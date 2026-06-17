In aller Kürze Der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player kombiniert SACD- und CD-Wiedergabe mit hauseigenem Shanling Pro R2R DAC, USB DAC, Bluetooth, WiFi, Vorstufenfunktion und Kopfhörerverstärker. Die neue Version des Shanling SCD1.3 ist ab sofort zum Preis von € 1.799,- verfügbar.

Shanling Audio erweitert den erstmals 2024 vorgestellten Shanling SCD1.3 SACD Player um eine technisch besonders spannende Variante: Der neue Shanling SCD1.3R R2R SACD Player übernimmt das Grundkonzept als kompakte, vielseitige digitale HiFi-Zentrale, setzt bei der Wandlung nun aber auf ein hauseigenes R2R Modul. Damit rückt Shenzhen Shanling Digital Techno den Player klanglich näher an den größeren Shanling SCD3.3 Player heran, denn auch dort kommt das Shanling Pro R2R DAC Modul zum Einsatz. Geblieben ist der breite Ansatz: SACD- und CD-Wiedergabe, USB DAC, Bluetooth, WiFi, digitale Eingänge, analoge Ausgänge, Kopfhörerverstärker und Vorstufenfunktion finden in einem vergleichsweise kleinen Gehäuse Platz. Für HiFi-Liebhaber, die klassische Tonträger weiter nutzen, ihr System aber nicht auf eine reine Disc-Maschine reduzieren wollen, ist genau diese Verbindung aus physischer Musikwiedergabe und moderner Digitalzentrale der eigentliche Reiz.

Key Facts Shanling SCD1.3R R2R SACD Player

Kompakter SACD- und CD-Player mit hauseigenem Shanling Pro R2R DAC

Weiterentwicklung des Shanling SCD1.3 SACD Player aus dem Jahr 2024

R2R Technik aus dem größeren Shanling SCD3.3 Player übernommen

Unterstützung für SACD, CD, Hi-res Audio und DSD bis hin zu DSD512

Einsetzbar als SACD-Player, CD-Player, USB DAC, Bluetooth-Empfänger und Vorstufe

Analoge Ausgänge über XLR und Cinch sowie integrierter Kopfhörerverstärker

5,1 Zoll Touch-Display, Fernbedienung und Eddict Player Companion App

Erhältlich in Silber und Schwarz zum Preis von € 1.799,-

Vom Shanling SCD1.3 zum Shanling SCD1.3R R2R SACD Player

Als Shanling Audio den Shanling SCD1.3 SACD Player im Januar 2024 präsentierte, war das Gerät bereits deutlich mehr als ein klassischer Disc-Player. Unser damaliges Fazit lautete sinngemäß: Shanling forciert seine Bemühungen, HiFi-Liebhabern, die nach wie vor auf klassische Tonträger wie Audio CD setzen, hochwertige, zeitgemäße Lösungen anbieten zu können. Nach mehreren Lösungen rund um die Audio CD folgte mit dem Shanling SCD1.3 SACD Player ein Super Audio CD-Player, der eben nicht allein SACD-Player sein wollte, sondern zugleich Streaming-Client, D/A-Wandler und Vorstufe. Im einfachsten Fall reichte damit der Player selbst aus, um gemeinsam mit einem Paar Aktiv-Lautsprecher ein komplettes HiFi-System zu realisieren.

Genau an dieser Stelle setzt der neue Shanling SCD1.3R R2R SACD Player an. Die Grundidee bleibt erhalten, wird aber an einem zentralen Punkt neu gewichtet: bei der Digital/Analog-Wandlung. Statt einer klassischen Delta-Sigma-Wandlung setzt die neue Version auf das Shanling Pro R2R DAC Modul, das laut Hersteller aus eigener Entwicklung stammt und dem Player eine wärmere, analoger geprägte Klangsignatur verleihen soll. Damit wird aus dem ohnehin vielseitigen Shanling SCD1.3 Konzept eine Variante, die sich stärker an jene Anwender richtet, die digitale Präzision nicht mit analytischer Nüchternheit verwechseln wollen.

Foto © Shanling | Shanling SCD1.3R R2R SACD Player Foto © Shanling | Shanling SCD1.3R R2R SACD Player

Shanling Pro R2R DAC – Technik aus der größeren Klasse

Das Shanling Pro R2R DAC Modul ist der wichtigste Unterschied des neuen Shanling SCD1.3R R2R SACD Player gegenüber dem ursprünglichen Modell. Shanling Audio verweist ausdrücklich darauf, dass diese R2R Lösung auch im größeren Shanling SCD3.3 Player eingesetzt wird. Damit übernimmt der kompakte Player eine Technologie, die bislang weiter oben im Portfolio angesiedelt war.

R2R Wandler arbeiten prinzipbedingt anders als klassische Delta-Sigma-DACs. Statt das Signal über hochfrequente Modulation und komplexe Filterprozesse aufzubereiten, basiert die Wandlung auf einem präzise aufgebauten Widerstandsnetzwerk. Entscheidend ist dabei die Exaktheit der Widerstände, der Taktung und der Signalführung. Laut Hersteller soll genau diese Architektur beim Shanling SCD1.3R R2R SACD Player zu einer besonders natürlichen, organischen und musikalisch fließenden Wiedergabe beitragen.

Shanling Audio kombiniert das R2R Modul mit einer aktualisierten digitalen Plattform. Als Systemprozessor kommt ein Ingenic X2000 zum Einsatz, während ein XMOS XU316 die USB DAC Funktion übernimmt. Für die Signalverarbeitung nennt der Hersteller zudem eine weiterentwickelte FPGA-Lösung der vierten Generation sowie neue aktive KDS Quarzoszillatoren mit 90 MHz und 98 MHz. Damit soll die Datenverarbeitung präziser und die Dekodierung unterschiedlichster Audioformate stabiler erfolgen.

SACD, CD und Hi-res Audio

Der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player ist zunächst natürlich ein Disc-Player. Für die Wiedergabe von SACD und Audio CD setzt Shanling Audio auf ein HD870 Laser-System in Kombination mit einem MT1389EE-System. Damit soll der Player sowohl SACD als auch klassische Audio CD zuverlässig auslesen und die Mechanik zugleich auf reine Musikwiedergabe optimieren.

Bei SACD erlaubt der Player laut Hersteller die vollständige Verarbeitung des Formats, wobei digitale Ausgänge bei der SACD-Wiedergabe technisch bedingt eingeschränkt bleiben. Wie bei vielen SACD-Lösungen gilt: Die volle Qualität dieses Formats steht in erster Linie über die analogen Ausgänge zur Verfügung. Für CD-Wiedergabe, USB-Quellen und externe digitale Zuspieler ist der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player hingegen deutlich breiter aufgestellt.

Über USB unterstützt der Player Hi-res Audio bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD bis hin zu DSD512. Auch bei Dateien zeigt sich das Gerät offen: Genannt werden DSD-Dateien, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8 und OPUS. Einschränkend weist Shanling Audio darauf hin, dass DST nicht unterstützt wird.

Foto © Shanling | Shanling SCD1.3R R2R SACD Player Foto © Shanling | Shanling SCD1.3R R2R SACD Player Foto © Shanling | Shanling SCD1.3R R2R SACD Player

Mehr als ein Disc-Player

Die Stärke des Shanling SCD1.3R R2R SACD Player liegt nicht allein in der SACD- und CD-Wiedergabe, sondern in seiner Rolle als multifunktionale digitale und analoge Quelle. Eingangsseitig stehen SACD/CD, USB-Speicher, USB DAC, Bluetooth, WiFi sowie S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch zur Verfügung. Damit lässt sich der Player nicht nur als klassische Disc-Maschine nutzen, sondern auch als zentraler D/A-Wandler für digitale Quellen.

Ausgangsseitig bietet Shanling Audio analoge Ausgänge in symmetrischer Form über XLR sowie unsymmetrisch über Cinch. Zusätzlich stehen digitale Ausgänge über I2S, S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch bereit. Bei SACD-Wiedergabe bleiben die digitalen Ausgänge laut Hersteller auf 88,2 kHz beschränkt, was der üblichen Rechte- und Formatlogik von SACD entspricht.

Interessant ist zudem die Vorstufenfunktion. Der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player kann dadurch direkt an Aktiv-Lautsprecher oder eine Endstufe angeschlossen werden. Gerade in kompakten, hochwertigen HiFi-Setups reduziert das den Geräteaufwand deutlich. Wer seine Musiksammlung auf SACD und CD weiter pflegt, digitale Quellen aber ebenso integrieren will, erhält damit eine Lösung, die nicht im Gestern stehen bleibt.

Kopfhörerverstärker und leistungsstarke analoge Ausgangsstufe

Shanling Audio stattet den Shanling SCD1.3R R2R SACD Player mit einer dedizierten Kopfhörerverstärker-Sektion auf Basis eines TPA6120 aus. Der Hersteller beschreibt diese Lösung als leistungsfähig, kontrolliert und dennoch geschmeidig abgestimmt. Der Anschluss erfolgt über eine 6,3 mm Stereo-Klinke.

Bei der analogen Ausgangsstufe setzt Shanling Audio auf MUSES8920 Operationsverstärker. Für die Spannungsversorgung und Signalführung nennt der Hersteller zudem hochwertige Kondensatoren, darunter Nichicon, Silmic II, ELNA und Wurth Elektronik. Das zeigt, dass Shanling Audio den SCD1.3R nicht nur als Funktionssammlung versteht, sondern die analoge Sektion tatsächlich als klanglich relevante Baugruppe behandelt.

Für den Kopfhörerausgang gibt Shanling Audio mehrere Gain-Stufen an. Im Low Gain Modus stehen 21,5 mW an 32 Ohm zur Verfügung, im Medium Gain Modus 203 mW an 32 Ohm, im High Gain Modus 1.120 mW an 32 Ohm sowie 153 mW an 300 Ohm. Damit ist der Player nicht nur für einfache Kopfhörer, sondern auch für anspruchsvollere Full-size Modelle ausgelegt.

Bluetooth, WiFi und App-Steuerung

Auch drahtlose Wiedergabe gehört zum Konzept des Shanling SCD1.3R R2R SACD Player. Der integrierte Bluetooth 5.0 Empfänger unterstützt LDAC, aptX HD, aptX, AAC und SBC. Damit lässt sich Musik von Smartphones, Tablets oder Computern schnell und unkompliziert zuspielen, ohne den Player auf rein kabellose Nutzung zu reduzieren.

Über WiFi unterstützt der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player laut Hersteller Wiedergabe über DLNA, Apple AirPlay und NAS-Zugriff. Damit fügt sich das Gerät auch in ein lokales Netzwerk ein und kann Musik aus verschiedenen digitalen Quellen beziehen. Die Steuerung erfolgt über das integrierte 5,1 Zoll LG Touch-Display, physische Tasten, ein Lautstärkerad, die mitgelieferte Fernbedienung sowie die Eddict Player Companion App für Apple iOS und Google Android.

Damit bleibt Shanling Audio seiner aktuellen Linie treu: Klassische HiFi-Geräte sollen nicht wie Computer wirken, aber dennoch jene Schnittstellen bieten, die moderne Nutzung heute verlangt. Der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player ist somit kein nostalgischer SACD-Spieler, sondern eine kompakte Digitalzentrale mit klarer Disc-Kompetenz.

Design und Ausführung

Optisch folgt der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player der Designsprache, die Shanling Audio in den letzten Jahren zunehmend in den stationären Bereich übertragen hat. Glasflächen, Aluminiumkonstruktion und eine klare Front sollen für eine moderne, aber nicht überladene Erscheinung sorgen. Das Gerät misst 280 x 280 x 96 mm und bringt 5,7 kg auf die Waage.

Angeboten wird der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player in Silber und Schwarz. Damit lässt er sich sowohl in klassische HiFi-Racks als auch in kompaktere Desktop- oder Sideboard-Lösungen integrieren. Der Formfaktor bleibt wohnraumfreundlich, ohne den Anspruch eines ernsthaften HiFi-Geräts zu relativieren.

Alle Vorteile auf einen Blick

SACD- und CD-Wiedergabe in einem kompakten HiFi-Format

R2R Wandlung mit Shanling Pro R2R DAC Modul aus eigener Entwicklung

Techniktransfer aus dem größeren Shanling SCD3.3 Player

Sehr breite Quellenvielfalt von Disc bis USB DAC, Bluetooth, WiFi und S/PDIF

Direkter Anschluss an Aktiv-Lautsprecher oder Endstufe dank Vorstufenfunktion

Analoge Ausgänge über XLR und Cinch

Dedizierter Kopfhörerverstärker für anspruchsvollere Kopfhörer

Hi-res Audio bis 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Netzwerkwiedergabe über DLNA, Apple AirPlay und NAS-Zugriff

Bedienung über Touch-Display, Fernbedienung und Eddict Player Companion App

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Shanling SCD1.3R R2R SACD Player soll nach Angaben von Shanling Audio ab sofort verfügbar sein. Angeboten wird das Gerät in den Ausführungen Silber und Schwarz. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 1.799,- angegeben.

Wir meinen…

Der Shanling SCD1.3R R2R SACD Player ist eine bemerkenswerte Weiterentwicklung eines ohnehin schon ungewöhnlich vielseitigen Players. Spannend ist weniger, dass Shenzhen Shanling Digital Techno mit dieser neuen Lösung der Marke Shanling Audio dem bestehenden Konzept eine neue DAC-Variante hinzufügt, sondern dass das Unternehmen hier gezielt R2R Technik aus einer höheren Klasse in ein vergleichsweise kompaktes und preislich noch erreichbares Gerät überführt. Wer SACD und Audio CD weiterhin ernst nimmt, zugleich aber USB DAC, Bluetooth, WiFi, Vorstufenfunktion und Kopfhörerbetrieb nicht missen will, findet hier eine sehr konsequent gedachte digitale HiFi-Zentrale. Der Shanling SCD1.3R wirkt damit nicht wie ein Rückgriff auf ein altes Format, sondern wie ein zeitgemäßer Versuch, physische Tonträger wieder sauber in moderne Anlagenkonzepte einzubinden.

Produkt Shanling SCD1.3R R2R SACD Player Preis € 1.799,-

Technische Daten Shanling SCD1.3R R2R SACD Player

Produkt Shanling SCD1.3R R2R SACD Player Charakterisierung Multifunktionaler SACD- und CD-Player mit R2R DAC, USB DAC, Bluetooth, WiFi, Vorstufenfunktion und Kopfhörerverstärker Wandler Shanling Pro R2R DAC Systemplattform Ingenic X2000 USB DAC XMOS XU316 Disc-Wiedergabe SACD, Audio CD Laufwerk / Laser HD870 Laser-System, MT1389EE-System Hi-res Audio Bis 32 Bit und 768 kHz DSD-Unterstützung Bis DSD512 nativ Unterstützte USB-Dateiformate DSD, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS Bluetooth Bluetooth 5.0 Empfänger Bluetooth-Codecs LDAC, aptX HD, aptX, AAC, SBC Netzwerkfunktionen WiFi, DLNA, Apple AirPlay, NAS-Zugriff Eingänge SACD/CD, USB-Speicher, USB DAC, Bluetooth, WiFi, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch Analoge Ausgänge XLR, Cinch Digitale Ausgänge I2S, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch Kopfhörerausgang 6,3 mm Stereo-Klinke Kopfhörerverstärker TPA6120 Bedienung 5,1 Zoll Touch-Display, physische Tasten, Lautstärkerad, Fernbedienung, Eddict Player Companion App App Eddict Player Companion App für Apple iOS und Google Android Stromverbrauch 20 W Abmessungen 280 x 280 x 96 mm Gewicht 5,7 kg Ausführungen Silber, Schwarz

Marke Shenzhen Shanling Digital Techno Hersteller Shanling Audio Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Shenzhen Shanling Digital Techno