Steinway & Sons Model A Loudspeaker – An die Wand gestellt…

Der neue Steinway & Sons Model A Loudspeaker ist ein wahrlich imposante Erscheinung, wobei dies allerdings gar nicht so sehr auf die Abmessungen dieses neuen Lautsprecher-Systems der Marke Steinway Lingdorf aus dem Hause SL Audio A/S bezogen ist, sondern vielmehr auf sein herausragendes Design. Geradezu edel und exquisit präsentiert sich der Steinway & Sons Model A Loudspeaker, der zudem feinste Ausstattungsmerkmale für hervorragenden Klang aufbieten soll.

Das wesentlichste Merkmal des neuen Steinway & Sons Model A Loudspeaker aber ist, dass es sich um ein Lautsprecher-System handelt, das der Hersteller als eine Lösung anpreist, die besonders einfach ins Wohnumfeld zu integrieren ist, da sie selbst bei Wand-naher Aufstellung keinerlei Abstriche die Abbildungsgüte betreffend erfordert und somit mit herausragender Darbietung überzeugt.

Steinway & Sons Model A – Für die wandnahe Aufstellung konzipiert

Wir haben es ja eben schon kurz angedeutet, auch wenn der Hersteller SL Audio A/S von einem Lautsprecher-System spricht, das sich sehr flexibel und insbesondere harmonisch in jeden Wohnraum integrieren lasse, so hat man es dennoch mit einem sehr mächtigen System zu tun.

Immerhin, 1.150 mm misst der neue Steinway & Sons Model A Loudspeaker in der Höhe, weist eine Breite von beachtlichen 500 mm auf, allerdings nur eine Tiefe von 270 mm. Wie massiv dieser Speaker letztlich ausgefallen ist, belegt allein schon das Gewicht von nicht weniger als 76 kg.

Keine Kompromisse bei der Technik

Beim Steinway & Sons Model A handelt es sich selbstverständlich um einen Vollbereichslautsprecher, bei dem, so das Versprechen des Herstellers, keinerlei Kompromisse bei der Technik gemacht wurden.

Allen voran sticht hier etwa der für Lösungen der Marke Steinway Lyngdorf geradezu typische Hochtöner in Form eines so genannten Air Motion Transformer hervor, der auf eine Polyimid-Folie, konkret Kapton und damit ein Kunststoff aus dem Hause DuPont, sowie auf einen leistungsstarken Antrieb mittels Neodym-Magnet setzt.

Den Mittenton-Bereich wird von einem 165 mm Treiber mit einem Konus aus eloxiertem Aluminium, einer zweilagigen 35 mm Schwingspule mit einem belüfteten Antrieb und kupferbeschichtetem Polstück, verbaut in einer im Spritzgussverfahren gefertigten Aufhängung aus Aluminium bedient.

Der Tiefton-Bereich wird beim neuen Steinway & Sons Model A mit gleich zwei beeindruckenden Woofern abgedeckt, wobei jeder davon einen Durchmesser von 300 mm aufweist und auf eine eloxierte Aluminium-Membran setzt. Auch hier kommt ein belüftetes Antriebssystem basierend auf einer in vier Lagen aufgebauten Schwingspule mit einem Durchmesser von 75 mm und kupferbeschichtetem Polstück zum Einsatz, und die Treiber sind natürlich auch hier in einem soliden, strömungsoptimierten Korb aus Aluminium untergebracht, der im Spritzguss-Verfahren hergestellt wird.

Hervorragendes Design

Das Lautsprecher-System Steinway & Sons Model A ist als geschlossene Konstruktion ausgelegt, wobei man beim Aufbau des Gehäuses auf eine besonders spannende Kombination unterschiedlicher Materialien setzt. So ist der prinzipielle Aufbau aus MDF gefertigt, kombiniert wird dies mit Elementen aus Aluminium und einer Basis aus Edelstahl.

Letztlich präsentieren sich dem Anwender jedoch markante Seitenteile in schwarzem Klavierlack, die Schallwand ist ebenfalls in Schwarz gehalten, wobei hier allen voran eine Umrandung des Hochtöners in mattem Gold für Akzente sorgt. Die komplette Schallwand wird zudem mit einem Lautsprecher-Grill gekrönt, der sich letztlich als eine Art Saiten in dezentem Schwarz präsentiert.

Kundenspezifische Farben und polierte Golddetails sind auf Anfrage und Sonderbestellung laut Herstellerangaben natürlich ebenfalls erhältlich. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt dadurch, dass der neue Steinway & Sons Model A nicht nur in Dänemark entworfen wurde, sondern hier auch von Hand montiert wird.

Foto © SL Audio A/S | Steinway & Sons Model A

Foto © SL Audio A/S | Steinway & Sons Model A

Foto © SL Audio A/S | Steinway & Sons Model A

Steinway Lyngdorf Integrated System Approach

SL Audio A/S verfolgt bei Produkten der Marke Steinway Lyngdorf stets einen Lösungsorientierten Ansatz, der Hersteller spricht hierbei vom Steinway Lyngdorf Integrated System Approach, so auch beim neuen Lautsprecher-System Steinway & Sons Model A.

Durch die Kombination aus Elektronik und Lautsprecher-System aus einer Hand könne man eine optimale Abstimmung garantieren, zudem erlaube dies Funktionen, die herkömmliche Systeme so nicht bieten.

Das Steinway & Sons Model A wurde mit den digitalen Steinway & Sons A1 oder A2 Leistungsverstärkern als integraler Bestandteil des Systems entwickelt, wobei die Steinway & Sons Stereo- oder Surround-Prozessoren die aktive Frequenzweiche im digitalen Bereich übernehmen. Darüber hinaus passt Lyngdorf RoomPerfect das Steinway & Sons Model A an die Raumakustik an und sorgt in jedem Raum für die beste Klangleistung, so das Versprechen des Herstellers.

Demzufolge weist das neue Steinway & Sons Model A zwei Anschlüsse für die Einbindung der Verstärker-Systeme auf, wobei der Hersteller von einem Potential von zweimal 400 Watt pro Lautsprecher-System spricht und die Anschlüsse mit hochwertigen Neutrik speakON ausführt.

„Im Laufe der Jahre hat sich das Steinway Lyngdorf Lautsprecherportfolio kontinuierlich erweitert und reicht vom ikonischen Model D bis zum unglaublich kleinen, aber genialen Model S. Das neue Model A ist die ideale Wahl für alle, die die gefeierte Steinway & Sons Lautsprecher-Performance wünschen, aber eine wohnzimmerfreundliche Platzierung in Wandnähe bevorzugen. Während diese Platzierung im Raum oft als nicht ideal angesehen wird, übertrifft das Modell A alle Erwartungen und bietet ein außergewöhnliches Klangerlebnis.“ Roland Hoffmann, Director of Product Marketing bei Steinway Lyngdorf

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Steinway & Sons Model A soll nach Angaben des Herstellers wohl im zweiten Quartal 2022 zur Verfügung stehen. Preise nennt das Unternehmen bislang allerdings noch nicht.

Wir meinen…

Die Besonderheit des neuen Steinway & Sons Model A ist, dass es sich um ein überaus mächtiges Lautsprecher-System handelt, das dennoch für die möglichst harmonische Integration in den Wohnraum konzipiert wurde und damit allen voran für die wandnahe Aufstellung ausgelegt ist. Dass man sich hierbei bei Steinway Lingdorf an eine Zielgruppe richtet, die exklusive Lösungen schätzt, zeigt die Beschreibung des Herstellers, der von einer optimalen Integration in Wohnzimmer, Medienräume, Penthäuser oder Yachten sowie speziellen Heimkinos, die keinen Platz für separate Tieftöner aufweisen spricht.

Produkt Steinway & Sons Model A Preis k. A.