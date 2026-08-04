In aller Kürze Sony bietet den WH-1000XM6 ab August 2026 in Olive Grau an. Technik, Akku-Laufzeit und Preis von € 449,- bleiben unverändert.

Sony Corporation erweitert die Farbpalette des Sony WH-1000XM6 um Olive Grau. Der dezente Erdton soll die aktuelle Vorliebe für natürliche, zurückhaltende Farben aufgreifen und dem Premium Noise Cancelling Kopfhörer einen betont zeitlosen Auftritt verleihen. An der Technik ändert sich nichts: Olive Grau ist eine reine Design-Variante des bereits ausführlich von sempre-audio.at getesteten Modells.

Key Facts Sony WH-1000XM6 in Olive Grau

Produkt: Geschlossener Wireless Over-ear-Kopfhörer

Neue Farbvariante: Olive Grau

Noise Cancelling: Sony HD Noise Cancelling Processor QN3 und zwölf Mikrofone

Treiber: 30 mm, kohlefaserverstärkte Kalotte

Bluetooth: Bluetooth 5.3, Multi-Point und LE Audio

Codecs: SBC, AAC, LDAC und LC3

Akku-Laufzeit: Bis zu 30 Stunden mit und 40 Stunden ohne Noise Cancelling

Gewicht: 254 g

Verfügbarkeit: Ab August 2026

Preis: € 449,-

Olive Grau als dezente Alternative

Nach Schwarz, Platin-Silber und Midnight Blue sowie den jüngeren Ausführungen Sand Pink und Sandstein setzt Sony mit Olive Grau erneut auf eine von der Natur inspirierte Farbgebung. Der gedeckte Grün-Grau-Ton wirkt bewusst zurückhaltend und soll sich leichter mit unterschiedlichen Kleidungsstilen kombinieren lassen.

Sony spricht in diesem Zusammenhang von einem zeitlosen, minimalistischen Design und einer subtilen Form von Luxus. Tatsächlich verändert der neue Farbton den Charakter des Kopfhörers deutlich: Der Sony WH-1000XM6 tritt in Olive Grau weniger technisch auf als in Schwarz und weniger klassisch als in Platin-Silber.

Bewährte Technik bleibt unverändert

Im Inneren arbeitet weiterhin der Sony HD Noise Cancelling Processor QN3, der die Signale von zwölf Mikrofonen verarbeitet. Der Adaptive NC Optimizer passt die Geräuschunterdrückung unter anderem an die Umgebung, den Luftdruck und die jeweilige Tragesituation an.

Für die Wiedergabe setzt der Sony WH-1000XM6 auf einen 30 mm Treiber mit kohlefaserverstärkter Kalotte. Neben SBC und AAC werden LDAC für kabelloses Hi-res Audio sowie LC3 über Bluetooth LE Audio unterstützt. Hinzu kommen Multi-Point, Sony DSEE Extreme, Sony 360 Reality Audio und die Sony Sound Connect App.

Die Akku-Laufzeit beträgt bis zu 30 Stunden bei aktiviertem Noise Cancelling und bis zu 40 Stunden ohne Geräuschunterdrückung. Eine Schnellladefunktion stellt nach drei Minuten am Stromnetz Energie für bis zu drei weitere Stunden bereit.

Wie sich Klang, Noise Cancelling, Bedienung und Tragekomfort in der Praxis bewähren, erläutert unser ausführlicher Test des Sony WH-1000XM6.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Neue Design-Alternative: Olive Grau erweitert die Auswahl um einen dezenten, natürlich wirkenden Erdton.

Olive Grau erweitert die Auswahl um einen dezenten, natürlich wirkenden Erdton. Effektives Noise Cancelling: Der Sony QN3 Prozessor verarbeitet die Signale von zwölf Mikrofonen.

Der Sony QN3 Prozessor verarbeitet die Signale von zwölf Mikrofonen. Kabelloses Hi-res Audio: LDAC ermöglicht die Übertragung mit bis zu 24 Bit und 96 kHz.

LDAC ermöglicht die Übertragung mit bis zu 24 Bit und 96 kHz. Flexible Verbindungen: Bluetooth 5.3, Multi-Point und LE Audio decken aktuelle Einsatzbereiche ab.

Bluetooth 5.3, Multi-Point und LE Audio decken aktuelle Einsatzbereiche ab. Lange Akku-Laufzeit: Bis zu 30 Stunden sind auch bei aktiviertem Noise Cancelling möglich.

Bis zu 30 Stunden sind auch bei aktiviertem Noise Cancelling möglich. Schnelles Nachladen: Drei Minuten Ladezeit reichen für bis zu drei Stunden Wiedergabe.

Drei Minuten Ladezeit reichen für bis zu drei Stunden Wiedergabe. Reisetaugliches Design: Der Faltmechanismus und das kompakte Case erleichtern den Transport.

Der Faltmechanismus und das kompakte Case erleichtern den Transport. Hoher Tragekomfort: Breiter Kopfbügel und Soft-Fit-Ohrpolster sind auf längere Nutzung ausgelegt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sony WH-1000XM6 in Olive Grau soll ab August 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung bleibt gegenüber den bisherigen Farbvarianten unverändert und beträgt damit € 449,-.

Wir meinen…

Die neue Design-Variante Olive Grau verleiht dem Sony WH-1000XM6 einmal mehr einen eigenständigen, angenehm zurückhaltenden Auftritt. Der gedeckte Erdton passt gut zu einem Kopfhörer, der gleichermaßen für Reise, Büro und Alltag konzipiert wurde. Wer sich für Klang, Noise Cancelling und Bedienung interessiert, findet alle Details in unserem ausführlichen Test; wer bislang lediglich auf die passende Farbe gewartet hat, erhält von Sony Corporation nun eine weitere überzeugende Wahlmöglichkeit.

Produkt Sony WH-1000XM6 Preis € 449,-

Technische Daten Sony WH-1000XM6

Produkt Sony WH-1000XM6 Konzept Geschlossener Wireless Over-ear-Kopfhörer Treiber 30 mm, kohlefaserverstärkte Kalotte, Neodym-Magnete Frequenzbereich, Kabel aktiv 4 Hz bis 40 kHz Frequenzbereich, Bluetooth 20 Hz bis 20 kHz; bis 40 kHz mit LDAC, 24 Bit und 96 kHz Noise Cancelling Sony HD Noise Cancelling Processor QN3 Mikrofone Zwölf, davon sechs Beamforming-Mikrofone für Sprache Audio-Codecs SBC, AAC, LDAC und LC3 Bluetooth Bluetooth 5.3, Multi-Point und LE Audio Raumklang Sony 360 Reality Audio Akku-Laufzeit Bis zu 30 Stunden mit, bis zu 40 Stunden ohne Noise Cancelling Schnellladen Drei Minuten für bis zu drei Stunden Wiedergabe Ladezeit Rund 3,5 Stunden Anschlüsse USB-C, 3,5 mm Stereo Mini-Klinke Gewicht 254 g Neue Farbvariante Olive Grau Zubehör Transport-Case mit Magnetverschluss, Audiokabel

Marke Sony Corporation Hersteller Sony Corporation Vertrieb Sony Corporation Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Sony Corporation