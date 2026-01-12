STAX SR-009D – Elektrost-Legende kehrt mit moderner Detailpflege zurück
Der STAX SR-009D knüpft an einen Kopfhörer an, der über Jahre hinweg als Referenz für elektrostatische Wiedergabe galt. Laut Hersteller markiert er „die Rückkehr einer Legende“ und verbindet die klanglichen Gene des ursprünglichen SR-009 mit ausgewählten Detailverbesserungen der aktuellen Generation. Damit positioniert sich der SR-009D als anspruchsvoller Einstieg in die Spitzenklasse der STAX-Elektrostaten.
- Der STAX SR-009D bringt einen legendären Elektrostatik-Kopfhörer zurück. Moderne Detailpflege, MLER-Technologie und klassischer STAX-Klang machen ihn zum Einstieg in die High-End-Welt des Herstellers.
STAX Limited steht seit Jahrzehnten für kompromisslose Elektrostatik-Kopfhörer, die weniger auf modische Trends als auf physikalische Präzision setzen. Innerhalb dieses Portfolios nahm der ursprüngliche SR-009 eine besondere Rolle ein: Er definierte für viele Hörer erstmals, wie fein aufgelöst, schnell und kontrolliert ein offener Elektrostatik-Kopfhörer klingen kann. Als das Modell zugunsten neuer Flaggschiffe aus dem Programm verschwand, blieb bei vielen Enthusiasten der Wunsch nach einer Rückkehr genau dieses Klangcharakters. Mit dem SR-009D greift STAX diese Erwartung nun gezielt auf.
Key Facts
- Rückkehr des legendären SR-009 in überarbeiteter Form
- Offener Push-Pull-Elektrostatik-Kopfhörer mit großflächiger, runder Membran
- MLER-Technologie für besonders präzise und resonanzarme Elektroden
- Austauschbares, kapazitätsarmes OFC-Breitbandkabel
- Hoher Tragekomfort durch Leder-Ohrpolster und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Entwickelt und gefertigt in Japan
- Positioniert unterhalb der aktuellen STAX-Topmodelle
Bewährtes Konzept mit gezielten Anpassungen
Technisch bleibt der SR-009D eng am historischen Vorbild. Herzstück ist weiterhin die sogenannte MLER-Technologie, eine aufwendig gefertigte Multi-Layer-Elektrode. Dabei werden fotogeätzte Metallplatten unter Vakuum auf atomarer Ebene verbunden, um eine besonders plane und mechanisch stabile Elektrode zu erzeugen. Ziel ist ein extrem kontrolliertes Schwingungsverhalten der Membran, das sich im Höralltag durch hohe Präzision, saubere Feindynamik und geringe Verzerrungen bemerkbar machen soll – selbst bei höheren Pegeln.
Das Schallelement arbeitet als offenes Push-Pull-Elektrostatik-System. Die groß dimensionierte, runde Membran deckt einen außergewöhnlich weiten Frequenzbereich ab und ist auf die für STAX typische Vorspannung von 580 Volt DC ausgelegt. In Kombination mit einem passenden STAX-Treiberverstärker entsteht ein Setup, das vor allem durch Schnelligkeit, Transparenz und ein luftiges Klangbild überzeugen soll. Der technische Aufwand bleibt für den Nutzer unsichtbar, zeigt sich aber in einer sehr souveränen Wiedergabe komplexer Musiksignale.
Praxisorientierte Verbesserungen im Detail
Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft das Kabel. Der SR-009D übernimmt von der aktuellen Modellgeneration ein austauschbares, paralleles sechsadriges Breitbandkabel aus OFC. Die kapazitätsarme Auslegung ist für Elektrostatik-Systeme essenziell, da sie die Signalübertragung stabil hält und klangliche Verluste minimiert. Für den Alltag bedeutet die steckbare Ausführung zudem mehr Servicefreundlichkeit und die Option, bei Bedarf auf alternative Kabelkonzepte zu wechseln.
Auch bei der mechanischen Ausführung wurde behutsam nachgeschärft. Gehäusedetails und Materialanmutung wurden angepasst, ohne den charakteristischen STAX-Look zu verändern. Beim Tragekomfort setzt man weiterhin auf eine bewährte Kombination aus echtem Schafsleder an den hautberührenden Flächen und Kunstleder im äußeren Bereich. Mit einem Gewicht von 452 Gramm bleibt der SR-009D für einen großen offenen Elektrostatik-Kopfhörer gut handhabbar und auch für längere Hörsessions geeignet.
Einordnung im aktuellen STAX-Portfolio
Der SR-009D positioniert sich klar unterhalb der aktuellen Flaggschiff-Modelle, übernimmt aber zentrale Technologien aus dieser Linie. Damit richtet er sich an Hörer, die den typischen STAX-Klang erleben möchten, ohne direkt zum absoluten Topmodell greifen zu müssen. Laut Hersteller stellt der SR-009D damit den günstigsten Zugang zur aktuellen STAX-High-End-Welt dar – mit einem Klanganspruch, der sich bewusst an erfahrene und ambitionierte Nutzer richtet.
Preis und Verfügbarkeit
Der STAX SR-009D wird in Japan gefertigt und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 3.700,-
Fazit – Klassische Gene, zeitgemäß interpretiert
Mit dem SR-009D bringt STAX Limited nicht einfach ein nostalgisches Sondermodell zurück, sondern interpretiert einen eigenen Meilenstein neu. Die Kombination aus bewährter Elektrostatik-Technologie, gezielten praxisnahen Verbesserungen und einem im Vergleich moderaten Preis macht den Kopfhörer zu einer spannenden Option für all jene, die die Faszination klassischer STAX-Modelle in zeitgemäßer Form erleben möchten. Laut Hersteller ist es „die Rückkehr einer Legende“ – und technisch betrachtet eine sehr konsequente.
|Produkt
|STAX SR-009D
|Preis
|€ 3.700,-
Technische Daten
|Produkt
|STAX SR-009D
|Typ
|Push-Pull-Elektrostatik-Schallelement, offenes Gehäuse
|Form des Schallelements
|Groß, rund
|Frequenzgang
|5 Hz bis 42.000 Hz
|Elektrostatische Kapazität
|110 pF
|Impedanz
|145 kΩ
|Schalldruckempfindlichkeit
|101 dB
|Vorspannung
|580 V DC
|Kabel
|Paralleles 6-adriges, kapazitätsarmes OFC-Breitbandkabel
|Kabellänge
|2,5 m
|Ohrpolster
|Schafsleder (hautberührend), Kunstleder
|Gewicht
|452 g
|Fertigung
|Japan
|Marke
|Stax Limited
|Hersteller
|Stax Limited
|Vertrieb Österreich
|Audio Tuning Vertriebs GmbH
|Vertrieb Deutschland
|ATR Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH
|Vertrieb Schweiz
|Pawel Acoustics
|Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at