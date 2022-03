Silent Angel Munich M1, Silent Angel Munich M1T und Silent Angel Bremen B1, damit sollen drei Lösungen zur Verfügung stehen, die mit dem Ziel höchstem Klanggenuss zu bieten, entwickelt wurden. Bei Silent Angel handelt es sich um eine Marke der Thunder Data Co. Ltd., einem sehr jungen Unternehmen, das sich als Music Integrator und HiFi Solution Provider versteht und im Jahr 2017 gegründet wurde.

Thunder Data Co. Ltd. widmet sich speziell modernen vernetzten Unterhaltungselektronik-Komponenten, wobei man durchaus von einem Technologie-getriebenen Unternehmen sprechen kann, das aber, so das Versprechen, stets die beste Klangqualität im Fokus hat und damit Lösungen erschaffen will, die selbst höchsten Ansprüchen von HiFi-Enthusiasten gerecht werden können.

Silent Angel Bonn Series als Einstieg

Für Aufsehen sorgte gleich das erste Produkt des Unternehmens, das mit dem Silent Angel Bonn Audio grade Network Switch auf den Markt gebracht wurde. Hierbei handelt es sich um eine speziell für die Anforderungen rund Streaming von Audio- und Video-Inhalten konzipierte Lösung, die im Silent Angel Bonn N16 LPS Audio grade Network Switch ihre Fortsetzung fand, zwei Geräte, die zusammen die Silent Angel Bonn Series darstellen.

Mit der Silent Angel Rhein Series und hier konkret dem Silent Angel Rhein Z1 High-performance Music Server steht eine weitere zentrale Komponente des Netzwerks rund um Musik-Streaming zur Verfügung, und mit der Silent Angel Munich Series sowie Silent Angel Bremen Series offeriert man Music Streamer sowie Music Transport Lösungen.

Silent Angel Munich Series und Silent Angel Bremen Series

Mit den Lösungen der Silent Angel Munich Series sowie Silent Angel Bremen Series widmet man sich quasi den Endgeräten in einer vernetzten HiFi-Welt, wobei man hier nach Bekunden des Unternehmens ganz spezielle Ansätze verfolgt.

Das ehrgeizige Entwicklerteam um Firmengründer Dr. Eric Jian Huang, der einen Teils seines Studiums im Rheinland verbracht hat, und hier wohl die Inspiration für die Namensgebung fand, hat sich das Ziel gesetzt, die Klangqualität von Audio CD deutlich zu übertreffen.

Bei der akribischen Suche nach jener echten Musikalität und Emotionalität, wie sie üblicherweise mit hochwertiger Analogtechnik assoziiert wird, gelang das Unternehmen zu der Erkenntniss, dass herkömmliche Computer für die Bereitstellung audiophiler Inhalte nur bedingt geeignet sind, da hier zu viele Prozesse gleichzeitig ablaufen und damit die Übertragung der sensiblen Audiodaten beeinträchtigen können.

Zudem verfügen handelsübliche Computer über eine unzureichende Abschirmung von Störsignalen. Für Thunder Data Co. Ltd. ergab sich daraus, dass moderne Musik-Streaming-Umgebungen ganz neue technologische Ansätze benötigen. Das Ergebnis ist eine eigenständige Produktpalette aus Streamern, Musikservern und Accessoires, die dem Firmenmotto in beispielhafter Weise Rechnung tragen: Komponenten von Silent Angel sollen den Menschen durch großartige Technologien zu einem genussvolleren Leben verhelfen.

Silent Angel Munich M1 und Silent Angel Munich M1T

Sowohl der Music Server Silent Angel Munich M1 als auch der Streaming Transport Silent Angel Munich M1T sollen, so der Hersteller, konsequent auf eine audiophile Musikübertragung ausgelegt sein.

Die Systeme Silent Angel Munich M1 und Silent Angel Music M1T setzen auf das speziell entwickelte VitOS und verfügen allen voran über leistungsfähige ARM Cortex-A72 Prozessoren mit vier Prozessorkernen und einer Taktrate von 1,5 GHz, die sich zusammen mit 32 Gigabyte Flash-ROM Speicher ausschließlich um Audio-Verarbeitung kümmern. Das speziell auf HiFi-Anwendungen optimierte Gehäuse-Layout sorgt mit seinem speziell entwickelten Kühlkörper für eine Betriebstemperatur von lediglich 20 °C und kommt dabei ganz ohne störende Lüfter aus. Darüber hinaus filtert ein hocheffizienter EMI-Absorber elektronische Interferenzen und gewährleistet eine akkurate Übertragung hochauflösender Audiodaten. Dadurch sei stets eine emotional erlebbare Klang-Faszination garantiert, die den Zuhörer alle digitalen Technologien vergessen lässt, so das Versprechen des Herstellers.

Bei beiden Systemen spricht der Hersteller von einer umfangreichen Schnittstellen-Ausstattung, die dabei hilft, dass sich der Music Streamer Silent Angel Munich M1 und der Streaming Transport Silent Angel Munich M1T nahtlos in anspruchsvolle HiFi-Ketten aller Größen integrieren lassen.

Die digitalen Ausgänge im AES/EBU, I2S und S/PDIF-Format unterstützen Sample-Raten von bis zu 384 kHz sowie DSD128 während die USB-Schnittstelle sogar Files von 768 kHz PCM sowie DSD256 übertragen kann. Ein weiterer USB-Port steht für externe Speichermedien bereit, gleichzeitig stellt der Gigabit Ethernet Port eine zuverlässige Verbindung mit High-performance NAS-Laufwerken sowie Routern und Audio Switches sicher. Zudem sind die beiden Streamer mit den M-IO und M-LINK-Anschlüssen für zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten bestens gerüstet, wie das Unternehmen in der Beschreibung dieser Lösungen ausführt.

Foto © Thunder Data Co. Ltd. | Silent Angel Munich M1T HiFi Network Media Transport

Während Silent Angel Munich M1T speziell für die Verwendung mit hochwertigen externen D/A-Wandlern ausgelegt ist, verfügt der Silent Angel Munich M1 zusätzlich über einen kraftvollen Kopfhörer-Verstärker sowie hochwertige analoge Ausgänge und lässt sich auch mit analogen Verstärkern oder Aktivlautsprechern betreiben.

Beide Systeme lassen sich komfortabel mittels App steuern, der VitOS Orbiter App für Apple iOS und Google Android, sie erlauben den direkten Zugriff auf Amazon Music, TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO und Spotify, setzen als dlna-zertifizierte Streaming-Lösungen auf den Standard UPnP und verstehen sich auch auf Apple AirPlay und werden als Roon Ready ausgewiesen.

Silent Angel Bremen B1 Network Music Streamer

Die zweite Produktlinie rund um Streaming der Marke Silent Angel, die Silent Angel Bremen Series, hält derzeit tatsächlich nur ein Produkt bereit, und zwar den Silent Angel Bremen B1 Network Music Streamer.

Hier steht das von Thunder Data Co. Ltd. entwickelte VitOS im Fokus, das hier die Basis für einen besonders kompakten, gleichzeitig vielseitigen Streaming-Client bildet.

Der Silent Angel Bremen B1 Network Music Streamer mache die überragende Klangqualität von Silent Angel auch Musikliebhabern verfügbar, die gleichzeitig auf drahtlosen Komfort Wert legen, so die Beschreibung des Herstellers.

Über WiFi oder Bluetooth verbindet er sich mit Zuspielgeräten aller Art und die VitOS Light App für Apple iOS und Google Android macht die Steuerung zum Kinderspiel. Über den integrierten Ethernet-Port lässt sich das Gerät darüber hinaus mit Routern oder NAS-Laufwerken verbinden.

Als dlna-zertifizierter Streaming-Client ist der Zugriff auf Ressourcen im Netz über UPnP möglich, das System ist für Spotify über Spotify Connect und für TIDAL über TIDAL Connect gerüstet, erlaubt den Zugriff auf Qobuz, Napster, Deezer, Amazon Music und TuneIn.

Auch der Silent Angel Bremen B1 Network Music Streamer verfügt über einen leistungsstarken 1,2GHz ARM Cortex-A7 Audio-Prozessor, ein kraftvolles, lüfterloses Netzteil sowie EMI-Absorber, die eine Beeinträchtigung der wertvollen Audiodaten durch hochfrequente Störungen effektiv verhindern. Der Silent Angel Bremen B1 Network Music Streamer ist sowohl mit analogen Cinch-Ausgängen als auch mit digitalen Schnittstellen im AES/EBU, I2S und S/PDIF-Format ausgestattet und verbindet sich damit nahtlos mit analogen Spielpartnern und externen D/A-Wandlern.

Foto © Thunder Data Co. Ltd. | Silent Angel Forester F1 Stable Linear Power Supply

Optimierung durch passendes Zubehör

Thunder Data Co. Ltd. hält fest, dass jede audiophile Komponente nur so gut sein könne, wie ihre Stromversorgung und da kommt das lineare Netzteil Silent Angel Forester F1 ins Spiel, das die Streamer von von Silent Angel zur klanglichen Höchstform bringen soll.

Symmetrisch angeordnete hochleistungsfähige Ringkern-Transformatoren, eine Spannungs-Stabilisierung mit MOSFET-Transistoren sowie effiziente EMI-Abschirmung stellen eine akkurate und stabile Spannungsversorgung ohne jegliche Verunreinigungen sicher und sorgen damit für ein faszinierend aufgeräumtes Klangbild, das stundenlangen Musikgenuss ohne Ermüdungserscheinungen ermögliche.

Damit nicht genug, auch die Zuleitungskabel lassen sich nach Ansicht des Herstellers noch optimieren, hierfür hat man die die DC-Kabel der Silent Angel Bastei Series im Angebot.

Diese sollen mit goldbeschichteten Steckern, einer effektiven Abschirmung aus hochreinem Kupfer, Teflon-Isolatoren sowie einer edlen Baumwoll-Ummantelung auftrumpfen. Mit Light Orange und Snowy White sind zwei verschiedene Kabeltypen erhältlich, die sich durch das verwendete Leitermaterial unterscheiden und subtile Klangunterschiede aufweisen. So finde jeder HiFi-Liebhaber das passende High-end-Kabel für den persönlichen Geschmack und die individuellen Anforderungen, so Thunder Data Co. Ltd.

Foto © Thunder Data Co. Ltd. | Silent Angel Bastei Light Orange

Foto © Thunder Data Co. Ltd. | Silent Angel Bastei Snowy White

Preise und Verfügbarkeit

Die Streaming-Lösungen der Marke Silent Angel sind bereits im Fachhandel zu finden. Der Silent Angel Munich M1 HiFi Network Music Streamer steht zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 999,- zur Verfügung, der Silent Angel Munich M1T HiFi Network Media Transport schlägt mit € 699,- zu Buche. Für den Silent Angel Bremen B1 Network Music Streamer muss man € 549,- veranschlagen. Das Netzteil Silent Angel Forester F1 Stable Linear Power Supply wird mit einem Preis von € 469,- ausgewiesen und die passenden Kabel in Form des Silent Angel Bastei Light Orange mit € 69,- bzw. Silent Angel Bastei Snowy White mit € 139,-

Wir meinen…

Die Marke Silent Angel des Unternehmen Thunder Data Co. Ltd. erweitert sukzessive das Produktangebot rund um Streaming-Lösungen auf höchstem Niveau. Mit den Lösungen der Silent Angel Munich Series sowie Silent Angel Bremen Series finden Anwender durchaus sehr interessante Lösungen zu attraktiven Preisen, für die das Unternehmen zudem auch optionale Erweiterungsmöglichkeiten anbietet, wie etwa hochwertige Netzteile samt entsprechender Anschluss-Kabel, um das Klangpotential noch weiter anzuheben.

