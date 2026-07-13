In aller Kürze Als Nachfolger des T+A SDV 3100 HV verbindet der neue T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp die Audiophile Streaming Architecture G3 mit getrennter PCM- und DSD-Wandlung bis DSD 1024, einer vollständig neu entwickelten Double-Mono-Vorstufe sowie analoger Klangregelung und optionalem Phono-Modul.

Mit dem T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp erweitert T+A elektroakustik GmbH & Co. KG die High-end-Komponenten der T+A HV-Series um eine neue zentrale Quellen- und Steuerkomponente. Das in Herford entwickelte Gerät tritt die Nachfolge des T+A SDV 3100 HV an und vereint Netzwerk-Streaming, D/A-Wandlung, analoge Quellenverwaltung, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker in einem massiven Aluminiumgehäuse. Im Mittelpunkt stehen die dritte Generation der T+A Audiophile Streaming Architecture, getrennte Signalwege für PCM und DSD sowie eine grundlegend neu konzipierte analoge Vorverstärkersektion. Eine fein abstimmbare analoge Klangregelung und optional erhältliche Phono-Module sollen den T+A SDX 3100 HV zugleich deutlich flexibler in unterschiedlichsten High-end-Systemen einsetzbar machen.

Key Facts T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp

Reference Streaming DAC Preamp der T+A HV-Series

Nachfolger des T+A SDV 3100 HV

Audiophile Streaming Architecture der dritten Generation – ASA G3

T+A Path Separation Technology mit getrennten Signalwegen für PCM und DSD

PCM-Wiedergabe über USB mit bis zu 32 Bit und 768 kHz, Native DSD-Verarbeitung über USB bis DSD 1024

Quadruple PCM Converter mit vier 32-Bit-Wandlern von Burr-Brown

T+A True 1-Bit DSD Converter ohne Umwandlung in PCM

De-Jitter Masterclock mit zwei Femto-Quarzoszillatoren

Vollsymmetrische Vorverstärkersektion in Double-Mono-Architektur

Vollständig analoge, kanalgetrennt abstimmbare Klangregelung

Class-A-Kopfhörer-Verstärker mit 6,3 mm Klinke und 4,4 mm Pentaconn

Optionales Phono-Modul für MM- oder MC-Tonabnehmer

Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect, Amazon Music HD, Deezer und HIGHRESAUDIO, Roon-Unterstützung zum Marktstart noch in Zertifizierung

Bluetooth 5.4 einschließlich aptX HD

HDMI-Eingänge und HDMI Out mit ARC

Massiv verarbeitetes Gehäuse mit 17 × 46 × 46 cm und 26 kg, Ausführungen in Silber und Titan

Preis: € 32.500,-, Verfügbar ab sofort

Neue Referenzzentrale der T+A HV-Series

Der T+A SDX 3100 HV ist nicht lediglich als Streaming-DAC konzipiert. T+A versteht das neue Modell vielmehr als zentrale Schaltstelle eines vollständigen High-end-Systems, die digitale und analoge Quellen verwaltet und eine separate Endstufe direkt ansteuern kann.

Damit führt das Unternehmen das Konzept des bisherigen T+A SDV 3100 HV weiter, erweitert es jedoch insbesondere auf der analogen Seite. Neben der überarbeiteten D/A-Wandlung und der neuen Streaming-Plattform wurde auch die Vorverstärkersektion vollständig neu entwickelt. Gleichzeitig vergrößerte T+A die analogen Anschlussmöglichkeiten und integrierte eine aufwendige Klangregelung, die bewusst nicht auf digitaler Signalverarbeitung basiert.

Der modulare Aufbau soll darüber hinaus eine langfristige Nutzung ermöglichen. So kann der T+A SDX 3100 HV durch ein optionales Phono-Modul für MM- oder MC-Tonabnehmer ergänzt und damit auch zur Steuerzentrale einer anspruchsvollen analogen Wiedergabekette ausgebaut werden.

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T+A Audiophile Streaming Architecture G3

Für die Netzwerk- und Streaming-Funktionen setzt der T+A SDX 3100 HV auf die dritte Generation der von T+A entwickelten Audiophile Streaming Architecture, kurz ASA G3. Diese Plattform bildet die Grundlage für den Zugriff auf Musikdienste, lokale Netzwerkfreigaben, Internetradio und mobile Wiedergabegeräte.

Direkt unterstützt werden Amazon Music HD, TIDAL, Qobuz, Deezer und HIGHRESAUDIO. Hinzu kommen Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Apple AirPlay 2 sowie die Zusammenarbeit mit Audirvāna. Die Roon-Integration befand sich zum Zeitpunkt der Markteinführung noch im Zertifizierungsverfahren.

Lokale Audiodateien können über Ethernet, WLAN, angeschlossene USB-Datenträger oder das Netzwerk wiedergegeben werden. Der Streaming-Client verarbeitet Linear PCM-Daten mit bis zu 24 Bit und 384 kHz sowie DSD64, DSD128 und DSD256. Die D/A-Wandlersektion selbst erreicht über den USB-Device-Eingang Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD bis DSD 1024.

Bedient wird die Streaming-Plattform über die T+A MusicNavigator G3 App für Apple iOS und Google Android. Alternativ stehen die Bedienelemente an der Gerätefront sowie die im Lieferumfang enthaltene, aus Metall gefertigte T+A F 3100 Fernbedienung zur Verfügung.

Eigene Wandlerpfade für PCM und DSD

Ein wesentliches technisches Merkmal des T+A SDX 3100 HV ist die konsequente Trennung der PCM- und DSD-Signalverarbeitung. Anstatt beide Datenformate über eine gemeinsame Wandlerarchitektur zu führen oder DSD vor der Wandlung in PCM umzuwandeln, nutzt T+A für jedes Format einen eigenen, darauf spezialisierten Signalpfad.

DSD-Daten gelangen zum T+A True 1-Bit DSD Converter. Dieser verarbeitet den ursprünglichen 1-Bit-Datenstrom nativ und unterstützt über USB Datenraten bis DSD 1024 beziehungsweise 49,2 MHz. Eine vorherige Konvertierung des Signals in PCM findet nicht statt.

Linear PCM-Daten werden von einem symmetrisch aufgebauten Quadruple PCM Converter verarbeitet. Die Schaltung verwendet vier 32-Bit-D/A-Wandler von Texas Instruments des Typs Burr-Brown mit insgesamt acht Wandlerkanälen. Durch die spezielle Verschaltung sollen Nichtlinearitäten der einzelnen Wandler ausgeglichen und das ohnehin niedrige Grundrauschen um weitere 6 dB reduziert werden.

Für PCM stehen außerdem vier unterschiedliche Oversampling-Algorithmen zur Auswahl: FIR kurz, FIR lang, Bezier/IIR und Bezier. Das nachgeschaltete analoge Filter ist als phasenlineares Besselfilter dritter Ordnung ausgeführt und lässt sich mit einer Grenzfrequenz von 60 oder 120 kHz betreiben.

De-Jitter Masterclock mit zwei Femto-Oszillatoren

Neben den getrennten Wandlerpfaden kommt eine mehrstufige T+A De-Jitter Masterclock zum Einsatz. Sie soll zeitliche Abweichungen im Takt eingehender Digitalsignale erkennen und möglichst vollständig von der eigentlichen D/A-Wandlung fernhalten.

Zunächst wird der Takt des Eingangssignals analysiert. Erfüllt dieser die vorgegebenen Anforderungen an Frequenzgenauigkeit und Stabilität nicht, wird das Signal über eine zusätzliche PLL-Stufe weiter aufbereitet. Laut T+A reduziert diese zweite Stufe den verbleibenden Jitter nochmals um den Faktor vier.

Anschließend übernehmen zwei separat abgestimmte Femto-Quarzoszillatoren die Takterzeugung. Einer der Oszillatoren ist für Frequenzen aus der 44,1-kHz-Familie vorgesehen, der zweite für Vielfache von 48 kHz. Auf diese Weise wird die Wandlersektion weitgehend vom ursprünglichen Eingangstakt entkoppelt.

Neue Vorverstärkersektion in Double-Mono-Architektur

T+A entwickelte die Vorverstärkersektion des T+A SDX 3100 HV vollständig neu. Sie basiert auf der HV-Schaltungstechnologie des Unternehmens, ist diskret aufgebaut und für beide Kanäle symmetrisch in Double-Mono-Konfiguration ausgeführt.

Die analogen Schaltungen sind galvanisch von der digitalen Sektion getrennt. Dies soll Übersprechen und störende Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Funktionsbereichen minimieren und zugleich eine hohe Dynamikreserve ermöglichen. Die vom Hersteller angegebene Kanaltrennung beträgt 110 dB, während Klirrfaktor und Intermodulation jeweils unter 0,001 Prozent liegen sollen.

Für die Lautstärkeregelung verwendet T+A ein relaisgesteuertes Präzisionsmodul. Gasdicht gekapselte Relais schalten die einzelnen Pegelstufen, wobei die Abweichung zwischen den Kanälen selbst bei einer Dämpfung von -60 dB weniger als 0,05 dB betragen soll. Das ist insbesondere beim leisen Hören relevant, da sich die Position von Stimmen und Instrumenten auch bei stark reduziertem Pegel nicht zwischen den Kanälen verschieben soll.

Analoge Klangregelung statt DSP

Eine Besonderheit des T+A SDX 3100 HV ist die vollständig analog ausgeführte Klangregelung. Die Anpassung greift daher nicht in den digitalen Datenstrom ein und kommt ohne eine zusätzliche A/D- und D/A-Wandlung analoger Quellen aus.

Der Anwender kann Bass und Höhen nicht nur anheben oder absenken, sondern auch die jeweiligen Einsatzfrequenzen festlegen. Bei Bedarf lassen sich die Einstellungen für den linken und rechten Kanal separat vornehmen. Damit kann die Wiedergabe gezielt an unterschiedliche Raumakustik, eine asymmetrische Lautsprecheraufstellung oder den Klangcharakter einzelner Aufnahmen angepasst werden.

Die Klangregelung lässt sich bei neutraler Einstellung vollständig aus dem Signalweg nehmen. Sie ist somit nicht als fest eingreifende Klangbearbeitung gedacht, sondern als optionales Werkzeug für Situationen, in denen eine behutsame Korrektur sinnvoll erscheint.

Optionales Phono-Modul für MM oder MC

Für Schallplattenspieler bietet T+A zwei optional erhältliche Phono-Module an. Je nach verwendetem Tonabnehmer steht eine Variante für Moving-Magnet- oder Moving-Coil-Systeme zur Wahl.

Im Vergleich zur bisherigen Lösung wurden die Phono-Schaltungen als einfach montierbare Einschubmodule ausgeführt. Einbau und Einstellung erfolgen an der Rückseite des T+A SDX 3100 HV. Dort lassen sich die für den jeweiligen Tonabnehmer erforderlichen Parameter anpassen, ohne das komplette Gerät öffnen zu müssen.

Durch die Integration in das Gehäuse nutzt das Phono-Modul die Spannungsversorgung und die mechanisch wie elektromagnetisch abgeschirmte Konstruktion der HV-Plattform. Ein separates Phono-Netzteil und eine zusätzliche Verbindung zum Vorverstärker sind damit nicht erforderlich.

Foto © T+A elektroakustik GmbH & Co. KG | T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp

Class-A-Kopfhörer-Verstärker mit 6,3 mm Stereo Klinke und 4,4 mm Pentaconn

Auch für die Kopfhörer-Wiedergabe setzt T+A auf eine eigenständige analoge Verstärkerschaltung. Der diskret aufgebaute Kopfhörer-Verstärker arbeitet im reinen Class-A-Betrieb und stellt laut Hersteller Ströme von bis zu 200 mA bereit.

An der Front stehen eine klassische 6,3 mm Stereoklinke und ein symmetrisch beschalteter 4,4 mm Pentaconn-Anschluss zur Verfügung. Die Ausgangsimpedanz beträgt 6 Ohm. Die hohe Stromlieferfähigkeit soll den Betrieb niederohmiger Kopfhörer ermöglichen, während die verfügbare Ausgangsspannung auch für anspruchsvolle hochohmige Modelle ausgelegt ist.

Digitale Anschlüsse einschließlich HDMI ARC

Der T+A SDX 3100 HV ist nicht allein auf Netzwerk-Streaming beschränkt. Für externe digitale Quellen stehen ein AES/EBU-Eingang, zwei koaxiale Cinch-Eingänge, zwei hochwertige BNC-Eingänge und zwei optische TOS-Link-Schnittstellen bereit.

Hinzu kommen zwei HDMI-Eingänge sowie ein HDMI-Ausgang mit Audio Return Channel, kurz auch als ARC bezeichnet. Damit lässt sich beispielsweise der Ton eines Fernsehers direkt in das High-end-System einbinden. Zwei USB-Device-Anschlüsse dienen der Verbindung zu Computern, während zwei USB-Host-Schnittstellen für externe Datenträger vorgesehen sind.

Die Netzwerkverbindung erfolgt über Gigabit-Ethernet oder WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax mit 2 × 2 MIMO. Bluetooth 5.4 unterstützt die Codecs SBC, AAC, aptX und aptX HD. Ergänzt wird die Ausstattung durch DAB, DAB+ und UKW-Radio sowie den Internetradio-Dienst TuneIn von airable.

Massives Aluminiumgehäuse mit getrennten Funktionsbereichen

Das Gehäuse des T+A SDX 3100 HV besteht aus nicht magnetischem Aluminium. Im Inneren trennen präzisionsgefräste Aluminiumplatten mit einer Stärke von 10 bis 15 mm die einzelnen Funktionsbereiche voneinander.

Diese konstruktive Aufteilung soll elektromagnetische Einstreuungen zwischen Streaming-Plattform, Digitalelektronik, Wandlern, Vorverstärker und Spannungsversorgung reduzieren. Gleichzeitig bildet das 26 kg schwere Gehäuse eine mechanisch stabile Basis für die empfindlichen analogen Schaltungen.

Das Gerät misst 17 cm in der Höhe sowie jeweils 46 cm in Breite und Tiefe. Angeboten wird der T+A SDX 3100 HV in den für die T+A HV-Series typischen Ausführungen Silber und Titan.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Zentrale Systemlösung: Streaming-Client, D/A-Wandler, Vorverstärker, Kopfhörer-Verstärker und analoge Quellenverwaltung sind in einer einzigen Referenzkomponente vereint.

Streaming-Client, D/A-Wandler, Vorverstärker, Kopfhörer-Verstärker und analoge Quellenverwaltung sind in einer einzigen Referenzkomponente vereint. Formatspezifische D/A-Wandlung: PCM und DSD werden über getrennte, jeweils für das Datenformat optimierte Wandlerpfade verarbeitet.

PCM und DSD werden über getrennte, jeweils für das Datenformat optimierte Wandlerpfade verarbeitet. Native DSD-Wiedergabe: Der T+A True 1-Bit DSD Converter verarbeitet DSD-Signale ohne vorherige Umwandlung in PCM und unterstützt über USB bis zu DSD 1024.

Der T+A True 1-Bit DSD Converter verarbeitet DSD-Signale ohne vorherige Umwandlung in PCM und unterstützt über USB bis zu DSD 1024. Flexible Streaming-Auswahl: ASA G3 verbindet lokale Musikbibliotheken mit zahlreichen Streaming- und Connect-Diensten sowie Apple AirPlay 2.

ASA G3 verbindet lokale Musikbibliotheken mit zahlreichen Streaming- und Connect-Diensten sowie Apple AirPlay 2. Präzise Vorverstärkerregelung: Die relaisgesteuerte Lautstärkeregelung gewährleistet auch bei sehr niedrigen Pegeln eine exakte Kanalgleichheit.

Die relaisgesteuerte Lautstärkeregelung gewährleistet auch bei sehr niedrigen Pegeln eine exakte Kanalgleichheit. Analoge Raumanpassung: Bass, Höhen und deren Einsatzfrequenzen können ohne digitalen Eingriff in das Audiosignal angepasst werden.

Bass, Höhen und deren Einsatzfrequenzen können ohne digitalen Eingriff in das Audiosignal angepasst werden. Erweiterbar für Schallplatte: Optionale MM- und MC-Module ermöglichen die direkte Integration hochwertiger Plattenspieler.

Optionale MM- und MC-Module ermöglichen die direkte Integration hochwertiger Plattenspieler. Hochwertige Kopfhörer-Wiedergabe: Der diskrete Class-A-Kopfhörer-Verstärker bietet Anschlüsse für 6,3-mm-Klinke und 4,4-mm-Pentaconn.

Der diskrete Class-A-Kopfhörer-Verstärker bietet Anschlüsse für 6,3-mm-Klinke und 4,4-mm-Pentaconn. TV-Ton über die HiFi-Anlage: HDMI ARC erleichtert die Einbindung eines Fernsehers in ein hochwertiges Stereo-System.

HDMI ARC erleichtert die Einbindung eines Fernsehers in ein hochwertiges Stereo-System. Langfristige Systemintegration: Die umfangreiche digitale und analoge Ausstattung erlaubt den schrittweisen Ausbau einer Anlage rund um separate Endstufen und unterschiedliche Quellen.

Preis und Verfügbarkeit

Der T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp ab sofort über autorisierte Fachhändler verfügbar. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt sowohl in Silber als auch in Titan € 32.500,-. Das optional nachrüstbare Phono-Modul für MM- oder MC-Tonabnehmer wird jeweils zum Preis von € 1.390,- angeboten.

Wir meinen…

Der T+A SDX 3100 HV ist weit mehr als ein behutsam aktualisierter Streaming-DAC. T+A elektroakustik GmbH & Co. KG führt hier die bislang vielfach auf mehrere Komponenten verteilten Aufgaben einer modernen High-end-Kette in einer zentralen Lösung zusammen, ohne deshalb auf eine kompromisslos analog aufgebaute Vorstufe zu verzichten. Gerade die Kombination aus ASA G3, formatspezifischer D/A-Wandlung, präziser Relaisregelung, analoger Klangkorrektur und optionaler Phono-Sektion macht das Konzept bemerkenswert vollständig. Der Preis positioniert den T+A SDX 3100 HV zweifellos in der obersten Liga, technisch versteht er sich dafür aber auch als langfristig angelegte Schaltzentrale, die direkt mit einer hochwertigen Stereo-Endstufe ein vollständiges Referenzsystem bilden kann.

Produkt T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp Preis T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp € 32.500,-

Optionales Phono-Modul MM oder MC € 1.390,-

Technische Daten T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp

Produkt T+A SDX 3100 HV Reference Streaming DAC Preamp Charakterisierung Reference Streaming DAC Preamp Streaming-Plattform T+A Audiophile Streaming Architecture G3 D/A-Wandler PCM Symmetrischer Double-Differential Quadruple Converter mit vier 32-Bit-D/A-Wandlern Texas Instruments Burr-Brown Wandlern mit acht Wandlerkanälen D/A-Wandler DSD T+A True 1-Bit DSD Converter mit nativer Bitstream-Verarbeitung Maximale PCM-Auflösung über USB 32 Bit und 768 kHz Maximale DSD-Auflösung über USB DSD 1024, 49,2 MHz Streaming-Auflösung Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 384 kHz, DSD64, DSD128 und DSD256 PCM-Oversampling FIR kurz, FIR lang, Bezier/IIR und Bezier Analogfilter Phasenlineares Besselfilter dritter Ordnung, umschaltbar zwischen 60 und 120 kHz Frequenzgang Vorverstärker 0,5 Hz bis 300 kHz Fremd-/Geräuschspannungsabstand 108 dB / 117 dB Klirrfaktor / Intermodulation Jeweils unter 0,001 Prozent Kanaltrennung 110 dB Analoge Eingänge Unsymmetrisch über Cinch und symmetrisch über XLR Eingangsempfindlichkeit Cinch 250 mV bis 9 V / 10 kOhm Eingangsempfindlichkeit XLR 500 mV bis 18 V / 20 kOhm Analoger Ausgang Symmetrisch über XLR, nominal 1,45 V, maximal 19,6 V / 50 Ohm Digitaleingänge 1 × AES/EBU, 2 × koaxial Cinch, 2 × BNC, 2 × optisch TOSLink, 2 × HDMI, 2 × USB Device HDMI-Funktion 2 × HDMI-Eingang, 1 × HDMI-Ausgang mit ARC Digitalausgang 1 × koaxial nach IEC 60958, LPCM USB Host 2 × USB 2.0 Netzwerk Gigabit-Ethernet, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax mit 2 × 2 MIMO Streaming-Dienste Amazon Music HD, TIDAL, Qobuz, Deezer, HIGHRESAUDIO, Internetradio und Podcasts Connect-Dienste Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Apple AirPlay 2 Weitere Streaming-Integration Plays with Audirvāna, Roon in Zertifizierung Bluetooth Bluetooth 5.4 mit AAC, SBC, aptX und aptX HD Radio DAB, DAB+, UKW und Internetradio Kopfhörer-Ausgänge 6,3-mm-Klinke und 4,4-mm-Pentaconn Kopfhörer-Verstärker Diskrete Leistungsstufen, Class-A-Betrieb mit bis zu 200 mA, Ausgangsimpedanz 6 Ohm Bedienung Gerätefront, T+A F 3100 Fernbedienung und T+A MusicNavigator G3 App Phono Optionales Einschubmodul für MM oder MC Leistungsaufnahme Digital maximal 40 W, analog maximal 60 W Standby Unter 0,5 W, Comfort Standby unter 2 W Abmessungen 17 × 46 × 46 cm Gewicht 26 kg Ausführungen Silber oder Titan Lieferumfang T+A F 3100 Fernbedienung, zwei WLAN-Antennen, zwei Netzkabel, XLR-, Cinch-, USB-C- und HLink-Kabel sowie Bedienungsanleitung

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