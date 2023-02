In aller Kürze Der Wiener Fachhändler audioperfect lädt an zwei Tagen zum Event „Slow Sound - Sinnliche Erlebnisse“ in die neu adaptierten Geschäftsräume.

Es sei ein ganz besonderes Event, zu dem man Besucher an zwei Tagen Ende Februar 2023 einlade, dies verspricht der Wiener Fachhändler audioperfect mit Sitz in der Mariahilfer Strasse 215 im 15. Bezirk. Es gelte allen voran die neu gestalteten Hörräume zu präsentieren, aber ebenso eine Vielzahl an herausragenden HiFi-Lösungen, wobei man das Motto „Slow Sound – Sinnliche Erlebnisse“ ausgab.

Besucher sollen an diesen beiden Tagen nicht nur die Möglichkeit vorfinden, ihre Lieblingsmusik auf unterschiedlichen Systemen probehören zu können, sondern sich zudem über das breite Angebot von audioperfect unmittelbar informieren zu können, denn der Fachhändler lud zu diesem Event Vertreter verschiedener Hersteller ein, die ihre Produkte persönlich präsentieren werden. Besucher können somit mit diesen direkt über technische Details und das Warum der Produktion und Entwicklung ihrer Produkte sprechen, so audioperfect.

Foto © audioperfect | „Slow Sound – Sinnliche Erlebnisse“ bei audioperfect in Wien

Emotionen im Einklang mit feinster Technik

audioperfect unter der Leitung von Robert Rothleitner versteht sich als Fachhändler, bei dem nicht einzelne Produkte, sondern Lösungen im Fokus stehen. Man wolle, so das Credo des Unternehmens, Emotion in Einklang mit feinster Technik bringen. Genau dies will man mit dem Event am 24. und 25. Februar 2023 einmal mehr zum Ausdruck bringen und dies auch neuen Interessenten vermitteln, die man bislang noch nicht begrüssen durfte.

Breit aufgestelltes Produktsortiment

Aus dem breit aufgestellten Produktsortiment hat man bei audioperfect für den 24. und 25. Februar 2023 einige besondere Lösungen auserkoren, die man in den Mittelpunkt der Präsentationen stellen will.

So etwa Verstärker und D/A-Wandler aus dem Hause CanEver Audio sowie Verstärker-Systeme von Riviera Audiolabs, ebenso Verstärker von Flow by allegro und Netzwerk-Player bzw. Music Server von Pink Faun. Bei den Lautsprecher-Systemen konzentriert man sich an diesen beiden Tagen auf Lösungen von Sigma Acoustic und Ichos Schallwandler.

Foto © audioperfect | „Slow Sound – Sinnliche Erlebnisse“ bei audioperfect in Wien

Die Fakten

Slow Sound – Sinnliche Erlebnisse können bei audioperfect in der Mariahilfer Strasse 215, A-1150 Wien, am Freitag, dem 24. und Samstag, dem 25. Februar 2023 erlebt werden, und zwar am Freitag ab 13:00 bis 20:00, und am Samstag von 10:00 bis 16:00.

Wir meinen…

Es soll ein besonderes Event sein, zu dem audioperfect am 24. als auch 25. Februar 2023 in die neue adaptierten Geschäftsräume in Wien einlädt. denn an diesen beiden Tagen stehe getreu dem Motto „Slow Sound – Sinnliche Erlebnisse“ nicht allein die Technik, sondern allen voran das entspannt Musik hören im Fokus. Darüber hinaus steht das Team von audioperfect, aber auch so manch Vertreter der Industrie Besuchern Rede und Antwort, wenn es um die technischen Aspekte geht.

