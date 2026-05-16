In aller Kürze Mit SOUNDSCLEVER führt die High End Society Service GmbH auch auf der High End 2026 Vienna ein bewährtes Messeformat fort: komplette HiFi-Systeme unter € 5.000,-, direkt auf der Messe hörbar und besonders interessant für Einsteiger.

Wenn die High End 2026 Vienna Anfang Juni 2026 erstmals im Austria Center Vienna stattfindet, ist auch die Aktion SOUNDSCLEVER wieder Teil der Fachmesse. Die von der High End Society Service GmbH seit Jahren etablierte Aktion zeigt komplette Audio-Systeme, die bewusst unter der Marke von € 5.000,- bleiben und dennoch ernsthaften Hörspass vermitteln sollen. Auch in diesem Jahr arbeitet der Veranstalter der Fachmesse für diese Aktion mit ausgewählten Partnern zusammen.

Key Facts

Bewährtes Format der High End für den HiFi-Einstieg wird auch 2026 fortgeführt

Komplette, spielbereite Audio-Systeme unter € 5.000,-

Sinnvoll abgestimmte Setups statt isolierter Einzelkomponenten

Direktes Hörerlebnis auf der Messe

Teilnehmende Marken über SOUNDSCLEVER-Schilder gekennzeichnet

SOUNDSCLEVER – HiFi ohne Schwellenangst

Das Konzept von SOUNDSCLEVER ist bewusst einfach gehalten. Aussteller präsentieren komplette Anlagen, die als stimmige Systeme funktionieren und nicht erst durch lange Planung, viele Einzelentscheidungen oder ein deutlich höheres Budget interessant werden. Im Mittelpunkt steht nicht das teuerste Setup, sondern die Frage, wie viel Klangqualität mit kluger Auswahl und sauberer Abstimmung bereits in einem realistischen Preisrahmen möglich ist.

Gerade für Besucherinnen und Besucher, die erstmals in hochwertige Musikwiedergabe einsteigen wollen, ist das ein sinnvoller Zugang. Statt sich durch unzählige Optionen aus Lautsprechern, Verstärkern, Quellen und Zubehör zu arbeiten, lassen sich konkrete Anlagen direkt hören und vergleichen. SOUNDSCLEVER macht HiFi damit greifbarer – und zeigt, dass guter Klang nicht zwingend mit maximalem Aufwand beginnen muss.

Teilnehmende Marken auf der High End 2026 Vienna

Während der Messe sollen Besucher einfach den SOUNDSCLEVER-Hinweisen folgen können. Für die High End 2026 Vienna werden folgende teilnehmende Marken genannt:

audioNEXT – Level 1, 1.98

Cambridge Audio – Level 2, 2.81

Technics – Level -2, -2.93

in-akustik – Level 0, Suite F

Sanecore Audio – Level 0, 0.96

LINKWITZ.audio – Hall X3, K02

Alle Vorteile auf einen Blick

Konkrete Orientierung für HiFi-Einsteiger

Komplette Anlagen statt unübersichtlicher Einzelentscheidungen

Klarer Preisrahmen unter € 5.000,-

Direkt auf der Messe hörbare Setups

Einfache Auffindbarkeit über SOUNDSCLEVER-Schilder

Praxisnaher Gegenpol zu den großen Referenzsystemen der High End

Wann und wo – Die Fakten

Die High End 2026 Vienna findet von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, statt. Donnerstag und Freitag sind Fachbesuchertage mit Vorabregistrierung; Endkunden haben am Samstag und Sonntag Zutritt zur Messe. Gerade für diese Besuchergruppe ist SOUNDSCLEVER besonders interessant, da die Aktion komplette, spielbereite HiFi-Systeme unter € 5.000,- in den Mittelpunkt rückt. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr sowie Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Fazit

SOUNDSCLEVER bleibt auch auf der High End 2026 Vienna ein wichtiges Format, weil es den Blick auf einen besonders relevanten Bereich des Marktes lenkt: hochwertige Musikwiedergabe, die nicht abgehoben wirken muss. Die Aktion zeigt komplette Systeme unter € 5.000,- und bietet damit eine nachvollziehbare Orientierung für alle, die HiFi nicht nur bestaunen, sondern konkret erleben und einschätzen wollen.

Thema SOUNDSCLEVER auf der High End 2026 Vienna High End Society Service GmbH

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Über High End Society Service GmbH

Quelle High End Society Service GmbH