekühlt werden. Dabei kommt es laut Hersteller zu einer Phasenumwandlung, wodurch eine an Eiskristalle erinnernde Struktur entsteht.

Das Ergebnis sind Frontplatten mit individueller Farbgebung und Struktur, sodass jedes Paar des Shanling Moria In-ear Headphone optisch ein wenig anders ausfällt. Shanling Audio verbindet hier also bewusst technische Materialästhetik mit einem sehr eigenständigen Designanspruch.

5N Silver-plated Long-crystal OFC Kabel mit 4,4 mm Pentaconn Anschluss

Zum Lieferumfang des Shanling Moria In-ear Headphone gehört ein speziell für dieses Modell gefertigtes Kabel. Dieses basiert auf 5N Long-crystal OFC, also hochreinem langkristallinen, sauerstofffreiem Kupfer, das zusätzlich versilbert wird. Der Hersteller nennt zudem eine Type 2 Litz-Konstruktion, Interleaved Twisting, ein 3:1 Twist-Verhältnis sowie vergoldete Kontakte.

Am Ohrhörer selbst kommen 2-pin 0,78 mm Anschlüsse zum Einsatz, sodass das Kabel bei Bedarf getauscht werden kann. Quellseitig setzt Shanling Audio auf einen 4,4 mm Pentaconn und damit auf eine symmetrische Anbindung, wie sie bei hochwertigen mobilen Playern, DACs und Kopfhörer-Verstärkern zunehmend zum Standard zählt.

Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassung

Shanling Audio legt dem Shanling Moria In-ear Headphone ein sehr umfangreiches Zubehörpaket bei. Neben Transport-Case, Reinigungsbürste, Ohrhörer-Pouch und Unterlagen umfasst dies 15 Paar Ohrpassstücke in fünf unterschiedlichen Varianten. Genannt werden Soundstage, Bass, Balanced, Vocals sowie SpinFit Neo.

Damit lässt sich der Sitz des Ohrhörers ebenso anpassen wie die klangliche Feinabstimmung. Gerade bei In-ear-Kopfhörern ist dies keineswegs ein Detail, sondern entscheidend für Bassfundament, tonale Balance, Isolation und Langzeitkomfort.

Alle Vorteile im Überblick

Hochwertiger Materialeinsatz: Titan kommt beim Gehäuse, bei der Frontplatte und als Beschichtung der Membran zum Einsatz.

Titan kommt beim Gehäuse, bei der Frontplatte und als Beschichtung der Membran zum Einsatz. Aufwendiger dynamischer Treiber: Der 10,2 mm Dynamic Driver soll Schnelligkeit, Kontrolle und natürliche Klangentfaltung verbinden.

Der 10,2 mm Dynamic Driver soll Schnelligkeit, Kontrolle und natürliche Klangentfaltung verbinden. Eigenständiges Design: Die kristallisierte Titan-Front sorgt dafür, dass jedes Paar eine individuelle Optik aufweist.

Die kristallisierte Titan-Front sorgt dafür, dass jedes Paar eine individuelle Optik aufweist. Symmetrischer Anschluss ab Werk: Das mitgelieferte Kabel setzt auf 4,4 mm Klinke und ist damit für hochwertige portable Player und DACs bestens gerüstet.

Das mitgelieferte Kabel setzt auf 4,4 mm Klinke und ist damit für hochwertige portable Player und DACs bestens gerüstet. Austauschbares Kabel: Dank 2-pin 0,78 mm Anschluss lässt sich das Kabel bei Bedarf ersetzen oder an persönliche Vorlieben anpassen.

Dank 2-pin 0,78 mm Anschluss lässt sich das Kabel bei Bedarf ersetzen oder an persönliche Vorlieben anpassen. Praxisgerechtes Zubehör: 15 Paar Ohrpassstücke ermöglichen eine präzise Anpassung von Sitz, Komfort und Klangcharakter.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Shanling Moria In-ear Headphone soll in Kürze im Fachhandel verfügbar sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 779,- angegeben.

Wir meinen…

Mit dem Shanling Moria In-ear Headphone zeigt Shanling Audio einmal mehr, dass hochwertige In-ear-Kopfhörer längst nicht mehr allein über Treiberzahl oder spektakuläre Schlagworte definiert werden müssen. Spannend ist hier vor allem die Konsequenz, mit der Titan als technisches und gestalterisches Element eingesetzt wird. Der dynamische 10,2 mm Treiber mit 60-lagiger Titan-Beschichtung, das vollständig aus Titan gefertigte Gehäuse und die individuell strukturierte Frontplatte ergeben ein sehr stimmiges Konzept. Dass Shanling Audio zudem ein symmetrisches Kabel mit 4,4 mm Pentaconn und ein üppiges Set an Ohrpassstücken beilegt, unterstreicht den audiophilen Anspruch dieser Lösung.

Produkt Shanling Moria In-ear Headphone Preis € 799,-

Technische Daten Shanling Moria In-ear Headphone

Produkt Shanling Moria In-ear Headphone Charakterisierung High-end In-ear-Kopfhörer mit dynamischem Titan-Treiber Bauform In-ear Kopfhörer Treiber 10,2 mm Dynamic Driver Membran Titan-beschichtete PEEK-Membran Beschichtung 60-Layer Titanium Coating Akustischer Aufbau Triple Acoustic Chamber Magnetsystem Doppelt ausgelegte Magnetstruktur Gehäuse Titan Frontplatte Kristallisiertes Titan Impedanz 48 Ohm Empfindlichkeit 117 ± 3 dB Frequenzgang 20 Hz bis 40 kHz Kabel 1,3 m Silver-plated Copper Cable Leitermaterial 5N Silver-plated Long-crystal OFC Anschluss am Ohrhörer 2-pin 0,78 mm Anschluss an der Quelle 4,4 mm Pentaconn Gewicht 7,6 g pro Ohrhörer Zubehör Transport-Case, Reinigungsbürste, Ohrhörer-Pouch, Unterlagen, 15 Paar Ohrpassstücke in fünf Varianten

Marke Shenzhen Shanling Digital Techno Hersteller Shanling Audio Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Shanling Audio