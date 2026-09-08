In aller Kürze Der Sony WH-1000XM4C ist keine vollständige Neukonstruktion, sondern die gezielte Neuauflage eines bewährten Wireless Over-ear Kopfhörers. Sony kombiniert das bekannte faltbare Design und das Noise Cancelling der 1000X Series mit einer aktualisierten Klangabstimmung, einem 10-Band-Equalizer und Bluetooth 6.0. LDAC, DSEE Extreme, Multipoint und Quick Attention gehören ebenfalls zur Ausstattung. Der Preis beträgt € 249,-.

Der Sony WH-1000XM4 zählt zu jenen Wireless Over-ear Kopfhörern, die sich über mehrere Produktgenerationen hinweg ihre eigene Stellung im Markt bewahrt haben. Sony knüpft daran nun mit dem Sony WH-1000XM4C an und verzichtet bewusst auf einen radikalen Neustart. Das leichte, faltbare Gehäuse und die Geräuschunterdrückung der Sony 1000X Series bleiben ebenso erhalten wie die 40-mm-Treiber, die Unterstützung von Sony LDAC und die Möglichkeit zum passiven Betrieb über Kabel. Neu hinzu kommen eine auf aktuelle Hörgewohnheiten abgestimmte Klangcharakteristik, ein wesentlich differenzierter einstellbarer Equalizer und Bluetooth 6.0. Damit positioniert Sony das Modell als preislich attraktiven Zugang zur Sony 1000X Series.

Key Facts Sony WH-1000XM4C

Geschlossener Wireless Over-ear Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling

Dynamische 40-mm-Treiber

Neue Klangabstimmung und 10-Band-Equalizer

DSEE Extreme zur Aufbereitung komprimierter Audiosignale

Bluetooth 6.0 mit Sony LDAC, AAC und SBC

Multipoint-Verbindung für zwei Wiedergabegeräte

Persönlicher NC-Optimierer, Ambient Sound und Quick Attention

Bis zu 27 Stunden Wiedergabe mit aktivem Noise Cancelling

Faltbares Design mit einem Gewicht von rund 253 g

Farben: Schwarz, Platinsilber und Lavendel

Unverbindliche Preisempfehlung: € 249,-

Bewährtes Konzept statt vollständiger Neukonstruktion

Sony beschreibt den WH-1000XM4C ausdrücklich als Weiterentwicklung des bekannten Sony WH-1000XM4. Die grundlegende Konstruktion bleibt daher vertraut: Es handelt sich um einen geschlossenen Over-ear Kopfhörer mit faltbaren Hörmuscheln und einer Transporttasche im Lieferumfang. Mit einem Gewicht von rund 253 g ist das Modell auf längere Hörsessions, Reisen und den täglichen Weg zur Arbeit ausgelegt.

Auch optisch orientiert sich die Neuauflage eng am bisherigen Modell. Neben Schwarz und Platinsilber bietet Sony den WH-1000XM4C erstmals in Lavendel an. Gerade für Anwender, die das kompakt faltbare Konzept späterer Modelle vermissen, dürfte diese Rückkehr eine wesentliche Rolle spielen.

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Neue Klangabstimmung und 10-Band-Equalizer

Die akustische Basis bilden dynamische Treiber mit 40 mm Durchmesser. Bei eingeschaltetem Kopfhörer und kabelgebundener Wiedergabe gibt Sony einen Frequenzbereich von 4 Hz bis 40 kHz an. Über Bluetooth reicht dieser bei einer Abtastrate von 44,1 kHz von 20 Hz bis 20 kHz, mit Sony LDAC bei 96 kHz und 990 kBit/s bis 40 kHz.

Für den WH-1000XM4C hat Sony die Klangabstimmung nach eigenen Angaben an aktuelle Hörgewohnheiten angepasst. Was dies konkret bedeutet, legt das Unternehmen nicht in Form technischer Detailangaben offen. Eine wesentliche Neuerung stellt jedoch der 10-Band-Equalizer in der Sony Sound Connect App dar, der deutlich differenziertere persönliche Anpassungen erlaubt.

DSEE Extreme soll zudem Details in datenreduziertem Audiomaterial rekonstruieren. Für die Bluetooth-Übertragung stehen SBC, AAC und Sony LDAC zur Verfügung.

Noise Cancelling der Sony 1000X Series

Bei der Geräuschunterdrückung setzt Sony auf die bewährte Plattform der Sony 1000X Series. Der persönliche NC-Optimierer passt die Arbeitsweise des Noise Cancellings an den jeweiligen Anwender und die aktuelle Tragesituation an.

Ergänzend stehen ein Ambient Sound-Modus sowie die Quick Attention-Funktion zur Verfügung. Letztere erlaubt es, die Umgebung kurzfristig wahrzunehmen, ohne den Kopfhörer abzunehmen – beispielsweise bei einer Durchsage oder einem kurzen Gespräch.

Sony richtet den WH-1000XM4C damit vor allem an Pendler, Vielreisende und Anwender, die konzentriert in einer belebten Umgebung arbeiten oder Musik hören möchten.

Bluetooth 6.0, Multipoint und kabelgebundener Betrieb

Die Neuauflage setzt auf Bluetooth 6.0 und unterstützt die Profile A2DP, AVRCP, HFP und HSP. Dank Multipoint Connection kann der Sony WH-1000XM4C gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden bleiben. Ein Wechsel etwa zwischen Notebook und Smartphone ist damit ohne erneuten Kopplungsvorgang möglich.

Für Telefonate hebt Sony die Clear Calling-Funktion hervor, die eine deutliche Erfassung der Stimme gewährleisten soll. Alternativ lässt sich der Kopfhörer über die 3,5 mm Stereo-Mini-Buchse kabelgebunden nutzen. Der passive Betrieb ist ebenfalls möglich, sodass die Musikwiedergabe über Kabel selbst bei entladenem Akku nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist.

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Bis zu 27 Stunden mit Noise Cancelling

Mit eingeschaltetem Noise Cancelling erreicht der Sony WH-1000XM4C laut Hersteller eine Wiedergabedauer von bis zu 27 Stunden. Ohne Geräuschunterdrückung steigt die Laufzeit auf maximal 34 Stunden. Für Gespräche nennt Sony bis zu 20 Stunden mit und 27 Stunden ohne Noise Cancelling. Eine vollständige Akkuladung soll rund drei Stunden beanspruchen.

Damit liegt die ausgewiesene Laufzeit unter jener des ursprünglichen Sony WH-1000XM4, für den Sony bis zu 30 Stunden mit und 38 Stunden ohne Noise Cancelling angab. Die aktualisierte Modellbezeichnung bedeutet somit nicht, dass jede einzelne Kennzahl gegenüber dem Vorgänger verbessert wurde.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Bewährte Konstruktion: Sony behält das leichte, faltbare Design des erfolgreichen WH-1000XM4 bei.

Sony behält das leichte, faltbare Design des erfolgreichen WH-1000XM4 bei. Individuelle Klanggestaltung: Der neue 10-Band-Equalizer erlaubt eine deutlich feinere Anpassung an persönliche Vorlieben.

Der neue 10-Band-Equalizer erlaubt eine deutlich feinere Anpassung an persönliche Vorlieben. Hochwertige Bluetooth-Übertragung: Sony LDAC ermöglicht die Übertragung von Audiosignalen mit bis zu 96 kHz und 990 kBit/s.

Sony LDAC ermöglicht die Übertragung von Audiosignalen mit bis zu 96 kHz und 990 kBit/s. Flexible Geräuschkontrolle: Noise Cancelling, persönlicher NC-Optimierer, Ambient Sound und Quick Attention decken unterschiedliche Alltagssituationen ab.

Noise Cancelling, persönlicher NC-Optimierer, Ambient Sound und Quick Attention decken unterschiedliche Alltagssituationen ab. Zwei Geräte gleichzeitig: Multipoint erleichtert den Wechsel zwischen Smartphone, Tablet oder Notebook.

Multipoint erleichtert den Wechsel zwischen Smartphone, Tablet oder Notebook. Kabelbetrieb möglich: Der WH-1000XM4C kann aktiv und passiv über das mitgelieferte Audiokabel genutzt werden.

Der WH-1000XM4C kann aktiv und passiv über das mitgelieferte Audiokabel genutzt werden. Reisetaugliches Format: Das geringe Gewicht, die faltbare Konstruktion und die mitgelieferte Tasche erleichtern den mobilen Einsatz.

Das geringe Gewicht, die faltbare Konstruktion und die mitgelieferte Tasche erleichtern den mobilen Einsatz. Attraktiver Einstieg: Mit € 249,- liegt das Modell deutlich unterhalb aktueller Spitzenmodelle der Sony 1000X Series.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sony WH-1000XM4C wird in den Farbvarianten Schwarz, Platinsilber und Lavendel angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 249,-. Laut Sony ist das Modell ab sofort bestellbar; der österreichische Sony Store nennt derzeit den 22. September 2026 als Beginn der Auslieferung.

Wir meinen…

Sony Corporation versucht beim WH-1000XM4C nicht, einen bewährten Kopfhörer künstlich neu zu erfinden. Stattdessen kehrt ein weiterhin beliebtes, kompakt faltbares Konzept mit sinnvoll aktualisierter Klangregelung, Bluetooth 6.0 und einer zusätzlichen Farbvariante zurück. LDAC, DSEE Extreme, Multipoint und das umfangreiche Noise Cancelling sorgen auch heute für eine konkurrenzfähige Ausstattung. Die gegenüber dem ursprünglichen WH-1000XM4 reduzierte Akkulaufzeit gehört allerdings ebenso zur Einordnung wie der attraktive Preis von € 249,-. Unterm Strich ist der WH-1000XM4C eine erstaunlich konsequente Neuauflage für all jene, die gerade die Konstruktion des Klassikers schätzen.

Produkt Sony WH-1000XM4C Preis € 249,-

Technische Daten Sony WH-1000XM4C

Produkt Sony WH-1000XM4C Produkttyp Geschlossener Wireless Over-ear Kopfhörer Treiber Dynamisch, 40 mm Noise Cancelling Ja, persönlicher NC-Optimierer Umgebungsfunktionen Ambient Sound, Quick Attention Frequenzgang über Kabel 4 Hz bis 40 kHz bei eingeschaltetem Kopfhörer Frequenzgang über Bluetooth 20 Hz bis 20 kHz bei 44,1 kHz; 20 Hz bis 40 kHz mit LDAC bei 96 kHz und 990 kBit/s Impedanz 40 Ohm bei eingeschaltetem, 16 Ohm bei ausgeschaltetem Kopfhörer Empfindlichkeit 106 dB/mW eingeschaltet, 101 dB/mW ausgeschaltet Bluetooth Bluetooth 6.0 Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP Audio-Codecs SBC, AAC, Sony LDAC Klangverarbeitung DSEE Extreme Equalizer 10-Band-Equalizer über Sony Sound Connect App Multipoint Connection Ja Kabelbetrieb Aktiv und passiv Anschluss 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse Kabel Abnehmbar, einseitig geführt, rund 1,2 m Akkulaufzeit Musikwiedergabe Bis zu 27 Stunden mit, bis zu 34 Stunden ohne Noise Cancelling Akkulaufzeit Gespräche Bis zu 20 Stunden mit, bis zu 27 Stunden ohne Noise Cancelling Ladezeit Rund 3 Stunden über USB Gewicht Rund 253 g Farben Schwarz, Platinsilber, Lavendel Lieferumfang Transporttasche, Verbindungskabel, Referenzhandbuch, Garantiekarte Preis -€ 249

Marke Sony Corporation Hersteller Sony Corporation Vertrieb Sony Corporation Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Sony Corporation