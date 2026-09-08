In aller Kürze Der Sony WH-CH730N ist ein geschlossener, kabelloser Over-Ear-Kopfhörer, der geringes Gewicht, faltbare Bauweise und lange Akkulaufzeit zusammenführt. Sony nennt bis zu 50 Stunden Musikwiedergabe mit Noise Cancelling und bis zu 75 Stunden ohne diese Funktion. Hinzu kommen Bluetooth 6.0 samt LE Audio, Multipoint, DSEE, ein 10-Band-Equalizer sowie eine verbesserte Stimmerfassung für Telefonate. Der Kopfhörer ist ab sofort in fünf Farben zum empfohlenen Verkaufspreis von € 119,99 erhältlich.

Sony Corporation positioniert den neuen Sony WH-CH730N als unkomplizierten Over-Ear-Kopfhörer für den täglichen Weg zur Arbeit oder Universität, konzentrierte Stunden im Büro und längere Reisen. Gegenüber seinem Vorgänger setzt das Modell auf eine leichtere, nun faltbare Konstruktion und verbindet diese mit einer deutlich ausdauernden Stromversorgung. Noise Cancelling und ein fein abstufbarer Ambient Sound sollen je nach Situation entweder Ruhe schaffen oder wichtige Geräusche bewusst durchlassen. Gleichzeitig hat Sony die Stimmerfassung für Telefonate überarbeitet und stattet den Kopfhörer mit Bluetooth 6.0, LE Audio und Multipoint für den parallelen Umgang mit mehreren Wiedergabegeräten aus. Damit konzentriert sich der WH-CH730N auf genau jene Eigenschaften, die im Alltag tatsächlich zählen: einfacher Transport, langer Tragekomfort, flexible Verbindungsmöglichkeiten und möglichst wenige Ladepausen.

Key Facts Sony WH-CH730N

Geschlossener, faltbarer Over-Ear-Kopfhörer mit einem Gewicht von rund 207 g

Dynamische 30-mm-Treiber, DSEE und Frequenzgang von 6 Hz bis 20 kHz bei analoger Wiedergabe

Dual Noise Sensor-Technologie und Ambient Sound mit 20 Regelstufen

Bluetooth 6.0, Multipoint sowie Unterstützung für SBC, AAC und LC3

LE Audio, Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair

Bis zu 50 Stunden Musikwiedergabe mit und bis zu 75 Stunden ohne Noise Cancelling

Schnellladen: drei Minuten Ladezeit für bis zu eine Stunde Wiedergabe

Fünf Farben: Schwarz, Weiß, Rosa, Blau und Beige

Leichter, faltbarer und damit einfacher mitzunehmen

Mit rund 207 g fällt der Sony WH-CH730N vergleichsweise leicht aus. Der überarbeitete Kopfbügel soll über längere Zeit stabil und angenehm sitzen, während die faltbare Konstruktion den Platzbedarf in Tasche oder Rucksack reduziert. Gerade für einen Kopfhörer, den Sony ausdrücklich als Begleiter für Pendler, Studierende und Hybrid-Worker versteht, ist diese Änderung gegenüber dem Vorgänger praxisnäher als eine rein kosmetische Überarbeitung.

Sony bietet den WH-CH730N in Schwarz, Weiß, Rosa, Blau und Beige an. Die fünf Farbvarianten reichen damit von zurückhaltend bis deutlich individueller, ohne am schlichten Grundkonzept des Kopfhörers etwas zu ändern.

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Noise Cancelling mit fein regelbarem Ambient Sound

Zwei Mikrofone pro Ohrmuschel erfassen Umgebungsgeräusche für die Dual Noise Sensor-Technologie. Nach Angaben des Herstellers kann der Sony WH-CH730N störenden Außenschall gezielt reduzieren; eine Bewertung der tatsächlichen Wirksamkeit ist damit jedoch nicht verbunden. Soll die Umgebung hörbar bleiben, steht ein Ambient Sound-Modus mit 20 Regelstufen zur Verfügung, etwa für Durchsagen im öffentlichen Verkehr oder mehr Aufmerksamkeit im Stadtverkehr.

Die adaptive Steuerung kann Einstellungen zudem an wiederkehrende Nutzungssituationen anpassen. Damit lässt sich der Wechsel zwischen Abschirmung und Wahrnehmung der Umgebung stärker automatisieren, anstatt die Betriebsart bei jeder Veränderung manuell neu wählen zu müssen.

30 mm Treiber, DSEE und 10-Band-Equalizer

Für die Wiedergabe verwendet Sony dynamische 30 mm Treiber. Der Hersteller beschreibt die Abstimmung als ausgewogen und verweist dabei auf seine Erfahrung mit der Sony 1000X Series. DSEE soll bei komprimierten Audiodateien verloren gegangene Hochtonanteile rekonstruieren, während ein 10-Band-Equalizer die individuelle Anpassung erlaubt. Eigene Game-EQ-Voreinstellungen und die Unterstützung von Sony 360 Reality Audio erweitern die Möglichkeiten über die reine Musikwiedergabe hinaus.

Über das mitgelieferte, rund 1,2 m lange Kabel kann der Kopfhörer auch an einer analogen 3,5 mm Stereo Mini-Klinen-Buchse betrieben werden. Die passive Wiedergabe ist ebenfalls möglich, sodass ein leerer Akku die kabelgebundene Nutzung nicht grundsätzlich verhindert.

Klare Stimmen bei Telefonaten

Für Telefonate kombiniert die Voice Pickup-Technologie Beamforming-Mikrofone mit einer optimierten Positionierung und einem KI-basierten Deep Neural Network. Dieses System soll die Stimme auch in einer lauten Umgebung klar erfassen und störende Geräusche reduzieren. Zusätzlich widmet sich die Konstruktion der Verringerung von Windgeräuschen, die sowohl bei Gesprächen als auch bei aktiviertem Noise Cancelling während der Musikwiedergabe stören können.

Die Bedienung erfolgt über Tasten an den Ohrmuscheln; per Sprachbefehl lässt sich außerdem der Sprachassistent des verbundenen Geräts aufrufen. Eine in fünf Stufen einstellbare Lautstärkebegrenzung soll dabei helfen, die persönliche Hörlautstärke zu kontrollieren.

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Bluetooth 6.0, LE Audio und Bluetooth Multipoint

Die Bluetooth 6.0-Ausstattung unterstützt die Profile A2DP, AVRCP, HFP und HSP sowie die Audio-Codecs SBC, AAC und LC3. LC3 bildet zugleich die technische Grundlage für LE Audio. Mit Multipoint kann der Sony WH-CH730N gleichzeitig Verbindungen zu zwei kompatiblen Geräten verwalten, beispielsweise zu einem Notebook für Videokonferenzen und einem Smartphone für Anrufe.

Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair sollen die erstmalige Kopplung mit kompatiblen Android- beziehungsweise Windows-Geräten vereinfachen. Für die klassische Musikwiedergabe bleibt neben Bluetooth der analoge Kabeleingang erhalten.

Bis zu 75 Stunden ohne Noise Cancelling

Bei aktiviertem Noise Cancelling gibt Sony eine ununterbrochene Musikwiedergabe von bis zu 50 Stunden an. Wird die Geräuschunterdrückung deaktiviert, steigt der Maximalwert auf 75 Stunden. Für Gespräche nennt der Hersteller bis zu 35 Stunden mit und 40 Stunden ohne Noise Cancelling.

Eine vollständige Ladung dauert etwa drei Stunden. Muss es schneller gehen, sollen drei Minuten am Ladegerät bereits Energie für bis zu eine weitere Stunde Wiedergabe liefern. Ein geeignetes handelsübliches USB-Netzteil mit mindestens 0,5 A wird vorausgesetzt.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Lange Laufzeit: Bis zu 50 Stunden Musik mit aktivem Noise Cancelling reduzieren Ladepausen im Alltag und auf Reisen.

Bis zu 50 Stunden Musik mit aktivem Noise Cancelling reduzieren Ladepausen im Alltag und auf Reisen. Einfacher Transport: Das faltbare Design und rund 207 g Gewicht erleichtern die Mitnahme.

Das faltbare Design und rund 207 g Gewicht erleichtern die Mitnahme. Flexible Abschirmung: Noise Cancelling und Ambient Sound mit 20 Stufen lassen sich an unterschiedliche Umgebungen anpassen.

Noise Cancelling und Ambient Sound mit 20 Stufen lassen sich an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Individueller Klang: DSEE, 10-Band-Equalizer und Game-EQ-Voreinstellungen bieten mehrere Möglichkeiten zur persönlichen Abstimmung.

DSEE, 10-Band-Equalizer und Game-EQ-Voreinstellungen bieten mehrere Möglichkeiten zur persönlichen Abstimmung. Zwei Geräte parallel: Multipoint erleichtert den Wechsel zwischen Smartphone und Computer.

Multipoint erleichtert den Wechsel zwischen Smartphone und Computer. Zeitgemäße Funktechnik: Bluetooth 6.0, LE Audio, LC3, Fast Pair und Swift Pair decken aktuelle Verbindungsmöglichkeiten ab.

Bluetooth 6.0, LE Audio, LC3, Fast Pair und Swift Pair decken aktuelle Verbindungsmöglichkeiten ab. Kabelbetrieb als Reserve: Der analoge Eingang und die passive Wiedergabe ermöglichen die Nutzung auch bei leerem Akku.

Der analoge Eingang und die passive Wiedergabe ermöglichen die Nutzung auch bei leerem Akku. Fünf Farbvarianten: Schwarz, Weiß, Rosa, Blau und Beige bieten mehr Auswahl als die üblichen Standardausführungen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sony WH-CH730N ist ab sofort in den Farben Schwarz, Weiß, Rosa, Blau und Beige zum empfohlenen Verkaufspreis von € 119,99 erhältlich. Bei ausgewählten Fachhändlern wird außerdem der technisch identische Sony WH-CH735N zum selben empfohlenen Verkaufspreis angeboten; dieser enthält zusätzlich ein USB-C-Kabel. Ein USB-Netzteil gehört bei beiden Ausführungen nicht zum Lieferumfang.

Wir meinen …

Sony setzt beim WH-CH730N die Prioritäten nachvollziehbar: niedriges Gewicht, faltbare Bauform, lange Laufzeit und jene Komfortfunktionen, die bei einem täglich genutzten Kopfhörer den Unterschied machen können. Bluetooth 6.0, LE Audio und Multipoint wirken in dieser Preisklasse erfreulich aktuell, während der analoge Passivbetrieb eine praktische Rückfallebene schafft. Für € 119,99 präsentiert sich der neue Sony damit als ausgesprochen vollständig ausgestattete Alltagslösung – ohne den Anspruch zu erheben, der 1000X Series Konkurrenz im eigenen Haus zu machen.

Produkt Sony WH-CH730N Preis € 119,99

Technische Daten Sony WH-CH730N

Produkt Sony WH-CH730N Bauart Geschlossener, faltbarer Over-Ear-Kopfhörer Treiber Dynamisch, 30 mm Frequenzgang, analog 6 Hz bis 20 kHz nach JEITA Frequenzgang, Bluetooth 20 Hz bis 20 kHz bei 44,1 kHz Sampling-Frequenz Impedanz 100 Ohm bei 1 kHz, eingeschaltet; 25 Ohm bei 1 kHz, ausgeschaltet Empfindlichkeit 108 dB/mW, eingeschaltet; 100 dB/mW, ausgeschaltet Noise Cancelling Dual Noise Sensor-Technologie Umgebungsmodus Ambient Sound, 20 Regelstufen, adaptive Steuerung Klangfunktionen DSEE, 10-Band-Equalizer, Game EQ, Sony 360 Reality Audio Bluetooth Bluetooth 6.0, 2,4-GHz-Band Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP Audio-Codecs SBC, AAC, LC3 Weitere Funkfunktionen LE Audio, Multipoint, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair Kabelanschluss 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse Kabel Abnehmbar, einseitig geführt, rund 1,2 m, vergoldeter L-Stecker Passive Nutzung Ja Akkulaufzeit Musik Bis zu 50 Stunden mit, bis zu 75 Stunden ohne Noise Cancelling Akkulaufzeit Gespräche Bis zu 35 Stunden mit, bis zu 40 Stunden ohne Noise Cancelling Ladezeit Rund drei Stunden über USB Schnellladen Drei Minuten für bis zu eine Stunde Wiedergabe Gewicht Rund 207 g Farben Schwarz, Weiß, Rosa, Blau, Beige Lieferumfang WH-CH730N Garantiekarte, Referenzhandbuch, analoges Verbindungskabel

Marke Sony Corporation Hersteller Sony Corporation Vertrieb Sony Corporation Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Sony Corporation

Quelle Sony Corporation