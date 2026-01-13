In aller Kürze Shokz OpenFit Pro sind Open-Ear True-Wireless-Kopfhörer mit Geräuschreduzierung, Spatial Audio und bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit. Marktstart Jänner 2026.

Offene Kopfhörersysteme gewinnen dort an Bedeutung, wo klassisches In-Ear-Hören an Grenzen stößt – etwa im Straßenverkehr, beim Sport oder im Arbeitsalltag, in dem Umgebungswahrnehmung ausdrücklich erwünscht ist. Genau hier positioniert Shokz die neuen Shokz OpenFit Pro. Das Modell richtet sich an Nutzer, die Sicherheit, Tragekomfort und Klangqualität miteinander verbinden wollen, ohne sich akustisch vollständig von ihrer Umgebung abzuschotten. Offenes Hören als bewusste Alternative.

Open-Ear True-Wireless-Kopfhörer mit Ohrhaken

Shokz SuperBoost Technologie mit Ultra-Breitband-Treiber

Open-Ear-Geräuschreduzierung mit wählbarem Fokusmodus

Spatial Audio mit Head-Tracking, optimiert für Dolby Atmos

Bis zu 12 Stunden Laufzeit pro Ladung, bis zu 50 Stunden mit Ladecase

Bluetooth 6.1 mit Multipoint-Unterstützung

IP55 Schutz gegen Schweiß und Spritzwasser

Kabelloses Laden und Schnellladefunktion

Klangkonzept – SuperBoost und räumliche Wiedergabe

Im Zentrum der OpenFit Pro steht die neue Shokz SuperBoost Technologie. Ein Ultra-Breitband-Treiber mit Dual-Membran-Design soll ein ausgewogenes Klangbild mit kräftigeren Bässen, klareren Höhen und geringeren Verzerrungen ermöglichen – eine besondere Herausforderung bei offenen Schallführungen. Ergänzt wird dies durch eine für Dolby Atmos optimierte räumliche Wiedergabe inklusive Head-Tracking. Die Klangbühne passt sich dabei dynamisch an Kopfbewegungen an, was vor allem bei kompatiblen Film- und Musikproduktionen für eine stabilere Raumabbildung sorgen soll.

Open-Ear-Geräuschreduzierung – Fokus ohne Abschottung

Ein zentrales Merkmal der OpenFit Pro ist die erstmals integrierte Open-Ear-Geräuschreduzierung. Anders als klassisches Active Noise Cancelling verschließt dieses System den Gehörgang nicht, sondern reduziert gezielt störende Umgebungsanteile. Nutzer können so zwischen maximaler Umgebungswahrnehmung und einem stärker fokussierten Hörmodus wechseln. In der Praxis richtet sich dieser Ansatz an Situationen wie Pendeln, Training in belebten Umgebungen oder konzentriertes Arbeiten, bei denen Sicherheit und Klarheit gleichermaßen gefragt sind.

Tragekomfort und Materialwahl

Shokz setzt auf ergonomisch geformte Titan-Ohrhaken in Kombination mit Ultra-Soft Silicone 2.0. Diese Konstruktion soll einen sicheren Sitz gewährleisten, ohne Druck im Ohr zu erzeugen. Mit rund 12,3 Gramm pro Ohrhörer bleiben die OpenFit Pro auch bei längeren Hörsessions unauffällig. Das offene Design verhindert zudem den typischen Okklusionseffekt klassischer In-Ear-Kopfhörer und trägt so zur Langzeittauglichkeit bei. Der Okklusionseffekt beschreibt ein akustisches Phänomen, das auftritt, wenn der Gehörgang durch einen Ohrstöpsel oder In-Ear-Kopfhörer teilweise oder vollständig verschlossen ist. Wird der Gehörgang „abgedichtet“, können die Körperschallanteile deiner eigenen Stimme oder von Bewegungen (Schritte, Kauen, Schlucken) nicht nach außen entweichen. Stattdessen werden sie im Ohr reflektiert und als deutlich lauter, dumpfer oder dröhnender Klang wahrgenommen.

Telefonie, Bedienung und Privatsphäre

Für Telefonate nutzen die OpenFit Pro ein System aus insgesamt sechs Mikrofonen, unterstützt durch KI-gestützte Geräuschunterdrückung. Ziel ist eine klare Sprachübertragung auch in windigen oder lauten Umgebungen. Physische Multifunktionstasten ermöglichen eine zuverlässige Steuerung, unabhängig von Schweiß oder Regen. Ergänzend erkennt eine intelligente Trageerkennung automatisch, ob die Kopfhörer getragen werden, und pausiert oder startet die Wiedergabe entsprechend. Mit DirectPitch 3.0 und einem zusätzlichen Private Mode soll zudem der Schallverlust nach außen reduziert werden – ein relevanter Aspekt für Büro- und Pendelsituationen.

Konnektivität, App und Energieversorgung

Die OpenFit Pro arbeiten mit Bluetooth 6.1 und unterstützen Multipoint-Pairing, sodass zwei Geräte gleichzeitig verbunden bleiben können. Über die Shokz App lassen sich Klangprofile, Steuerungsoptionen und Firmware-Updates verwalten. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 12 Stunden pro Ladung, mit Ladecase sind bis zu 50 Stunden möglich, sofern die Geräuschreduzierung deaktiviert ist. Zusätzlich stehen kabelloses Laden sowie eine Schnellladefunktion zur Verfügung, bei der zehn Minuten Ladezeit mehrere Stunden Wiedergabe ermöglichen sollen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Shokz OpenFit Pro können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 22. Januar 2026. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 249,-. Erhältlich sind die Kopfhörer in Schwarz und Weiss.

Fazit – Offenes Hören mit erweitertem Funktionsumfang

Die Shokz OpenFit Pro zeigen, wie sich das Open-Ear-Prinzip technisch weiterentwickeln lässt, ohne seine grundlegenden Vorteile aufzugeben. Durch die Kombination aus gezielter Open-Ear-Geräuschreduzierung, räumlicher Audiowiedergabe und einem auf Alltagstauglichkeit ausgelegten Bedien- und Energiekonzept positionieren sich die Kopfhörer als vielseitige Lösung für Nutzer, die bewusst offen hören möchten, dabei aber nicht auf Klangqualität, Komfort und Kontrolle verzichten wollen. Präsentiert im Rahmen der CES 2026 und mit Marktstart im Jänner 2026 ordnen sich die OpenFit Pro als konsequente Weiterentwicklung innerhalb des Portfolios von Shokz Holding Limited ein, die insbesondere in dynamischen Nutzungsszenarien ihre Stärken ausspielen soll.

Technische Daten

Produkt Shokz OpenFit Pro Bauweise Open-Ear, Ohrhaken Treiber Ultra-Breitband-Treiber mit Dual-Membran Bluetooth Version 6.1 Audiocodecs SBC, AAC Spatial Audio Dolby Atmos optimiert, Head-Tracking Mikrofone 6, KI-gestützt Akkulaufzeit bis zu 12 h pro Ladung Laufzeit mit Case bis zu 50 h Schnellladen 10 Minuten für ca. 4 Stunden Laden USB-C, Qi kabellos Schutzklasse IP55 Gewicht ca. 12,3 g pro Ohrhörer Farben Schwarz, Weiss

Marke Shokz Holding Limited Hersteller Shokz Holding Limited Vertrieb Shokz Holding Limited Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

