Shanling UA3 Portable DAC/AMP – Der Neue aus der Shanling UA Line mit AKM AK4493SEQ DAC

In aller Kürze Als neuer USB-DAC und Kopfhörer-Verstärker mit AKM AK4493SEQ DAC präsentiert sich der Shanling UA3 Portable DAC/AMP.

Der Shanling UA3 Portable DAC/AMP ist der neueste Spross der so genannten Shanling UA Line und damit jener Produktserie, die das chinesische Unternehmen Shanling als optimale Produkte für den Einsatz im mobilen Bereich vorsieht. Kompakt, leicht, damit problemlos jederzeit und überall hin mit zu nehmen, sollen damit D/A-Wandler mit integriertem Kopfhörer-Verstärker auf hohem Qualitätsniveau zur Verfügung stehen. All dies gilt natürlich auch für den neuen Shanling UA3 Portable DAC/AMP, der erstmals mit einem neuen D/A-Wandler aus dem Hause Asahi Kasei Microdevices Corporation aufwartet, und zwar den AKM AK4493SEQ DAC.

Der von Shanling bevorzugte D/A-Wandler

Viele Jahre lang waren die D/A-Wandler von AKM das Herzstück des Audio-Designs bei Shanling, so der Spezialist für Personal Audio Devices, der diesen eine entscheidende Rolle für den charakteristischen Klang seiner Lösungen zuschreibt.

Der Brand in der Fabrik des japanischen Halbleiterherstellers im Jahr 2020 führte aber dazu, dass nicht nur Shanling sich plötzlich mit dem Problem konfrontiert sah, sich von einem Tag auf den anderen um Alternativen umzusehen und im Wesentlichen das komplette Produktsortiment neu zu konzipieren. Überhaupt stand es um die Zukunft von AKM teils nicht zum Besten, sodass in der Industrie schon darüber spekuliert wurde, ob man künftig überhaupt noch D/A-Wandler aus dem Hause AKM erwarten dürfe.

Die meisten neuen Produkte im Jahr 2021 waren davon betroffen, so Shanling, aber man habe es geschafft, den Übergang erfolgreich zu gestalten und die strengen HiFi-Standards, die man in den letzten 34 Jahren aufgebaut habe, beizubehalten, so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Erfreulicherweise meldete sich AKM Anfang 2022 zurück, und zwar mit einer neuen Serie an D/A-Wandlern, die nunmehr nach und nach wieder Einzug in neue Produkte verschiedenster Hersteller halten, so auch bei Shanling.

Shanling UA3 Portable DAC/AMP mit AKM AK4493SEQ DAC

Sofort habe man die Arbeit aufgenommen, um erste Designs mit den neuen D/A-Wandlern von AKM zu entwickeln, eines der ersten Ergebnisse dieser Bemühungen kann nunmehr bereits präsentiert werden, und zwar der neueste Spross der Shanling UA Line, der Shanling UA3 Portable DAC/AMP.

Der neue Shanling UA3 Portable DAC/AMP setze auf das erfolgreiche Konzept des Shanling UA2 Portable USB DAC/ AMP, bringe aber einige wesentliche Neuerungen mit sich, so Shanling über das neue Produkt.

Herzstück des neuen Shanling U2 Portable DAC/ AMP ist also der AKM AK4493SEQ DAC, der diesen in die Lage versetzt, Signale mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD mit bis zu DSD512 zu verarbeiten.

Der neue Shanling UA3 Portable DAC/AMP setzt auf USB-C für die Verbindung mit verschiedensten Devices wie Smartphones, Tablets und Notebooks, wobei man UAC2.0 und UAC1.0 unterstützt und damit nicht nur Lösungen mit Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows und Apple macOS unterstützt, sondern ebenso mit dem Nintendo Switch und anderen Gaming Systemen eingesetzt werden kann.

Leistungsstarke Ausgangsstufe

Ein wesentliches Merkmal des neuen Shanling UA3 Portable DAC/AMP ist auch dessen leistungsstarke Ausgangsstufe, die auf zwei Ricore RT6863 Headpphone Amplifier setzt und damit eine Leistung von bis zu 125 mW über den unsymmetrischen, gar 211 mW über den symmetrischen Ausgang an Kopfhörern mit einer Impedanz von 32 Ohm liefert.

Für den Anschluss der Kopfhörer stehen hier sowohl eine unsymmetrische 3,5 mm Stereo Mini-Klinke als auch eine symmetrische 4,4 mm PENTACONN zur Verfügung.

Die Bedienung erfolgt natürlich allen voran über das Quellgerät, allerdings verfügt der neue Shanling UA3 Portable DAC/AMP über eigene Tasten zur direkten Kontrolle der Lautstärke.

Preise und Verfügbarkeit

Nach Angaben von Shanling soll der neue Shanling UA3 Portable DAC/AMP bereits in Kürze im Fachhandel zu finden sein. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 109,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Auch wenn man auf Grund der angespannten Lage am Markt rund um die Verfügbarkeit von D/A-Wandlern nach dem Brand im Werk von Asahi Kasei Microdevices Corporation im letzten Jahr auf Lösungen anderer Hersteller setzen musste, so gibt der chinesische Spezialist für Personal Audio Devices Shanling unumwunden zu, dass die Wandler des japanischen Halbleiter-Experten zu den favorisierten zählen. Umso mehr zeigt man sich erfreut darüber, dass sich AKM mit neuen Produkten zurück meldete und man nunmehr mit dem neuen Shanling UA3 Portable DAC/AMP die erste Lösung der Shanling UA Line präsentieren kann, die den brandneuen AKM AK4493SEQ DAC aufweist.

PRODUKT Shanling UA3 Portable DAC/AMP Preis € 109,-

