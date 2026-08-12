In aller Kürze Der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player richtet sich an Anwender, die ihre Musik unabhängig vom Smartphone hören möchten, dafür aber keinen großen Digital Audio Player mitführen wollen. Trotz seiner Abmessungen von lediglich 80 × 50 × 13,5 mm bietet er vier DAC-Chips, unsymmetrische und symmetrische Kopfhörer-Ausgänge, WiFi, Zwei-Wege-Bluetooth und USB-DAC-Betrieb. Lokale Musik findet auf microSD-Karten mit bis zu 2 TB Platz, TIDAL ist direkt in MTouch OS eingebunden. Der Preis beträgt € 279,-.

Kompakte Digital Audio Player müssen meist an einer entscheidenden Stelle sparen: bei der Ausgangsleistung, der Bedienung oder der drahtlosen Ausstattung. Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co. Ltd. wählt beim neuen Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player einen anderen Ansatz. Das 83 g leichte Modell bleibt mit 80 × 50 × 13,5 mm ausgesprochen klein, erhält aber dennoch einen vollständig symmetrisch aufgebauten Quad-DAC, zwei Kopfhörer-Anschlüsse, WiFi, Zwei-Wege-Bluetooth und einen USB-C-Port mit DAC- und Transport-Funktion. Der Player markiert zugleich die Rückkehr der Shanling Q Line und nutzt die aktuelle Generation des hauseigenen MTouch OS. Damit ist der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player klar als spezialisierte Musiklösung positioniert: kompakter und unmittelbarer als ein großer Android-basierter Player, funktional aber erheblich vielseitiger als ein einfacher Bluetooth-Empfänger.

Key Facts Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player

Digital Audio Player mit hauseigenem Shanling MTouch OS und Ingenic X2000 Prozessor

Vier Cirrus Logic CS43131 DACs in vollständig symmetrischer Audio-Architektur

Hi-res Audio bis Linear PCM mit 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

3,5 mm Stereo Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn für Kopfhörer und Line Out

Bis zu 425 mW an 32 Ohm über den symmetrischen Kopfhörer-Ausgang

WiFi mit TIDAL, DLNA und Apple AirPlay sowie Zwei-Wege-Bluetooth 5.2

microSD-Karten mit bis zu 2 TB; Musikbibliothek für bis zu 20.000 Titel

Abmessungen 80 × 50 × 13,5 mm, Gewicht 83 g, Preis € 279,-

Rückkehr der Shanling Q Line

Der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player greift die Idee der Q Line wieder auf, übersetzt sie jedoch in die aktuelle Plattform des Herstellers. Statt kantiger Flächen setzt Shanling auf ein an allen Seiten abgerundetes Metall- und Glasgehäuse. Angeboten werden die drei Ausführungen Smoky Grey, Moonlight Silver und Twilight Orange.

Mit einer Grundfläche von 80 × 50 mm ist der Player kleiner als die meisten Smartphones und mit 83 g auch deutlich leichter. Die Gehäusetiefe beträgt 13,5 mm beziehungsweise 14,2 mm im Bereich des Displays. Shanling bezeichnet den Q2 als zweitkleinsten Player im eigenen Programm.

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Vier Cirrus Logic CS43131 DACs für einen vollständig symmetrischen Signalweg

Im Inneren des Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player arbeiten vier Cirrus Logic CS43131 DACs. Shanling nutzt diese Bestückung für eine vollständig symmetrische Audio-Architektur und nennt für den symmetrischen Ausgang einen Dynamikumfang sowie einen Signal-Rausch-Abstand von jeweils 130 dB bei 32 Ohm. Die maximale Auflösung bei lokaler Wiedergabe reicht bis Linear PCM mit 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512.

Bei DSD512 weist der Hersteller darauf hin, dass Bedienvorgänge während der Wiedergabe zu Aussetzern führen können. Im USB-DAC-Betrieb liegt die Obergrenze bei Linear PCM mit 32 Bit und 384 kHz. Neben DSD-Dateien in den Formaten ISO, DSF und DFF verarbeitet der Player unter anderem DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, MP3, AAC, Ogg Vorbis und Opus.

3,5 mm Stereo Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn

Obwohl das Gehäuse ausgesprochen kompakt ausfällt, stehen zwei analoge Anschlüsse bereit. Über die 3,5 mm Stereo Mini-Klinke liefert der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player im Low-Gain-Modus 30 mW und im High-Gain-Modus 120 mW an 32 Ohm. Der symmetrische 4,4 mm Pentaconn erreicht 120 mW im Low-Gain- und bis zu 425 mW im High-Gain-Betrieb, ebenfalls an 32 Ohm.

Damit soll sich der Player sowohl für empfindliche In-ear Headphones als auch für anspruchsvollere mobile Kopfhörer eignen. Eine Lautstärkeregelung in 100 Stufen erlaubt eine entsprechend feine Anpassung. Beide Anschlüsse lassen sich zudem als Line Out einsetzen; Shanling nennt 1,9 V RMS für den unsymmetrischen und 3,8 V RMS für den symmetrischen Ausgang.

MTouch OS mit Touchscreen, Touch Wheel und physischen Tasten

Der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player verwendet die jüngste Generation des von Shanling entwickelten MTouch OS. Das dedizierte Audio-Betriebssystem läuft auf einem Ingenic X2000 Prozessor und konzentriert sich auf Musikwiedergabe sowie die dafür erforderlichen Netzwerk- und Komfortfunktionen.

Die Navigation erfolgt über einen 2,09 Zoll Touchscreen mit 320 × 375 Bildpunkten. Hinzu kommen ein seitlich angeordnetes Touch Wheel für die Lautstärke und vier physische Tasten für die Wiedergabesteuerung. Dadurch bleibt der Player auch dann bedienbar, wenn er sich in einer Tasche befindet und das Display ausgeschaltet ist. Die Sperrfunktion für Tasten und Lautstärkerad lässt sich entsprechend konfigurieren.

TIDAL, UPnP, dlna und Apple AirPlay über WiFi

Über WiFi greift der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player direkt auf TIDAL zu. Die Integration beschränkt sich auf die Online-Wiedergabe; Downloads für die Offline-Nutzung sind nicht vorgesehen. Darüber hinaus kann der Player als Endpunkt für dlna und Apple AirPlay dienen, wobei Auswahl und Steuerung über ein Smartphone oder einen Computer erfolgen.

Auch die Shanling Eddict Player App lässt sich zur Fernsteuerung der Wiedergabe einsetzen. Für Hörbücher, Sprachinhalte oder das gezielte Wiederholen von Passagen bietet MTouch OS zudem A/B-Wiederholung und eine veränderbare Wiedergabegeschwindigkeit.

Zwei-Wege-Bluetooth 5.2 für Kopfhörer und Smartphones

Bluetooth 5.2 arbeitet beim Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player in beide Richtungen. Der Player kann Musik an Bluetooth-Kopfhörer oder kabellose Lautsprecher übertragen, lässt sich umgekehrt aber auch als Bluetooth DAC und Kopfhörer-Verstärker für ein Smartphone nutzen. Unterstützt werden LDAC, aptX HD, aptX, AAC und SBC.

Shanling erlaubt darüber hinaus die Kombination verschiedener Ein- und Ausgänge. So kann Musik als dlna-zertifizierter Streaming-Client etwa über UPnP, aber auch über Apple AirPlay oder ganz einfach ohne Netzwerk auch über Bluetooth empfangen und über Bluetooth oder USB an eine nachgelagerte Audiolösung ausgegeben werden. Der Q2 übernimmt bei der Netzwerk-Wiedergabe allerdings ausschließlich die Rolle des Endpunkts.

USB-DAC und bitperfekter USB-Audio-Transport

Der USB-C-Port dient nicht nur zum Laden und zur Datenübertragung. An einem Windows PC oder Apple Mac kann der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player als externer USB-DAC mit bis zu 32 Bit und 384 kHz eingesetzt werden. In der Gegenrichtung fungiert der Anschluss als bitperfekter USB-Audio-Transport für externe D/A-Wandler oder entsprechend ausgelegte USB-C-Kopfhörer.

Diese doppelte Nutzung erweitert den Einsatzbereich deutlich: Der Q2 kann unterwegs als eigenständiger Player dienen, am Notebook den internen Audio-Ausgang ersetzen oder in einer stationären Kette als kompakter digitaler Zuspieler arbeiten.

Bis zu 2 TB Speicher und 13,5 Stunden Laufzeit

Ein interner Speicher für die Musikbibliothek wird nicht ausgewiesen. Stattdessen nimmt der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player microSD-Karten mit bis zu 2 TB auf. Die datenbankgestützte Musikbibliothek ist auf 20.000 Titel begrenzt, die Ordnernavigation steht laut Hersteller hingegen ohne diese Einschränkung zur Verfügung.

Der fest integrierte Lithium-Akku weist eine Kapazität von 1.850 mAh auf. Shanling nennt bis zu 13,5 Stunden Laufzeit über den 3,5 mm Ausgang und bis zu 12,5 Stunden über den symmetrischen 4,4-mm-Ausgang. Bei Bluetooth-Wiedergabe über LDAC sollen bis zu 16,5 Stunden möglich sein.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Tatsächlich kompaktes Format: Mit 80 × 50 mm Grundfläche und 83 g Gewicht lässt sich der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player problemlos täglich mitführen.

Mit 80 × 50 mm Grundfläche und 83 g Gewicht lässt sich der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player problemlos täglich mitführen. Unsymmetrische und symmetrische Kopfhörer-Ansteuerung: 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn ersparen unterwegs zusätzliche Adapter.

3,5 mm Stereo Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn ersparen unterwegs zusätzliche Adapter. Leistungsreserve bis 425 mW: Der symmetrische Ausgang ist nicht allein auf besonders leicht anzutreibende In-ear Headphones beschränkt.

Der symmetrische Ausgang ist nicht allein auf besonders leicht anzutreibende In-ear Headphones beschränkt. Flexible Musikwiedergabe: Lokale Dateien, TIDAL, UPnP bzw. dlna, Apple AirPlay und Zwei-Wege-Bluetooth decken unterschiedliche Nutzungsszenarien ab.

Lokale Dateien, TIDAL, UPnP bzw. dlna, Apple AirPlay und Zwei-Wege-Bluetooth decken unterschiedliche Nutzungsszenarien ab. Auch als USB-DAC einsetzbar: Am Computer übernimmt der Player die externe D/A-Wandlung mit bis zu 32 Bit und 384 kHz.

Am Computer übernimmt der Player die externe D/A-Wandlung mit bis zu 32 Bit und 384 kHz. Digitaler USB-Transport: Vorhandene D/A-Wandler und USB-C-Kopfhörer lassen sich bitperfekt ansteuern.

Vorhandene D/A-Wandler und USB-C-Kopfhörer lassen sich bitperfekt ansteuern. Großer, austauschbarer Speicher: microSD-Karten mit bis zu 2 TB bieten reichlich Platz für umfangreiche Hi-res-Bibliotheken.

microSD-Karten mit bis zu 2 TB bieten reichlich Platz für umfangreiche Hi-res-Bibliotheken. Direkte Bedienung ohne Smartphone: Touchscreen, Touch Wheel und physische Wiedergabetasten erlauben die vollständige Steuerung am Gerät.

Preis und Verfügbarkeit

Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co. Ltd. hat mit der Auslieferung des neuen Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player an seine Vertriebspartner begonnen. Das Modell soll damit in Kürze im Fachhandel erhältlich sein und wird zum empfohlenen Verkaufspreis von € 279,- angeboten. Zum Lieferumfang gehören eine TPU-Schutzhülle, ein USB-C-Kabel und die Dokumentation.

Wir meinen…

Der Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player nutzt sein kleines Format nicht als Entschuldigung für eine magere Ausstattung. Gerade die Kombination aus zwei Kopfhörer-Ausgängen, 425 mW Leistung, lokalem Hi-res Audio, TIDAL, Zwei-Wege-Bluetooth und USB-Transport ist in dieser Gewichtsklasse beachtlich. MTouch OS hält den Player klar auf die Musikwiedergabe fokussiert, ohne auf die wichtigsten vernetzten Funktionen zu verzichten. Das technische Konzept und der Preis von € 279,- machen den Q2 von Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. wohl zu einer interessanten Option unter den kompakten Digital Audio Playern.

Produkt Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player Preis € 279,-

Technische Daten Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player

Produkt Shanling Q2 Hi-Fi Portable Player Produkttyp Hi-res Digital Audio Player Betriebssystem Shanling MTouch OS Prozessor Ingenic X2000 DAC 4 × Cirrus Logic CS43131 Maximale lokale Auflösung Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz, DSD512 USB-DAC Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz Display 2,09 Zoll Touchscreen, 320 × 375 Bildpunkte Bedienung Touchscreen, Touch Wheel, vier physische Wiedergabetasten, 100 Lautstärkestufen Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm 30 mW Low Gain / 120 mW High Gain an 32 Ohm; 1,0 / 2,0 V RMS Kopfhörer-Ausgang 4,4 mm 120 mW Low Gain / 425 mW High Gain an 32 Ohm; 2,0 / 3,7 V RMS Frequenzgang 20 Hz bis 40 kHz (-1 dB) THD+N 3,5 mm / 4,4 mm 0,0005 % / 0,0006 % an 32 Ohm Dynamikumfang 3,5 mm / 4,4 mm 125 dB / 130 dB an 32 Ohm Signal-Rausch-Abstand 3,5 mm / 4,4 mm 125 dB / 130 dB an 32 Ohm Kanaltrennung 3,5 mm / 4,4 mm 65 dB / 110 dB an 32 Ohm Ausgangsimpedanz 3,5 mm / 4,4 mm 1,4 Ohm / 1,8 Ohm Line Out 3,5 mm / 4,4 mm 1,9 V RMS / 3,8 V RMS WiFi-Funktionen TIDAL, UPnP, dlna, Apple AirPlay Bluetooth Zwei-Wege-Bluetooth 5.2 Bluetooth-Codecs LDAC, aptX HD, aptX, AAC, SBC USB USB-C; USB-DAC, USB-Audio-Transport, Datenübertragung, Laden Speicher microSD bis 2 TB; Musikbibliothek bis 20.000 Titel, Ordnernavigation ohne ausgewiesene Titelbegrenzung Audioformate DSD ISO, DSF, DFF; DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, Opus Akku Lithium-Akku, 1.850 mAh Akkulaufzeit Bis 13,5 Stunden über 3,5 mm; bis 12,5 Stunden über 4,4 mm; bis 16,5 Stunden über LDAC Bluetooth Abmessungen 80 × 50 × 13,5 mm; 14,2 mm im Bereich des Displays Gewicht 83 g Ausführungen Smoky Grey, Moonlight Silver, Twilight Orange Lieferumfang TPU-Schutzhülle, USB-C-Kabel, Dokumentation

Marke Shenzhen Shanling Digital Techno Hersteller Shanling Audio Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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