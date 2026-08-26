In aller Kürze Die Shokz OpenFit Air 2 verbinden ein besonders leichtes Open-Ear-Design mit einer überarbeiteten Akustik, längerer Akkulaufzeit und moderner Bluetooth 6.1 Konnektivität. Mit 7,2 g pro Kopfhörer, IP55 Schutz, MultiPoint und bis zu 36 Stunden Gesamtwiedergabezeit positioniert Shokz das neue Modell als vielseitigen Begleiter für Alltag und Sport.

So genannte Open-Ear-Kopfhörer haben sich längst von einer Speziallösung für Sportler zu einer eigenständigen Kategorie im Bereich Personal Audio entwickelt. Einer der Hersteller, der diese Entwicklung besonders konsequent vorangetrieben hat, ist Shokz. Dabei steht weniger maximale Abschottung von der Außenwelt im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Möglichkeit, Musik, Podcasts und Telefonate zu nutzen, ohne den akustischen Kontakt zur Umgebung vollständig zu verlieren.

Genau dieses Konzept soll nun mit den Shokz OpenFit Air 2 in mehreren Punkten verfeinert werden. Gegenüber den bisherigen Shokz OpenFit Air reduziert der Hersteller nicht nur Gewicht und Abmessungen, sondern setzt auch auf eine neue Treiberlösung, eine überarbeitete Bassabstimmung, längere Akkulaufzeit, verbesserte Schutzklasse und Bluetooth 6.1. Das Ergebnis soll ein noch unkomplizierterer Open-Ear-Kopfhörer für den täglichen Einsatz sein.

Key Facts Shokz OpenFit Air 2

Open-Ear Bluetooth-Kopfhörer mit 7,2 g Gewicht pro Kopfhörer

Shokz Bassphere-Treiber mit zwei 11,8 mm Schallwandlern

Shokz OpenBass 2.0 und DirectPitch

Bluetooth 6.1 mit SBC und AAC

MultiPoint für zwei gleichzeitig verbundene Geräte

Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair

Bis zu acht Stunden Musikwiedergabe pro Ladung

Bis zu 36 Stunden Gesamtwiedergabezeit mit Ladecase

Schnellladen: zehn Minuten für bis zu drei Stunden Wiedergabe

Vier Mikrofone mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung für Telefonate

Kopfhörer nach IP55, Ladecase nach IP54 geschützt

Steuerung über druckempfindliche Bedienelemente

Anpassbarer EQ und Bedienung über die Shokz App

Nur noch 7,2 g pro Kopfhörer

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Shokz OpenFit Air 2 liegt auf dem Tragekomfort. Jeder Kopfhörer bringt lediglich 7,2 g auf die Waage, während der Vorgänger Shokz OpenFit Air noch 8,7 g wog. Damit fällt die neue Generation um rund 17 Prozent leichter aus.

Shokz kombiniert dafür einen besonders schlanken Aufbau mit einem Rahmen aus einer 0,75 mm Ni-Ti-Legierung. Der flexible Ohrbügel soll sich möglichst natürlich an unterschiedliche Ohrformen anpassen und sicheren Halt gewährleisten, ohne dabei unnötigen Druck auszuüben. Auch beim Ladecase wurde Gewicht eingespart: Es fällt laut Hersteller 10,5 Prozent kleiner aus, während das Gesamtgewicht aus Kopfhörern und Ladecase gegenüber der vorherigen Generation um 17,6 Prozent reduziert wurde.

Um 30° angewinkelter Lautsprecher

Shokz verändert mit den Shokz OpenFit Air 2 zudem die Positionierung der Schallwandler. Der Lautsprecher ist um 30° angewinkelt und soll dadurch näher und natürlicher am Ohr sitzen. Gleichzeitig soll der Schall gezielter in Richtung Gehörgang gelenkt werden.

Das bleibt dennoch ausdrücklich ein Open-Ear-Konzept: Die Ohren werden nicht verschlossen, sodass Geräusche aus der Umgebung weiterhin wahrgenommen werden können. Gerade beim Laufen, Radfahren, Wandern oder im urbanen Alltag kann dies ein wesentlicher Vorteil gegenüber klassischen In-Ear-Kopfhörern sein.

Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2

Shokz Bassphere und OpenBass 2.0

Auch auf akustischer Seite wurde das Konzept überarbeitet. Im Mittelpunkt steht der neue Shokz Bassphere-Treiber. Dieser besteht aus zwei hochempfindlichen 11,8 mm Rundlautsprechern und soll laut Hersteller eine akustische Leistung erreichen, die jener eines einzelnen 16 mm Rundlautsprechers entspricht. Unterstützt wird dieser von Shokz OpenBass 2.0, einer Signalverarbeitung, die speziell den Bassbereich bei der offenen Bauweise kräftiger darstellen soll.

Hinzu kommt Shokz DirectPitch. Diese Technologie soll den Schall möglichst gezielt zum Ohr führen und gleichzeitig Schallverluste nach außen reduzieren. Damit geht es nicht nur um eine präzisere Wiedergabe, sondern auch darum, Musik und Telefonate weniger deutlich für Personen in unmittelbarer Umgebung hörbar zu machen.

Klang über die Shokz App anpassbar

Über die Shokz App lassen sich die Shokz OpenFit Air 2 an persönliche Hörvorlieben anpassen. Vier vordefinierte EQ-Modi stehen mit Standard, Vocal, Bass und Privat bereit. Zusätzlich können zwei individuelle Einstellungen erstellt werden.

Die App dient darüber hinaus zur Anpassung der Bedienelemente, zur Verwaltung von MultiPoint und zur Installation von Software-Updates. Mit „Finde meine Earbuds“ bietet Shokz zudem eine Funktion, über die sich die Kopfhörer akustisch bemerkbar machen können, wenn sie einmal verlegt wurden.

Druckempfindliche Bedienung statt Touch-Flächen

Die Bedienung wurde gegenüber den Shokz OpenFit Air ebenfalls verändert. Statt klassischer Touch-Flächen setzt Shokz nun auf druckempfindliche Bedienelemente. Diese sollen gezielter ausgelöst werden können und insbesondere Fehleingaben durch Schweiß, Regentropfen oder Haare vermeiden.

Ab Werk lassen sich darüber unter anderem Wiedergabe und Pause, Titelwechsel sowie die Anrufsteuerung vornehmen. Über die Shokz App können weitere Funktionen wie Lautstärkeregelung oder Sprachassistent zugewiesen werden.

Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Air 2

Bluetooth 6.1, MultiPoint und schnelles Pairing

Für die Funkverbindung setzen die Shokz OpenFit Air 2 auf Bluetooth 6.1 bei einer angegebenen Reichweite von bis zu 10 m. Als Audio-Codecs werden SBC und AAC unterstützt.

MultiPoint erlaubt die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten, sodass etwa zwischen Smartphone und Notebook gewechselt werden kann, ohne die Kopfhörer erneut koppeln zu müssen. Fast Pair für kompatible Android-Geräte und Microsoft Swift Pair für Windows sollen zudem die erstmalige Einrichtung vereinfachen.

Bis zu 36 Stunden mit dem Ladecase

Die Akkulaufzeit wurde gegenüber der ersten Generation deutlich erweitert. Eine einzelne Ladung soll für bis zu acht Stunden Musikwiedergabe reichen, während die Shokz OpenFit Air noch mit sechs Stunden angegeben wurden. Zusammen mit dem Ladecase steigt die mögliche Gesamtwiedergabezeit von bislang 28 auf nun bis zu 36 Stunden.

Auch die Schnellladefunktion wurde verbessert. Zehn Minuten im Ladecase sollen bereits für bis zu drei weitere Stunden Musikwiedergabe reichen. Die Kopfhörer benötigen rund 60 Minuten für eine vollständige Ladung, Kopfhörer und Ladecase zusammen etwa 100 Minuten.

Vier Mikrofone für glasklare Sprachqualität bei Telefonaten

Für Sprachkommunikation verfügen die Shokz OpenFit Air 2 über insgesamt vier Mikrofone mit Geräuschunterdrückung. Ein Dual-Mikrofonsystem pro Seite wird mit einer KI-gestützten Signalverarbeitung kombiniert, die Umgebungsgeräusche erkennen und reduzieren soll, während die Stimme im Vordergrund bleibt.

Damit sollen Telefonate auch in stärker frequentierten Umgebungen wie Cafés, öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Training klar verständlich bleiben. Shokz spricht bei internen Simulationen von einer deutlichen Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses.

IP55 für Sport und Alltag

Die Kopfhörer selbst entsprechen nun Schutzklasse IP55 und sind damit gegen Schweiß, Spritzwasser und Regen geschützt. Das Ladecase weist Schutzklasse IP54 auf. Damit sind die Shokz OpenFit Air 2 klar für Sport und Outdoor-Aktivitäten ausgelegt, allerdings weder fürs Schwimmen noch für den Einsatz unter der Dusche vorgesehen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Sehr geringes Gewicht: Jeder Shokz OpenFit Air 2 wiegt lediglich 7,2 g.

Jeder Shokz OpenFit Air 2 wiegt lediglich 7,2 g. Offenes Hörkonzept: Umgebungsgeräusche bleiben weiterhin wahrnehmbar.

Umgebungsgeräusche bleiben weiterhin wahrnehmbar. Überarbeitete Akustik: Bassphere-Treiber, OpenBass 2.0 und DirectPitch bilden die neue Audioplattform.

Bassphere-Treiber, OpenBass 2.0 und DirectPitch bilden die neue Audioplattform. Längere Akkulaufzeit: Bis zu acht Stunden pro Ladung beziehungsweise 36 Stunden mit Ladecase.

Bis zu acht Stunden pro Ladung beziehungsweise 36 Stunden mit Ladecase. Verbesserte Bedienung: Druckempfindliche Bedienelemente sollen unbeabsichtigte Eingaben reduzieren.

Druckempfindliche Bedienelemente sollen unbeabsichtigte Eingaben reduzieren. Flexible Konnektivität: Bluetooth 6.1, MultiPoint, Fast Pair und Microsoft Swift Pair stehen zur Verfügung.

Bluetooth 6.1, MultiPoint, Fast Pair und Microsoft Swift Pair stehen zur Verfügung. Für Sport gerüstet: Die Kopfhörer sind nach IP55 gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt.

Die Kopfhörer sind nach IP55 gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt. Umfangreiche App-Funktionen: EQ, individuelle Steuerung, MultiPoint und Software-Updates lassen sich zentral verwalten.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Shokz OpenFit Air 2 werden vom Hersteller bereits zum Preis von € 139,- angeboten. Zum Lieferumfang gehören zwei Shokz OpenFit Air 2 Open-Ear Bluetooth-Kopfhörer, das passende Ladecase sowie Dokumentation und Garantiekarte.

Wir meinen…

Mit den Shokz OpenFit Air 2 konzentriert sich Shokz Holding Limited auf genau jene Bereiche, die bei einem Open-Ear-Kopfhörer im Alltag entscheidend sind: möglichst geringes Gewicht, sicherer Tragekomfort, ausreichende Akkulaufzeit und unkomplizierte Bedienung. Dass die Kopfhörer leichter und das Ladecase kompakter ausfallen, gleichzeitig aber Laufzeit und Schutzklasse steigen, macht die zweite Generation zu einer durchaus umfangreichen Weiterentwicklung.

Spannend ist zudem, dass Shokz nicht allein auf Komfort setzt, sondern mit Bassphere und OpenBass 2.0 auch die akustische Seite des offenen Konzepts weiterentwickelt. Weniger ambitioniert fällt lediglich die Codec-Auswahl aus: Mit SBC und AAC bleibt man hier bei den Grundlagen. Für die eigentliche Zielsetzung der Shokz OpenFit Air 2 – leichte, offene und alltagstaugliche Kopfhörer für Sport, unterwegs und lange Nutzung – dürfte jedoch vielmehr das Gesamtpaket entscheidend sein.

Produkt Shokz OpenFit Air 2 Preis € 139,-

Technische Daten Shokz OpenFit Air 2

Produkt Shokz OpenFit Air 2 Charakterisierung Open-Ear Bluetooth-Kopfhörer mit Ohrbügel Lautsprecherprinzip Luftleitungswandler Treiber Shokz Bassphere mit zwei 11,8 mm Rundlautsprechern Signalverarbeitung Shokz OpenBass 2.0, DirectPitch Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz ±10 dB Empfindlichkeit 97,5 dB ±3 dB Bluetooth Bluetooth 6.1 Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP, HFP Audio-Codecs SBC, AAC Funkreichweite Bis zu 10 m Frequenzband 2.402 MHz bis 2.480 MHz MultiPoint Zwei Geräte gleichzeitig Schnellkopplung Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair Mikrofone Vier Mikrofone mit Geräuschunterdrückung Mikrofon-Empfindlichkeit -38 dB ±1 dB Akkukapazität Kopfhörer 56 mAh Akkukapazität Ladecase 600 mAh Musikwiedergabe Bis zu 8 Stunden Gesamtwiedergabe mit Ladecase Bis zu 36 Stunden Gesprächszeit Bis zu 6 Stunden, bis zu 25 Stunden mit Ladecase Schnellladen 10 Minuten für bis zu 3 Stunden Musikwiedergabe Ladezeit Kopfhörer Rund 60 Minuten Ladezeit Kopfhörer und Ladecase Rund 100 Minuten Standby Bis zu 1,5 Tage, im Ladecase bis zu 180 Tage Schutzklasse Kopfhörer IP55 Schutzklasse Ladecase IP54 Gewicht pro Kopfhörer 7,2 g ±0,2 g Gewicht Ladecase 46,4 g ±2 g Gesamtgewicht 60,8 g ±2 g Material Kopfhörer Kunststoff, Silikon, Edelstahl Material Ladecase Kunststoff, Edelstahl

Marke Shokz Holding Limited Hersteller Shokz Holding Limited Vertrieb Shokz Holding Limited Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren

Über Shokz Holding Limited

Quelle Shokz Holding Limited