In aller Kürze Mit der Sonus faber Olympica G3 Collection führt Sonus faber eine seiner prägenden Lautsprecher-Serien in die dritte Generation. Inspiriert vom Teatro Olimpico in Vicenza, veredelt mit Camelia-Treibern, Kork-Dämpfung, Phase Coherent Crossover und luxuriöser italienischer Handwerkskunst, verbindet Olympica G3 akustische Präzision mit jener skulpturalen Eleganz, für die Sonus faber seit jeher steht.

Sonus faber versteht die neue Sonus faber Olympica G3 Collection nicht als bloße Modellpflege, sondern als umfassende Neuinterpretation einer der wichtigsten Lautsprecher-Serien des Unternehmens. Die Sonus faber Olympica Collection zählt seit ihrer Einführung im Jahr 2013 zu den tragenden Säulen des Portfolios und verbindet seit jeher italienische Handwerkskunst, skulpturales Design und akustische Ambition. Für die dritte Generation zieht Sonus faber nun eine besonders klare Linie von Vicenzas architektonischem Erbe über die eigene Natural Sound-Philosophie bis hin zu Technologien aus den Spitzenmodellen Sonus faber Suprema und Sonus faber Amati Supreme. Das Ergebnis soll eine Lautsprecher-Familie sein, die in Klang, Materialität und Erscheinungsbild nochmals deutlich exklusiver auftritt. Im Mittelpunkt stehen fünf Modelle für hochwertige Stereo- und Home-Cinema-Systeme.

Key Facts zur Sonus faber Olympica G3 Collection

Produktlinie: Sonus faber Olympica G3 Collection.

Hersteller: Sonus faber S.p.A., Vicenza, Italien.

Serie: Dritte Generation der Sonus faber Olympica Collection.

Modelle: Sonus faber Olympica G3 V, Sonus faber Olympica G3 III, Sonus faber Olympica G3 I, Sonus faber Olympica G3 Center und Sonus faber Olympica G3 W.

Konzept: High-end-Lautsprecher-Serie für Stereo- und Home-Cinema-Anwendungen.

Inspiration: Teatro Olimpico in Vicenza und die Architektur-Prinzipien Andrea Palladios.

Technologie-Transfer: Entwicklungen aus Sonus faber Suprema und Amati Supreme.

Akustische Neuerungen: Camelia-Treiber, Organic Basket, Damping Ring, optimierte Korkstruktur und Phase Coherent Crossover.

Design-Neuerungen: 45-Grad-Furnierbild, matte Aluminium-Details, polierte Fasen und neue Top Plate mit Sonus faber Logo.

Ausführungen: Walnut und Wengè.

Preisempfehlungen: Sonus faber Olympica G3 V € 27.000,-, Olympica G3 III € 21.500,-, Olympica G3 I € 12.000,-, Olympica G3 Center € 10.000,-, Olympica G3 Wall € 7.000,-, Olympica Bookshelf Stand € 1.700,-, Olympica Center Channel Stand € 1.250,-.

Sonus faber Olympica G3 Collection – Die dritte Generation einer tragenden Säule von Sonus faber

Die Olympica Collection nimmt bei Sonus faber eine besondere Stellung ein. Sie ist nicht im absoluten Referenzsegment angesiedelt, soll aber sehr bewusst Technologien, Materialqualität und Gestaltungsideen aus den oberen Serien in eine breiter einsetzbare Produktlinie übertragen. Mit der Sonus faber Olympica G3 Collection wird dieser Anspruch nochmals geschärft.

Sonus faber spricht bei der neuen Generation von einer akustischen Neuerfindung der bisherigen Serie. Gemeint ist damit nicht nur eine neue Abstimmung, sondern ein Paket aus neuen Treibern, überarbeiteten Gehäuse-Details, einer gezielteren Dämpfung, verbesserten mechanischen Strukturen und einer weiterentwickelten Frequenzweiche. Die Zielsetzung ist klar: geringere Verzerrungen, höhere Auflösung, schnellere Ansprache, bessere Dynamik und eine transparentere, stabilere Abbildung.

Gleichzeitig bleibt die Olympica G3 Collection unverkennbar Sonus faber. Die Lautenform des Gehäuses, der Einsatz edler Hölzer, der bewusste Bezug zu italienischer Kultur und die Verbindung aus Möbelkunst und Lautsprecherbau prägen auch diese neue Generation.

„Was Sonus faber seit jeher auszeichnet, ist unsere Überzeugung, dass Schönheit und klangliche Leistungsfähigkeit niemals voneinander getrennt werden sollten. Während andere das eine oder das andere in den Vordergrund stellen, vereint Olympica G3 verfeinertes italienisches Design und handwerkliche Detailverliebtheit mit fortschrittlicher akustischer Innovation, um den Hörer näher an die Musik zu bringen.“ Jim Mollica, President Luxury Audio bei Bose Corporation

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Teatro Olimpico und Palladio – Vicenza als Ausgangspunkt

Die neue Olympica G3 Collection verweist noch stärker als zuvor auf die Heimat von Sonus faber: Vicenza. Die Stadt ist untrennbar mit Andrea Palladio verbunden, dessen Architektur bis heute als Sinnbild für Proportion, Harmonie und Balance gilt. Besonders das Teatro Olimpico, Palladios spätes Meisterwerk, dient Sonus faber als zentrales Motiv.

Das Teatro Olimpico ist berühmt für seine perspektivische Bühnenarchitektur, die Tiefe und Raum illusionistisch erfahrbar macht. Genau diesen Gedanken überträgt Sonus faber auf die neue Lautsprecher-Serie: Klang soll nicht flach abgebildet, sondern räumlich, plastisch und emotional erfahrbar werden. Damit wird Architektur nicht bloß zur Marketing-Erzählung, sondern zum gestalterischen und akustischen Leitbild.

Mehr als zehn Verbesserungen gegenüber Sonus Faber Olympica Nova

Das Unternehmen aus Vicenza verweist bei der neuen Sonus faber Olympica G3 Collection auf mehr als zehn wesentliche Verbesserungen gegenüber der 2019 präsentierten Sonus faber Olympica Nova. Besonders wesentlich sind der Einsatz von Camelia Paper Pulp-Treibern bei den Modellen Olympica G3 III und Olympica G3 V, ein 6,5 Zoll Camelia Midwoofer bei Olympica G3 I und Olympica G3 Wall, neu entwickelte Woofer, ein patentierter Organic Basket, eine optimierte Korkstruktur sowie der Phase Coherent Crossover mit IFF Paracross Topology.

Auch mechanisch wurde die Serie weiterentwickelt. CNC-gefräste Aluminium-Flansche und -Ringe sollen die Treiber stabiler einbinden und dadurch eine schnellere Transientenwiedergabe ermöglichen. Die Aluminium-Elemente treten nun in einem matten, sandgestrahlten Grau auf und werden durch polierte 45-Grad-Fasen akzentuiert. Das verleiht der Serie eine modernere, präzisere und zugleich luxuriösere Anmutung.

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Camelia-Treiber – Technologie aus Suprema

Im Zentrum der akustischen Weiterentwicklung steht der Camelia-Treiber. Er wurde ursprünglich für Sonus faber Suprema entwickelt und übernimmt in der Olympica G3 Collection die besonders sensible Aufgabe der Mitteltonwiedergabe. Sonus faber verweist dabei auf die nicht kreisrunde Membranform, die von natürlichen Strukturen inspiriert ist und an die Geometrie einer Kamelienblüte erinnert.

Diese Form soll typische Resonanzmuster kreisrunder Membranen vermeiden und zugleich die gesamte Membranfläche gezielter für die Schallabstrahlung nutzbar machen. Hinzu kommt ein neu entwickelter Damping Ring am Phase Plug, der die Luftbewegung des Treibers optimieren und Turbulenzen reduzieren soll. Das Ziel ist eine gleichmäßigere Frequenzwiedergabe, mehr Klarheit und eine stabilere Abbildung – auch außerhalb des idealen Hörplatzes.

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Organic Basket, Korkstruktur und Phase Coherent Crossover

Ein weiteres wesentliches Element ist der sogenannte Organic Basket. Dieser patentierte Treiberkorb folgt ebenfalls keinem streng symmetrischen Muster, sondern einer organisch anmutenden Struktur. Dadurch soll der Treiber mechanisch stabil unterstützt werden, ohne dass wiederkehrende Strukturen unerwünschte Resonanzen begünstigen. Zudem soll die offene Form den Luftstrom rund um den Treiber verbessern.

Bei den Standlautsprechern Sonus faber Olympica G3 III und Sonus faber Olympica G3 V setzt Sonus faber auf eine geschlossene Kammer für Hoch- und Mittelton, die mit einer spezifisch geformten Korkstruktur bedämpft wird. Diese Struktur basiert auf Simulationen und Hörtests, besteht aus einem natürlichen Material und soll vor allem Auflösung und Natürlichkeit im Mitteltonbereich verbessern.

Eine weitere Schlüsselrolle spielt der Phase Coherent Crossover. Sonus faber verfolgt damit das Ziel, die Phasenlage der Treiber besonders präzise aufeinander abzustimmen. Für den Hörer soll sich dies in besserem Timing, größerer räumlicher Geschlossenheit und einer stabileren, dreidimensionaleren Bühne äußern.

Neues Design mit 45-Grad-Furnier und Aluminium-Details

Auch optisch wurde die Olympica G3 Collection deutlich überarbeitet. Sonus faber setzt auf ein vollflächiges Fischgrät-Furnierbild, das von der Stradivari inspiriert ist und der Serie eine stärkere handwerkliche Präsenz verleiht. Dieses 45-Grad-Furnier erzeugt eine sehr charakteristische Maserung, die den skulpturalen Aufbau des Gehäuses zusätzlich betont.

Die neue Top Plate trägt nun das Sonus faber Logo und soll der Serie einen eigenständigeren Abschluss verleihen. Ergänzt wird dies durch matte, grau sandgestrahlte Aluminium-Elemente mit polierten Fasen. Dadurch wirkt Olympica G3 moderner und technisch präziser, ohne die warme Materialität von Holz und die klassische Sonus faber-Formensprache aufzugeben.

Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 V Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 V

Sonus faber Olympica G3 V – Das Flaggschiff der Serie

Die Sonus faber Olympica G3 V ist das Spitzenmodell der neuen Collection. Sie ist als großer Dreiwege-Standlautsprecher ausgelegt und kombiniert einen 28 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter mit einem 165 mm Camelia Paper Cone-Mitteltöner und drei 165 mm Tieftönern. Damit ist sie für größere Hörräume und ambitionierte Stereo-Systeme ebenso prädestiniert wie für hochwertige Frontkanäle in einem High-end Home Cinema.

Mit einer unteren Grenzfrequenz von 37 Hz, einer Empfindlichkeit von 90 dB und einer empfohlenen Verstärkerleistung von 50 W bis 400 W ist die Olympica G3 V klar als souveräne Full-range-Lösung positioniert. Die geschlossene, mit Kork bedämpfte Mitteltonkammer soll dabei sicherstellen, dass Stimmen und akustische Instrumente besonders natürlich, sauber und plastisch dargestellt werden.

Technische Daten Sonus faber Olympica G3 V

Produkt Sonus faber Olympica G3 V Charakterisierung Dreiwege-Standlautsprecher der High-end-Klasse System 3-Wege, ventiliertes Gehäuse, geschlossene Mittelton-Korkkammer Hochtöner 28 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter Mitteltöner 165 mm Camelia Paper Cone mit Copper Cap Tieftöner 3 × 165 mm Paper Cone Übergangsfrequenzen 370 Hz und 2.390 Hz Frequenzgang 37 Hz bis 40 kHz Empfindlichkeit 90 dB SPL, 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 50 W bis 400 W, unverzerrtes Signal Anschluss 4 Polklemmen, Mid-Hi und Low Abmessungen 1.174 × 424 × 529 mm pro Stück Verpackungsmaß 1.320 × 550 × 640 mm pro Stück Gewicht 44 kg pro Stück Verpackungsgewicht 57 kg pro Stück Gehäuse Lautenform, Holz, Aluminium-Flansche Ausführungen Walnut, Wengè

Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 III Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 III

Sonus faber Olympica G3 III – Schlanker Standlautsprecher mit Suprema-DNA

Die Sonus faber Olympica G3 III ist der schlankere der beiden Standlautsprecher der Serie. Auch sie setzt auf ein Dreiwege-Konzept mit geschlossener, korkbedämpfter Mitteltonkammer, kombiniert den Camelia-Mitteltöner jedoch mit zwei statt drei Tieftönern. Damit richtet sie sich an Hörer, die eine ausgewachsene Sonus faber-Standlautsprecherlösung suchen, aber ein etwas kompakteres Format bevorzugen.

Mit 42 Hz bis 40 kHz, 90 dB Empfindlichkeit und einer empfohlenen Verstärkerleistung von 50 W bis 300 W soll die Olympica G3 III eine sehr ausgewogene Balance aus Dynamik, Feinzeichnung und wohnraumfreundlicher Größe bieten. Gerade für anspruchsvolle Stereo-Systeme in mittelgroßen Räumen dürfte dieses Modell besonders interessant sein.

Technische Daten Sonus faber Olympica G3 III

Produkt Sonus faber Olympica G3 III Charakterisierung Schlanker Dreiwege-Standlautsprecher System 3-Wege, ventiliertes Gehäuse, geschlossene Mittelton-Korkkammer Hochtöner 28 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter Mitteltöner 165 mm Camelia Paper Cone mit Copper Cap Tieftöner 2 × 165 mm Paper Cone Übergangsfrequenzen 365 Hz und 2.460 Hz Frequenzgang 42 Hz bis 40 kHz Empfindlichkeit 90 dB SPL, 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 50 W bis 300 W, unverzerrtes Signal Anschluss 4 Polklemmen, Mid-Hi und Low Abmessungen 1.104 × 376 × 459 mm pro Stück Verpackungsmaß 1.255 × 480 × 585 mm pro Stück Gewicht 35 kg pro Stück Verpackungsgewicht 45 kg pro Stück Gehäuse Lautenform, Holz, Aluminium-Flansche Ausführungen Walnut, Wengè

Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 I Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 I

Sonus faber Olympica G3 I – Kompakte Form, hoher Anspruch

Die Sonus faber Olympica G3 I ist der kompakte Stativlautsprecher der neuen Serie. Sie soll die klangliche Signatur der Olympica G3 Collection in kleinere Räume bringen und eignet sich damit für hochwertige Stereo-Systeme, bei denen Standlautsprecher nicht infrage kommen oder bewusst vermieden werden.

Sonus faber kombiniert hier einen 28 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter mit einem 165 mm Mittel-/Tiefton-Treiber mit Paper Cone und Copper Cap. Gegenüber der Vorgänger-Generation wurde der Mittel-/Tieftonbereich deutlich gestärkt, nicht zuletzt durch den nun größeren 6,5 Zoll Midwoofer. Für die Olympica G3 I bietet Sonus faber einen passenden Bookshelf Stand aus Aluminium mit Edelstahl-Spikes an.

Technische Daten Sonus faber Olympica G3 I

Produkt Sonus faber Olympica G3 I Charakterisierung Kompakter 2-Wege-Stativlautsprecher System 2-Wege, ventiliertes Gehäuse Hochtöner 28 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter Mittel-/Tieftöner 165 mm Paper Cone mit Copper Cap Übergangsfrequenz 2.300 Hz Frequenzgang 57 Hz bis 40 kHz Empfindlichkeit 87 dB SPL, 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 30 W bis 250 W, unverzerrtes Signal Anschluss 4 Polklemmen, Hi und Mid-Low Abmessungen 210 × 370 × 370 mm Abmessungen mit Ständer 320 × 1.052 × 415 mm Verpackungsmaß 525 × 545 × 495 mm Gewicht 11 kg pro Stück, 27,2 kg inklusive Ständer Verpackungsgewicht 27 kg Gehäuse Lautenform, Holz Ausführungen Walnut, Wengè

Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 Center Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 Center

Sonus faber Olympica G3 Center – Stimmen im Zentrum

Die Sonus faber Olympica G3 Center ist die zentrale Lösung der Serie für hochwertige Home-Cinema-Systeme. Sie ist als Dreiwege-Center-Lautsprecher konzipiert und soll Dialoge, Stimmen und zentrale Klangereignisse mit jener Natürlichkeit wiedergeben, die Sonus faber auch im klassischen Stereo-Betrieb anstrebt.

Zum Einsatz kommen ein 18 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter, ein 101 mm Camelia Paper Cone-Mitteltöner mit Copper Cap sowie zwei 165 mm Tieftöner. Damit ist die Olympica G3 Center nicht bloß ein Ergänzungslautsprecher, sondern ein vollwertiges Modell innerhalb der Serie. Passend dazu bietet Sonus faber einen eigenen Center Channel Stand aus Aluminium mit Edelstahl-Spikes an.

Technische Daten Sonus faber Olympica G3 Center

Produkt Sonus faber Olympica G3 Center Charakterisierung Dreiwege-Center-Lautsprecher für High-end Home Cinema System 3-Wege, ventiliertes Gehäuse, geschlossene Mitteltonkammer Hochtöner 18 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter Mitteltöner 101 mm Camelia Paper Cone mit Copper Cap Tieftöner 2 × 165 mm Paper Cone Übergangsfrequenzen 600 Hz und 2.900 Hz Frequenzgang 58 Hz bis 40 kHz Empfindlichkeit 90 dB SPL, 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 50 W bis 300 W, unverzerrtes Signal Anschluss 4 Polklemmen, Hi und Mid-Low Abmessungen 705 × 225 × 420 mm Abmessungen mit Ständer 705 × 710 × 450 mm Verpackungsmaß 815 × 430 × 560 mm Gewicht 21 kg, 37,9 kg inklusive Ständer Verpackungsgewicht 31,5 kg Gehäuse Lautenform, Holz, Aluminium-Flansche Ausführungen Walnut, Wengè

Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 W Foto © Sonus faber S.p.a. | Sonus faber Olympica G3 Collection – Sonus faber Olympica G3 W

Sonus faber Olympica G3 W – Natural Sound für die Wand

Die Sonus faber Olympica G3 W erweitert die Serie um eine besonders flexible Installationslösung. Sie ist für die Wandmontage konzipiert, wird mit einer entsprechenden Halterung geliefert und ist für die Platzierung nahe an Begrenzungsflächen optimiert. Damit eignet sie sich für Surround- und Effektkanäle in hochwertigen Home-Cinema-Systemen, aber ebenso für Räume, in denen klassische Lautsprecheraufstellung nicht möglich ist.

Auch die Olympica G3 W übernimmt wesentliche Merkmale der Serie. Dazu zählen ein 28 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter, ein 165 mm Camelia Paper Cone-Mittel-/Tieftöner mit Copper Cap, ein geschlossenes Gehäuse und die Gestaltung mit Holz und Aluminium. So soll auch die Wandlautsprecher-Lösung die klangliche und visuelle Identität der Olympica G3 Collection bewahren.

Technische Daten Sonus faber Olympica G3 Wall

Produkt Sonus faber Olympica G3 W Charakterisierung 2-Wege-Wandlautsprecher für Stereo-, Surround- und Installationslösungen System 2-Wege, geschlossenes Gehäuse Hochtöner 28 mm DAD Arrow Point Extended Frequency Silk Tweeter Mittel-/Tieftöner 165 mm Camelia Paper Cone mit Copper Cap Übergangsfrequenz 2.300 Hz Frequenzgang 78 Hz bis 40 kHz Empfindlichkeit 89 dB SPL, 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 30 W bis 200 W, unverzerrtes Signal Anschluss 2 Polklemmen Montage Wandhalterung Abmessungen 562 × 308 × 215 mm Verpackungsmaß 660 × 425 × 400 mm Gewicht 9 kg pro Stück Verpackungsgewicht 14 kg Gehäuse Lautenform, Holz, Aluminium-Flansche Ausführungen Walnut, Wengè

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Technologie-Transfer aus der Referenzklasse: Die Sonus faber Olympica G3 Collection übernimmt Entwicklungen aus Suprema und Amati Supreme und bringt diese in eine vielseitigere Modellfamilie.

Die Sonus faber Olympica G3 Collection übernimmt Entwicklungen aus Suprema und Amati Supreme und bringt diese in eine vielseitigere Modellfamilie. Neue Camelia-Treiber: Die nicht kreisrunde Membranform soll Resonanzen reduzieren, die Klarheit erhöhen und die natürliche Wiedergabe im Mitteltonbereich verbessern.

Die nicht kreisrunde Membranform soll Resonanzen reduzieren, die Klarheit erhöhen und die natürliche Wiedergabe im Mitteltonbereich verbessern. Verbesserte räumliche Abbildung: Der Phase Coherent Crossover zielt auf präziseres Timing, eine stabilere Bühne und eine glaubwürdigere dreidimensionale Darstellung.

Der Phase Coherent Crossover zielt auf präziseres Timing, eine stabilere Bühne und eine glaubwürdigere dreidimensionale Darstellung. Optimierte Korkstruktur: Die Standlautsprecher Olympica G3 III und Olympica G3 V nutzen eine spezielle Kork-Dämpfung in der Hoch-/Mitteltonkammer, um Auflösung und Natürlichkeit zu steigern.

Die Standlautsprecher Olympica G3 III und Olympica G3 V nutzen eine spezielle Kork-Dämpfung in der Hoch-/Mitteltonkammer, um Auflösung und Natürlichkeit zu steigern. Höhere mechanische Präzision: CNC-gefräste Aluminium-Flansche und -Ringe sollen Treiber stabiler einbinden und eine schnellere Transientenwiedergabe unterstützen.

CNC-gefräste Aluminium-Flansche und -Ringe sollen Treiber stabiler einbinden und eine schnellere Transientenwiedergabe unterstützen. Luxuriöses Design mit stärkerer Identität: 45-Grad-Furnier, matte Aluminium-Elemente, polierte Fasen und die neue Top Plate verleihen der Serie eine modernere, hochwertigere Erscheinung.

45-Grad-Furnier, matte Aluminium-Elemente, polierte Fasen und die neue Top Plate verleihen der Serie eine modernere, hochwertigere Erscheinung. Breite Systemvielfalt: Mit zwei Standlautsprechern, einem Stativlautsprecher, einem Center und einem Wall Speaker eignet sich die Serie für Stereo ebenso wie für anspruchsvolles Home Cinema.

Preis und Verfügbarkeit

Die Sonus faber Olympica G3 Collection wird in den Ausführungen Walnut und Wengè angeboten. Die finale Preisübersicht weist für die Sonus faber Olympica G3 V eine unverbindliche Preisempfehlung von € 27.000,- aus, für die Sonus faber Olympica G3 III € 21.500,- und für die Sonus faber Olympica G3 I € 12.000,-. Die Sonus faber Olympica G3 Center wird mit € 10.000,- angeführt, die Sonus faber Olympica G3 Wall mit € 7.000,-. Der passende Olympica Bookshelf Stand kostet € 1.700,-, der Olympica Center Channel Stand € 1.250,-. Die neuen Lautsprecher-Systeme sollen in Bälde über den autorisierten Fachhandel zur Verfügung stehen.

Wir meinen…

Die Sonus faber Olympica G3 Collection ist weit mehr als ein kosmetisches Update. Sonus faber nutzt diese dritte Generation, um die Olympica-Serie technisch, gestalterisch und strategisch deutlich näher an die oberen Modellreihen heranzuführen. Besonders spannend ist dabei die Kombination aus Camelia-Technologie, optimierter Korkstruktur, Phase Coherent Crossover und einem sichtbar veredelten Design. Die Preise zeigen klar, dass Sonus faber die Olympica G3 Collection noch entschiedener im Luxussegment positioniert. Wer jedoch genau jene Verbindung aus italienischer Handwerkskunst, wohnraumtauglicher Skulpturalität und ambitionierter High-end-Technik sucht, für die Sonus faber seit Jahrzehnten steht, dürfte in dieser neuen Generation eine der wichtigsten Lautsprecher-Neuheiten des Jahres sehen.

Produkt Sonus faber Olympica G3 Collection Preis Sonus faber Olympica G3 V € 27.000,-

Sonus faber Olympica G3 III € 21.500,-

Sonus faber Olympica G3 I € 12.000,-

Sonus faber Olympica G3 Center € 10.000,-

Sonus faber Olympica G3 Wall € 7.000,-

Sonus faber Olympica Bookshelf Stand € 1.700,-

Sonus faber Olympica Center Channel Stand € 1.250,-

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