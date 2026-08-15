In aller Kürze Die sonoro ORCHESTRA Slim Signature übertragen wesentliche Konstruktionsmerkmale der größeren sonoro ORCHESTRA Shaped Signature auf einen lediglich 180 mm breiten Zwei-Wege-Kompaktlautsprecher. Ein Air Motion Transformer, ein 5,25-Zoll-Tiefmitteltöner und das aufwendig bedämpfte Zwei-Schicht-Gehäuse bilden die technische Grundlage. Entwickelt wurde das Modell in enger Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Fink und gezielt für die wandnahe Aufstellung in kleinen und mittleren Räumen abgestimmt.

Die sonoro audio GmbH schließt den Aufbau ihrer sonoro Signature Line mit einem Lautsprecher ab, der ein ganz konkretes Problem adressiert: Nicht jeder Wohnraum bietet den Platz für frei stehende Standlautsprecher oder ausladende Kompaktmodelle samt großzügigem Abstand zur Rückwand. Die neuen sonoro ORCHESTRA Slim Signature beanspruchen bei einer Breite von nur 180 mm vergleichsweise wenig Stellfläche und sollen gerade in wandnaher Position ihre Qualitäten ausspielen. Technisch handelt es sich dabei keineswegs nur um eine veredelte Variante der bekannten sonoro ORCHESTRA. Gemeinsam mit Karl-Heinz Fink überarbeitete das Unternehmen unter anderem das Gehäuse, dessen Geometrie, den Air Motion Transformer und dessen Frontplatte sowie die Frequenzweiche. Damit bilden die neuen Kompaktlautsprecher zugleich das Bindeglied zwischen der regulären sonoro ORCHESTRA Series und den deutlich größeren sonoro ORCHESTRA Shaped Signature.

Key Facts sonoro ORCHESTRA Slim Signature

Zwei-Wege-Bassreflex-Kompaktlautsprecher

Air Motion Transformer mit Neodym-Antrieb und rund 85 cm² gefalteter Membranfläche

5,25-Zoll-Tiefmitteltöner mit kevlarverstärkter Papier-Bambus-Kompositmembran

Zweischichtiges Gehäuse mit Constrained Layer Damping

Frequenzbereich von 49 Hz bis 25 kHz bei −6 dB

Übergangsfrequenz bei 2.800 Hz

Lastimpedanz von 4 Ohm und Empfindlichkeit von 85 dB SPL

Empfohlene Verstärkerleistung ab 50 W

Abmessungen von 180 × 326 × 260 mm

Gewicht von rund 7,2 kg je Lautsprecher

Ein kompakter Ableger der ORCHESTRA Shaped Signature

Innerhalb der sonoro Signature Line übernehmen die ORCHESTRA Slim Signature die Rolle des besonders wohnraumfreundlichen Kompaktlautsprechers. Klanglich und konstruktiv sollen sie eng mit den größeren ORCHESTRA Shaped Signature verwandt sein, das dort realisierte Konzept aber auf deutlich weniger Volumen übertragen.

Mit 180 mm Breite, 326 mm Höhe und 260 mm Tiefe lassen sich die Lautsprecher auf einem Sideboard, in einem Regal oder auf geeigneten Lautsprecherständern unterbringen. An der Unterseite befindet sich dafür ein M6-Schraubgewinde zur sicheren Befestigung. Die mitgelieferten, magnetisch gehaltenen Stoffabdeckungen können ohne sichtbare Halterungen abgenommen werden.

Bemerkenswert ist die ausdrücklich vorgesehene wandnahe Aufstellung. Während viele Bassreflexlautsprecher einen gewissen Abstand zur Rückwand verlangen, sollen die sonoro ORCHESTRA Slim Signature gerade unter beengten Bedingungen ihre Stärken ausspielen. Schaumstoffstopfen für das Bassreflexrohr gehören zum Lieferumfang und erlauben es, die Tieftonwiedergabe an die jeweilige Aufstellung anzupassen.

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Zwei Materialschichten gegen Gehäuseresonanzen

Ein zentraler Unterschied zu den regulären Modellen der sonoro ORCHESTRA Series liegt im Aufbau des Gehäuses. Die Front besteht aus zwei HDF-Lagen, die übrigen Wände werden aus jeweils zwei MDF-Lagen gefertigt. Zwischen den Schichten befindet sich ein dauerelastischer Spezialkleber.

Dieses als Constrained Layer Damping bezeichnete Prinzip soll Schwingungen innerhalb des Gehäuses reduzieren, indem Bewegungsenergie zwischen den einzelnen Materialschichten in Wärme umgewandelt wird. Das Ziel ist eine möglichst ruhige Arbeitsgrundlage für die Chassis, damit der Gehäusekörper selbst keinen unnötigen Anteil am Klanggeschehen übernimmt.

Auch die Form ist akustisch begründet. Parallel zueinander verlaufen lediglich die beiden Seitenwände, während die Schallwand nach hinten geneigt ausgeführt ist. Diese Geometrie soll die Entstehung stehender Wellen im Inneren des Gehäuses erschweren. Gleichzeitig trägt die geneigte Front zur zeitlichen Abstimmung der beiden Chassis bei.

Air Motion Transformer mit neuer Frontplatte

Für den Hochtonbereich setzt sonoro auf einen Air Motion Transformer mit kräftigem Neodym-Antrieb. Dessen gefaltete Membran weist eine Fläche von rund 85 cm² auf und sitzt in einem Waveguide mit neu gestalteter Frontplatte. Diese Konstruktion soll nicht allein die Wiedergabe hoher Frequenzen bestimmen, sondern insbesondere die Abstrahlcharakteristik kontrollieren.

Der Hochtöner ist leicht versetzt in die Schallwand eingelassen. Gemeinsam mit der Gehäusegeometrie und der bei 2.800 Hz einsetzenden Frequenzweiche soll dies eine präzise räumliche Abbildung mit klar umrissener Stimmenposition ermöglichen.

Die Integration der Chassis erfolgt flächenbündig und ohne sichtbare Verschraubungen. Das ist zunächst ein Designmerkmal, sorgt zugleich aber für eine möglichst störungsarme Fläche rund um die Treiber.

Papier, Bambus und Kevlar für den Tiefmittelton

Unterhalb von 2.800 Hz arbeitet ein 5,25 Zoll Tiefmitteltöner. Für dessen Membran verwendet sonoro ein mit Kevlar verstärktes Kompositmaterial aus Papier und Bambus. Die Kombination soll eine geringe Masse mit der erforderlichen Steifigkeit verbinden, damit der Treiber auch bei höheren Pegeln kontrolliert arbeitet.

Unterstützt wird das Chassis durch ein strömungsoptimiertes Bassreflexrohr. Der Hersteller gibt einen Frequenzbereich von 49 Hz bis 25 kHz bei -6 dB an. Die Lastimpedanz beträgt 4 Ohm, die Empfindlichkeit wird im Datenblatt mit 85 dB SPL bei 2,83 V und einem Meter Abstand ausgewiesen. Empfohlen werden Verstärker mit einer Leistung ab 50 W.

Für den Anschluss stehen massive Signature-Lautsprecherterminals bereit. Damit bleiben die sonoro ORCHESTRA Slim Signature klassische passive Lautsprecher, die sich mit unterschiedlichen Stereo-Verstärkern sowie dem sonoro MAESTRO Quantum Signature kombinieren lassen.

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Mattes Finish in zwei Farbkombinationen

Das handgeschliffene Gehäuse erhält ein mattes Finish und weist die für sonoro typischen verrundeten Kanten auf. Aluminiumdetails setzen gezielte Akzente, während die magnetische Frontabdeckung das Erscheinungsbild je nach Wunsch zurückhaltender gestaltet.

Zur Markteinführung stehen zwei Kombinationen bereit: Weiß matt mit silberfarbenen Details sowie Schwarz matt mit schwarzen Details. Gestaltung und technische Entwicklung erfolgten nach Angaben des Unternehmens in Neuss.

Die sonoro Signature Line ist komplett

Die sonoro ORCHESTRA Slim Signature sind neben den ORCHESTRA Shaped Signature das zweite passive Lautsprechermodell der neuen Produktlinie. Hinzu kommen der All-in-One-Verstärker sonoro MAESTRO Quantum Signature und der vollständig manuelle Plattenspieler sonoro PLATINUM Signature.

Während die ORCHESTRA Slim Signature und der PLATINUM Signature unmittelbar die Handschrift von Karl-Heinz Fink tragen, entstand das übergeordnete Konzept der Signature Line gemeinsam mit Karl-Heinz Fink und Rainer Finck. sonoro will damit über das bisherige Segment kompakter Design-Audiosysteme hinausgehen und HiFi-Lösungen mit höherem technischem Anspruch anbieten, ohne die typische Formensprache des Unternehmens aufzugeben.

„Mit der Signature Line haben wir uns selbst ein Geschenk gemacht. HiFi bei sonoro klang noch nie so gut. Ich bin unglaublich stolz auf das gesamte Team und den Weg, den wir gemeinsam gemeistert haben.“ Marcell Faller, CEO und Gründer der sonoro audio GmbH

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Für kleine und mittlere Räume ausgelegt: Die kompakten Abmessungen erleichtern die Integration in Wohnräume mit begrenzter Stellfläche.

Die kompakten Abmessungen erleichtern die Integration in Wohnräume mit begrenzter Stellfläche. Wandnahe Aufstellung vorgesehen: Die Lautsprecher sollen ihren Tieftonbereich gerade in der Nähe einer Wand vollständig entfalten.

Die Lautsprecher sollen ihren Tieftonbereich gerade in der Nähe einer Wand vollständig entfalten. Anpassbarer Bassbereich: Mitgelieferte Schaumstoffstopfen helfen bei der Abstimmung des Bassreflexsystems auf Raum und Aufstellung.

Mitgelieferte Schaumstoffstopfen helfen bei der Abstimmung des Bassreflexsystems auf Raum und Aufstellung. Resonanzarmes Gehäuse: Der zweischichtige Aufbau mit Constrained Layer Damping reduziert störende Gehäuseschwingungen.

Der zweischichtige Aufbau mit Constrained Layer Damping reduziert störende Gehäuseschwingungen. Kontrollierte Hochtonabstrahlung: Der Air Motion Transformer arbeitet mit einem Waveguide und einer neu entwickelten Frontplatte.

Der Air Motion Transformer arbeitet mit einem Waveguide und einer neu entwickelten Frontplatte. Flexible Platzierung: Die sonoro ORCHESTRA Slim Signature eignen sich für Sideboard, Regal oder passende Lautsprecherständer.

Die sonoro ORCHESTRA Slim Signature eignen sich für Sideboard, Regal oder passende Lautsprecherständer. Wohnraumfreundliche Gestaltung: Matte Oberflächen, verrundete Kanten und verdeckte Verschraubungen sorgen für ein geschlossenes Erscheinungsbild.

Matte Oberflächen, verrundete Kanten und verdeckte Verschraubungen sorgen für ein geschlossenes Erscheinungsbild. Freie Verstärkerwahl: Als passive Lautsprecher können die sonoro ORCHESTRA Slim Signature mit unterschiedlichen HiFi-Verstärkern kombiniert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die sonoro audio GmbH kündigt die sonoro ORCHESTRA Slim Signature für das vierte Quartal 2026 an. Die Zwei-Wege-Bassreflex-Kompaktlautsprecher werden in den Ausführungen Weiß matt mit Silber sowie Schwarz matt mit Schwarz über den Fachhandel und direkt über den Hersteller angeboten. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 1.199,- pro Paar.

Wir meinen …

Die sonoro ORCHESTRA Slim Signature greifen eine Realität auf, an der viele Kompaktlautsprecher vorbeigeplant werden: Sie stehen selten frei im Raum, sondern meist im Regal, auf einem Sideboard oder dicht an der Wand. sonoro macht genau diese Bedingungen zum Ausgangspunkt der Konstruktion – von der Gehäuseform über die Bassreflexabstimmung bis zu den mitgelieferten Schaumstoffstopfen. Gemeinsam mit dem aufwendigen Zwei-Schicht-Gehäuse und dem AMT-Hochtöner entsteht daraus ein eigenständiges Modell mit einer klar umrissenen Aufgabe. Gerade deshalb könnten die ORCHESTRA Slim Signature für viele Musikliebhaber das interessanteste und wohnraumtauglichste Lautsprecherkonzept der neuen sonoro Signature Line sein.

Produkt sonoro ORCHESTRA Slim Signature Preis € 1.199,-

Technische Daten sonoro ORCHESTRA Slim Signature

Produkt sonoro ORCHESTRA Slim Signature Typ Zwei-Wege-HiFi-Kompaktlautsprecher Konstruktionsprinzip Bassreflex Hochtöner Air Motion Transformer mit Neodym-Antrieb Membranfläche Hochtöner Ca. 85 cm², gefaltet Tiefmitteltöner 5,25 Zoll Papier-Bambus-Kompositmembran, Kevlar-verstärkt Gehäuse Zweischichtige Konstruktion mit Constrained Layer Damping Gehäusematerial Front aus HDF, übrige Wände aus MDF Frequenzbereich 49 Hz bis 25 kHz bei -6 dB Übernahmefrequenz 2.800 Hz Lastimpedanz 4 Ohm Empfindlichkeit 85 dB SPL bei 2,83 V/1 m Empfohlene Verstärkerleistung Ab 50 W Anschlüsse Signature-Lautsprecherterminals Lautsprecherabdeckung Magnetisch gehalten, abnehmbar Befestigung M6-Schraubgewinde an der Unterseite Abmessungen B × H × T Ca. 180 × 326 × 260 mm Gewicht Ca. 7,2 kg pro Lautsprecher Ausführungen Weiß matt – Silber; Schwarz matt – Schwarz Lieferumfang Lautsprecherabdeckungen, Schaumstoffstopfen für Bassreflexrohre, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise

Marke sonoro audio GmbH Hersteller sonoro audio GmbH Vertrieb sonoro audio GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle sonoro audio GmbH