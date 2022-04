System Audio SA Cockpit App for Google Android verfügbar

In aller Kürze Ab sofort steht die System Audio SA Cockpit App für die System Audio SA Legend Silverback Series nicht nur für Apple iOS, sondern ebenso auch für Google Android zur Verfügung.

System Audio SA Cockpit App, diese Lösung ist die zentrale und damit besonders wichtige Schnittstelle für die System Audio SA Legend Silverback Series, also jene Produktlinie an Aktiv-Lautsprecher-Systemen, die das dänische Unternehmen System Audio A/S als nicht weniger als die Zukunft der HiFi und AV-Systeme insgesamt ansieht. Und diese Einschätzung ist keineswegs vermessen, handelt es sich doch um eine Produktlinie an Aktiv-Lautsprecher-Systemen, die allen voran auf den Industriestandard WiSA Technology vertrauen und damit den Aufbau einer HiFi-Kette mit besonders geringem Aufwand an Gerätschaften und frei von Kabeln erlauben.

Für Stereo als auch Home Cinema geeignet

Mittels WiSA Technology ist es möglich, einzelnen Lautsprechern auf einfachste Art und Weise eine Rolle zuzuordnen, also etwa die Abdeckung des linken bzw. rechten Kanals eines Stereo HiFi-Systems, aber auch jedwedem Surround Kanals im einer Heimkino-Konfiguration, wobei hier Lösungen bis hin zu immersivem 3D Surround Sound basierend auf Dolby Atmos bzw. DTS:X möglich sind. Das alles passiert „ohne Kabel“, denn die Ansteuerung erfolgt über Funk in hoher Auflösung, frei von Kompression, und geringster Latenz für eine stets Lippen-synchrone Darbietung.

Foto © System Audio A/S | System Audio SA Cockpit App for Google Android

System Audio SA Legend Silverback Series – Enorm flexibel einsetzbar

Die Lösungen der System Audio SA Legend Silverback Series lassen sich also enorm flexibel einsetzen, wobei im einfachsten Fall etwa ein Fernseher mit integrierter WiSA Technology bereits als Quelle reicht. Allerdings bietet natürlich auch System Audio A/S selbst passende Schaltzentralen an, und zwar einerseits den so genannten System Audio Stereo Hub sowie in Bälde auch den System Audio Surround Hub.

Diese bilden die Schnittstellen zu weiteren Komponenten, sei es nun analog oder digital, zudem steht hier natürlich allen voran Streaming im Fokus, wobei letztlich alle nur erdenklichen Streaming-Dienste unterstützt werden, etwa direkt wie TIDAL über TIDAL Connect und Spotify über Spotify Connect, oder aber über weitere Standards wie Google Chromecast, Apple AirPlay und UPnP als dlna-zertifizierter Streaming-Client, und auch Bluetooth darf natürlich nicht fehlen.

Foto © System Audio A/S | System Audio SA Cockpit App for Google Android

System Audio SA Cockpit App

Und genau hier kommt die System Audio SA Cockpit App ins Spiel, denn diese ist die zentrale Steuerung der System Audio SA Legend Silverback Series, und zwar als Alternative zu den bei den Lösungen System Audio Stereo Hub und System Audio Surround Hub stets im Lieferumfang enthaltenen Funk-Fernbedienungen.

System Audio SA Cockpit App for Google Android

Bislang stand die System Audio SA Cockpit App for Apple iOS zur Verfügung, nun folgt endlich die lang erwartete Version System Audio SA Cockpit App for Google Android, wie System Audio A/S nunmehr bekannt gab,

Die System Audio SA Cockpit App for Google Android verwandelt ein Smartphone in ein Control Center für den System Audio Stereo Hub bzw. in Folge den System Audio Surround Hub sowie die Lösungen der System Audio SA Legend Silverback Series.

Mit der App lassen sich die Speaker konfigurieren und selbst mehrere Speaker steuern, wobei hier bei von zwei bis zu acht Stück aus der System Audio SA Legend Silverback Series als Stereo-System, als Multiroom-System, oder aber auch als Surround System konfiguriert werden können.

Eine Besonderheit der System Audio SA Legend Silverback Series ist, dass hierbei auf eine DSP-basierte Signalverarbeitung gesetzt wird, die unter anderem auch eine Raumkorrektur über System Audio SA Room Service erlaubt. Zudem steht ein manueller Equalizer für Fine-tuning zur Verfügung und auf Wunsch ist auch eine Service-Funktion des Herstellers aus der Ferne im Fall der Fälle möglich.

Im alltäglichen Betrieb lässt sich der Eingang wählen, die Lautstärke kontrollieren und es ist der Zugriff auf verschiedenste Streaming Services möglich.

Foto © System Audio A/S | System Audio SA Cockpit App for Google Android

„Zusammen mit Ihrem Smartphone haben Sie mit SA Cockpit die volle Kontrolle über alle Funktionen Ihres drahtlosen Musiksystems. Sie brauchen nicht nach Ihrer Fernbedienung zu suchen, denn sie befindet sich bereits in SA Cockpit. Wenn Sie Musik in einem anderen Raum hören möchten, können Sie den Ton mit SA Cockpit einfach verschieben. Sie können Musik von Ihrem Streaming-Dienst über das SA Cockpit abspielen, den Klang auf die Akustik Ihres Raumes optimieren und mit dem manuellen Equalizer fein justieren. Die Einrichtung des gesamten Systems ist mit SA Cockpit einfach, und wenn Sie Hilfe benötigen, kann es auf Ihren Befehl hin einen Statusbericht an unsere Serviceabteilung senden, ohne dass Sie mehr tun müssen.“ Ole Witthøft, Gründer von System Audio A/S

Preise und Verfügbarkeit

Die System Audio SA Cockpit App for Google Android steht natürlich allen Anwendern kostenlos zur Verfügung und kann ab sofort im Google PLAY Store geladen werden. Weiterhin verfügbar ist selbstverständlich die System Audio SA Cockpit App for Apple iOS, diese findet sich im Apple App Store.

Wir meinen…

Mit der System Audio SA Cockpit App for Google Android steht nunmehr auch Anwendern eines Smartphones mit Google Android die Funktion zur Verfügung, die Anwender eines Apple iPhone schon bislang mit der System Audio SA Cockpit App for Apple iOS hatten, und zwar die volle Kontrolle ihrer Lösungen aus der System Audio SA Legend Silverback Series. Die neue App fasst nun alle Möglichkeiten, die diese Wireless Active Speaker aus dem Hause System Audio A/S über den hier eingesetzten Standard WiSA sowie die DSP-basierte Signalverarbeitung bieten, in einer App zusammen und soll künftig die Erweiterung um weitere neue Funktionen ermöglichen.

Produkt System Audio SA Cockpit App for Google Android Preis kostenlos verfügbar