In aller Kürze Der sonoro PLATINUM Signature ist ein manueller Plattenspieler für Hörer, die auf Automatik- und Digitalfunktionen bewusst verzichten wollen. sonoro kombiniert einen aktiv geregelten Riemenantrieb mit einem bedämpften J-förmigen Tonarm, einem schweren Aluminiumguss-Plattenteller und einem zweischichtigen MDF-Chassis. Das vormontierte Ortofon 2M Red erlaubt den unmittelbaren Einstieg, während höhenverstellbarer Tonarm, austauschbares Headshell und Justageschablone spätere Tonabnehmer-Wechsel erleichtern. Die Markteinführung ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, der Preis beträgt € 1.199,-.

Der sonoro PLATINUM Signature als neuester Spross der sonoro Signature Line soll sich laut sonoro audio GmbH nicht durch zusätzliche Komfortfunktionen auszeichnen, sondern durch deren gezielten Verzicht. Der deutsche Hersteller hat den neuen Plattenspieler vollständig manuell ausgelegt und beschränkt die Elektronik auf die Motorsteuerung. Bluetooth, eine automatische Endabschaltung und eine integrierte Phono-Vorstufe sind nicht vorgesehen. Das Signal des Tonabnehmers gelangt direkt zu den vergoldeten Cinch-Ausgängen, weshalb ein Verstärker mit MM-Phono-Eingang oder eine separate Phono-Vorstufe erforderlich ist. Der technische Aufwand steckt stattdessen in den mechanisch entscheidenden Baugruppen: in einem doppellagigen MDF-Chassis mit Constrained Layer Damping, neu entwickelten gefederten Standfüßen, einem schweren Aluminiumguss-Plattenteller, einer laufend geregelten Motordrehzahl und einem umfassend justierbaren J-förmigen Tonarm. Entwickelt wurde der sonoro PLATINUM Signature in Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Fink; ausgeliefert wird er spielfertig mit einem vormontierten und justierten Ortofon 2M Red.

Key Facts sonoro PLATINUM Signature

Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb

Geschwindigkeiten: 33 1/3 und 45 U/min

Gleichstrommotor mit optischer Drehzahlerfassung und aktiver Regelung

Zweischichtiges MDF-Chassis mit Constrained Layer Damping

Schwerer Aluminiumguss-Plattenteller mit Gummi-Filz-Matte

Statisch ausbalancierter, innenbedämpfter J-förmiger Tonarm

Effektive Tonarmlänge: 224 mm; Überhang: 19 mm

Austauschbares Headshell mit Bajonett-Anschluss

Ortofon 2M Red MM-Tonabnehmer mit elliptischem Nadelschliff

Vergoldete Cinch-Ausgänge; kein integrierter Phono-Vorverstärker

Abmessungen: ca. 423 × 129 × 356 mm

Preis und Verfügbarkeit: € 1.199,-; ab dem vierten Quartal 2026

Purismus als technische Entscheidung

Ein manueller Plattenspieler ist zunächst noch kein außergewöhnliches Konzept. Beim sonoro PLATINUM Signature wird der Verzicht jedoch zur klaren Abgrenzung gegenüber den anderen Modellen der PLATINUM-Reihe. Der Hersteller streicht sämtliche Funktionen, die nicht unmittelbar für den Antrieb und die Abtastung benötigt werden. Eine interne Phono-Vorstufe fehlt ebenso wie Bluetooth und eine automatische Endabschaltung. Damit richtet sich das Modell nicht an Hörer, die eine möglichst komfortable All-in-One-Lösung suchen, sondern an Anwender, die Tonabnehmer, Phono-Vorstufe und Verstärker als eigenständige Bestandteile ihrer HiFi-Kette verstehen.

Der Anschluss erfolgt über vergoldete Cinch-Buchsen. Das im Lieferumfang enthaltene Cinch-Kabel ist laut Hersteller kapazitätsarm ausgeführt und weist weniger als 100 pF auf. Für den serienmäßigen Moving-Magnet-Tonabnehmer Ortofon 2M Red ist ein MM-Phono-Eingang mit einer empfohlenen Abschlussimpedanz von 47 kOhm erforderlich.

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Zweischichtiges MDF-Chassis mit Constrained Layer Damping

Die Zarge besteht aus zwei MDF-Lagen, die durch einen dauerelastischen Spezialkleber miteinander verbunden sind. Dieses als Constrained Layer Damping bezeichnete Prinzip soll auftretende Schwingungsenergie innerhalb des Materialverbunds in Wärme umwandeln, anstatt sie bis zum Tonabnehmer weiterzureichen. Neu entwickelte, gefederte Standfüße ergänzen die Entkopplung vom Untergrund.

Der besonders dick ausgeführte Plattenteller wird aus Aluminiumguss gefertigt und mit einer eigens entwickelten Gummi-Filz-Matte kombiniert. Deren Filzseite sitzt passgenau in einer Vertiefung des Tellers. Auch beim Tellerlager nennt sonoro ein konkretes Material: Es wird aus Delrin gefertigt. Die Summe dieser Maßnahmen soll dem Abtastsystem eine möglichst ruhige mechanische Basis bereitstellen.

Geregelter Gleichstrommotor statt offener Drehzahlsteuerung

Für den Antrieb setzt sonoro auf einen Gleichstrommotor und einen Riemen. Ein optischer Sensor erfasst die Drehzahl in der Spindelachse des Plattentellers, worauf die Motorsteuerung laufend korrigierend eingreift. Der sonoro PLATINUM Signature unterstützt 33 1/3 und 45 U/min; für 33 1/3 U/min weist das Datenblatt Gleichlaufschwankungen von weniger als 0,15 Prozent nach IEC 386 aus.

Damit ist die Motorsteuerung zwar der zentrale elektronische Teil des Plattenspielers, sie dient jedoch ausschließlich der präzisen Geschwindigkeitsregelung. Die eigentliche Signalverarbeitung bleibt vollständig analog und wird nicht um zusätzliche Elektronik im Gerät erweitert.

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Neuer J-förmiger Tonarm mit umfangreicher Justage

Der statisch ausbalancierte J-förmige Tonarm sitzt auf einer verstärkten Montageplatte aus Aluminium. Sein Armrohr ist innen bedämpft, die Lagerung erfolgt über reibungsarme Präzisionslager. sonoro gibt eine effektive Länge von 224 mm und einen Überhang von 19 mm an. Das Auflagegewicht lässt sich zwischen 0 und 2,5 g einstellen, zulässig sind Tonabnehmer mit einem Gewicht zwischen 5 und 9,5 g.

Für das Anti-Skating nutzt sonoro eine Lösung mit Faden und Gewicht. Hinzu kommen die Höhenverstellung des Tonarms, ein austauschbares Headshell mit Bajonett-Anschluss sowie integrierte Überhangmarkierungen. Eine mitgelieferte Justageschablone erleichtert die korrekte Montage eines anderen Tonabnehmers. Damit ist der sonoro PLATINUM Signature ab Werk spielbereit, bleibt aber ausdrücklich für spätere Änderungen am Abtastsystem offen.

Ortofon 2M Red ab Werk montiert und justiert

Serienmäßig wird der Plattenspieler mit einem Ortofon 2M Red ausgeliefert. Der Moving-Magnet-Tonabnehme aus dem Hause Ortofon A/S besitzt einen elliptisch geschliffenen Diamanten, liefert eine Ausgangsspannung von 5,5 mV bei 1 kHz und 5 cm/s und wird mit einem Auflagegewicht von 1,8 g betrieben. sonoro montiert und justiert das System bereits im Werk, sodass nach dem Aufstellen und der grundlegenden Einrichtung kein separater Tonabnehmer-Einbau erforderlich ist.

Als Ersatznadel können sowohl die Ortofon 2M Red als auch die Ortofon 2M Blue eingesetzt werden. Das austauschbare Headshell und der einstellbare Tonarm schaffen darüber hinaus die Voraussetzungen, den Plattenspieler später mit einem anderen geeigneten Tonabnehmer zu bestücken.

Zwei Farbvarianten und sonoro-typische Formgebung

Das Gehäuse folgt mit klaren Flächen und abgerundeten Kanten der Formensprache des Herstellers. Die lackierte Zarge wird durch einen Acryldeckel geschützt. Angeboten wird der sonoro PLATINUM Signature in den Ausführungen Weiß matt mit silberfarbenen Details sowie Schwarz matt mit schwarzen Details. Seine Abmessungen betragen rund 423 × 129 × 356 mm.

Zum Lieferumfang gehören neben dem vormontierten Ortofon 2M Red ein Cinch-Kabel, eine Justageschablone, das externe Netzteil, die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Konsequent analog ausgelegt: Das Tonabnehmer-Signal wird ohne integrierte Phono-Vorstufe oder digitale Zusatzfunktionen ausgegeben.

Das Tonabnehmer-Signal wird ohne integrierte Phono-Vorstufe oder digitale Zusatzfunktionen ausgegeben. Aktiv geregelte Drehzahl: Die optische Erfassung kontrolliert die Tellerdrehzahl und ermöglicht laufende Korrekturen der Motorsteuerung.

Die optische Erfassung kontrolliert die Tellerdrehzahl und ermöglicht laufende Korrekturen der Motorsteuerung. Beruhigte mechanische Basis: Zweischichtiges MDF-Chassis, Constrained Layer Damping und gefederte Füße reduzieren die Weitergabe von Schwingungen.

Zweischichtiges MDF-Chassis, Constrained Layer Damping und gefederte Füße reduzieren die Weitergabe von Schwingungen. Umfassend justierbarer Tonarm: Höhe, Auflagegewicht, Anti-Skating und Überhang lassen sich auf den eingesetzten Tonabnehmer abstimmen.

Höhe, Auflagegewicht, Anti-Skating und Überhang lassen sich auf den eingesetzten Tonabnehmer abstimmen. Einfacher Tonabnehmer-Wechsel: Bajonett-Headshell, Überhangmarkierungen und Justageschablone erleichtern spätere Upgrades.

Bajonett-Headshell, Überhangmarkierungen und Justageschablone erleichtern spätere Upgrades. Sofort einsatzbereit: Das Ortofon 2M Red wird bereits ab Werk montiert und justiert.

Das Ortofon 2M Red wird bereits ab Werk montiert und justiert. Zwei klar abgestimmte Designs: Weiß matt mit Silber oder Schwarz matt mit Schwarz erlauben die Anpassung an das HiFi-System und den Wohnraum.

Preis und Verfügbarkeit

Der sonoro PLATINUM Signature soll nach Angaben der sonoro audio GmbH ab dem vierten Quartal 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 1.199,-. Zur Wahl stehen die Ausführungen Weiß matt mit Silber sowie Schwarz matt mit Schwarz.

Wir meinen…

Der sonoro PLATINUM Signature versucht nicht, den Plattenspieler zum beiläufig bedienbaren Komfortgerät zu machen. Seine Stärke liegt in der gegenteiligen Idee: sonoro investiert in Chassis, Entkopplung, Motorregelung und Tonarm und überlässt die Phono-Verstärkung bewusst der HiFi-Anlage. Das Ortofon 2M Red ermöglicht einen unkomplizierten Start, ohne den späteren Wechsel des Tonabnehmers unnötig zu erschweren. Für € 1.199,- ist das ein klar positioniertes Angebot für Vinyl-Hörer, die selbst justieren, auswählen und aufrüsten wollen.

Produkt sonoro PLATINUM Signature Preis € 1.199,-

Technische Daten sonoro PLATINUM Signature

Produkt sonoro PLATINUM Signature Gerätetyp Manueller Plattenspieler Antrieb Riemenantrieb; Gleichstrommotor Drehzahlregelung Optische Erfassung in der Spindelachse des Plattentellers; aktiv geregelte Motoransteuerung Geschwindigkeiten 33 1/3 und 45 U/min Gleichlaufschwankungen < 0,15 % bei 33 1/3 U/min nach IEC 386 Chassis Zweischichtiges MDF-Chassis mit Constrained Layer Damping Plattenteller Schwerer Aluminiumguss-Plattenteller mit Gummi-Filz-Matte Tellerlager Delrin Tonarm Statisch ausbalancierter, innenbedämpfter J-förmiger Tonarm; reibungsarme Präzisionslager; höhenverstellbar Effektive Tonarmlänge 224 mm Überhang 19 mm Auflagegewicht Einstellbar von 0 bis 2,5 g Zulässiges Tonabnehmergewicht 5 bis 9,5 g Anti-Skating Faden und Gewicht; justierbar Headshell Austauschbar; Bajonett-Anschluss; Gewicht 11 g inklusive Schrauben, Muttern und Anschlussdrähten; Headshell-Überhang ± 5 mm Tonabnehmer Ortofon 2M Red; Moving Magnet Nadelschliff Elliptisch; Spitzenradius r/R 8/18 µm Ausgangsspannung Tonabnehmer 5,5 mV bei 1 kHz und 5 cm/s Empfohlene Abschlussimpedanz 47 kOhm; MM-Phono-Eingang erforderlich Empfohlenes Auflagegewicht 1,8 g; Einstellbereich 1,6 bis 2,0 g Tonabnehmergewicht 7,2 g Ersatznadel Ortofon 2M Red oder Ortofon 2M Blue, separat erhältlich Ausgänge Vergoldete Cinch-Buchsen Phono-Vorstufe Nein Abmessungen Ca. 423 × 129 × 356 mm Gewicht Ca. 5,2 kg laut Datenblatt Betriebstemperatur +10 bis +40 °C Leistungsaufnahme Aus: höchstens 0,2 W; ein: höchstens 2,4 W Netzteil AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz; Ausgang DC 12 V/1 A; 12 W Oberflächen Weiß matt mit Silber; Schwarz matt mit Schwarz Abdeckung Acryldeckel Lieferumfang Ortofon 2M Red, Cinch-Kabel, Justageschablone, Netzteil, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise

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Quelle sonoro audio GmbH