In aller Kürze Der Shokz OpenRun Air 2 ist als besonders leichter Open-Ear-Sportkopfhörer für Läufer und aktive Anwender ausgelegt, die ihre Umgebung beim Musikhören weiterhin wahrnehmen wollen. Die zweite Generation setzt auf Shokz Bone Conduction Technology mit PremiumPitch 3.0, einen neu geformten Bügel mit nach vorn verlagertem Schwerpunkt, Schutz nach IP67 und zwei Größenvarianten. Hinzu kommen Bluetooth 6.0, bis zu zehn Stunden Wiedergabe, Quick Charge, Dual-Mikrofone mit KI-gestützter Geräuschreduktion sowie erstmals bei dieser Modelllinie eine umfassende Integration in die Shokz App.

Shokz Technology Inc. baut sein Angebot an speziell für Sport und Bewegung konzipierten Open-Ear-Kopfhörern weiter aus. Mit dem Shokz OpenRun Air 2 folgt nun eine neue Generation jenes Modells, das innerhalb der Produktpalette den leichten und unkomplizierten Einstieg in die klassische Knochenschall-Technologie des Unternehmens verkörpert. Dabei wurde keineswegs allein an einzelnen technischen Eckdaten gearbeitet. Vielmehr soll sich der neue Kopfhörer vor allem beim längeren Tragen angenehmer und während dynamischer Bewegung stabiler anfühlen. Mehr als neun Prozent weniger Volumen gegenüber dem bisherigen Shokz OpenRun, ein Gewicht ab 25,9 g, eine neu ausgelegte Bügelgeometrie und ein nach vorne verlagerter Schwerpunkt bilden dafür die Grundlage. Gleichzeitig bringt Shokz die Plattform mit PremiumPitch 3.0, Bluetooth 6.0, längerer Akkulaufzeit und App-Unterstützung technisch auf einen deutlich moderneren Stand.

Key Facts Shokz OpenRun Air 2

Open-Ear-Knochenschall-Kopfhörer für Sport, Running und Alltag

Shokz Bone Conduction Technology mit PremiumPitch 3.0

Neu entwickelter Dual-Coil-, Dual-Reed-Knochenschall-Treiber

Mehr als 9 Prozent kompakter als Shokz OpenRun

26,4 g in Standard, 25,9 g in Mini

Neu gestaltete Ohrbügel und nach vorne verlagerter Schwerpunkt

Unibody-Konstruktion mit Memory-Alloy in Ohrbügeln und Nackenband

Schutzklasse IP67 gegen Staub, Schweiß und Wasser

Bis zu 10 Stunden Wiedergabe

Quick Charge: 5 Minuten Laden für bis zu 2 Stunden Wiedergabe

Bluetooth 6.0 mit bis zu 10 m Reichweite

Dual-Mikrofonsystem mit KI-gestützter Geräuschreduktion

Shokz App mit EQ, MultiPoint Pairing, Find My Headphone und Firmware-Updates

Vier vordefinierte sowie zwei individuell konfigurierbare EQ-Modi

USB-C zum Laden

Erhältlich in Standard und Mini

Weniger Kopfhörer am Kopf

Der wichtigste Entwicklungsschritt des Shokz OpenRun Air 2 lässt sich nicht allein in einer neuen Versionsnummer ablesen. Shokz hat vielmehr versucht, das physische Erscheinungsbild des Kopfhörers zurückzunehmen. Gegenüber dem bisherigen OpenRun fällt das neue Modell nach Angaben des Unternehmens um mehr als neun Prozent kleiner aus. Die Standard-Version wiegt dennoch weiterhin nur 26,4 g, die Mini-Ausführung bringt sogar lediglich 25,9 g auf die Waage.

Entscheidender als die reine Gewichtsangabe ist allerdings dessen Verteilung. Die neu gestalteten Ohrbügel folgen enger der natürlichen Form des Ohrs und sollen den entstehenden Druck gleichmäßiger verteilen. Shokz verspricht sich davon weniger punktuelle Belastung bei längerem Training oder im Alltag. Genau hier setzt der OpenRun Air 2 einen anderen Schwerpunkt als Modelle, bei denen allein immer höhere akustische Leistung im Vordergrund steht: Er soll möglichst wenig daran erinnern, dass überhaupt ein Kopfhörer getragen wird.

Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenRun Air 2 Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenRun Air 2

Stabilität ohne zusätzlichen Anpressdruck

Beim Laufen genügt geringes Gewicht allein jedoch nicht. Ein Kopfhörer, der bei jedem Schritt in Bewegung gerät, wird ungeachtet seiner Masse rasch störend. Shokz verlagert deshalb beim OpenRun Air 2 den Schwerpunkt nach vorne. In Verbindung mit dem umlaufenden Bügel soll dies Bewegungen des Kopfhörers reduzieren, ohne den erforderlichen Anpressdruck erhöhen zu müssen.

Die einteilige Konstruktion von Ohrbügeln und Nackenband nutzt dafür eine formstabile Memory-Alloy. Sie soll sich flexibel genug anpassen, zugleich aber auch bei schnellen Bewegungswechseln oder Sprüngen für einen sicheren Sitz sorgen. Dass Shokz den OpenRun Air 2 wiederum in Standard und Mini anbietet, ist dabei mehr als eine Randnotiz: Gerade bei einem starren Nackenband entscheidet die passende Größe wesentlich über Komfort und Stabilität.

Die Ohren bleiben bewusst frei

Das grundsätzliche Funktionsprinzip bleibt unverändert. Der Shokz OpenRun Air 2 sitzt nicht im Gehörgang, sondern überträgt das Audiosignal mittels Knochenschall über den Bereich vor dem Ohr. Damit bleiben die Ohren frei und Umgebungsgeräusche können weiterhin wahrgenommen werden. Für Läufer ist genau dies ein wesentlicher Unterschied zu weitgehend isolierenden In-ear-Kopfhörern.

Das bedeutet freilich nicht, dass der Anwender im Straßenverkehr automatisch jedes relevante Geräusch wahrnimmt. Shokz weist selbst darauf hin, die Lautstärke so zu wählen, dass das Situationsbewusstsein erhalten bleibt und lokale Vorschriften beim Einsatz etwa beim Radfahren zu beachten sind.

PremiumPitch 3.0 für die neue Generation

Akustisch markiert Shokz PremiumPitch 3.0 den wesentlichen Generationswechsel. Zum Einsatz kommt ein neu entwickelter Knochenschall-Treiber mit vollständig aus Metall ausgeführter Dual-Coil-, Dual-Reed-Konstruktion. Gegenüber dem bisherigen OpenRun mit PremiumPitch 2.0+ verspricht Shokz insbesondere kräftigeren Bass, geschmeidigere Mitten und eine detailliertere Hochtondarstellung.

Die Herausforderung bleibt dabei jene, die für das gesamte Konzept der Knochenschall-Wiedergabe charakteristisch ist: Das Ohr bleibt offen, dennoch soll ein möglichst ausgewogenes und substantielles Klangbild entstehen. Wie weit PremiumPitch 3.0 gerade im Tiefton gegenüber dem Vorgänger zulegen kann, dürfte daher einer der interessantesten Punkte der neuen Generation sein.

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Mehr Spielraum über die Shokz App

Ein wesentlicher Unterschied zum bisherigen Shokz OpenRun findet sich nicht am Kopfhörer selbst, sondern auf dem Smartphone. Während der Vorgänger keine Unterstützung für die Shokz App bot, lässt sich der OpenRun Air 2 umfassend darüber konfigurieren. Zur Verfügung stehen vier voreingestellte EQ-Modi – Standard, Vocal, Volume Boost und Private Mode – sowie zwei frei anpassbare Einstellungen.

Darüber hinaus bietet die App MultiPoint Pairing für zwei Quellgeräte, anpassbare Tastenfunktionen, Firmware-Updates und Find My Headphone. Letztere Funktion kann den Kopfhörer ein Tonsignal ausgeben lassen, um ihn in unmittelbarer Umgebung leichter wiederzufinden. Gerade diese Software-Integration macht deutlich, dass Shokz den OpenRun Air 2 nicht allein als mechanisch überarbeiteten Nachfolger versteht.

Bluetooth 6.0 und klassische Tasten

Für die Funkverbindung setzt Shokz auf Bluetooth 6.0 und nennt eine Reichweite von bis zu 10 m. Die eigentliche Bedienung erfolgt weiterhin über physische Tasten. Titelsteuerung, Anrufverwaltung und Lautstärkeregelung lassen sich damit auch während des Laufens bedienen, ohne auf Touch-Flächen angewiesen zu sein.

Geladen wird nun über USB-C. Shokz bezeichnet den Anschluss selbst als wasserresistent, was gerade bei einem Sportkopfhörer eine sinnvolle Detailverbesserung darstellt. Dennoch sollte selbstverständlich auch der OpenRun Air 2 nicht in nassem Zustand geladen werden.

IP67 für Regen, Schweiß und Reinigung

Mit Schutzklasse IP67 ist der Shokz OpenRun Air 2 gegen Staub sowie zeitweiliges Eindringen von Wasser geschützt. Schweiß oder ein Lauf im Regen sollen damit ebenso wenig zum Problem werden wie das anschließende Abspülen des Kopfhörers unter Wasser. Für Schwimmen oder andere Aktivitäten unter Wasser ist das Modell ausdrücklich nicht vorgesehen.

Damit grenzt Shokz das Einsatzgebiet klar ab: Der OpenRun Air 2 ist ein Kopfhörer für Laufen, Fitness und andere Aktivitäten an Land und kein Ersatz für entsprechend konzipierte Modelle der OpenSwim-Familie.

Zehn Stunden statt acht

Auch beim Akku legt die neue Generation zu. Bis zu zehn Stunden Musikwiedergabe nennt Shokz für eine vollständige Ladung und damit 25 Prozent mehr als beim bisherigen OpenRun mit acht Stunden. Für eine vollständige Ladung wird rund eine Stunde angegeben, beim Vorgänger waren es noch eineinhalb Stunden.

Sollte unmittelbar vor dem Training kaum Energie verfügbar sein, reicht laut Hersteller eine fünfminütige Schnellladung für bis zu zwei Stunden Wiedergabe. Beim bisherigen OpenRun waren zehn Minuten Ladezeit für rund eineinhalb Stunden erforderlich. Gerade im täglichen Gebrauch dürfte diese verkürzte Quick-Charge-Zeit zu den praktischer spürbaren Verbesserungen zählen.

Telefonieren auch bei Bewegung

Zwei Mikrofone übernehmen die Sprachaufnahme. Die Anordnung wurde laut Shokz optimiert und mit einer KI-gestützten Geräuschreduktion kombiniert. Diese soll Umgebungsgeräusche reduzieren und insbesondere die Widerstandsfähigkeit gegenüber Windgeräuschen gegenüber dem Vorgänger erhöhen.

Damit adressiert Shokz eine typische Schwachstelle von Sportkopfhörern. Während sich Musikwiedergabe bei Bewegung vergleichsweise gut kontrollieren lässt, stellen Wind und wechselnde Umgebungsgeräusche Telefonie erheblich stärker auf die Probe. Der OpenRun Air 2 soll hier merklich robuster agieren.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Sehr geringes Gewicht: Nur 26,4 g in Standard beziehungsweise 25,9 g in Mini.

Nur 26,4 g in Standard beziehungsweise 25,9 g in Mini. Kompaktere Konstruktion: Mehr als neun Prozent kleiner als der bisherige Shokz OpenRun.

Mehr als neun Prozent kleiner als der bisherige Shokz OpenRun. PremiumPitch 3.0: Neuer Dual-Coil-, Dual-Reed-Knochenschall-Treiber für einen ausgewogeneren Klang.

Neuer Dual-Coil-, Dual-Reed-Knochenschall-Treiber für einen ausgewogeneren Klang. Optimierter Tragekomfort: Neu geformte Ohrbügel und nach vorne verlagerter Schwerpunkt sollen Druck und Bewegung reduzieren.

Neu geformte Ohrbügel und nach vorne verlagerter Schwerpunkt sollen Druck und Bewegung reduzieren. IP67: Gegen Staub, Schweiß und Regen geschützt und nach dem Training abspülbar.

Gegen Staub, Schweiß und Regen geschützt und nach dem Training abspülbar. 10 Stunden Akkulaufzeit: Zwei Stunden mehr als beim bisherigen Shokz OpenRun.

Zwei Stunden mehr als beim bisherigen Shokz OpenRun. Quick Charge: Fünf Minuten Laden ermöglichen bis zu zwei Stunden Wiedergabe.

Fünf Minuten Laden ermöglichen bis zu zwei Stunden Wiedergabe. Shokz App: EQ, MultiPoint Pairing, anpassbare Tasten, Find My Headphone und Firmware-Updates.

Preis & Verfügbarkeit

Shokz spricht davon, dass der neue Shokz OpenRun Air 2 bereits in Kürze zur Verfügung stehen soll. Auf dem US-amerikanischen Webauftritt des Herstellers ist das Modell bereits zum Preis von US$ 129,95 gelistet. Wann und zu welchem Preis genau diese Lösung auch in der DACH-Region bereit steht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wir meinen…

Beim Shokz OpenRun Air 2 konzentriert sich der Hersteller auf jene Details, die bei einem Sportkopfhörer tatsächlich jeden Kilometer spürbar werden dürften: Gewicht, Passform, Stabilität und Akkulaufzeit. Dass Shokz dabei nicht versucht, das bewährte Open-Ear-Konzept grundlegend neu zu erfinden, erscheint durchaus sinnvoll. Stattdessen wird es mit PremiumPitch 3.0, Bluetooth 6.0 und vor allem der vollständigen Integration in die Shokz App technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Interessant ist zudem die Positionierung: Der OpenRun Air 2 soll ausdrücklich nicht das Flaggschiff Shokz OpenRun Pro 2 ersetzen, sondern eine leichtere, unkompliziertere Lösung für alltägliches Running und Training darstellen. Genau diese klare Rollenverteilung könnte letztlich seine größte Stärke sein.

Produkt Shokz OpenRun Air 2 Preis US$ 129,95

Technische Daten Shokz OpenRun Air 2

Produkt Shokz OpenRun Air 2 Charakterisierung Leichter Open-Ear-Sportkopfhörer mit Knochenschall-Technologie Technologie Shokz Bone Conduction Technology Audiotechnologie PremiumPitch 3.0 Treiber All-Metal Dual-Coil, Dual-Reed Bone Conduction Driver Bauform Open-Ear, umlaufender Nackenbügel Konstruktion Unibody-Ohrbügel und Nackenband mit Memory-Alloy Größen Standard, Mini Gewicht Standard 26,4 g; Mini 25,9 g Größenvergleich Mehr als 9 Prozent kleiner als Shokz OpenRun Schutzklasse IP67 Bluetooth Bluetooth 6.0 Wireless-Reichweite Bis zu 10 m MultiPoint Ja, zwei Geräte Mikrofone Dual-Mikrofonsystem Geräuschreduktion KI-gestützte Geräuschreduktion für Telefonie EQ 4 Presets, 2 individuell konfigurierbare Modi EQ-Modi Standard, Vocal, Volume Boost, Private Mode App Shokz App App-Funktionen EQ, MultiPoint Pairing, Find My Headphone, Tastenbelegung, Firmware-Updates Bedienung Physische Tasten Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden Ladezeit Rund 1 Stunde Schnellladen 5 Minuten für bis zu 2 Stunden Wiedergabe Ladeanschluss USB-C, wasserresistent ausgeführt Materialien Polycarbonat, Silikon, Polyamid Einsatzbereich Running, Fitness, Training, Alltag Schwimmen Nicht geeignet

Marke Shokz Holding Limited Hersteller Shokz Holding Limited Vertrieb Shokz Holding Limited Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Shokz Holding Limited

Quelle Shokz Holding Limited