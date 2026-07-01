Shanling Moria In-ear Headphone – High-end Ohrhörer mit Titan-Gehäuse, 10,2 mm Dynamic Driver und Titan-Faceplate mit kristalliner Struktur
Der neue Shanling Moria In-ear Headphone setzt auf einen dynamischen 10,2 mm Treiber mit Titan-beschichteter Membran, ein vollständig aus Titan gefertigtes Gehäuse und eine markante Frontplatte aus kristallisiertem Titan. Damit will Shanling Audio einen In-ear-Kopfhörer realisieren, der technische Präzision, hochwertige Materialien und eigenständiges Design verbindet. Der Shanling Moria In-ear Headphone soll in Kürze verfügbar sein, der Preis liegt bei € 779,-.
- Der Shanling Moria In-ear Headphone ist ein aufwendig konstruierter High-end Ohrhörer mit Titan-Gehäuse, dynamischem 10,2 mm Treiber und 60-lagiger Titan-Beschichtung auf PEEK-Basis. Mit kristallisierter Titan-Front, symmetrischem 4,4 mm Kabel und umfangreichem Zubehör richtet sich diese Lösung an anspruchsvolle Musikliebhaber, die technische Präzision und eigenständiges Design gleichermaßen schätzen.
Shanling Audio erweitert sein Portfolio im Bereich hochwertiger Ohrhörer um den neuen Shanling Moria In-ear Headphone. Die Lösung wird vom Hersteller unter dem Leitmotiv „Tree of Life“ präsentiert und soll vor allem durch eine besonders aufwendige Materialwahl und Treiberkonstruktion überzeugen. Im Mittelpunkt steht ein dynamischer 10,2 mm Treiber mit einer in 60 Schichten ausgeführten Titan-Beschichtung auf PEEK-Basis. Dazu kommen ein vollständig aus Titan gefertigtes Gehäuse, eine Frontplatte aus kristallisiertem Titan sowie ein hochwertiges, symmetrisch ausgeführtes Anschlusskabel mit 4,4 mm Pentaconn. Damit positioniert Shanling Audio den neuen Shanling Moria In-ear Headphone klar als audiophile In-ear-Lösung der gehobenen Klasse.
Key Facts Shanling Moria In-ear Headphone
- Neuer High-end In-ear-Kopfhörer von Shanling Audio
- Dynamischer 10,2 mm Treiber mit Titan-Membran
- 60-Layer Titanium Coating auf PEEK-Basis
- Fertigung der Beschichtung mittels Direct Current Sputtering
- Triple Acoustic Chamber für kontrollierten Luftstrom im Treiberaufbau
- Doppelt ausgelegtes Magnetsystem für den dynamischen Treiber
- Vollständig aus Titan gefertigtes Gehäuse
- Jede Faceplate mit eigenständiger Zeichnung und Farbgebung durch spezielles Wärmebehandlungsverfahren
- 5N Silver-plated Long-crystal OFC Kabel
- Industriestandard 2-pin 0,78 mm Anschluss am Ohrhörer
- 4,4 mm Pentaconn für symmetrischen Anschluss
- Geringe Impedanz von nur 48 Ohm
- Hohe Empfindlichkeit von 117 dB
- Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz
- Geringes Gewicht von lediglich 7,6 g pro Ohrhörer
- Umfangreiches Zubehör mit 15 Paar Ohrpassstücken
- In Kürze verfügbar
- Preis: € 779,-
Shanling Moria In-ear Headphone – Titan als zentrales Konstruktionsprinzip
Beim neuen Shanling Moria In-ear Headphone setzt Shanling Audio auffallend konsequent auf Titan. Das betrifft nicht allein den Treiber, sondern ebenso das Gehäuse und die Frontplatte. Ziel ist es, einen möglichst stabilen, resonanzarmen und zugleich leichten Aufbau zu erzielen, der auch über längere Hörsitzungen hinweg angenehm zu tragen sein soll.
Das Gehäuse wird vollständig aus Titan gefertigt und soll laut Hersteller mittels CNC-Bearbeitung besonders präzise realisiert werden. Shanling Audio verweist zudem auf eine spezielle Oberflächenbehandlung, die unempfindlicher gegenüber Fingerabdrücken sein soll. Bei einem Gewicht von 7,6 g pro Ohrhörer bleibt der Shanling Moria In-ear Headphone dennoch vergleichsweise leicht.
10,2 mm Dynamic Driver mit 60-Layer Titanium Coating
Herzstück des Shanling Moria In-ear Headphone ist ein dynamischer Treiber mit 10,2 mm Durchmesser. Die Membran basiert auf PEEK und wird mit einer 60-lagigen Titan-Beschichtung versehen. Shanling Audio spricht hierbei von einem besonders aufwendigen Aufbau, der hohe Steifigkeit mit der nötigen Flexibilität verbinden soll.
Die Beschichtung erfolgt mittels Direct Current Sputtering, also einem Niedertemperatur-Vakuumbeschichtungsverfahren. Dadurch sollen die einzelnen Schichten besonders präzise aufgebracht und fest mit dem Trägermaterial verbunden werden. In der Praxis soll dies vor allem einer hohen Auflösung, einer schnellen Ansprache und einer sauberen Kontrolle des Treibers zugutekommen.
Triple Acoustic Chamber und doppelte Magnetstruktur
Neben der Membran selbst widmet Shanling Audio auch dem akustischen Aufbau besondere Aufmerksamkeit. Der Shanling Moria In-ear Headphone verfügt über eine Triple Acoustic Chamber, also eine dreiteilige akustische Kammerstruktur, die den Luftstrom vor und hinter dem Treiber kontrollieren soll.
Kombiniert wird dies mit einem dynamischen Treiberaufbau samt doppelt ausgelegtem Magnetsystem. Der Hersteller beschreibt das Resultat als präzise, natürlich und transparent abgestimmte Wiedergabe. Damit soll der Shanling Moria In-ear Headphone nicht allein auf spektakuläre Effekte setzen, sondern auf eine möglichst kontrollierte und fein aufgelöste Musikwiedergabe.
Kristallisierte Titan-Front – jedes Paar ein Unikat
Ein besonderes gestalterisches Merkmal des Shanling Moria In-ear Headphone ist die Frontplatte aus kristallisiertem Titan. Ausgangspunkt sind reine Titanplatten, die auf bis zu 1.200 °C erhitzt und anschließend langsam abgekühlt werden. Dabei kommt es laut Hersteller zu einer Phasenumwandlung, wodurch eine an Eiskristalle erinnernde Struktur entsteht.
Das Ergebnis sind Frontplatten mit individueller Farbgebung und Struktur, sodass jedes Paar des Shanling Moria In-ear Headphone optisch ein wenig anders ausfällt. Shanling Audio verbindet hier also bewusst technische Materialästhetik mit einem sehr eigenständigen Designanspruch.
5N Silver-plated Long-crystal OFC Kabel mit 4,4 mm Pentaconn Anschluss
Zum Lieferumfang des Shanling Moria In-ear Headphone gehört ein speziell für dieses Modell gefertigtes Kabel. Dieses basiert auf 5N Long-crystal OFC, also hochreinem langkristallinen, sauerstofffreiem Kupfer, das zusätzlich versilbert wird. Der Hersteller nennt zudem eine Type 2 Litz-Konstruktion, Interleaved Twisting, ein 3:1 Twist-Verhältnis sowie vergoldete Kontakte.
Am Ohrhörer selbst kommen 2-pin 0,78 mm Anschlüsse zum Einsatz, sodass das Kabel bei Bedarf getauscht werden kann. Quellseitig setzt Shanling Audio auf einen 4,4 mm Pentaconn und damit auf eine symmetrische Anbindung, wie sie bei hochwertigen mobilen Playern, DACs und Kopfhörer-Verstärkern zunehmend zum Standard zählt.
Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassung
Shanling Audio legt dem Shanling Moria In-ear Headphone ein sehr umfangreiches Zubehörpaket bei. Neben Transport-Case, Reinigungsbürste, Ohrhörer-Pouch und Unterlagen umfasst dies 15 Paar Ohrpassstücke in fünf unterschiedlichen Varianten. Genannt werden Soundstage, Bass, Balanced, Vocals sowie SpinFit Neo.
Damit lässt sich der Sitz des Ohrhörers ebenso anpassen wie die klangliche Feinabstimmung. Gerade bei In-ear-Kopfhörern ist dies keineswegs ein Detail, sondern entscheidend für Bassfundament, tonale Balance, Isolation und Langzeitkomfort.
Alle Vorteile im Überblick
- Hochwertiger Materialeinsatz: Titan kommt beim Gehäuse, bei der Frontplatte und als Beschichtung der Membran zum Einsatz.
- Aufwendiger dynamischer Treiber: Der 10,2 mm Dynamic Driver soll Schnelligkeit, Kontrolle und natürliche Klangentfaltung verbinden.
- Eigenständiges Design: Die kristallisierte Titan-Front sorgt dafür, dass jedes Paar eine individuelle Optik aufweist.
- Symmetrischer Anschluss ab Werk: Das mitgelieferte Kabel setzt auf 4,4 mm Klinke und ist damit für hochwertige portable Player und DACs bestens gerüstet.
- Austauschbares Kabel: Dank 2-pin 0,78 mm Anschluss lässt sich das Kabel bei Bedarf ersetzen oder an persönliche Vorlieben anpassen.
- Praxisgerechtes Zubehör: 15 Paar Ohrpassstücke ermöglichen eine präzise Anpassung von Sitz, Komfort und Klangcharakter.
Preis und Verfügbarkeit
Der neue Shanling Moria In-ear Headphone soll in Kürze im Fachhandel verfügbar sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 779,- angegeben.
Wir meinen…
Mit dem Shanling Moria In-ear Headphone zeigt Shanling Audio einmal mehr, dass hochwertige In-ear-Kopfhörer längst nicht mehr allein über Treiberzahl oder spektakuläre Schlagworte definiert werden müssen. Spannend ist hier vor allem die Konsequenz, mit der Titan als technisches und gestalterisches Element eingesetzt wird. Der dynamische 10,2 mm Treiber mit 60-lagiger Titan-Beschichtung, das vollständig aus Titan gefertigte Gehäuse und die individuell strukturierte Frontplatte ergeben ein sehr stimmiges Konzept. Dass Shanling Audio zudem ein symmetrisches Kabel mit 4,4 mm Pentaconn und ein üppiges Set an Ohrpassstücken beilegt, unterstreicht den audiophilen Anspruch dieser Lösung.
|Produkt
|Shanling Moria In-ear Headphone
|Preis
|€ 799,-
Technische Daten Shanling Moria In-ear Headphone
|Produkt
|Shanling Moria In-ear Headphone
|Charakterisierung
|High-end In-ear-Kopfhörer mit dynamischem Titan-Treiber
|Bauform
|In-ear Kopfhörer
|Treiber
|10,2 mm Dynamic Driver
|Membran
|Titan-beschichtete PEEK-Membran
|Beschichtung
|60-Layer Titanium Coating
|Akustischer Aufbau
|Triple Acoustic Chamber
|Magnetsystem
|Doppelt ausgelegte Magnetstruktur
|Gehäuse
|Titan
|Frontplatte
|Kristallisiertes Titan
|Impedanz
|48 Ohm
|Empfindlichkeit
|117 ± 3 dB
|Frequenzgang
|20 Hz bis 40 kHz
|Kabel
|1,3 m Silver-plated Copper Cable
|Leitermaterial
|5N Silver-plated Long-crystal OFC
|Anschluss am Ohrhörer
|2-pin 0,78 mm
|Anschluss an der Quelle
|4,4 mm Pentaconn
|Gewicht
|7,6 g pro Ohrhörer
|Zubehör
|Transport-Case, Reinigungsbürste, Ohrhörer-Pouch, Unterlagen, 15 Paar Ohrpassstücke in fünf Varianten
|Marke
|Shenzhen Shanling Digital Techno
|Hersteller
|Shanling Audio
|Vertrieb
|NT Global Distribution GmbH
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