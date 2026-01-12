In aller Kürze Der STAX SR-009D bringt einen legendären Elektrostatik-Kopfhörer zurück. Moderne Detailpflege, MLER-Technologie und klassischer STAX-Klang machen ihn zum Einstieg in die High-End-Welt des Herstellers.

STAX Limited steht seit Jahrzehnten für kompromisslose Elektrostatik-Kopfhörer, die weniger auf modische Trends als auf physikalische Präzision setzen. Innerhalb dieses Portfolios nahm der ursprüngliche SR-009 eine besondere Rolle ein: Er definierte für viele Hörer erstmals, wie fein aufgelöst, schnell und kontrolliert ein offener Elektrostatik-Kopfhörer klingen kann. Als das Modell zugunsten neuer Flaggschiffe aus dem Programm verschwand, blieb bei vielen Enthusiasten der Wunsch nach einer Rückkehr genau dieses Klangcharakters. Mit dem SR-009D greift STAX diese Erwartung nun gezielt auf.

Key Facts

Rückkehr des legendären SR-009 in überarbeiteter Form

Offener Push-Pull-Elektrostatik-Kopfhörer mit großflächiger, runder Membran

MLER-Technologie für besonders präzise und resonanzarme Elektroden

Austauschbares, kapazitätsarmes OFC-Breitbandkabel

Hoher Tragekomfort durch Leder-Ohrpolster und ausgewogene Gewichtsverteilung

Entwickelt und gefertigt in Japan

Positioniert unterhalb der aktuellen STAX-Topmodelle

Bewährtes Konzept mit gezielten Anpassungen

Technisch bleibt der SR-009D eng am historischen Vorbild. Herzstück ist weiterhin die sogenannte MLER-Technologie, eine aufwendig gefertigte Multi-Layer-Elektrode. Dabei werden fotogeätzte Metallplatten unter Vakuum auf atomarer Ebene verbunden, um eine besonders plane und mechanisch stabile Elektrode zu erzeugen. Ziel ist ein extrem kontrolliertes Schwingungsverhalten der Membran, das sich im Höralltag durch hohe Präzision, saubere Feindynamik und geringe Verzerrungen bemerkbar machen soll – selbst bei höheren Pegeln.

Das Schallelement arbeitet als offenes Push-Pull-Elektrostatik-System. Die groß dimensionierte, runde Membran deckt einen außergewöhnlich weiten Frequenzbereich ab und ist auf die für STAX typische Vorspannung von 580 Volt DC ausgelegt. In Kombination mit einem passenden STAX-Treiberverstärker entsteht ein Setup, das vor allem durch Schnelligkeit, Transparenz und ein luftiges Klangbild überzeugen soll. Der technische Aufwand bleibt für den Nutzer unsichtbar, zeigt sich aber in einer sehr souveränen Wiedergabe komplexer Musiksignale.

Foto © Stax Limited | STAX SR-009D Foto © Stax Limited | STAX SR-009D Foto © Stax Limited | STAX SR-009D

Praxisorientierte Verbesserungen im Detail

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft das Kabel. Der SR-009D übernimmt von der aktuellen Modellgeneration ein austauschbares, paralleles sechsadriges Breitbandkabel aus OFC. Die kapazitätsarme Auslegung ist für Elektrostatik-Systeme essenziell, da sie die Signalübertragung stabil hält und klangliche Verluste minimiert. Für den Alltag bedeutet die steckbare Ausführung zudem mehr Servicefreundlichkeit und die Option, bei Bedarf auf alternative Kabelkonzepte zu wechseln.

Auch bei der mechanischen Ausführung wurde behutsam nachgeschärft. Gehäusedetails und Materialanmutung wurden angepasst, ohne den charakteristischen STAX-Look zu verändern. Beim Tragekomfort setzt man weiterhin auf eine bewährte Kombination aus echtem Schafsleder an den hautberührenden Flächen und Kunstleder im äußeren Bereich. Mit einem Gewicht von 452 Gramm bleibt der SR-009D für einen großen offenen Elektrostatik-Kopfhörer gut handhabbar und auch für längere Hörsessions geeignet.

Einordnung im aktuellen STAX-Portfolio

Der SR-009D positioniert sich klar unterhalb der aktuellen Flaggschiff-Modelle, übernimmt aber zentrale Technologien aus dieser Linie. Damit richtet er sich an Hörer, die den typischen STAX-Klang erleben möchten, ohne direkt zum absoluten Topmodell greifen zu müssen. Laut Hersteller stellt der SR-009D damit den günstigsten Zugang zur aktuellen STAX-High-End-Welt dar – mit einem Klanganspruch, der sich bewusst an erfahrene und ambitionierte Nutzer richtet.

Preis und Verfügbarkeit

Der STAX SR-009D wird in Japan gefertigt und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 3.700,-

Fazit – Klassische Gene, zeitgemäß interpretiert

Mit dem SR-009D bringt STAX Limited nicht einfach ein nostalgisches Sondermodell zurück, sondern interpretiert einen eigenen Meilenstein neu. Die Kombination aus bewährter Elektrostatik-Technologie, gezielten praxisnahen Verbesserungen und einem im Vergleich moderaten Preis macht den Kopfhörer zu einer spannenden Option für all jene, die die Faszination klassischer STAX-Modelle in zeitgemäßer Form erleben möchten. Laut Hersteller ist es „die Rückkehr einer Legende“ – und technisch betrachtet eine sehr konsequente.

Produkt STAX SR-009D Preis € 3.700,-

Technische Daten

Produkt STAX SR-009D Typ Push-Pull-Elektrostatik-Schallelement, offenes Gehäuse Form des Schallelements Groß, rund Frequenzgang 5 Hz bis 42.000 Hz Elektrostatische Kapazität 110 pF Impedanz 145 kΩ Schalldruckempfindlichkeit 101 dB Vorspannung 580 V DC Kabel Paralleles 6-adriges, kapazitätsarmes OFC-Breitbandkabel Kabellänge 2,5 m Ohrpolster Schafsleder (hautberührend), Kunstleder Gewicht 452 g Fertigung Japan

Ähnliche Beiträge

Über STAX Limited

Quelle Audio Tuning Vertriebs GmbH