In aller Kürze Als Nachfolger der Endstufe T+A A 3000 HV verbindet der neue T+A A 3100 HV Power Amplifier 75 Watt pro Kanal im echten Class-A-Betrieb, darüber hinaus aber auch hohe Leistungsreserven im Stereo als auch Mono-Betrieb, und zwar auf Basis umfassend weiterentwickelter Verstärker-Architektur und eines leistungsstarken Netzteils.

Mit der neuen T+A A 3100 HV erneuert T+A elektroakustik GmbH & Co. KG einen der zentralen Verstärker der T+A HV-Series. Die neue Referenz-Endstufe tritt die Nachfolge der seit mehr als zehn Jahren angebotenen T+A A 3000 HV an, ohne deren Grundkonzept vollständig neu zu schreiben. Stattdessen setzt das Unternehmen auf eine tiefgreifende Evolution mit mehr als 270 konstruktiven und schaltungstechnischen Änderungen. Eine Schlüsselrolle spielen der erstmals in dieser Modellklasse verfügbare High Current Mode mit echtem Class-A-Betriebsbereich, ein neu entwickelter Hochleistungs-Ringkerntransformator sowie eine überarbeitete thermische und mechanische Architektur. Zugleich bleibt die T+A A 3100 HV flexibel als Stereo-Endstufe oder als Mono-Endverstärker einsetzbar.

Key Facts T+A A 3100 HV Power Amplifier

Neuer Referenz-Endverstärker der T+A HV-Series

Nachfolger der T+A A 3000 HV mit mehr als 270 Detailänderungen

Umschaltbarer High Current Mode und High Power Mode

Bis zu 75 Watt im reinen Class-A-Betrieb

Stereo-Nennleistung von 2 × 300 Watt an 8 Ohm und 2 × 500 Watt an 4 Ohm

Stereo-Impulsleistung von bis zu 2 × 700 Watt an 4 Ohm

Mono-Betrieb mit parallel geschalteten Ausgangsstufen

Mono-Impulsleistung von bis zu 800 Watt an 4 Ohm

1.000-Watt-Ringkerntransformator und 120.000 µF Siebkapazität

Leistungsbandbreite von 1 Hz bis 150 kHz

Abmessungen von 17 × 46 × 46 cm und Gewicht von 38 kg

Ausführungen in Silber oder Titan mit schwarzen Kühlkörpern

Preis: € 21.500,-, Verfügbar ab Juli 2026

Nachfolger der T+A A 3000 HV

Die T+A A 3000 HV gehörte über mehr als ein Jahrzehnt zum festen Kern der HV-Serie. Entsprechend vorsichtig ging das Entwicklungsteam nach eigenen Angaben an die Frage heran, wie ein Nachfolger dieses Modells aussehen sollte. Die T+A A 3100 HV stellt daher keinen Bruch mit der bisherigen Architektur dar, sondern eine umfassende technische Weiterentwicklung.

Mehr als 270 Änderungen und Iterationen sollen in das neue Modell eingeflossen sein. Dazu zählen moderne Bauelemente mit engeren Toleranzen, ein überarbeitetes Leiterplatten-Routing, eine optimierte räumliche Anordnung der Baugruppen sowie ein neu abgestimmtes thermisches Konzept für das gesamte Gehäuse.

T+A hält dabei am Grundgedanken einer konsequent getrennten Vor- und Leistungsverstärkung fest. Die A 3100 HV ist ausschließlich als Endverstärker ausgelegt und kann daher vollständig auf Stromlieferfähigkeit, thermische Stabilität und die Kontrolle anspruchsvoller Lautsprecher-Systeme optimiert werden.

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T+A HV-Technologie mit hohen Betriebsspannungen

Das Kürzel HV steht bei T+A für High Voltage. Die Verstärkerschaltungen arbeiten mit vergleichsweise hohen Betriebsspannungen, wodurch die einzelnen Verstärkerstufen in einem besonders linearen Bereich betrieben werden können.

Nach Angaben des Herstellers ermöglicht dieses Konzept einen großen Dynamikumfang, ohne eine starke globale Gegenkopplung einsetzen zu müssen. Ziel ist es, das Signal möglichst breitbandig und mit geringer Beeinflussung durch die Verstärkerschaltung zu verarbeiten.

Die Spannungsverstärkung basiert auf einer breitbandig ausgelegten, kreuzgekoppelten Differenz-Kaskoden-Schaltung. Darauf folgt eine Single-ended Class-A-Großsignalstufe. Für die Stromverstärkung setzt T+A auf einen vollsymmetrischen Aufbau mit MOSFET-Treibern und bipolaren Ausgangstransistoren.

Spannungs- und Stromverstärkung befinden sich nicht nur auf getrennten Leiterplatten, sondern sind auch räumlich und galvanisch voneinander isoliert. Damit sollen elektromagnetische und thermische Einflüsse der leistungsführenden Schaltungsbereiche auf die empfindliche Spannungsverstärkung reduziert werden.

High Current Mode mit echtem Class-A-Betrieb

Die wichtigste Neuerung gegenüber der T+A A 3000 HV ist der High Current Mode. Diese Betriebsart war bislang der T+A M 40 HV Mono-Endstufe vorbehalten und wird nun erstmals in der Stereo-Endstufe der HV-Serie eingesetzt.

Im High Current Mode wird der Ruhestrom der Ausgangsstufen deutlich angehoben. Die Ausgangstransistoren bleiben dadurch permanent leitend, sodass das Signal innerhalb eines definierten Leistungsbereichs vollständig im Class-A-Betrieb verarbeitet wird. Abhängig von der angeschlossenen Lautsprecherlast stehen bis zu 75 Watt im reinen Class-A-Bereich zur Verfügung.

Oberhalb dieser Grenze wechselt die Endstufe nicht abrupt den Betriebszustand, sondern arbeitet im Class-AB-Bereich weiter. Für den High Current Mode nennt T+A eine maximale Leistung von bis zu 140 Watt.

Der erhöhte Ruhestrom soll insbesondere bei kleinen Signaländerungen und schnellen Transienten Vorteile bringen. Da die Ausgangstransistoren nicht erst aus einem weitgehend stromlosen Zustand aktiviert werden müssen, lassen sich Schaltverzögerungen und Übernahmeeffekte reduzieren.

Der High Current Mode richtet sich damit weniger an Anwender, die vorrangig maximale Leistung benötigen. Er ist vielmehr für Lautsprecher und Hörsituationen vorgesehen, bei denen die ersten Watt, feindynamische Abstufungen und eine möglichst unmittelbare Signalverarbeitung im Mittelpunkt stehen.

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High Power Mode mit bis zu 500 Watt pro Kanal

Für Lautsprecher-Systeme mit hohem Leistungsbedarf bietet die T+A A 3100 HV weiterhin einen High Power Mode. In dieser Betriebsart arbeitet die Endstufe in Class AB und stellt im Stereo-Betrieb eine Nennleistung von 300 Watt pro Kanal an 8 Ohm beziehungsweise 500 Watt pro Kanal an 4 Ohm bereit.

Kurzzeitig stehen noch höhere Reserven zur Verfügung. Die Impulsleistung wird mit 380 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 700 Watt pro Kanal an 4 Ohm angegeben.

Damit soll die A 3100 HV auch groß dimensionierte oder wirkungsgradschwächere Lautsprecher kontrolliert betreiben können. Entscheidend ist dabei nicht allein die nominelle Wattzahl, sondern die Fähigkeit des Netzteils und der Ausgangsstufen, bei dynamischen Signalspitzen kurzfristig hohe Ströme bereitzustellen.

Der Anwender kann somit abhängig vom Lautsprecher und den persönlichen Prioritäten zwischen einem größeren Class-A-Betriebsbereich und maximaler Ausgangsleistung wählen.

Stereo-Endstufe oder parallel geschalteter Monoblock

Die T+A A 3100 HV lässt sich sowohl im High Current Mode als auch im High Power Mode als Mono-Endverstärker konfigurieren. T+A verzichtet dabei auf eine konventionelle Brückenschaltung der beiden Kanäle.

Bei einer Brückenschaltung arbeiten die Ausgänge gegenphasig. Dies kann zwar die verfügbare Ausgangsspannung erhöhen, führt jedoch dazu, dass jeder Verstärkerkanal nur noch die Hälfte der angeschlossenen Lautsprecherimpedanz sieht. Gleichzeitig können Verzerrungen ansteigen und die Anforderungen an die Stromlieferfähigkeit erheblich zunehmen.

T+A schaltet die beiden Ausgangsstufen der A 3100 HV stattdessen parallel. Dadurch verdoppelt sich in erster Linie die verfügbare Stromlieferfähigkeit. Das ist besonders bei Lautsprechern von Bedeutung, deren Impedanz im Frequenzverlauf stark abfällt.

Im Mono-Betrieb liefert die Endstufe im High Power Mode eine Nennleistung von 380 Watt an 8 Ohm und 650 Watt an 4 Ohm. Die Impulsleistung beträgt bis zu 430 Watt an 8 Ohm und 800 Watt an 4 Ohm. Der Schwerpunkt liegt somit weniger auf einer spektakulären Erhöhung der Wattzahl als auf einer stabileren Versorgung besonders anspruchsvoller Lasten.

Neu entwickelter 1.000-Watt-Ringkerntransformator

Um den erhöhten Ruhestrom des High Current Mode und die hohen Leistungsreserven des High Power Mode bereitzustellen, wurde die Stromversorgung grundlegend überarbeitet.

Im Zentrum steht ein neu entwickelter Ringkerntransformator mit einer Leistung von 1.000 Watt. Der Transformator ist hermetisch vergossen und vollständig magnetisch abgeschirmt. Eine 10 mm starke Aluminiumplatte trennt den Netzteilbereich zusätzlich von den signalführenden Schaltungen.

Diese Konstruktion soll verhindern, dass magnetische Streufelder des Transformators in die Spannungsverstärkung oder andere empfindliche Schaltungsbereiche einwirken. Gerade bei einer Endstufe mit hoher Leistungsaufnahme und entsprechend starken Magnetfeldern ist diese Trennung für einen niedrigen Störpegel entscheidend.

Die Stromversorgung ist damit nicht lediglich ein leistungsstärkeres Netzteil, sondern ein wesentlicher Bestandteil der mechanischen und elektrischen Gesamtarchitektur der A 3100 HV.

Zwölf Kondensatoren für schnelle Stromlieferung

Die Energie wird in zwölf parallel geschalteten Elektrolytkondensatoren gespeichert. T+A verwendet bewusst mehrere einzelne Kondensatoren anstelle weniger besonders großer Bauteile.

Durch die Parallelschaltung lassen sich der Innenwiderstand und die parasitäre Induktivität der Stromversorgung reduzieren. Dadurch kann die gespeicherte Energie bei schnellen Impulsen rascher an die Ausgangsstufen abgegeben werden.

Die gesamte Siebkapazität beträgt 120.000 µF. Diese Reserve soll verhindern, dass die Versorgungsspannung bei kurzzeitigen dynamischen Spitzen einbricht und der Verstärker das Musiksignal komprimiert.

Für besonders anspruchsvolle Anlagen lässt sich die A 3100 HV zudem um ein externes T+A-Netzteil erweitern. In dieser Konfiguration übernimmt das externe Netzteil die Versorgung der stromintensiven Ausgangsstufen. Das interne Netzteil kann sich dadurch weitgehend auf die Eingangsschaltungen und die Spannungsverstärkung konzentrieren.

Iso-Thermal Geometry gegen thermische Drift

Hohe Ruheströme und große Ausgangsleistungen führen zwangsläufig zu einer erheblichen Wärmeentwicklung. T+A hat daher nicht nur die Kühlkörper vergrößert, sondern das gesamte Platinenlayout unter thermischen Gesichtspunkten neu angeordnet.

Die beiden Kanäle sind als getrennte Dual-Mono-Schaltungen ausgeführt. Bauteile und Leiterbahnen wurden so positioniert, dass sich die Wärme möglichst gleichmäßig über die Schaltung verteilt.

Thermal-Tracking-Dioden überwachen die Temperatur der bipolaren Ausgangstransistoren und passen deren Arbeitspunkte an. Damit sollen temperaturbedingte Veränderungen der Verstärkungsparameter und eine daraus resultierende klangliche Drift während längerer Hörsitzungen minimiert werden.

T+A bezeichnet diesen Ansatz als Iso-Thermal Geometry. Gemeint ist eine thermisch möglichst symmetrische Konstruktion, bei der beide Kanäle und die einzelnen Ausgangstransistoren unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten.

Compartment Matrix Design

Auch der mechanische Aufbau folgt einer klaren funktionalen Trennung. Stromversorgung, Hochstrombereiche und Ausgangsstufen befinden sich in voneinander abgegrenzten Gehäusekammern.

Massive, präzisionsgefräste Aluminiumteile bilden mechanische Barrieren zwischen den einzelnen Baugruppen. Dies erhöht nicht nur die Stabilität des 38 kg schweren Gehäuses, sondern dient zugleich der elektromagnetischen Abschirmung.

Die empfindliche Spannungsverstärkung soll dadurch weitgehend von den hohen Strömen, Magnetfeldern und Temperaturen der Ausgangsstufen entkoppelt bleiben. T+A spricht in diesem Zusammenhang vom Compartment Matrix Design.

Der konstruktive Aufwand ist beträchtlich, folgt jedoch einer nachvollziehbaren Zielsetzung: Nicht ein einzelnes Bauteil, sondern die kontrollierte Wechselwirkung von Stromversorgung, Verstärkerschaltung, Kühlung und Gehäuse soll die Leistungsfähigkeit der Endstufe bestimmen.

Rhodinierte Lautsprecher-Anschlüsse

Auch die Lautsprecher-Terminals wurden auf hohe mechanische Belastbarkeit und niedrige Übergangswiderstände ausgelegt. Sie werden aus massiven Messingblöcken gefertigt und anschließend vollständig mit Rhodium beschichtet.

Die massive Konstruktion soll auch schwere Lautsprecherkabel sicher aufnehmen. Rhodium ist besonders hart, korrosionsbeständig und abriebfest, wodurch die Kontaktflächen auch nach häufigem Anschließen ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften behalten sollen.

Gerade bei hohen Strömen können Kontaktwiderstände an den Lautsprecher-Anschlüssen eine relevante Rolle spielen. Die aufwendigen Terminals sollen daher verhindern, dass der letzte Übergang zwischen Endstufe und Lautsprecher zum begrenzenden Faktor wird.

Breitbandige Auslegung

Die T+A A 3100 HV ist deutlich über den hörbaren Frequenzbereich hinaus ausgelegt. Der Hersteller nennt eine Leistungsbandbreite von 1 Hz bis 150 kHz sowie einen Frequenzgang von 0,5 Hz bis 180 kHz bei einer Abweichung von +0 beziehungsweise −3 dB.

Die Anstiegsgeschwindigkeit beträgt 60 V/µs. Der Geräuschspannungsabstand wird mit mehr als 115 dB, der Klirrfaktor mit weniger als 0,03 Prozent angegeben.

Eine derart breitbandige Auslegung soll Phasenverschiebungen innerhalb des hörbaren Frequenzbereichs reduzieren und schnelle Signaländerungen möglichst unverzögert übertragen. Sie stellt allerdings auch hohe Anforderungen an die Stabilität der Schaltung, insbesondere bei komplexen Lautsprecherlasten.

Vertrautes Design der T+A HV-Series

Äußerlich bleibt die T+A A 3100 HV der Formensprache der HV-Series treu. Das Gehäuse misst 17 × 46 × 46 cm und bringt 38 kg auf die Waage.

Angeboten wird die Endstufe mit einem Gehäuse in Silber oder Titan. Die seitlichen Kühlkörper sind in beiden Fällen schwarz ausgeführt. Über die T+A HV Individual Option sollen darüber hinaus kundenspezifische Farbvarianten erhältlich sein.

Ein Triggereingang mit einem Schaltbereich von +5 bis 20 V erlaubt die Einbindung in automatisierte HiFi- und Custom-Installation-Systeme. Die Leistungsaufnahme kann bis zu 1.500 Watt betragen, während der Verbrauch im Standby mit 0,5 Watt angegeben wird.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Zwei unterschiedliche Leistungscharaktere: High Current Mode und High Power Mode erlauben eine gezielte Abstimmung auf Lautsprecher, Hörraum und persönliche Klangprioritäten.

High Current Mode und High Power Mode erlauben eine gezielte Abstimmung auf Lautsprecher, Hörraum und persönliche Klangprioritäten. Echter Class-A-Betriebsbereich: Bis zu 75 Watt reine Class-A-Leistung stehen für feindynamische Passagen und unmittelbare Transienten zur Verfügung.

Bis zu 75 Watt reine Class-A-Leistung stehen für feindynamische Passagen und unmittelbare Transienten zur Verfügung. Hohe Leistungsreserven: Bis zu 500 Watt pro Kanal an 4 Ohm und 700 Watt Impulsleistung bieten ausreichend Reserven für anspruchsvolle Lautsprecher-Systeme.

Bis zu 500 Watt pro Kanal an 4 Ohm und 700 Watt Impulsleistung bieten ausreichend Reserven für anspruchsvolle Lautsprecher-Systeme. Stabiler Mono-Betrieb: Die parallele Verschaltung der Ausgangsstufen erhöht die Stromlieferfähigkeit, ohne die typischen Nachteile einer Brückenschaltung in Kauf zu nehmen.

Die parallele Verschaltung der Ausgangsstufen erhöht die Stromlieferfähigkeit, ohne die typischen Nachteile einer Brückenschaltung in Kauf zu nehmen. Schnelle Energieversorgung: Zwölf parallel geschaltete Kondensatoren mit insgesamt 120.000 µF stellen hohe Ströme ohne unnötige Verzögerung bereit.

Zwölf parallel geschaltete Kondensatoren mit insgesamt 120.000 µF stellen hohe Ströme ohne unnötige Verzögerung bereit. Geringe gegenseitige Beeinflussung: Räumlich, thermisch und galvanisch getrennte Verstärkerbereiche schützen empfindliche Signale vor den leistungsführenden Schaltungen.

Räumlich, thermisch und galvanisch getrennte Verstärkerbereiche schützen empfindliche Signale vor den leistungsführenden Schaltungen. Konstante Arbeitsbedingungen: Die Iso-Thermal Geometry und eine aktive Temperaturüberwachung reduzieren die Veränderung der Arbeitspunkte während langer Hörsitzungen.

Die Iso-Thermal Geometry und eine aktive Temperaturüberwachung reduzieren die Veränderung der Arbeitspunkte während langer Hörsitzungen. Flexible Systemerweiterung: Ein optionales externes T+A-Netzteil kann die Ausgangsstufen separat versorgen und das interne Netzteil entlasten.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue T+A A 3100 HV ab sofort über autorisierte Fachhändler und die internationalen Vertriebspartner von T+A elektroakustik GmbH & Co. KG verfügbar. Kunden können zwischen den Ausführungen Silber und Titan wählen, jeweils kombiniert mit schwarzen Kühlkörpern. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 21.500,-. Individuelle Farbvarianten sollen im Rahmen des Programms T+A HV Individual auf Anfrage erhältlich sein.

Wir meinen…

Mit der T+A A 3100 HV entscheidet sich T+A bewusst gegen einen radikalen Neustart. Stattdessen wurde ein über viele Jahre bewährtes Endstufenkonzept an entscheidenden Stellen weiterentwickelt. Besonders interessant ist die klare Trennung zwischen dem High Current Mode mit echtem Class-A-Betriebsbereich und dem auf maximale Leistungsreserven ausgelegten High Power Mode.

Auch das Mono-Konzept verdient Beachtung. Die parallele Verschaltung zielt nicht auf möglichst eindrucksvolle Wattangaben, sondern auf eine höhere Stromlieferfähigkeit an kritischen Lautsprecherlasten. Hinzu kommen ein ausgesprochen aufwendiges Netzteil, die konsequente räumliche Trennung der Baugruppen und ein thermisches Konzept, das auch unter hoher Dauerlast stabile Bedingungen schaffen soll.

Mit einem Preis von € 21.500,- richtet sich T+A elektroakustik GmbH & Co. KG mit dem neuen T+A A 3100 HV zweifellos an kompromisslos aufgebaute High-end-HiFi-Systeme. Ob die mehr als 270 Detailänderungen gegenüber der Vorgängerin auch klanglich einen entsprechend großen Schritt ergeben, wird letztlich ein ausführlicher Hörtest zeigen müssen. Technisch präsentiert sich die neue Endstufe jedenfalls als konsequente und in wesentlichen Punkten flexiblere Weiterentwicklung der T+A A 3000 HV.

Produkt T+A A 3100 HV Power Amplifier Preis € 21.500,-

Technische Daten T+A A 3100 HV Power Amplifier

Produkt T+A A 3100 HV Power Amplifier Charakterisierung Referenz-Stereo-Endverstärker mit High Current Mode, High Power Mode und Mono-Konfiguration Verstärkerkonzept Vollsymmetrische Stromverstärkung, getrennte Spannungs- und Stromverstärkerstufen Betriebsarten High Current Mode, High Power Mode, Stereo- und Mono-Betrieb High Current Mode Bis zu 75 Watt im reinen Class-A-Betrieb, bis zu 140 Watt im Class-AB-Betrieb Nennleistung Stereo an 8 Ohm 2 × 300 Watt Nennleistung Stereo an 4 Ohm 2 × 500 Watt Impulsleistung Stereo an 8 Ohm 2 × 380 Watt Impulsleistung Stereo an 4 Ohm 2 × 700 Watt Nennleistung Mono an 8 Ohm 380 Watt Nennleistung Mono an 4 Ohm 650 Watt Impulsleistung Mono an 8 Ohm 430 Watt Impulsleistung Mono an 4 Ohm 800 Watt Mono-Schaltung Parallelschaltung der Ausgangsstufen Leistungsbandbreite 1 Hz bis 150 kHz Frequenzgang 0,5 Hz bis 180 kHz, +0/−3 dB Anstiegsgeschwindigkeit 60 V/µs Dämpfungsfaktor Mehr als 65 Geräuschspannungsabstand Mehr als 115 dB Klirrfaktor Weniger als 0,03 Prozent Netztransformator 1.000-Watt-Ringkerntransformator, hermetisch vergossen und magnetisch abgeschirmt Siebkapazität 120.000 µF Netzanschluss 110 bis 120 V bei 60 Hz oder 220 bis 240 V bei 50 Hz Maximale Leistungsaufnahme 1.500 Watt Standby-Verbrauch 0,5 Watt Steuerung Triggereingang +5 bis 20 V Erweiterungsmöglichkeit Anschluss eines externen T+A-Netzteils Abmessungen 17 × 46 × 46 cm Gewicht 38 kg Ausführungen Gehäuse Silber oder Titan, Kühlkörper Schwarz; HV Individual auf Anfrage

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