In aller Kürze Sonos 27 markiert eine strategische Neuausrichtung des Sonos-Systems: Im Mittelpunkt stehen nicht allein neue App-Funktionen, sondern eine offene Anbindung an unterschiedliche KI-Assistenten sowie eine flexiblere Zusammenarbeit der einzelnen Audiokomponenten. Sonos 27mcp, Sonos 27voice und die künftig geplanten Sonos Custom Agents bilden die KI-Ebene, während Sonos Fabric Lautsprecher und Kopfhörer situationsabhängig miteinander verbinden soll. Der Rollout beginnt am 8. September 2026, zunächst teilweise als Early Access und abhängig von der jeweils eingesetzten Hardware.

Sonos Inc. bezeichnet Sonos 27 als nächste Generation jenes Audio-Betriebssystems, an dem das Unternehmen seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet. Dahinter steckt eine bemerkenswerte Verschiebung der Perspektive: Sonos will nicht länger primär als Anbieter einzelner vernetzter Lautsprecher, Soundbars und Kopfhörer wahrgenommen werden, sondern als Entwickler einer übergreifenden Software-Plattform für Audio im gesamten Zuhause. Künstliche Intelligenz soll dabei nicht an einen einzigen Assistenten gebunden bleiben, während Sonos Fabric die physische Position und Nähe kompatibler Komponenten nutzen soll, um deren Funktion innerhalb des Systems dynamisch anzupassen. Mit Sonos Beam Ultra und Sonos Ace Ultra kommen gleichzeitig zwei neue Produkte auf den Markt, die diese erweiterte Systemarchitektur unmittelbar nutzen sollen.

Key Facts Sonos 27

Neue Generation des Audio-Betriebssystems von Sonos Inc.

Software-Update für alle Produkte auf Basis der Sonos S2 Plattform

Sonos 27voice als eigener Assistent für Musik und stimmungsbezogene Musikauswahl

Sonos 27mcp zur Einbindung externer KI-Assistenten und Agenten einschließlich ChatGPT

Sonos Custom Agents mit eigenen Modellen, Persönlichkeiten und Stimmen angekündigt

Sonos Fabric als Grundlage für Headphone Linking und Portable Surrounds

Sonos Positioning Technology zur Erkennung der Lautsprecherposition mittels hochfrequenter Schallsignale

Überarbeitete Navigation in der Sonos 27app

Steuerung alternativ über Sonos 27voice und Sonos 27web

Beginn des schrittweisen Rollouts am 8. September 2026

Einzelne Funktionen abhängig vom eingesetzten Sonos-Produkt

Mehrere Neuerungen zunächst als Early Access verfügbar

Vom Multiroom-System zum Audio-Betriebssystem

Die grundlegende Idee von Sonos war stets größer als ein einzelner Wireless Speaker. Schon die ersten Lösungen des Unternehmens waren als verteiltes System konzipiert, in dem unterschiedliche Räume gemeinsam oder unabhängig voneinander bespielt werden konnten. Mit Sonos 27 rückt Sonos Inc. diesen Systemgedanken nun wesentlich deutlicher in den Vordergrund.

Statt die neue Version lediglich als Update der Sonos App zu positionieren, spricht das Unternehmen ausdrücklich von einem Audio-Betriebssystem für das Zuhause. Hardware, Software, Steuerung und zunehmend auch künstliche Intelligenz sollen dabei als zusammenhängende Plattform arbeiten. Die neuen Funktionen sind deshalb weniger als isolierte Ergänzungen zu verstehen, sondern als Bausteine einer Architektur, die künftig flexibler auf Nutzer, Räume und konkrete Hörsituationen reagieren soll.

„Vor zwanzig Jahren haben wir auf etwas gesetzt, bei dem der Rest der Branche erst jetzt ankommt – ein Zuhause verdient ein eigenes Audio-Betriebssystem. Wir haben unser System rund um die gemeinsame Liebe zur Musik und die Überzeugung aufgebaut, dass nichts eine Stimmung so prägt wie großartiger Klang. Sonos 27 führt diesen Gedanken weiter und verbindet Akustikentwicklung, anpassungsfähige Software, Intelligenz und Design auf eine Weise, wie es nur Sonos kann. Dies ist erst der Anfang dessen, was unser Audio-Betriebssystem leisten kann.“ Tom Conrad, CEO von Sonos Inc.

Ein offener Ansatz für künstliche Intelligenz

Ein zentraler Bestandteil von Sonos 27 ist die Möglichkeit, unterschiedliche KI-Lösungen für die Steuerung des Audiosystems einzusetzen. Sonos Inc. will die Anwender damit nicht auf einen einzelnen Assistenten festlegen, sondern ihnen die Wahl überlassen, welche KI beziehungsweise welcher Agent die gewünschten Aufgaben übernimmt.

Mit Sonos 27voice führt das Unternehmen zunächst einen eigenen Assistenten ein, der speziell für Musik und die Zusammenstellung von Inhalten passend zu einer gewünschten Stimmung konzipiert wurde. Sonos 27mcp bildet dagegen die Schnittstelle zu externen KI-Assistenten und Agenten. Als konkretes Beispiel nennt Sonos Inc. ChatGPT, über das sich die Musikwiedergabe im Sonos-System direkt aus einer laufenden Unterhaltung heraus steuern lassen soll.

„Mit dieser Sonos-Integration können Menschen ChatGPT von ihrem Smartphone oder Computer aus auffordern, überall in ihrem Zuhause Musik abzuspielen, ohne die laufende Unterhaltung verlassen zu müssen. Es ist eine einfache Möglichkeit, im Moment zu bleiben, und wir freuen uns darauf, sie Sonos-Hörern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“ Atty Eleti, Product Lead für ChatGPT Voice bei OpenAI

Wie weit dieser offene Ansatz künftig reichen soll, deutet Sonos mit den sogenannten Sonos Custom Agents an. Anwender sollen damit eigene Agenten erstellen können, die jeweils über ein eigenes Modell, eine definierte Persönlichkeit und eine eigene Stimme verfügen. Bislang handelt es sich allerdings um eine Vorschau auf die weitere Entwicklung; einen konkreten Termin für die Einführung nennt das Unternehmen noch nicht.

Sonos Fabric verbindet die Komponenten neu

Während Sonos 27mcp und Sonos 27voice die Steuerungsebene erweitern, beschäftigt sich Sonos Fabric mit dem Zusammenspiel der Geräte. Sonos beschreibt Fabric als jene Systemfunktion, durch die kompatible Produkte einander erkennen und ihr Verhalten an die jeweilige Situation anpassen können.

Eine erste Anwendung ist Headphone Linking. Dabei verbindet sich der Sonos Ace Ultra direkt mit einem Sonos-System in seiner Nähe. Audioinhalte sollen sich dadurch zwischen den Lautsprechern im Raum und dem Kopfhörer übertragen lassen, ohne dass der Anwender die Wiedergabe umständlich neu aufbauen muss. Die Funktion startet am 29. September 2026 als Early Access und bleibt zunächst dem Sonos Ace Ultra vorbehalten.

Die zweite Neuerung betrifft die flexible Nutzung tragbarer Lautsprecher als Surround-Kanäle. Die Sonos Positioning Technology verwendet nach Angaben des Herstellers hochfrequente Schallsignale, um die Position eines Lautsprechers zu erfassen. Wird ein kompatibles Modell an die vorgesehene Position hinter dem Hörplatz gestellt, kann das System dessen Rolle entsprechend anpassen.

Auf diese Weise sollen sich Sonos Move 2 und Sonos Play bei Bedarf unmittelbar als rückwärtige Surround-Lautsprecher einsetzen lassen. Werden sie wieder an einen anderen Platz gebracht, können sie erneut ihre bisherige Aufgabe im Sonos-System übernehmen. Portable Surrounds soll ab dem 8. September 2026 verfügbar sein.

Neue Rollen statt dauerhaft festgelegter Geräte

Gerade Portable Surrounds verdeutlicht, wohin Sonos mit seiner neuen Systemarchitektur will. Bislang wird ein Lautsprecher bei der Einrichtung üblicherweise einem Raum und einer bestimmten Funktion zugewiesen. Sonos Fabric soll diese starre Zuordnung zumindest bei kompatiblen Produkten teilweise auflösen.

Ein tragbarer Lautsprecher könnte damit tagsüber unabhängig verwendet und am Abend ohne aufwendige Neukonfiguration in ein Home-Cinema-System integriert werden. Diese Form der dynamischen Rollenverteilung wäre im Alltag erheblich relevanter als eine weitere isolierte Komfortfunktion in der App. Sie setzt allerdings voraus, dass die automatische Positionserkennung zuverlässig arbeitet und der Wechsel zwischen den Betriebsarten tatsächlich ohne zusätzliche Eingriffe gelingt.

Sonos 27app mit überarbeiteter Navigation

Auch die Sonos App wird mit Sonos 27 weiterentwickelt. Die als Sonos 27app bezeichnete Anwendung erhält eine neue Navigation, die laut Sonos Inc. gemeinsam mit Anwendern aus der Sonos Community entwickelt und erprobt wurde. Der Hersteller verspricht eine übersichtlichere und intuitivere Bedienung, nennt in der vorliegenden Ankündigung allerdings noch keine detaillierte Liste sämtlicher Änderungen.

Bemerkenswert ist, dass Sonos die App nur noch als eine von mehreren Möglichkeiten zur Bedienung des Systems beschreibt. Neben Sonos 27app stehen Sonos 27voice und Sonos 27web, künftig ergänzt um externe KI-Assistenten und eigene Agenten. Damit verteilt sich die Steuerung auf unterschiedliche Oberflächen, während das eigentliche Audio-Betriebssystem im Hintergrund die gemeinsame Grundlage bildet.

Sonos Beam Ultra und Sonos Ace Ultra als erste Flaggschiffe

Parallel zu Sonos 27 erweitert Sonos Inc. sein Portfolio um die Sonos Beam Ultra und den Sonos Ace Ultra. Beide Produkte sind eng mit den neuen Systemfunktionen verknüpft, stehen in dieser Reportage jedoch nicht als Einzelprodukte, sondern als erste Hardware-Repräsentanten der neuen Plattform im Mittelpunkt.

Die Sonos Beam Ultra ist eine Soundbar mittlerer Größe, die nach Herstellerangaben echtes 7.1.2 Dolby Atmos wiedergeben soll. Der Sonos Ace Ultra erweitert wiederum das Kopfhörer-Portfolio und wurde bereits auf Hardware-Ebene für eine tiefere Einbindung in das Sonos-System entwickelt. Dazu gehört insbesondere Headphone Linking, das gemeinsam mit dem Kopfhörer zunächst als Early-Access-Funktion startet.

Welche Funktionen wann verfügbar werden

Funktion Geplanter Start Voraussetzung beziehungsweise Einschränkung Sonos 27 Schrittweiser Rollout ab September 2026 Software-Update für Sonos S2 Produkte; Funktionsumfang abhängig von der Hardware Neue Navigation der Sonos 27app 8. September 2026 Aktualisierte Sonos App Sonos 27mcp 8. September 2026 Start als Early Access Portable Surrounds 8. September 2026 Sonos Move 2 oder Sonos Play Headphone Linking 29. September 2026 Early Access, zunächst exklusiv für Sonos Ace Ultra Sonos Custom Agents Noch nicht bekannt gegeben Von Sonos Inc. bislang lediglich angekündigt

Offen bedeutet nicht automatisch uneingeschränkt

Die von Sonos Inc. betonte Offenheit bezieht sich vorerst in erster Linie auf die Wahl unterschiedlicher KI-Assistenten und Agenten. Sonos 27 bleibt zugleich das Betriebssystem eines proprietären Geräte-Ökosystems, und nicht jede angekündigte Funktion steht auf jedem Produkt zur Verfügung.

Hinzu kommt, dass Sonos 27mcp und Headphone Linking zunächst ausdrücklich als Early Access starten. Der tatsächliche Funktionsumfang zum jeweiligen Einführungstermin kann daher enger ausfallen, als es die langfristige Plattformstrategie vermuten lässt. Für bestehende Anwender ist vor allem entscheidend, welche ihrer Produkte einzelne Funktionen unterstützen und welche Neuerungen auf aktuelle Hardware beschränkt bleiben.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Freie Wahl des KI-Assistenten: Sonos 27mcp soll externe KI-Assistenten und Agenten einschließlich ChatGPT mit dem Sonos-System verbinden.

Sonos 27mcp soll externe KI-Assistenten und Agenten einschließlich ChatGPT mit dem Sonos-System verbinden. Eigener Musikassistent: Sonos 27voice ist gezielt auf Musikwiedergabe und stimmungsbezogene Musikauswahl ausgerichtet.

Sonos 27voice ist gezielt auf Musikwiedergabe und stimmungsbezogene Musikauswahl ausgerichtet. Flexiblere Gerätenutzung: Sonos Fabric kann kompatiblen Produkten abhängig von ihrer Position unterschiedliche Aufgaben zuweisen.

Sonos Fabric kann kompatiblen Produkten abhängig von ihrer Position unterschiedliche Aufgaben zuweisen. Tragbare Surround-Lautsprecher: Sonos Move 2 und Sonos Play lassen sich bei Bedarf als rückwärtige Kanäle einsetzen.

Sonos Move 2 und Sonos Play lassen sich bei Bedarf als rückwärtige Kanäle einsetzen. Direkte Kopfhörer-Integration: Headphone Linking soll Audio zwischen dem Sonos Ace Ultra und dem Sonos-System übertragen.

Headphone Linking soll Audio zwischen dem Sonos Ace Ultra und dem Sonos-System übertragen. Mehrere Bedienwege: Sonos 27app, Sonos 27voice und Sonos 27web stehen parallel für die Steuerung bereit.

Sonos 27app, Sonos 27voice und Sonos 27web stehen parallel für die Steuerung bereit. Breite Update-Basis: Sonos 27 wird grundsätzlich für alle Produkte auf Basis der Sonos S2 Plattform angeboten.

Sonos 27 wird grundsätzlich für alle Produkte auf Basis der Sonos S2 Plattform angeboten. Ausbaufähige Plattform: Sonos Custom Agents zeigen, wie weit Sonos die individuelle Steuerung künftig entwickeln will.

Preis und Verfügbarkeit

Sonos Inc. nennt für Sonos 27 keinen gesonderten Preis. Das Audio-Betriebssystem soll über ein Software-Update für alle Produkte auf Basis der Sonos S2 Plattform bereitgestellt werden, wobei einzelne Funktionen nur mit bestimmten Modellen genutzt werden können.

Die neue Navigation der Sonos 27app, Sonos 27mcp als Early Access sowie Portable Surrounds für Sonos Move 2 und Sonos Play starten am 8. September 2026. Sonos Beam Ultra und Sonos Ace Ultra können seit dem 1. September 2026 vorbestellt werden und sollen ab dem 29. September 2026 allgemein erhältlich sein. Gleichzeitig startet Headphone Linking als Early-Access-Funktion exklusiv für den Sonos Ace Ultra. Preise und weitere Details der beiden neuen Produkte werden in den jeweiligen separaten Meldungen behandelt.

Wir meinen …

Sonos 27 ist weit mehr als eine neue Versionsnummer für die App. Sonos Inc. formuliert damit einen strategischen Anspruch: Die eigenen Produkte sollen ihre Aufgaben künftig flexibler wechseln, während der Anwender zwischen unterschiedlichen Bedienoberflächen und KI-Assistenten wählen kann. Besonders Portable Surrounds und Headphone Linking übersetzen diese Idee in nachvollziehbare Anwendungsszenarien. Dass zentrale Funktionen zunächst als Early Access starten oder aktuelle Hardware voraussetzen, gehört allerdings ebenso zur Einordnung. Sonos 27 beschreibt damit bereits eine weitreichende Zukunft des Systems, liefert zum Start aber zunächst deren erste Bausteine.

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