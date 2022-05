Shokz OpenRun Mini – Kompakt im Design, optimal für den Sport

In aller Kürze Als weitere Lösung speziell für Sportler präsentiert Shokz Holding Limited nunmehr den Shoks OpenRun Mini als Knochenschall-Kopfhörer.

Sportler sollen mit dem neuen Shokz OpenRun Mini eine weitere Option des Spezialisten Shokz Holding Limited vorfinden, den dieser mit so genannter Bone-Conduction Technology anbietet, einer ganz speziellen Art der Klangübertragung. Hierbei wird der Schall nicht wie etwa bei herkömmlichen Kopfhörern über eine Membrane und Luft als Träger zum Gehör des Anwenders geleitet, vielmehr dienen hier Aktoren, die direkt auf den Wangenknochen des Anwenders aufsitzen, als Klangquelle. Man kann die von Shokz Holding Limited genutzte Bone-Conduction Technology damit in etwa mit Knochenschall-Kopfhörer übersetzen. Gerade beim Sport soll damit ein besonders sicherer Halt bei maximaler Bewegungsfreiheit und hohem Komfort garantiert sein.

Shokz OpenRun Mini – Perfektes Training durch Knochenschnall

Speziell für Sportler sei Musik als Begleiter vielfach unerlässlich, herkömmliche Lösungen stellen hier allerdings nicht die optimale Lösung dar, davon zeigt sich Shokz Holding Limited überzeugt. Gerade beim Training fühlen sich Anwender durch drückende Kopfhörer, schwitzende Ohren oder herausfallende In-ear Kopfhörer gestört, all dies sei bei den Lösungen von Shokz Holding Limited mit Bone-Conduction Technology nicht der Fall.

Wie bereits eben kurz beschrieben, wird der Schall hierbei nicht über die Gehörgänge, sondern über die Wangenknochen ans Innenohr geleitet, die Ohrmuscheln bleiben also frei. Dadurch ergibt sich auch eine ungetrübte Umgebungswahrnehmung, was insbesondere beim Laufen oder Radfahren im Straßenverkehr die Sicherheit stark erhöht. Gleichzeitig kann man sich ungestört mit seinem Trainingspartner unterhalten, ohne auf seine Lieblingsmusik verzichten zu müssen.

Shokz OpenRun Mini als Alternative zum Shokz OpenRun

Das neue Modell Shokz OpenRun Mini soll, so der Hersteller, als Alternative zum größeren Modell Shokz OpenRun angesehen werden, dem bislang meistverkauften Modell des Unternehmens. Der neue Shokz OpenRun Mini sei auf Wunsch vieler Anwender konzipiert worden, die eine optimalere Anpassung an kleinere Kopfformen wünschten. Daher habe man sich beim Shokz OpenRun Mini dazu entschlossen, auf einen um 2,1 cm kürzeren Bügel zu setzen.

Das Unternehmen richtet sich somit mit dem neuen Shokz OpenRun Mini an Anwender die durch den kürzeren Bügel eine am Hinterkopf enger anliegende Passform für optimalen Komfort beim Training wünschen. wobei man allerdings sowohl aus technischer Sicht, die Funktionalität oder den Komfort betreffend, beim neuen Shokz OpenRun Mini gegenüber dem Shokz OpenRun auf nichts verzichten muss.

Kompakter, aber gleich vielseitig in der Ausstattung

Abgesehen vom kürzeren Bügel stehe der neue Shokz OpenRun Mini seinem größeren Bruder in nichts nach, so das Versprechen des Herstellers. Die PremiumPitch 2.0+ Technology garantiere satte Bässe und hervorragenden Stereo-Sound, und erlaube auch bei Telefonaten, dank des integrierten Mikrofons mit Geräuschunterdrückung, beste Qualität.

Die Akkulaufzeit mit acht Stunden inklusive Schnelllade-Funktion sorgt dafür, dass dem Bluetooth 5.1 Kopfhörer selbst bei langen Trainingseinheiten nicht die Puste ausgeht und er dann in nur zehn Minuten für weitere 1,5 Stunden Abspielzeit wieder fit ist.

Mit seiner IP67-Zertifizierung ist der Shokz OpenRun Mini hart im Nehmen und trotzt Regen, Schweiß sowie Staub. Dabei ist der Sportkopfhörer mit 26 Gramm besonders leicht und sitzt durch sein durchdachtes Design sicher auf dem Kopf.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Shokz OpenRun Mini soll ab sofort im Fachhandel sowie direkt im Online-Store des Herstellers zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 139,95 angegeben. Erwähnt werden sollte, dass der Hersteller für den Shokz OpenRun Mini eine Garantie von zwei Jahren sowie ein 30 Tage Erstattungs- und Umtauschrecht gewährt. Angeboten wird der neue Kopfhörer in den Ausführungen Cosmic Black, Lunar Grey, Blue Eclipse und Solar Red.

Wir meinen…

Shokz Holding Limited hat sich auf ganz besondere Kopfhörer spezialisiert, und zwar Lösungen für Sportler. Hierbei kommen allerdings nicht herkömmliche Konzepte zum Einsatz, sondern vielmehr die so genannte Bone-Conduction Technology. Mit dem neuen Shokz OpenRun Mini bietet das Unternehmen nun eine Alternative zum meistverkauften Modell Shokz OpenRun an, das sich durch einen kürzeren Bügel auszeichnet, bei der technischen Ausstattung aber in der gleichen Liga spielt, wie der große Bruder.

