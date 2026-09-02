In aller Kürze Der Sonos Ace Ultra ist Sonos' neuer Premium Over-Ear-Kopfhörer mit 40 mm Treibern, adaptivem ANC, Spatial Audio, Dolby Atmos und bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit. Die wichtigste Neuerung ist Headphone Linking, das den Kopfhörer erstmals direkt in das Sonos System einbindet und die Wiedergabe per Tastendruck zwischen kompatiblen Sonos-Produkten und dem Kopfhörer wechseln lässt.

Mit dem ersten Sonos Ace wagte Sonos Inc. den Schritt vom vernetzten Lautsprechersystem hin zum klassischen Premium-Kopfhörer. Der neue Sonos Ace Ultra soll dieses Konzept nun deutlich konsequenter mit dem Sonos Ökosystem verknüpfen. Neben einem neu entwickelten 40 mm Treiber und einem umfangreich überarbeiteten Noise-Cancelling-System setzt Sonos dabei vor allem auf Headphone Linking: Inhalte, die bereits über kompatible Komponenten des Sonos Systems wiedergegeben werden, können direkt auf den Kopfhörer übernommen und ebenso wieder zurückgegeben werden. Hinzu kommen Spatial Audio, Dolby Atmos, Dynamic Head Tracking, TrueCinema, Adaptive EQ und eine auf bis zu 35 Stunden verlängerte Akkulaufzeit. Vorgestellt wurde der Sonos Ace Ultra gemeinsam mit der neuen Sonos Beam Ultra und der Plattform Sonos 27.

Key Facts Sonos Ace Ultra

Premium Over-Ear-Kopfhörer mit neu entwickelten 40 mm Treibern

zehn Mikrofone für Adaptive ANC, Aware Mode, Telefonie und TrueCinema

Adaptive EQ zur automatischen Anpassung an Sitz und akustische Leckagen

Spatial Audio und Dolby Atmos

Dynamic Head Tracking

Headphone Linking über WiFi im Early Access

TV Audio Swap mit kompatiblen Sonos Soundbars

Lossless Audio über USB-C sowie über Qualcomm aptX mit kompatiblen Bluetooth-Geräten

Bluetooth 6.0

bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit mit ANC oder Aware Mode

Schnellladen: bis zu drei Stunden Wiedergabe nach drei Minuten Laden

322 g

Farben Black, Soft White, Agave und Sand

Neue Generation des Sonos Premium-Kopfhörers

Der Sonos Ace Ultra bleibt konzeptionell ein geschlossener Wireless Over-Ear-Kopfhörer, soll gegenüber dem bisherigen Sonos Ace jedoch nahezu alle zentralen Funktionsbereiche weiterentwickeln.

Im Zentrum steht ein neuer, von Sonos entwickelter dynamischer Treiber mit 40 mm Durchmesser je Ohrmuschel. Nach Angaben des Herstellers wurde die Abstimmung gemeinsam mit erfahrenen Toningenieuren aus Musik- und Filmproduktion vorgenommen. Sonos verspricht sich davon unter anderem eine präzisere Detailzeichnung und eine weiter verbesserte Tieftonwiedergabe.

Für eine möglichst konstante Wiedergabe arbeitet der Sonos Ace Ultra zudem mit Adaptive EQ. Dabei soll die Signalverarbeitung berücksichtigen, wie der Kopfhörer tatsächlich sitzt. Einflüsse durch Brillen, Haare oder andere kleine Undichtigkeiten zwischen Ohrpolster und Kopf sollen so automatisch kompensiert werden.

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Adaptives ANC mit zehn Mikrofonen

Auch die aktive Geräuschunterdrückung wurde grundlegend überarbeitet. Zehn Mikrofone dienen beim Sonos Ace Ultra der Geräuschkontrolle, Sprachübertragung, dem Aware Mode und TrueCinema.

Adaptive Active Noise Cancellation reagiert dabei nicht allein auf Umgebungsgeräusche, sondern berücksichtigt ebenfalls Veränderungen des Sitzes des Kopfhörers. Sonos spricht von einer gegenüber dem bisherigen Sonos Ace bis zu doppelt so hohen ANC-Wirkung, wobei sich diese Herstellerangabe konkret auf Frequenzen bis 65 Hz bezieht.

Alternativ steht der Aware Mode zur Verfügung, der Umgebungsgeräusche gezielt passieren lässt. Eine Voice-Boost-Funktion soll Stimmen aus der Umgebung deutlicher hervorheben. Für Telefonate bietet der Kopfhörer zudem Sidetone, sodass die eigene Stimme auch bei aktivem ANC natürlicher wahrgenommen werden soll.

Headphone Linking – der entscheidende Schritt ins Sonos System

Die wohl interessanteste Neuerung des Sonos Ace Ultra betrifft weniger den Kopfhörer selbst als vielmehr dessen Einbindung in das Sonos Ökosystem.

Mit der Headphone Engine 2 schafft Sonos erstmals die technische Grundlage dafür, den Kopfhörer unmittelbar mit dem bestehenden Sonos System zu verbinden. Über Headphone Linking lässt sich eine bereits laufende Wiedergabe per Content Key vom Sonos System auf den Sonos Ace Ultra übernehmen. Ein weiterer Tastendruck übergibt sie wieder an das Lautsprechersystem – ohne dafür zunächst ein Smartphone als Audioquelle bemühen zu müssen.

Dabei beschränkt sich Headphone Linking nicht allein auf Musikdienste. Laut Sonos können auch eine über Line-In eingespeiste Quelle sowie Inhalte aus einer lokalen Musikbibliothek übernommen werden. Unterstützt werden unter anderem Sonos Amp, Sonos Arc und Arc Ultra, verschiedene Generationen der Sonos Beam, Sonos Era 100 und Era 300 sowie ausgewählte Roam- und Move-Modelle.

Headphone Linking wird zunächst als Early-Access-Funktion angeboten. Sonos weist ausdrücklich darauf hin, dass die Funktion während dieser Entwicklungsphase noch Änderungen und Einschränkungen unterliegen kann.

TV Audio Swap, Dolby Atmos und TrueCinema

Auch die bereits bekannte Verbindung zwischen Sonos-Kopfhörern und Heimkino-Systemen wurde beim Sonos Ace Ultra weitergeführt. Über TV Audio Swap lässt sich der Ton einer kompatiblen Sonos Soundbar direkt auf den Kopfhörer übertragen.

Dolby Atmos und Dynamic Head Tracking sollen dabei eine räumliche Wiedergabe ermöglichen, während Sonos Intelligent Motion Processing mit Dolby Head Tracking die virtuelle Klangbühne bei Kopfbewegungen stabilisiert.

TrueCinema berücksichtigt zusätzlich die akustischen Eigenschaften des Raums und die eingesetzte kompatible Sonos Soundbar, um die Heimkino-Wiedergabe über den Kopfhörer entsprechend anzupassen. Die Presseunterlagen beschreiben TrueCinema ausdrücklich als Pendant zur Trueplay-Raumeinmessung der Sonos-Lautsprecher.

Lossless Audio über Bluetooth und USB-C

Als klassische Wireless-Schnittstelle setzt Sonos beim Ace Ultra auf Bluetooth 6.0. Lossless Audio soll mit kompatiblen Geräten über Qualcomm aptX sowie kabelgebunden über USB-C möglich sein. Damit bleibt der Kopfhörer unabhängig vom Sonos System auch als herkömmlicher Bluetooth-Kopfhörer für Smartphones, Tablets und Computer einsetzbar. Neben USB-C liegt ein USB-C auf 3,5 mm Kabel bei, sodass sich auch analoge Quellen anbinden lassen.

Die Sonos App bietet darüber hinaus nun wahlweise einen 3-Band- oder 8-Band-EQ für Bass, Mitten und Höhen. Eine Trageerkennung pausiert die Wiedergabe beim Absetzen und setzt sie nach erneutem Aufsetzen automatisch fort.

Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku weist eine Kapazität von 1.060 mAh auf und soll laut Sonos selbst bei aktiviertem ANC beziehungsweise Aware Mode eine Wiedergabedauer von bis zu 35 Stunden ermöglichen.

Ist der Akku vollständig leer, sollen bereits drei Minuten Schnellladen für bis zu drei weitere Stunden Wiedergabe ausreichen. Eine vollständige Ladung kann laut Hersteller bis zu drei Stunden beanspruchen.

Interessant im Hinblick auf die langfristige Nutzung: Sowohl die Ohrpolster als auch der Akku wurden laut Sonos so konstruiert, dass sie ausgetauscht werden können. Damit soll sich die Lebensdauer des Kopfhörers deutlich verlängern lassen.

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Vier Farbvarianten

Beim Design bleibt Sonos der reduzierten Formsprache des bisherigen Modells weitgehend treu. Der Sonos Ace Ultra wird allerdings gleich in vier matten Ausführungen angeboten: Black, Soft White, Agave und Sand.

Mit 322 g fällt der Kopfhörer weiterhin vergleichsweise substantiell aus. Sonos nennt eine Höhe von 193 mm und eine Breite von 163 mm. Die Ohrmuscheln messen 90,8 mm in der Breite und 45 mm in der Tiefe.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Direkte Sonos-Integration: Headphone Linking überträgt laufende Wiedergabe zwischen kompatiblen Sonos-Produkten und dem Kopfhörer.

Headphone Linking überträgt laufende Wiedergabe zwischen kompatiblen Sonos-Produkten und dem Kopfhörer. Neuer 40 mm Treiber: Eine komplett neue Treiberplattform bildet die Basis der zweiten Kopfhörer-Generation von Sonos.

Eine komplett neue Treiberplattform bildet die Basis der zweiten Kopfhörer-Generation von Sonos. Adaptives ANC: Zehn Mikrofone und eine automatische Anpassung an Sitz und Umgebung sollen Störgeräusche besonders effektiv reduzieren.

Zehn Mikrofone und eine automatische Anpassung an Sitz und Umgebung sollen Störgeräusche besonders effektiv reduzieren. Adaptive EQ: Der Frequenzgang wird dynamisch an Brillen, Haare und Veränderungen des Sitzes angepasst.

Der Frequenzgang wird dynamisch an Brillen, Haare und Veränderungen des Sitzes angepasst. Heimkino-Funktionen: TV Audio Swap, Dolby Atmos, Dynamic Head Tracking und TrueCinema binden den Kopfhörer in kompatible Sonos-Heimkino-Systeme ein.

TV Audio Swap, Dolby Atmos, Dynamic Head Tracking und TrueCinema binden den Kopfhörer in kompatible Sonos-Heimkino-Systeme ein. Lossless Audio: Hochwertige Wiedergabe ist über USB-C sowie über Qualcomm aptX mit kompatiblen Bluetooth-Geräten möglich.

Hochwertige Wiedergabe ist über USB-C sowie über Qualcomm aptX mit kompatiblen Bluetooth-Geräten möglich. Lange Akkulaufzeit: Bis zu 35 Stunden Wiedergabe bleiben auch mit aktiviertem ANC beziehungsweise Aware Mode möglich.

Bis zu 35 Stunden Wiedergabe bleiben auch mit aktiviertem ANC beziehungsweise Aware Mode möglich. Austauschbare Komponenten: Ohrpolster und Akku sind für einen späteren Austausch ausgelegt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sonos Ace Ultra kann seit dem 1. September 2026 vorbestellt werden und soll ab dem 29. September 2026 im Fachhandel sowie direkt über Sonos verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 449,-. Angeboten wird der Kopfhörer in Black, Soft White, Agave und Sand. Zum Lieferumfang gehören ein Transportetui, ein USB-C auf USB-C Kabel sowie ein USB-C auf 3,5 mm Kabel.

Wir meinen…

Mit dem Sonos Ace Ultra wird erstmals wirklich deutlich, wohin Sonos mit seinen Kopfhörern will. Die spannendste Neuerung ist daher weniger Bluetooth 6.0, Adaptive ANC oder die längere Akkulaufzeit, sondern Headphone Linking. Erst die direkte Verzahnung mit dem Sonos System verleiht dem neuen Modell ein Merkmal, das klassische Premium-Bluetooth-Kopfhörer so nicht bieten. Dass diese Funktion zunächst nur als Early Access startet, sollte man allerdings bei der Einordnung nicht übersehen.

Produkt Sonos Ace Ultra Preis € 449,-

Technische Daten Sonos Ace Ultra

Produkt Sonos Ace Ultra Bauart geschlossener Wireless Over-Ear-Kopfhörer Treiber 40 mm dynamischer Treiber je Ohrmuschel Mikrofone 10 Geräuschunterdrückung Adaptive Active Noise Cancellation Transparenzmodus Aware Mode Klangregelung Adaptive EQ, 3-Band- oder 8-Band-EQ Spatial Audio ja Dolby Atmos ja, mit kompatiblen Inhalten und Geräten Head Tracking Dynamic Head Tracking Sonos-Integration Headphone Linking, TV Audio Swap, TrueCinema Headphone Linking Early Access, über WiFi Bluetooth Bluetooth 6.0 Lossless Audio über USB-C und Qualcomm aptX mit kompatiblen Geräten Kabelanschlüsse USB-C, über Adapterkabel 3,5 mm Akku Lithium-Ionen, 1.060 mAh Akkulaufzeit bis zu 35 Stunden mit ANC oder Aware Mode Schnellladen 3 Minuten für bis zu 3 Stunden Wiedergabe vollständige Ladezeit bis zu 3 Stunden Abmessungen 193 × 163 mm Ohrmuschel 90,8 mm breit, 45 mm tief Gewicht 322 g Farben Black, Soft White, Agave, Sand Lieferumfang Transportetui, USB-C auf USB-C Kabel, USB-C auf 3,5 mm Kabel, Dokumentation

Marke Sonos Inc. Hersteller Sonos Inc. Vertrieb Sonos Inc. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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