Das Unternehmen Thunder Data Co. Ltd. hat mit dem neuen Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch nunmehr eine weitere Lösung der Marke Silent Angel im Angebot, die sich an all jene richtet, die ihre HiFi-Kette auch bei der „Datenlieferung“ auf allerhöchstem Niveau ausstatten wollen, eine Lösung also, die den Datenstrom für Streaming auf besonders akkurate Art und Weise abwickeln soll. Letztlich lässt sich – ganz banal und technisch nun nicht ganz korrekt ausgedrückt – ein separates Segment im Gesamtnetzwerk aufbauen, in dem allein HiFi-Komponenten zum Einsatz kommen, sodass weitere Systeme im übrigen Netzwerk keinerlei störende Einflüsse auf die Signalverarbeitung ausüben können.

Der neue Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch sei für audiophile Musik-Liebhaber als so genannter „go-to Network Switch“ entwickelt worden, die sich mit nicht weniger als dem ultimativem „HiFi-Netzwerk“ begnügen wollen, wie es der Hersteller selbst ausdrückt.

Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch für ein eigenes Netzwerk-Segment

In der Praxis sieht das letztlich so aus, dass man etwa Streaming-Komponenten, Music Server oder auch die zentrale Netzwerk-Speicherlösung, eine so genannte NAS, auf der sich die Audio-Daten fürs Musik-Streaming befinden, nicht wie üblich etwa direkt an den Router des Internet Providers anschließt, sondern stattdessen an den Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch. Über diesen wird dann eine Verbindung zum bereits verfügbaren zentralen Router hergestellt, sodass man, wie zuvor beschrieben, ein eigenes Segment allein fürs Streaming aufbaut.

In allen Details auch höchste Qualität hin ausgelegt

Der Silent Angel Bonn N8 Pro sei der ideale Netzwerk-Switch für audiophile Anwender, denn dieser wurde, so der Hersteller, mit Techniken zur Interferenz-Reduzierung und Taktpräzision ausgestattet und ist für die Optimierung empfindlicher Hochfrequenz-Audionetzwerke konzipiert.

Ein ganz wesentlicher Aspekt sei zudem die Auslegung der Anschlüsse selbst, denn diese sind bei herkömmlichen Lösungen nach Ansicht des Herstellers viel zu knapp aneinander angeordnet, um eine gegenseitige negative Beeinflussung effektiv zu unterbinden. Daher wurde beim neuen Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch der Abstand zwischen den Gigabit-Ports jeweils um 5 mm vergrößert, zudem sind die insgesamt acht zur Verfügung stehenden Anschlüsse jeweils mit 1um vergoldeten GbE-Ports ausgestattet, was eine bessere Signalübertragung und zudem auch eine höhere Benutzerfreundlichkeit ermöglichten soll, speziell wenn man Kabel einsetzt, die etwas größer dimensioniert sind, als Standard-Netzwerk-Kabel.

Große Aufmerksamkeit schenkte man bei Thunder Data Co. Ltd. auch dem Taktgeber des Switch, hierbei komme ein so genanter TCXO zum Einsatz, auch als Temperature Compensation Crystal Oscillator bezeichnet, der die Latenz und Jitter erheblich reduziere. Dieser arbeite mit 0,01 ppm um 50mal präziser als herkömmliche Lösungen, so das Versprechen des Herstellers.

Damit nicht genug, soll es zwei Ausführungen des Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch geben, wobei eine davon einen externen 10 MHz Word Clock Input in Form eines BNC-Anschluss aufweist.

Ein weiterer wesentlicher Bereich ist natürlich die Stromversorgung, wobei man hierbei auf ein „Radar Grade Power Module“ sowie höchst effiziente DC/DC Converter vertraut, wie es der Hersteller selbst beschreibt. Interessant ist zudem, dass der Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch laut Herstellerangaben ein niedriges Leistungssignal von 28 mV (Vp-p) aufweise, im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen, die mit 122 mV (Vp-p) arbeiten.

Foto © Thunder Data Co. Ltd. | Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch

Ebenfalls wesentlich sei zudem ein EMI-Absorber, der effektiv in die gesamte Leistungsplatine eingebettet ist, um elektronisches Rauschen zu vermindern. Dieser arbeite im Bereich von 1 MHz bis 18 GHz.

Interessant ist, dass der Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch an der Front keinerlei LEDs aufweist, die typischen LEDs für die Anzeige von Datenverkehrt sind allein an der Rückseite zu finden, sodass man das System problemlos ins Rack integrieren kann, ohne dabei gleich eine Art Weihnachtsbeleuchtung zu realisieren. Ein Detail wohl, aber gerade in diesem Umfeld ein sehr wesentliches, wie wir meinen.

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass der Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch sich mit einem soliden Metallgehäuse in dezentem Schwarz präsentiert, das Abmessungen von 44,11 cm in der Länge, 17,5 cm in der Tiefe, und 5,2 cm in der Höhe aufweist und damit ein Gewicht von 2,6 kg auf die Waage bringt.

Optionales externes Netzteil

Wer den neuen Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch zusätzlich noch erweitert bzw. aufrüsten will, dem steht ein externes Netzteil zur Verfügung, das Thunder Data Co. Ltd. in Form des Silent Angel Forester F2 Linear Power Supply offeriert.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch soll nach Angaben des Herstellers Ende März 2022 im Fachhandel zu finden sein. Derzeit liegt uns leider noch kein lokaler Preis vor.

Wir meinen…

Lösungen aus dem Hause Thunder Data Co. Ltd. der Marke Silent Angel sollen HiFi-Enthusiasten ansprechen, die wirklich jedweden Bereich ihrer HiFi-Kette optimieren und damit bestmögliche Voraussetzungen für eine herausragende Qualität schaffen wollen. Dies umfasst dann natürlich auch den Bereich Netzwerk wenn es um Streaming geht. Schon bislang bot man unter der Marke Silent Angel audiophile Lösungen für die Abwicklung des Datenverkehrs im Netzwerk an, der neue Silent Angel Bonn N8 Pro Audiophile Grade Audio Network Switch soll hier noch akribischer zu Werke gehen und tatsächlich jedweden negativen Einfluss im Ansatz unterbinden.

