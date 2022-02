Sound United LLC. steht zum Verkauf

Übernahmen sind bei Sound United LLC. ja nichts außergewöhnliches, schließlich sorgte der US-amerikanische Unterhaltungselektronik-Konzern gerade in den letzten Jahren mit zahlreichen Übernahmen für Aufsehen. So erwarb Sound United LLC. nicht nur die D&M Group und damit Marken wie Denon, Marantz und HEOS, man verleibte sich etwa auch Bowers & Wilkins ein und plante gar, mit Pioneer und Onkyo weitere etablierte japanische Marken zu übernehmen, wobei daraus letztlich bekanntlich nichts wurde. Sound United LLC. sieht sich selbst als ein Portfolio-Unternehmen der in Boston ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Charlesbank Capital Partners LLC. Der Konzern führt die Marken Denon, Marantz, HEOS, Polk Audio, Definitive Technology, Classé, Boston Acoustics und Bowers & Wilkins.

Nun sorgt Sound United LLC. einmal mehr durch eine Übernahme für Schlagzeilen, wobei es diesmal nicht darum geht, dass Sound United LLC. ein weiteres Unternehmen dem eigenen Marken-Portfolio hinzu fügt, vielmehr steht nun Sound United LLC. selbst zum Verkauf.

Masimo Corporation soll Sound United LLC. übernehmen

Wie Sound United LLC. nun selbst in einer Aussendung bekannt gab, soll das kalifornische Unternehmen Masimo Corporation Sound United LLC. übernehmen. Man habe bereits eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, die besagte Übernahme noch Mitte des Jahres 2022 vorsieht, die Zustimmung entsprechender Kontrollgremien vorausgesetzt.

Das Erstaunliche an der Geschichte ist, dass es sich bei Masimo Corporation um ein Unternehmen handelt, das rein gar nichts mit Consumer Electronic, nicht einmal im weitesten Sinne zu tun hat. Tatsächlich handelt es sich bei Masimo Corporation um ein weltweit agierendes Medizintechnik-Unternehmen, das im Jahr 1989 von Joe E. Kiani in Kalifornien begründet wurde.

Heute handelt es sich um ein Börsennotiertes Unternehmen mit immerhin über 6.000 Angestellten, das im kalifornischen Irvine seinen Hauptsitz hat, und in der Branche als eines der innovativsten seiner Art gilt.

Was aber den Konzern mit dem Produkt-Portfolio von Sound United LLC. verbindet, ist wohl auf den ersten Blick für kaum jemanden wirklich nachvollziehbar. Erst ein genauerer Blick verrät die Beweggründe…

Vertriebsnetz von Sound United LLC. im Fokus

Sound United LLC. selbst führt an, dass man erhebliche Wettbewerbsvorteile durch das eigene globale Vertriebsnetz über Online-, Einzelhandels- und kundenspezifische Installationskanäle, ein mit der Cloud verbundenes Ökosystem und eine hochmoderne Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sich auf die Entwicklung von Verbraucherprodukten höchster Qualität und erstklassigem Industriedesign konzentriert, in diese neue Verbindung einbringe.

„Ich bin seit langem ein Fan (und stolzer Besitzer) der legendären Marken von Sound United und fühle mich geehrt, sie durch die nächste Generation der technologischen Entwicklung zu führen. Masimo teilt das Engagement von Sound United, innovative, erstklassige Produkte und Erfahrungen zu liefern, mit einem unerbittlichen Fokus auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses.“ Joe Kiani, Gründer, Vorsitzender und CEO von Masimo Corporation

Aus Sicht der Masimo Corporation heisst es, dass der Zusammenschluss von Masimo Corporation und Sound United LLC. die Beziehungen zu den Verbrauchern stärken und nahtlos hochwertige Verbraucherprodukte liefern werde. Das Unternehmen wird die Expertise von Sound United LLC. in allen Verbraucherkanälen nutzen, um den Vertrieb des wachsenden Portfolios an Verbraucherprodukten von Masimo Corporation zu beschleunigen. Das entstehende Unternehmen wird von einer erstklassigen professionellen und verbraucherorientierten Entwicklungsabteilung profitieren, die sich auf Produkte konzentriert, die einen Einfluss auf das Leben unserer Verbraucher haben.

„Wir freuen uns über diese Transaktion und sehen ein großes Potenzial in der Kombination unserer Expertise in der Unterhaltungselektronik und der Audio-Technik mit den Stärken von Masimo in den Bereichen Gesundheit und Überwachung. Mit unserer Erfolgsbilanz in Bezug auf branchenführende Innovationen, erstklassige Produkte und ein globales Vertriebsnetz sind wir der ideale Partner für Masimo, um die Gesundheitsversorgung der Verbraucher zu verbessern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Masimo-Team, um das Leben der Verbraucher zu bereichern.“ Kevin Duffy, CEO von Sound United LLC.

Einzelheiten der Transaktion

Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2022 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Man hört, dass schlappe 1,4 Milliarden US-Dollar im Spiel sind. Nach Abschluss der Transaktion wird Kevin Duffy weiterhin Sound United LLC. leiten und direkt an den Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer von Masimo, Joe Kiani, berichten, so die Mitteilung der beiden Unternehmen.

Wir meinen…

Zwei Dinge sind bemerkenswert: erstens, dass Sound United LLC. nach zahlreichen Übernahmen durch das Unternehmen nun selbst übernommen werden soll, und zweitens, dass es ausgerechnet ein Unternehmen der Medizintechnik ist, das sich Sound United LLC. nun scheinbar einverleibt. Der neue Eigentümer Masimo Corporation wird wohl kaum ein Begriff sein, denn mit Unterhaltungselektronik hatte das Unternehmen bislang rein gar nichts zu schaffen. Der Hintergrund für die Übernahme ist allen voran das Bestreben von Masimo Corporation, für seine Patientenüberwachungssysteme direkt im Consumer Markt Fuss zu fassen und hierbei auf die Strukturen von Sound United LLC. setzen zu können. Es wird also sehr spannend…

THEMA Masimo Corporation übernimmt Sound United LLC. Sound United LLC. Masimo Corporation