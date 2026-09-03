In aller Kürze Das T+A PS 3100 HV ist als technische und gestalterische Ergänzung zur Stereo-Endstufe T+A A 3100 HV sowie zum Stereo-Vollverstärker T+A PA 3100 HV ausgelegt. Nach dem Anschluss versorgt es ausschließlich deren Ausgangsstufen, während das interne Netzteil des Verstärkers für Eingangsstufen und Hochspannungsverstärker zuständig bleibt. Ein 1.200 VA Transformator, 24 Hochleistungskondensatoren mit insgesamt 240.000 µF sowie bis zu 1.200 Joule gespeicherte Energie sollen auch bei anspruchsvollen Lasten stabile Verhältnisse schaffen. Der Preis beträgt € 13.900,-.

Mit dem T+A PS 3100 HV erweitert T+A elektroakustik GmbH & Co. KG die aktuelle 3100er-Generation um eine separate Stromversorgung, deren Aufgabe klar definiert ist: Die Versorgung der Ausgangsstufen wird aus dem Verstärker ausgelagert und einem dafür eigens ausgelegten Netzteil übertragen. Das interne Netzteil des angeschlossenen T+A A 3100 HV oder T+A PA 3100 HV kann sich damit ausschließlich den Eingangsstufen und Hochspannungsverstärkern widmen. T+A will auf diese Weise verhindern, dass hohe Ladeströme, anspruchsvolle Lautsprecherlasten oder Wechselwirkungen der Ausgangsstufen auf jene Bereiche Einfluss nehmen, in denen die klangliche Charakteristik des Verstärkers geprägt wird. Der erhebliche technische Aufwand macht zugleich deutlich, dass es hier nicht um ein konventionelles Zubehörnetzteil, sondern um den Ausbau beider Verstärker zu einem zweiteiligen System geht.

Key Facts T+A PS 3100 HV

Externes Hochleistungsnetzteil für T+A A 3100 HV und T+A PA 3100 HV

Separate Versorgung der Ausgangsstufen

Anschluss über T+A M-23 Spezial-Powerlinkkabel

1.200 VA Transformator

24 parallel geschaltete Hochleistungskondensatoren

240.000 µF gesamte Siebkapazität

Bis zu 1.200 Joule gespeicherte Energie

Prozessorgesteuerte Soft-Start-Schaltung

Neu entwickeltes VU-Meter für Versorgungsspannung oder Stromfluss

Preis: € 13.900,-

Klare Aufgabenteilung zwischen Verstärker und Netzteil

Sobald das T+A PS 3100 HV über das massive M-23 Spezial-Powerlinkkabel mit einem kompatiblen Verstärker verbunden wird, erfolgt eine konsequente Trennung der Stromversorgung. Das externe Netzteil übernimmt die Ausgangsstufen, während die Stromversorgung des T+A A 3100 HV beziehungsweise T+A PA 3100 HV allein für die Eingangsstufen und Hochspannungsverstärker zuständig bleibt.

Nach Angaben des Herstellers werden damit hohe Ladeströme und netzbedingte Störungen, die bei der Versorgung leistungsfähiger Ausgangsstufen auftreten können, physisch von den empfindlicheren Verstärkersektionen ferngehalten. Der wesentliche Vorteil liegt somit nicht allein in zusätzlichen Energiereserven, sondern in der elektrischen Isolation unterschiedlicher Aufgabenbereiche.

Foto © T+A elektroakustik GmbH & Co. KG | T+A PS 3100 HV Foto © T+A elektroakustik GmbH & Co. KG | T+A PS 3100 HV

1.200 VA und 240.000 µF für die Ausgangsstufen

Die Stromversorgung des T+A PS 3100 HV basiert auf einem 1.200 VA Transformator. Hinzu kommen 24 eigens entwickelte Hochleistungskondensatoren, die gemeinsam eine Siebkapazität von 240.000 µF bereitstellen. Durch ihre Parallelschaltung sollen Innenwiderstand und Induktivität möglichst niedrig gehalten werden.

Insgesamt kann das Netzteil laut T+A elektroakustik GmbH & Co. KG eine Energie von bis zu 1.200 Joule speichern und den Ausgangsstufen bei dynamischen Leistungsspitzen kurzfristig zur Verfügung stellen. Davon sollen insbesondere Systeme mit anspruchsvollen Lautsprechern profitieren, bei denen der Verstärker hohe Ströme möglichst schnell und stabil liefern muss.

Prozessorgesteuerter Soft-Start

Ein Netzteil dieser Größenordnung stellt bereits beim Einschalten besondere Anforderungen. Würden die Kondensatorbänke unkontrolliert geladen, könnte der dabei entstehende Einschaltstrom eine haushaltsübliche Sicherung auslösen.

T+A setzt deshalb auf eine prozessorgesteuerte Soft-Start-Architektur. Sie begrenzt den anfänglichen Stromfluss, fährt die Systemspannungen kontrolliert hoch und lädt die Kondensatoren schrittweise. Die hohe Speicherkapazität lässt sich damit in ein alltagstaugliches System integrieren, ohne beim Einschalten unnötige Belastungsspitzen im Stromnetz zu verursachen.

Eigenständiges VU-Meter mit zwei Anzeigen

Auch optisch wurde das T+A PS 3100 HV auf die Verstärker der 3100er-Generation abgestimmt. Das neu entwickelte, großformatige VU-Meter greift die Gestaltung des T+A A 3100 HV auf und macht zugleich die Arbeitsweise des Netzteils sichtbar.

Der Anwender kann wählen, ob das Instrument die Stabilität der Versorgungsspannung oder den aktuellen Stromfluss zu den Ausgangsstufen darstellt. Damit bleibt die Anzeige nicht auf eine rein dekorative Funktion beschränkt, sondern vermittelt unmittelbar, wie stark das Netzteil im laufenden Betrieb beansprucht wird.

Als Bestandteil eines zweiteiligen Verstärkersystems

Das T+A PS 3100 HV ist ausschließlich als Ergänzung für den T+A A 3100 HV und T+A PA 3100 HV vorgesehen. Es bildet gemeinsam mit dem jeweiligen Verstärker eine technisch wie gestalterisch abgestimmte Einheit und setzt damit das Konzept des Vorgängermodells innerhalb der aktuellen Gerätegeneration fort.

Die Investition richtet sich entsprechend an Besitzer oder Käufer eines dieser beiden Verstärker, die deren Stromversorgung mit maximaler Konsequenz aufteilen wollen. Im Mittelpunkt steht dabei weniger eine bloße Erhöhung verfügbarer Leistungsreserven als die saubere Trennung der Ausgangsstufen von jenen Schaltungen, die für Signalverarbeitung und Spannungsverstärkung verantwortlich sind.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Separate Stromversorgung: Das T+A PS 3100 HV übernimmt ausschließlich die Versorgung der Ausgangsstufen.

Das T+A PS 3100 HV übernimmt ausschließlich die Versorgung der Ausgangsstufen. Elektrische Entlastung: Eingangsstufen und Hochspannungsverstärker werden weiterhin separat vom internen Netzteil versorgt.

Eingangsstufen und Hochspannungsverstärker werden weiterhin separat vom internen Netzteil versorgt. Hohe Energiereserven: Der 1.200 VA Transformator und 240.000 µF Siebkapazität stellen bis zu 1.200 Joule bereit.

Der 1.200 VA Transformator und 240.000 µF Siebkapazität stellen bis zu 1.200 Joule bereit. Schnelle Stromlieferfähigkeit: Parallel geschaltete Kondensatoren reduzieren Innenwiderstand und Induktivität.

Parallel geschaltete Kondensatoren reduzieren Innenwiderstand und Induktivität. Kontrolliertes Einschalten: Die prozessorgesteuerte Soft-Start-Schaltung begrenzt den anfänglichen Stromfluss.

Die prozessorgesteuerte Soft-Start-Schaltung begrenzt den anfänglichen Stromfluss. Direkte Systemanbindung: Das massive T+A M-23 Spezial-Powerlinkkabel verbindet Netzteil und Verstärker.

Das massive T+A M-23 Spezial-Powerlinkkabel verbindet Netzteil und Verstärker. Informative Anzeige: Das VU-Meter stellt wahlweise Versorgungsspannung oder Stromfluss dar.

Das VU-Meter stellt wahlweise Versorgungsspannung oder Stromfluss dar. Einheitliche Gestaltung: Das Gehäusekonzept ist optisch auf T+A A 3100 HV und T+A PA 3100 HV abgestimmt.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue T+A PS 3100 HV ist nach Angaben von T+A elektroakustik GmbH & Co. KG ab sofort über autorisierte Fachhandelspartner erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 13.900,-.

Wir meinen…

Das T+A PS 3100 HV ist kein universelles Upgrade, sondern ein laut T+A elektroakustik GmbH & Co. KG konsequent auf den T+A A 3100 HV und T+A PA 3100 HV zugeschnittener Systembaustein. Technisch soll dieses vor allem durch die klare Aufgabenteilung überzeugen: Die Ausgangsstufen erhalten eine eigene, außerordentlich leistungsfähige Versorgung, während die sensibleren Verstärkerbereiche elektrisch davon getrennt bleiben. Der Preis begrenzt den Kreis potenzieller Käufer naturgemäß deutlich – innerhalb eines entsprechend ambitionierten HV-Systems erscheint der betriebene Aufwand jedoch schlüssig.

Produkt T+A PS 3100 HV Preis € 13.900,-

Technische Daten T+A PS 3100 HV

Produkt T+A PS 3100 HV Merkmal T+A PS 3100 HV Produkttyp Externes Hochleistungsnetzteil Kompatible Modelle T+A A 3100 HV, T+A PA 3100 HV Versorgter Bereich Ausgangsstufen Transformatorleistung 1.200 VA Kondensatorbestückung 24 parallel geschaltete Hochleistungskondensatoren Gesamte Siebkapazität 240.000 µF Gespeicherte Energie Bis zu 1.200 Joule Einschaltsteuerung Prozessorgesteuerte Soft-Start-Schaltung Systemverbindung T+A M-23 Spezial-Powerlinkkabel Anzeige VU-Meter für Versorgungsspannung oder Stromfluss

Das könnte Sie auch interessieren