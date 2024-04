In aller Kürze Mit einer Reihe an Neuerungen soll die neueste System-Software für das Sonus Faber Omnia aufwarten, wie Sonus faber S.p.a. mitteilt.

Als herausragendes All-in-One System, als Kombination aus Eleganz, höchster Handwerkstradition und modernster Ausstattung will Sonus Faber S.p.a. das Sonus Faber Omnia Wireless Speaker System verstanden wissen. Die italienische Lautsprecher-Schmiede begründete damit die aktuelle Generation der Sonus Faber Wireless Collection, zu der ja bekanntlich etwa auch das Aktiv-Lautsprecher-System Sonus Faber Duetto Wireless Bookshelf Speaker zählt.

Mit der neuesten Firmware, die Sonus Faber S.p.a. nunmehr für das Sonus Faber Omnia Wireless Speaker System ankündigt, soll eine Reihe an Verbesserungen Einzug halten, beginnend mit einer nochmals verbesserten Klangqualität, weiteren Streaming-Diensten, und allen voran einer nochmals vereinfachten Steuerung.

Sonus Faber OMNIA – Ein All-in-One High-end Wireless Speaker

Man habe das Sonus Faber Omnia Wireless Speaker System entwickelt, um in jedem Wohnraum auf eleganteste Art und Weise Musik aus verschiedensten Quellen in bemerkenswerter Qualität wiedergeben zu können. Die Italiener sprechen gerne von einer Lösung, die als Hommage an die Musik verstanden werden will, denn alllein diese soll im Mittelpunkt stehen, und das einzigartige Design des Systems.

Um seiner Aufgabe bestmöglich gerecht zu werden, setzen die Entwickler hier zunächst auf eine solide Ausstattung an Schnittstelllen, so fehlt es weder an einer HDMI-Schnittstelle für die direkte Einbindung eines TV-Geräts noch an einer Phono-Vorstufe für Vinyl-Liebhaber. Mobile Devices wie etwa Smartphones lassen sich direkt über Bluetooth als Quelle nutzen.

Sein volles Potential spielt das System aber dann aus, wenn man es ins Netzwerk einbindet, denn dann fungiert das Sonus Faber OMNIA als flexibler Streaming-Client, der Apple AirPlay 2 ebenso unterstützt wie Google Chromecast, Spotify Connect und TIDAL Connect und der zudem als Roon-ready ausgewiesen wird.

Für eine bestmögliche Darbietung des als Vierwege-System ausgelegten Sonus Faber OMNIA sorgt die DSP-basierte Signalverarbeitung Sonus Faber Crescendo Technology in Verbindung mit sieben Speakern, die mit immerhin insgesamt 490 Watt befeuert werden.

Ein einzigartiges Bedienkonzept stellt die Sonus Faber Senseo Technology dar, ein illuminiertes Touch-Bedienpaneel an der Oberseite, aber auch eine passende Fernbedienung gehört zum Lieferumfang des Systems.

Direkte Unterstützung der Sonus Faber App

Mit der neuesten Firmware soll das Sonus Faber OMNIA nunmehr direkt mit der Sonus Faber App gesteuert werden können, die das italienische Unternehmen für die Sonus Faber Wireless Collection entwickelte. Damit soll die Kontrolle noch einfacher von der Hand gehen, denn damit stehen natürlich allen voran alle Streaming-Möglichkeiten direkt bereit. Dazu gehört nunmehr auch ein neues Angebot, das man mit QQMusic bereit stellt.

Neue Klangsignaturen, bei deren Realisierung man sich von der Sonus Faber Hommage Collection inspirieren haben lasse, sollen damit ebenfalls auf Knopfdruck bereit stehen, und auch die Abbildung der Klangbühne soll nunmehr mittels Phase Coherent Approach als Basis für die bereits erwähnte DSP-basierte Signalverarbeitung noch beeindruckender ausfallen.

Überhaupt soll mit der neuesten Firmware die Sonus Faber Crescendo Technology für ein verbessertes Klang-Management und eine verbesserte Räumlichkeit sogen können, wie man. von Seiten Sonus Faber S.p.a. hervor hebt.

Preise und Verfügbarkeit

Es versteht sich als Selbstverständlichkeit, dass die neueste Firmware für das Sonus Faber OMNIA allen Anwendern als kostenloses Update angeboten wird.

Wir meinen…

Lösungen wie das Sonus Faber Omnia Wireless Speaker System profitieren natürlich unmittelbar von all den Möglichkeiten, die moderne, vernetzte Lösungen der Unterhaltungselektronik mit sich bringen, wie etwa jener laufender Updates durch den Hersteller. Im Fall des Sonus Faber Omnia Wireless Speaker System soll nun laut Sonus Faber S.p.a. die neueste System-Software eine Reihe an Verbesserungen beim Klang mit sich bringen, aber auch durch die direkte Unterstützung der Sonus Faber App bei der Bedienung.

PRODUKT SONUS FABER OMNIA ALL-IN-ONE HIGH-END WIRELESS SPEAKER Preis € 1.799,-

