Einmal mehr wirbt Sony Corporation damit, dafür Sorge zu tragen, Musik wie vom Künstler beabsichtigt darbieten zu können, diesmal mittels des neuen Sony NW-A306 Walkman und damit der neueste Lösung im Bereich Personal Audio Devices, die der japanische Unterhaltungselektronik-Konzern als neueste Lösung der Sony Signature Series präsentiert. Qualität sei eben keine Frage der Größe, so der Hinweis von Sony Corporation auf die kompakten Abmessungen des neuen Sony NW-A306 Walkman, der zudem mit einem eleganten Design, aber allen voran auch mit einer besonders langen Akku-Laufzeit aufwarten soll.

Sony NW-A306 Walkman – DAP basierend auf Google Android

Der neue Sony NW-A306 Walkman präsentiert sich als DAP basierend auf dem Betriebssystem Google Android, was den großen Vorteil mit sich bringt, dass der Anwender hier problemlos verschiedenste Apps wie etwa diverse Streaming-Dienste installieren und direkt nutzen kann.

Der Sony NW-A306 Walkman setzt auf Google Android 12, wobei der Hersteller allerdings keinerlei Angaben darüber macht, welche Plattform und welcher Prozessor im Detail zum Einsatz kommt. Man verrät lediglich, dass hier der Speicher mit 32 GByte bestückt ist, von denen 18 GByte für verschiedenste Daten bereit stehen. Für Audio-Daten setzt man natürlich auf microSD Cards und für die Datenverbindung zu einem PC oder Mac sowie zum Laden des Akkus steht USB-C bereit.

WiFi für Streaming und Hi-res Audio Wireless über Bluetooth

Für die Verbindung zur Außenwelt bietet der neue Sony NW-A306 Walkman aber auch allen voran WiFi nach IEEE 802.11ac und auch Bluetooth steht zur Verfügung. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Sony Corporation beim neuen Sony NW-A306 Walkman betreffend Bluetooth natürlich allen voran auf den eigenen Codec LDAC vertraut, der eine Signalübertragung mit bis zu 24 Bit und 96 kHz erlaubt. Da es sich um ein Bluetooth Modul des Spezialisten Qualcomm Inc. handelt, wird aber auch SBC, AAC, aptX sowie aptX HD unterstützt.

Linear PCM, DSD und MQA

Der neue Sony NW-A306 Walkman ist in der Lage, Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis einschließlich DSD256 wiederzugeben und versteht sich zudem auf Inhalte kodiert in MQA.

Sony DSEE Ultimate

Auch der neue Sony NW-A306 Walkman wartet natürlich mit der DSP-basierten Signalverarbeitung Sony DSEE Ultimate auf, die basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) dafür Sorge tragen soll, dass bei komprimierten Audio-Daten etwaige Verluste ausgeglichen und alle Feinheiten und der volle Dynamikumfang wieder rekonstruiert wird.

Auf Wunsch kann jedwedes Datenformat in DSD gewandelt werden, was laut Herstellerangaben ebenfalls zu einer Qualitätssteigerung führen soll.

Sony S-Master HX Hi-Res Audio Amplifier

Die Ausgangsstufe des neuen Sony NW-A306 Walkman setzt in bewährter Art und Weise der Sony N300 Series auf Sony S-Master HX Hi-Res Audio Amplifier, der mit eine Wiedergabe frei von Verzerrungen und Rauschen garantieren soll. Für den Anschluss von Kopfhörern steht hier eine 3,5 mm Stereo Klinke bereit. Der DAP von Sony unterstützt natürlich auch Inhalte kodiert in Sony 360 Reality Audio.

Ausgeklügelter Aufbau, hochwertiges Gehäuse

Dass man bei dem Aufbau des Sony NW-A306 Walkman auf ein optimiertes Platinen-Layout, hochwertige Folienkondensatore sowie bleifreies Lötzinn mit Goldanteil vertraut, soll ebenfalls dazu beitragen, eine optimale Klangqualität zu garantieren.

„Verpackt“ ist die Elektronik in ein solides Gehäuse aus Aluminium, das ebenfalls nach Ansicht des Herstellers maßgeblich dazu beitragen soll, dass mit dem DAP eine störungsfreie Darbietung auf hohem Niveau garantiert ist.

Der Sony NW-A306 Walkman misst 98,4 mm in der Höhe, 56,5 mm in der Breite, und 11,8 mm in der Tiefe und bringt es damit auf 113 g. Wahlweise wird dieser in Blau sowie Schwarz eloxiert angeboten.

Für die Steuerung steht ein 3,6 Zoll TFT Farbdisplay mit 1.280 x 720 Bildpunkten bereit, zudem verfügt der Sony NW-A306 Walkman aber auch über Taster, die allen voran für die Wiedergabesteuerung und die Kontrolle der Lautstärke sehr praktisch sind.

Lange Akku-Laufzeit

Wie bereits beschrieben, soll sich der neue Sony NW-A306 Walkman durch eine lange Akku-Laufzeit auszeichnen, wobei Sony Corporation bemüht ist, diesbezüglich realistische Angaben zu machen.

So spricht der Hersteller davon, dass die Wiedergabe von Daten in CD-Qualität bis zu 36 Stunden, die Wiedergabe von Hi-res Audio bis zu 32 Stunden möglich sein soll. Music Streaming über WiFi und entsprechende Apps soll rund 26 Stunden möglich sein.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sony NW-A306 Walkman soll bereits dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung stehen. Wie beschrieben, kann sich der Kunde zwischen Schwarz und Blau entscheiden. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis wird mit € 399,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Musik wie vom Künstler beabsichtig genießen, dieser Leitspruch steht bei Sony Corporation seit Jahr und Tag über der Entwicklung auch im Bereich der Personal Audio Devices wie etwa den DAP. Demzufolge gelte dies natürlich auch für den neuesten Spross der Sony WALKMAN Series, der nunmehr mit dem neuen Sony NW-A306 Walkman zur Verfügung steht.

