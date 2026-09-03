In aller Kürze Die Sonos Beam Ultra ist eine kompakte 7.1.2-Soundbar mit Dolby Atmos, neun Treibern, zwei Upfiring-Hochtönern, AI Speech Enhancement, Trueplay und HDMI eARC. Sie richtet sich vor allem an mittelgroße Wohnräume und lässt sich mit Sonos Subwoofern sowie Surround-Lautsprechern zu einem umfangreicheren Heimkino-System ausbauen.

Die Sonos Beam zählt seit Jahr und Tag zu den wichtigsten Lösungen von Sonos Inc. für Anwender, die eine möglichst kompakte Soundbar suchen, ohne auf die Erweiterbarkeit eines vernetzten Heimkino-Systems verzichten zu wollen. Mit der neuen Sonos Beam Ultra wird dieses Konzept nun technisch deutlich ambitionierter: Erstmals integriert Sonos in diesem Format zwei dedizierte Upfiring-Treiber und realisiert damit eine 7.1.2-Wiedergabe mit Dolby Atmos. Hinzu kommen ein neu konzipierter Center-Kanal, AI Speech Enhancement, kräftiger ausgelegte Tieftonwiedergabe, Trueplay für Apple iOS und Google Android sowie WiFi 6 und Bluetooth. Trotz dieser Erweiterungen bleibt die Soundbar mit 750 mm Breite nahezu so kompakt wie die bisherige Beam.

Key Facts Sonos Beam Ultra

kompakte 7.1.2-Soundbar mit Dolby Atmos

neun Class-D-Endstufen und neun individuelle Treiber

fünf Hochtöner und vier Low-profile-Tieftöner

zwei dedizierte, nach oben abstrahlende Hochtöner

neu gestalteter Center-Bereich für bessere Sprachverständlichkeit

AI Speech Enhancement in vier Stufen

Night Sound

Trueplay mit Apple iOS und Google Android

Dolby Atmos Music

HDMI eARC

WiFi 6 und Bluetooth

Apple AirPlay 2

Sonos Voice Control

TV Audio Swap mit kompatiblen Sonos-Kopfhörern

erweiterbar um Sonos Subwoofer und Surround-Lautsprecher

750 × 63 × 105 mm, 2,88 kg

Sonos Beam Ultra – Mehr Heimkino im kompakten Format

Das zentrale Versprechen der Sonos Beam Ultra liegt in der Kombination aus kompakter Bauform und einer deutlich aufwendigeren akustischen Architektur.

Während das grundsätzliche Design unverkennbar an die bisherige Beam erinnert, arbeitet das neue Modell mit insgesamt neun individuell abgestimmten Class-D-Verstärkern und ebenso vielen Treibern. Sonos setzt auf fünf Hochtöner sowie vier flach ausgeführte Tieftöner.

Zwei der Hochtöner strahlen seitlich über Hornführungen ab und sollen eine breitere Stereoabbildung erzeugen. Zwei weitere sind nach oben ausgerichtet und ebenfalls mit einer gerichteten Hornkonstruktion kombiniert. Sie sind für die Höheninformation bei räumlicher Wiedergabe mit Dolby Atmos zuständig. Ein nach vorne abstrahlender Mittelhochtöner übernimmt eine zentrale Rolle bei der Abbildung von Stimmen und Dialogen.

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7.1.2-Wiedergabe mit echten Upfiring-Treibern

Die wichtigste technische Veränderung gegenüber der bisherigen Beam liegt damit in der räumlichen Wiedergabe. Sonos gibt für die Beam Ultra eine 7.1.2-Konfiguration mit Dolby Atmos an. Die beiden Höhenkanäle werden nicht ausschließlich virtuell erzeugt, sondern durch die nach oben abstrahlenden Treiber unterstützt. Schallanteile werden dabei über die Decke zum Hörplatz reflektiert, sodass Klangereignisse auch oberhalb der eigentlichen Soundbar wahrgenommen werden sollen.

Für Installationen, bei denen die Oberseite der Soundbar beispielsweise durch ein Möbelstück teilweise verdeckt wird, bietet Sonos zudem eine Funktion namens Simulated Overhead Sound. Die entsprechende Aufstellung kann über die Sonos App ausgewählt werden.

Unterstützt werden Dolby Atmos, Dolby Atmos über Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Stereo PCM, Multichannel PCM sowie DTS Digital Surround. Für die verlustfreie Übertragung bestimmter Mehrkanalformate ist eine HDMI-eARC-Verbindung erforderlich.

AI Speech Enhancement mit vier Stufen

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Generation ist die Sprachverständlichkeit. AI Speech Enhancement erkennt menschliche Stimmen innerhalb des Audiosignals und soll Dialoge insbesondere bei actionreichen Filmszenen oder höherem Umgebungsgeräusch deutlicher hervorheben. Über die Sonos App stehen dafür vier Intensitätsstufen zur Verfügung.

Die bekannte Funktion Night Sound bleibt ebenfalls erhalten. Dabei werden besonders laute Passagen reduziert, während leisere Details stärker hervortreten. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn Filme oder Serien spätabends mit geringer Lautstärke wiedergegeben werden sollen.

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Trueplay nun für Apple iOS und Google Android

Zur Anpassung an die jeweilige Raumakustik setzt Sonos auch bei der Beam Ultra auf Sonos Trueplay. Das System analysiert die akustischen Eigenschaften des Raums und optimiert darauf basierend die Wiedergabe der Soundbar. Bemerkenswert ist, dass Sonos für die Beam Ultra ausdrücklich die Kompatibilität mit Apple iOS und Google Android nennt. Damit wird eine bislang gerade für Android-Anwender bestehende Einschränkung bei der Raumoptimierung weiter aufgebrochen.

WiFi 6, Bluetooth und HDMI eARC

Die Verbindung zum Fernseher erfolgt über HDMI eARC. Über diese Schnittstelle werden auch Dolby Atmos und hochauflösende Mehrkanalformate übertragen.

Für Musikstreaming und die Kommunikation innerhalb des Sonos Systems steht WiFi 6 zur Verfügung. Hinzu kommt erstmals in dieser Beam-Klasse die direkte Bluetooth-Wiedergabe. Die Kopplung eines mobilen Geräts erfolgt über eine entsprechende Taste an der Soundbar. Apple AirPlay 2 wird, dies sei der Vollständigkeit wegen erwähnt, ebenfalls unterstützt.

Bedient werden kann die Sonos Beam Ultra Dank HDMI CEC über die vorhandene TV-Fernbedienung, die Sonos App, berührungsempfindliche Bedienelemente an der Soundbar sowie Sonos Voice Control. Die Touch-Steuerung umfasst Wiedergabe, Pause, Titelsprung und Lautstärkeregelung.

Von der einzelnen Soundbar zum kompletten Heimkino

Wie für Sonos typisch, ist die Beam Ultra nicht als geschlossenes System konzipiert. Wer mehr Tiefbass wünscht, kann einen kompatiblen Sonos Subwoofer ergänzen. Für eine vollständiger ausgeprägte Surround-Wiedergabe lassen sich zusätzlich rückwärtige Lautsprecher einbinden.

Interessant ist dabei eine neue Flexibilität innerhalb des Sonos Systems: Auch kompatible portable Sonos Speaker können als Rear Surrounds eingesetzt werden. Sonos nennt auf der Produktseite unter anderem Sonos Play und Sonos Move 2. Nach dem Filmabend können diese wieder aus dem Surround-Setup herausgenommen und als mobile Lautsprecher genutzt werden.

Die gemeinsame Presseinformation beschreibt diese Möglichkeit ausdrücklich als Bestandteil des erweiterbaren Heimkino-Konzepts der Beam Ultra.

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Sonos TV Audio Swap mit Sonos-Kopfhörern

Die Systemintegration reicht inzwischen auch bis zu den Kopfhörern des Herstellers. Über Sonos TV Audio Swap lässt sich der Fernsehton von der Beam Ultra auf kompatible Sonos-Kopfhörer übertragen. Dolby-Atmos-Inhalte können dabei ebenfalls über den Kopfhörer wiedergegeben werden. Damit lässt sich ein Film beispielsweise mit hoher individueller Lautstärke verfolgen, ohne andere Personen im Raum zu stören.

Mit dem parallel vorgestellten Sonos Ace Ultra, der besagtes Sonos TV Audio Swap unterstützt, erweitert Sonos diese Verbindung zwischen Heimkino- und persönlichem Hörerlebnis nochmals deutlich.

Für mittelgroße Wohnräume und Fernseher bis 65 Zoll

Sonos positioniert die Beam Ultra klar zwischen der kompakten Sonos Ray und der deutlich größeren Sonos Arc Ultra. Die Vergleichsübersicht des Herstellers ordnet die neue Soundbar mittelgroßen Wohnräumen und Fernsehgeräten bis 65 Zoll zu. Gegenüber der Sonos Arc Ultra bleibt sie erheblich kompakter: Die Beam Ultra misst lediglich 750 mm in der Breite, 63 mm in der Höhe und 105 mm in der Tiefe. Das Gewicht beträgt 2,88 kg.

Die geringe Bauhöhe erleichtert die Platzierung unmittelbar vor einem Fernseher. Alternativ bietet Sonos eine passende Wandhalterung an.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

7.1.2 Dolby Atmos: Zwei echte Upfiring-Treiber ergänzen die seitliche und frontale Abstrahlung um Höheninformationen.

Zwei echte Upfiring-Treiber ergänzen die seitliche und frontale Abstrahlung um Höheninformationen. Kompakte Bauform: Trotz deutlich aufwendigerer Akustikarchitektur bleibt die Beam Ultra lediglich 750 mm breit.

Trotz deutlich aufwendigerer Akustikarchitektur bleibt die Beam Ultra lediglich 750 mm breit. AI Speech Enhancement: Vier wählbare Stufen verbessern die Verständlichkeit von Dialogen.

Vier wählbare Stufen verbessern die Verständlichkeit von Dialogen. Trueplay: Die Raumoptimierung steht nun für Apple iOS und Google Android zur Verfügung.

Die Raumoptimierung steht nun für Apple iOS und Google Android zur Verfügung. WiFi 6 und Bluetooth: Die Beam Ultra lässt sich sowohl ins Sonos Netzwerk integrieren als auch direkt mit mobilen Bluetooth-Geräten verbinden.

Die Beam Ultra lässt sich sowohl ins Sonos Netzwerk integrieren als auch direkt mit mobilen Bluetooth-Geräten verbinden. Flexible Erweiterbarkeit: Sonos Subwoofer und Surround-Lautsprecher machen aus der Soundbar schrittweise ein umfangreicheres Heimkino-System.

Sonos Subwoofer und Surround-Lautsprecher machen aus der Soundbar schrittweise ein umfangreicheres Heimkino-System. Portable Surrounds: Kompatible mobile Sonos Speaker können zeitweise als Rear-Lautsprecher eingesetzt werden.

Kompatible mobile Sonos Speaker können zeitweise als Rear-Lautsprecher eingesetzt werden. TV Audio Swap: Fernsehton lässt sich direkt auf kompatible Sonos-Kopfhörer übertragen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Sonos Beam Ultra kann seit dem 1. September 2026 vorbestellt werden und soll ab dem 29. September 2026 im Fachhandel sowie direkt über Sonos erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 699,-. Zum Lieferumfang gehören die Soundbar, ein Netzkabel und ein HDMI-Kabel.

Wir meinen…

Mit der Beam Ultra hebt Sonos seine kompakte Soundbar technisch deutlich näher an klassische Mehrkanal-Lösungen heran. Vor allem die beiden echten Upfiring-Treiber und die daraus resultierende 7.1.2-Wiedergabe sind wesentlich interessanter als bloße Detailpflege. Dazu kommen sinnvolle Verbesserungen wie AI Speech Enhancement, Trueplay für Apple iOS und Google Android sowie Bluetooth. Gerade für Anwender, denen eine Arc Ultra zu groß ist, könnte die Beam Ultra damit zum interessantesten Heimkino-Einstieg innerhalb des Sonos Systems werden.

Produkt Sonos Beam Ultra Preis € 699,-

Technische Daten Sonos Beam Ultra

Produkt Sonos Beam Ultra Bauart kompakte aktive Soundbar Wiedergabekonfiguration 7.1.2 Verstärker 9 Class-D-Verstärker Treiber 9 Hochtöner 5, davon 2 seitlich und 2 nach oben abstrahlend Tieftöner 4 Low-profile Woofer Raumklang Dolby Atmos Dolby Atmos Music ja Sprachoptimierung AI Speech Enhancement, 4 Stufen Nachtmodus Night Sound Raumoptimierung Sonos Trueplay Trueplay-Kompatibilität Apple iOS, Google Android Audioformate Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Stereo PCM, Multichannel PCM, DTS Digital Surround TV-Anschluss HDMI eARC Netzwerk WiFi 6 Bluetooth ja Streaming Apple AirPlay 2, Sonos System Sprachsteuerung Sonos Voice Control Kopfhörerfunktion TV Audio Swap Bedienung TV-Fernbedienung, Sonos App, Touch-Steuerung, Sprache Erweiterbarkeit Sonos Subwoofer und kompatible Surround-Lautsprecher Abmessungen 750 × 63 × 105 mm Gewicht 2,88 kg Lieferumfang Netzkabel, HDMI-Kabel

Marke Sonos Inc. Hersteller Sonos Inc. Vertrieb Sonos Inc. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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