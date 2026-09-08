In aller Kürze Der Sony WH-CH530 ist ein leichter, geschlossener On-Ear-Kopfhörer mit 30 mm Treibern und bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit. Neben Bluetooth 6.0 unterstützt er Bluetooth LE Audio, Auracast, Bluetooth Multipoint, Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair. Sony DSEE Technology, ein 10-Band Equalizer und ein von Sony INZONE abgeleiteter Gaming EQ dienen der individuellen Klangabstimmung. Das in sechs Farben angebotene Modell ist zum empfohlenen Verkaufspreis von € 59,99 erhältlich.

Sony Corporation positioniert den neuen Sony WH-CH530 als unkomplizierten Wireless Kopfhörer für Musik, Video, Gaming und Kommunikation. Das Modell folgt auf den Sony WH-CH520 und behält dessen leichtes, ohraufliegendes Grundkonzept bei, erweitert die Laufzeit jedoch auf bis zu 55 Stunden und greift mit Bluetooth LE Audio sowie Auracast aktuelle Entwicklungen bei der drahtlosen Audioübertragung auf.

Mit einem Gewicht von rund 150 g, gepolsterten Ohrmuscheln und einem geschlossenen Aufbau ist der Kopfhörer für längere Einsätze unterwegs, am Arbeitsplatz oder beim Lernen ausgelegt. Eine aktive Geräuschunterdrückung bietet der Sony WH-CH530 nicht. Die von Sony angeführte KI-gestützte Geräuschreduzierung bezieht sich ausschließlich auf die Sprachübertragung bei Telefonaten und Online-Meetings.

Key Facts Sony WH-CH530

Geschlossener, ohraufliegender Wireless Kopfhörer

30 mm Treiber

Bluetooth 6.0

Bluetooth-Codecs SBC, AAC und LC3

Bluetooth LE Audio und Auracast

Bluetooth Multipoint

Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair

Sony DSEE Technology

10-Band Equalizer und Gaming EQ

Unterstützung für Sony 360 Reality Audio

Bis zu 55 Stunden Musikwiedergabe

Schnellladefunktion: drei Minuten für bis zu 90 Minuten Wiedergabe

Bis zu 35 Stunden Gesprächszeit

Gewicht von rund 150 g

Sechs Farben: Schwarz, Weiß, Rosa, Kobalt, Koralle und Mint

Empfohlener Verkaufspreis: € 59,99

Leichtes On-Ear-Konzept für den mobilen Alltag

Mit rund 150 g fällt der Sony WH-CH530 deutlich leichter aus als typische Over-Ear-Kopfhörer. Seine Ohrmuscheln liegen auf den Ohren auf, wodurch sich zugleich kompakte Abmessungen erzielen lassen. Weiche Polster sollen auch bei längeren Hörsessions für einen angenehmen Sitz sorgen.

Das geschlossene akustische Konzept schirmt den Anwender konstruktionsbedingt in einem gewissen Maß von seiner Umgebung ab, darf jedoch nicht mit Active Noise Cancelling verwechselt werden. Sony richtet das Modell damit an Anwender, die einen einfachen, leichten Bluetooth-Kopfhörer suchen und auf eine elektronische Geräuschunterdrückung verzichten können.

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30 mm Treiber und Sony DSEE Technology

Für die Wiedergabe setzt Sony auf dynamische 30 mm Treiber. Der über Bluetooth abgedeckte Frequenzbereich wird bei einer Sampling-Frequenz von 44,1 kHz mit 20 Hz bis 20 kHz angegeben.

Sony DSEE Technology soll bei stark komprimierten oder gestreamten Inhalten jene Signalanteile ergänzen, die im Zuge der Datenreduktion verloren gehen können. Für eine persönliche Abstimmung steht ein 10-Band Equalizer bereit. Hinzu kommt ein von Sony INZONE abgeleiteter Gaming EQ, der die Wiedergabe bei Spielen anpassen soll.

Auch Sony 360 Reality Audio wird unterstützt. Damit kann der Sony WH-CH530 entsprechend produzierte Inhalte im immersiven Audioformat des Herstellers wiedergeben.

Bluetooth 6.0, Bluetooth LE Audio und Auracast

Die Bluetooth-Ausstattung zählt zu den wesentlichen Neuerungen des Sony WH-CH530. Sony nennt Bluetooth 6.0 sowie die Audio-Codecs SBC, AAC und LC3. LC3 bildet zugleich die technische Grundlage für Bluetooth LE Audio.

Bluetooth LE Audio ist insbesondere auf eine effiziente Übertragung mit niedriger Latenz ausgelegt. Über Auracast kann sich der Kopfhörer zudem mit kompatiblen öffentlichen oder privaten Audioübertragungen verbinden. Denkbare Anwendungen reichen von Fernsehern und Präsentationssystemen bis zu Informationsangeboten an öffentlichen Orten, sofern diese Auracast unterstützen.

Bluetooth Multipoint erlaubt die parallele Verbindung mit zwei kompatiblen Quellgeräten. So kann der Kopfhörer beispielsweise mit einem Notebook und einem Smartphone gekoppelt bleiben. Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair vereinfachen wiederum die erstmalige Verbindung mit kompatiblen Android- beziehungsweise Windows-Geräten.

Bis zu 55 Stunden ohne Nachladen

Sony gibt für den Sony WH-CH530 eine ununterbrochene Musikwiedergabe von bis zu 55 Stunden an. Für Telefongespräche sollen bis zu 35 Stunden zur Verfügung stehen. Eine vollständige Akkuladung dauert laut Hersteller rund drei Stunden.

Ist der Akku nahezu leer, soll bereits eine Ladezeit von drei Minuten für bis zu 90 Minuten zusätzliche Wiedergabe genügen. Geladen wird über USB, wobei Sony beim Lieferumfang des Sony WH-CH530 lediglich ein Referenzhandbuch und kein USB-Kabel anführt.

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Klare Sprachübertragung durch KI-Verarbeitung

Ein integriertes Mikrofon ermöglicht Telefongespräche und die Teilnahme an Online-Meetings. Die Steuerung erfolgt über Tasten an der Ohrmuschel, sodass das verbundene Smartphone oder Notebook während eines Gesprächs nicht bedient werden muss.

Sony kombiniert eine KI-gestützte Reduktion von Umgebungsgeräuschen mit einem auf Basis eines Deep Neural Network trainierten Verfahren zur Sprachverarbeitung. Dadurch soll die Stimme auch in einer unruhigen Umgebung verständlich übertragen werden. Diese Funktion optimiert das Mikrofonsignal und stellt, wie bereits erwähnt, kein Active Noise Cancelling für die Musikwiedergabe dar.

Sechs Farben statt üblicher Standardauswahl

Neben Schwarz und Weiß bietet Sony den WH-CH530 in Rosa, Kobalt, Koralle und Mint an. Die sechs Farbvarianten machen das Modell damit bewusst auch zu einem modischen Accessoire. Gerade Kobalt, Koralle und Mint heben sich deutlich von den bei Kopfhörern üblichen neutralen Ausführungen ab.

Ergänzend lässt sich die maximale Lautstärke in fünf Stufen begrenzen. Diese Funktion kann insbesondere dann nützlich sein, wenn der Kopfhörer von jüngeren Anwendern genutzt wird oder die persönliche Hörlautstärke bewusst kontrolliert werden soll.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Lange Akkulaufzeit: Bis zu 55 Stunden Musikwiedergabe reduzieren die Zahl der notwendigen Ladepausen.

Bis zu 55 Stunden Musikwiedergabe reduzieren die Zahl der notwendigen Ladepausen. Schnelles Nachladen: Drei Minuten Ladezeit sollen für bis zu 90 Minuten Wiedergabe ausreichen.

Drei Minuten Ladezeit sollen für bis zu 90 Minuten Wiedergabe ausreichen. Geringes Gewicht: Rund 150 g erleichtern den Einsatz unterwegs und über längere Zeiträume.

Rund 150 g erleichtern den Einsatz unterwegs und über längere Zeiträume. Aktuelle Bluetooth-Ausstattung: Bluetooth LE Audio, LC3 und Auracast erweitern die drahtlosen Einsatzmöglichkeiten.

Bluetooth LE Audio, LC3 und Auracast erweitern die drahtlosen Einsatzmöglichkeiten. Zwei Geräte gleichzeitig: Bluetooth Multipoint erleichtert den Wechsel zwischen Smartphone und Computer.

Bluetooth Multipoint erleichtert den Wechsel zwischen Smartphone und Computer. Individuelle Klangabstimmung: Ein 10-Band Equalizer und der Gaming EQ erlauben unterschiedliche Klangprofile.

Ein 10-Band Equalizer und der Gaming EQ erlauben unterschiedliche Klangprofile. Verständlichere Gespräche: Die KI-gestützte Verarbeitung soll störende Umgebungsgeräusche im Mikrofonsignal reduzieren.

Die KI-gestützte Verarbeitung soll störende Umgebungsgeräusche im Mikrofonsignal reduzieren. Große Farbauswahl: Sechs Varianten reichen von klassischen Tönen bis zu Kobalt, Koralle und Mint.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sony WH-CH530 ist ab sofort in den Farbvarianten Schwarz, Weiß, Rosa, Kobalt, Koralle und Mint erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis wird von Sony Corporation mit € 59,99 angegeben.

Wir meinen…

Mit dem Sony WH-CH530 erhält Sonys günstige On-Ear-Klasse ein technisch schlüssiges Update. Vor allem 55 Stunden Akkulaufzeit, Bluetooth LE Audio, Auracast und Bluetooth Multipoint sind in dieser Preisklasse gewichtige Argumente. Dazu kommen ein geringes Gewicht, eine ungewöhnlich breite Farbauswahl und sinnvolle Möglichkeiten zur Klangabstimmung. Wer Active Noise Cancelling benötigt, muss sich weiterhin in einer höheren Produktklasse umsehen; als leichter und vielseitiger Kopfhörer für den Alltag ist der Sony WH-CH530 jedoch überzeugend ausgestattet.

Produkt Sony WH-CH530 Preis € 59,99

Technische Daten Sony WH-CH530

Produkt Sony WH-CH530 Produkttyp Wireless On-Ear-Kopfhörer Akustisches Prinzip Geschlossen Trageweise Ohraufliegend Treiber 30 mm Treiber Frequenzgang über Bluetooth 20 Hz bis 20 kHz bei 44,1 kHz Sampling-Frequenz Bluetooth-Version Bluetooth 6.0 Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP Bluetooth-Codecs SBC, AAC, LC3 Bluetooth LE Audio Ja Auracast Ja Bluetooth Multipoint Ja Schnellkopplung Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair Klangverarbeitung Sony DSEE Technology Equalizer 10-Band Equalizer, Gaming EQ Immersive Audio Sony 360 Reality Audio Mikrofon Integriert Gesprächsverarbeitung KI-gestützte Geräuschreduzierung, Deep Neural Network Lautstärkebegrenzung Fünf wählbare Maximalpegel Akkulaufzeit Musik Bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit Gespräche Bis zu 35 Stunden Ladezeit Rund drei Stunden Schnellladefunktion Drei Minuten für bis zu 90 Minuten Wiedergabe Ladeverfahren USB Gewicht Rund 150 g Farben Schwarz, Weiß, Rosa, Kobalt, Koralle, Mint Lieferumfang Referenzhandbuch; USB-Kabel von Sony nicht angeführt

Marke Sony Corporation Hersteller Sony Corporation Vertrieb Sony Corporation Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Sony Corporation