Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP – Das neue Flaggschiff der Shanling UA Line

Der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP reiht sich in die so genannte Shanling UA Line ein, stellt somit eine weitere besonderes kompakte, mobile Lösung für die hochwertige Audio-Wiedergabe allen voran unterwegs dar. Allerdings gibt der chinesische Spezialist für Personal Audio Devices Shanling an, dass der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP sich ein wenig anders präsentiert, als die bislang verfügbaren Lösungen besagter Shanling UA Line.

Mit dem neuen Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP soll eine Lösung zur Verfügung stehen, deren Flexibilität deutlich über den bislang verfügbaren Produkten liege.

Eine neue Ausrichtung in der Shanling UA Line

Man schlage mit dem neuen Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP eine etwas andere Richtung ein, als mit den bislang innerhalb der Shanling UA Line angebotenen Produkte, so der Hersteller.

Während Lösungen wie der Shanling UA1 Portable USB-C Adapter bzw. der Shanling UA1 Pro Portable USB-C Adapter oder auch der Shanling UA2 USB DAC/AMP im Wesentlichen als so genannte USB Dongle und damit bewusst sehr einfach konzipiert waren, orientiere man sich beim neuen Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP eher an den Lösungen, die über der Shanling UA Line angesiedelt sind.

So ist der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP einen Tick größer ausgefallen, als die eben bereits genannten Lösungen, wobei man aber nach wie vor von einer sehr kompakten Lösung sprechen kann, die man immer und überall mit dabei hat.

Das liegt allen voran darin begründet, dass der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP mit einigen Ausstattungsmerkmalen aufwartet, die man in dieser Produktreihe bislang nicht fand, etwa einen Lautstärke-Regler sowie ein Display.

Auch bei den Anschlüssen bietet der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP mehr Flexibilität als seine kleinen Brüder.

Lautstärke-Regler und Display

Allen voran die beiden Merkmale, ein Lautstärke-Regler als auch das Display, dienen natürlich einer besonders komfortablen Bedienung des neuen Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP.

Der Lautstärke-Regler, ausgeführt als Drehgeber, dient aber nicht allein der Kontrolle der Lautstärke, sondern auch der Kontrolle verschiedener Parameter. Dafür wiederum ist das Display implementiert worden, selbst wenn es sich dabei „nur“ um ein monochromes 1,44 Zoll OLED Display handelt.

USB-C zur Verbindung mit Quellgeräten

In bewährter Art und Weise setzt man auf USB-C um die Verbindung zu Quellgeräten herzustellen, allen voran natürlich Smartphones sowie Tablets, aber auch Notebooks. Da der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP UAC 2.0 sowie UAC 1.0 unterstützt, kann er zudem auch für portable Gaming-Devices wie etwa einen Nintendo Switch eingesetzt werden.

Signalverarbeitung mit 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Hervor heben muss man, dass der „Kleine“ mit Hi-res Audio bis hin zu 32 Bit und 768 kHz bei Linear PCM, sowie gar DSD bis einschließlich DSD512 aufwartet und damit für alle Eventualitäten bestens gerüstet ist. Herzstück der Signalverarbeitung sind zwei D/A-Wandler des Typs ESS ES9038Q2M des Spezialisten ESS Technology Inc. sowie ebenfalls zwei Ricore RE6863 Amplifier, die Signalverarbeitung des neuen Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP ist somit vollständig symmetrisch ausgelegt.

Erstaunlich vielseitig bei den Anschlüssen

Der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP weist nunmehr eine symmetrischen 4,4 mm Klinke als auch unsymmetrischen 3,5 mm Stereo Mini Klinke auf, wobei letztgenannter Anschluss auch eine optische S/PDIF-Schnittstelle beherbergt.

Für den Ausgang gibt der Hersteller übrigens 137 mW an 32 Ohm beim unsymmetrischen, und 211 mW an 32 Ohm für den symmetrischen Anschluss an.

Hybrid Battery Power Mode

Interessant ist, dass der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP zwei Betriebsarten kennt, und zwar den so genannten Full USB Power Mode sowie Hybrid Battery Power Mode. Der Hersteller hebt allen voran letztgenannten als besonders empfehlenswert hervor, denn damit setze man auf eine besonders „saubere“ Lösung zur Stromversorgung über einen integrierten 220 mAh Akku.

Solide ausgeführt

Natürlich ist auch der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP besonders solide ausgeführt, um überall und jederzeit eingesetzt zu werden. Das Gehäuse ist daher aus Aluminium gefertigt, wobei man sich zwischen einer in Schwarz oder Rot eloxierten Oberfläche entscheiden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP ist nun, wie bereits zur ersten Ankündigung im Januar 2022 angeführt, ab sofort im Fachhandel zu finden. Der Hersteller empfiehlt diese Lösung gleichermaßen für Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows sowie Apple macOS und liefert daher neben einem USB-C to USB-C Kabel auch einen Adapter für USB-A mit aus. Für den Einsatz an einem Apple iPhone mit Apple Lightning Connector benötigt man einen entsprechenden Adapter, der nicht Teil des Lieferumfangs ist.

Der empfohlene Verkaufspreis für den neuen Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP wird mit € 235,- angegeben.

Ein passendes Etui aus Leder soll es natürlich auch geben, und zwar in den Ausführungen Schwarz, Grau und Braun, das zum Preis von rund € 15,- angeboten wird.

Wir meinen…

Der neue Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP verfügt über ein Lautstärkerad für eine unabhängige Lautstärkeregelung, einen kleinen Bildschirm für einen einfachen Zugriff auf mehrere Einstellungen direkt am Gerät, einen symmetrischen 4,4 mm Stecker anstelle des fragilen 2,5 mm Steckers, einen vollständig symmetrischen Audioschaltkreis, einen Digital-Ausgang in Form einer SPDIF-Schnittstelle und einen speziellen Hybrid-Batterie-Energiemodus, um den Batterieverbrauch des Smartphones zu reduzieren. All dies zeigt, dass Shanling sich mit dieser neuen Lösung der Shanling UA Line klar an Produkten orientiert, die oberhalb dieser angesiedelt sind und nicht allein auf einen möglichst simplen USB Dongle wie bislang in dieser Serie setzt. Damit tut auch klar, dass mit dem Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP das neue Flaggschiff der Shanling UA Line präsentiert wird.

Produkt Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP Preis Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP € 235,-

Leder Etui für Shanling UA5 Portable USB DAC/ AMP € 15,-

Marke Shanling Hersteller Shanling Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at