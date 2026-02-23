In aller Kürze Die sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL sind portable Outdoor-Speaker mit HiFi-Anspruch, integriertem Subwoofer, Auracast-Unterstützung und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit. Sie verbinden wohnraumtaugliches Design mit wetterfester Flexibilität und erweitern das sonoro Klangkonzept konsequent auf Terrasse, Garten und mobile Einsatzbereiche.

Seit Jahren verfolgt die deutsche sonoro audio GmbH einen klaren Ansatz: Audioprodukte sollen sich harmonisch in den Alltag integrieren und dabei nicht nur funktional überzeugen, sondern auch gestalterisch Teil des Wohnraums werden. Mit den neuen sonoro VIBES Outdoor-Speakern wird dieses Konzept nun konsequent erweitert – hinaus auf Terrasse, Balkon und in den Garten, also dorthin, wo sich das moderne Leben zunehmend abspielt. Die Modelle sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL markieren dabei einen strategischen Schritt, denn sie übertragen die bekannte Design- und Klangphilosophie des Herstellers erstmals vollständig auf mobile Outdoor-Lösungen der neuen sonoro VIBES Series. Ziel ist ein Lautsprecher, der nicht wie ein technisches Accessoire wirkt, sondern wie ein selbstverständlich integrierter Bestandteil des Wohnumfelds – nur eben wetterfest und mobil.

Key Facts

Tragbare Outdoor-Speaker: sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL

Bluetooth-Lautsprecher mit Auracast-Unterstützung

Akkubetrieb mit bis zu 16 Stunden Laufzeit

Spritzwasserschutz nach IPX4

Integrierter Subwoofer für erweiterten Tieftonbereich

Multi-Speaker-Betrieb und Integration ins sonoro Ökosystem

Steuerung direkt am Gerät oder über sonoro VIBES App

Verfügbar in Schwarz, Weiß und Tan

Marktstart: Mitte März 2026

Von Escape by sonoro zur sonoro VIBES Series

Die neuen sonoro VIBES Modelle entstehen dabei nicht aus einem völligen Neuanfang, sondern bauen auf einer bereits etablierten Plattform auf. Grundlage bildet die belgische Marke Escape BV, deren portable Lautsprechersysteme sonoro im März 2024 als Escape by sonoro in das eigene Portfolio integrierte – sempre-audio.at berichtete. Bekannt wurde Escape insbesondere durch Modelle wie den Escape P6 BT Portable Speaker, den Escape P9 High Quality Portable Loudspeaker System sowie den Escape P6 AIR Multiroom Speaker, die sich früh als designorientierte Outdoor-Audiosysteme mit überdurchschnittlichem Klanganspruch positionierten.

Mit der nun vorgestellten VIBES-Serie vollzieht sonoro den nächsten konsequenten Schritt: Die bisherigen Escape-Konzepte wurden technisch weiterentwickelt, gestalterisch an die eigene Designlinie angepasst und vollständig in die sonoro Produktwelt überführt. VIBES L und VIBES XL gelten damit als direkte Nachfolger der erfolgreichen Escape-Series, treten jedoch erstmals als vollständig integrierte Mitglieder der sonoro Audio-Familie auf – inklusive angepasster Entwicklungsplattform, erweiterten Funktionen und neuer Konnektivitätsstandards wie Auracast.

Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL

Design zwischen Wohnraum und Outdoor-Lifestyle

Auffällig ist zunächst die klare gestalterische Linie der neuen VIBES Series. Statt klassischer Outdoor-Anmutung setzt sonoro auf wohnraumorientiertes Design mit textiler Bespannung, präzise verarbeiteten Aluminium-Elementen und einer bewusst zurückhaltenden Formensprache. Dadurch wirken die Lautsprecher weniger wie robuste Eventtechnik, sondern vielmehr wie hochwertige Möbelstücke mit akustischer Funktion.

Der integrierte Tragegriff unterstreicht den mobilen Anspruch, ohne die elegante Gesamtwirkung zu stören. Genau hierin liegt der praktische Nutzen: Die Lautsprecher wechseln mühelos zwischen Wohnzimmer, Terrasse oder Gartenparty, ohne gestalterische Kompromisse zu verlangen.

Klangarchitektur mit HiFi-DNA

Hinter dem zurückhaltenden Äußeren verbirgt sich eine klar auf räumliche Beschallung ausgelegte Konstruktion. Beide Modelle kombinieren mehrere Fullrange-Treiber mit einem integrierten Subwoofer, wodurch ein vollwertiges Klangbild entstehen soll, das nicht nur Hintergrundmusik liefert, sondern auch größere Außenbereiche souverän beschallt.

Beim sonoro VIBES L übernehmen zwei 3 Zoll Treiber gemeinsam mit einem 6,5 Zoll Subwoofer die Wiedergabe, während der größere sonoro VIBES XL mit vier 3 Zoll Treibern und einem 8 Zoll Subwoofer deutlich mehr Membranfläche bereitstellt. Das Ziel ist ein stabiler, ausgewogener Klangcharakter mit ausreichend Tiefgang, selbst bei höheren Lautstärken und offenen Hörumgebungen – eine typische Herausforderung im Outdoor-Bereich.

Der Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz verdeutlicht den Anspruch, nicht nur portable Unterhaltungselektronik zu liefern, sondern eine ernstzunehmende musikalische Lösung für unterschiedliche Hörsituationen.

Flexibilität im Alltag: Akku, Schutz und Bedienkomfort

Ein zentraler Praxisaspekt ist die vollständige Unabhängigkeit vom Stromnetz. Mit bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit begleiten beide Modelle problemlos durch einen gesamten Tag im Freien – vom entspannten Nachmittagslisten bis zur abendlichen Gartenveranstaltung.

Die IPX4-Zertifizierung schützt vor Spritzwasser und gelegentlichen Regenschauern, wodurch spontane Nutzung ohne aufwendige Vorbereitung möglich bleibt. Gesteuert werden die Lautsprecher entweder direkt über Bedienelemente am Gerät oder komfortabel über die dedizierte App, was insbesondere bei wechselnden Einsatzorten Vorteile bietet.

Foto © Escape BV | sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL

Auracast und vernetzter Musikgenuss

Technologisch besonders interessant ist die Integration aktueller Bluetooth-Standards inklusive Auracast. Diese Technologie erlaubt das parallele Übertragen von Audioinhalten an mehrere kompatible Geräte und eröffnet damit neue Anwendungsszenarien – etwa synchronisierte Musik über mehrere Lautsprecher hinweg oder flexible Erweiterungen für größere Außenflächen.

In Verbindung mit weiteren sonoro Komponenten entsteht so ein skalierbares Audio-Setup, das sich dynamisch an Wohn- und Lebenssituationen anpassen lässt. Gerade im Outdoor-Bereich, wo klassische Multiroom-Systeme oft an Infrastrukturgrenzen stoßen, bietet dies einen klaren praktischen Mehrwert.

Technische Daten auf den Punkt gebracht

Die sonoro VIBES Modelle setzen auf eine klar auf Outdoor-Anwendungen abgestimmte Lautsprecherarchitektur mit integriertem Subwoofer und mehreren Fullrange-Treibern, die je nach Modell unterschiedlich dimensioniert sind. Während der VIBES L als vielseitiger Allrounder für Terrasse, Balkon oder mittelgroße Räume konzipiert ist, richtet sich der größere VIBES XL mit erweitertem Treiber-Setup und höherem akustischem Output an großzügigere Außenbereiche. Beide Systeme arbeiten mit Bluetooth 5.4 inklusive LE Audio und Auracast, unterstützen moderne Codecs wie aptX HD und LC3 und ermöglichen so eine latenzarme, synchronisierte Wiedergabe über mehrere Lautsprecher hinweg. Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit, IPX4-Spritzwasserschutz sowie App-Steuerung über Apple iOS und Google Android unterstreichen den konsequent mobilen Ansatz der Serie.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen sonoro VIBES Outdoor-Speaker sollen ab Mitte März 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Der sonoro VIBES L wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 699,- angeboten, während der größere sonoro VIBES XL mit € 999,- kalkuliert ist. Beide Modelle sind in den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Tan vorgesehen.

Fazit – Wenn HiFi den Wohnraum verlässt

Mit der VIBES-Serie zeigt sonoro audio GmbH, wie konsequent sich moderne Audiokonzepte weiterentwickeln: Musik wird nicht länger an feste Räume gebunden, sondern folgt dem Lebensstil ihrer Nutzer. VIBES L und VIBES XL verbinden Designanspruch, Mobilität und zeitgemäße Funktechnologie zu einer Lösung, die den Garten tatsächlich zum zweiten Wohnzimmer macht – ohne dabei den audiophilen Anspruch aus den Augen zu verlieren.

Für alle, die Technik und Stil gemeinsam denken möchten, lohnt sich ein Besuch bei unserem Lifestyle-Portal the LUXURY HOME guide.

Produkt sonoro VIBES L und sonoro VIBES XL Preis sonoro VIBES L € 699,-

sonoro VIBES XL € 999,-

Technische Daten

Produkt sonoro VIBES L sonoro VIBES XL Charakterisierung Portabler Outdoor-HiFi-Lautsprecher mit Akku-Betrieb, integriertem Subwoofer und Bluetooth LE Audio mit Auracast für flexible Multi-Speaker-Anwendungen Portabler High-Output Outdoor-HiFi-Lautsprecher mit erweitertem Treiber-Array, Akku-Betrieb und Bluetooth LE Audio mit Auracast für großflächige Beschallung Lautsprecherbestückung 2x 3 Zoll Fullrange-Treiber, 6,5 Zoll Subwoofer 4x 3 Zoll Fullrange-Treiber, 8 Zoll Subwoofer Frequenzbereich 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 20 kHz Bluetooth Standard Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Bluetooth Profile A2DP V1.3.1, AVRCP V1.6 A2DP V1.3.1, AVRCP V1.6 Bluetooth Codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, LC3 SBC, AAC, aptX, aptX HD, LC3 Bluetooth LE Audio Ja Ja Auracast Ja, synchronisierte Wiedergabe mit kompatiblen Geräten Ja, synchronisierte Wiedergabe mit kompatiblen Geräten Schnittstellen USB-C (Service-Anschluss) USB-C (Service-Anschluss) Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt) IPX4 (spritzwassergeschützt) Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden bis zu 16 Stunden Stromversorgung 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz App-Steuerung sonoro VIBES App für Apple iOS und Google Android sonoro VIBES App für Apple iOS und Google Android Abmessungen (B x T x H) 250 x 260 x 550 mm 275 x 280 x 731 mm Gewicht (netto) ca. 7,5 kg ca. 12,3 kg Verpackungsmaße 293 x 300 x 655 mm 320 x 322 x 825 mm Gewicht (brutto) ca. 10,4 kg ca. 13,9 kg Lieferumfang Lautsprecher, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise Lautsprecher, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise Farbvarianten Schwarz, Weiß, Tan Schwarz, Weiß, Tan

Marke sonoro audio GmbH Hersteller sonoro audio GmbH Vertrieb sonoro audio GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über sonoro audio GmbH

Quelle sonoro audio GmbH