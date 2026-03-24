In aller Kürze Der Takumi Level 1.1 Turntable ist ein neuer, puristisch konzipierter Schallplatten-Spieler mit Acryl-Chassis, Riemenantrieb, elektronischer Geschwindigkeitsumschaltung und hochwertigem Tonarm. Das Modell ist als Einstieg in die Takumi Serie gedacht und setzt auf mechanische Präzision, Laufruhe und eine klare Fokussierung auf hochwertige analoge Musikwiedergabe.

Es sind nicht immer die spektakulärsten Lösungen, die im Analog-Bereich den größten Reiz entfalten. Gerade bei einem Schallplatten-Spieler zeigt sich Qualität oft dort, wo Konstruktion, Materialwahl und mechanische Ruhe konsequent zusammenspielen. Genau an diesem Punkt setzt der neue Takumi Level 1.1 Turntable an. Er ist als Einstieg in die Modellwelt von Takumi gedacht, soll aber offenkundig nicht als bloß vereinfachte Lösung verstanden werden, sondern als ernsthaft entwickeltes Laufwerk für all jene, die sich auf das Wesentliche analoger Musikwiedergabe konzentrieren wollen.

Key Facts

Neuer Einstiegs-Plattenspieler innerhalb der Takumi Turntable-Serie

Positioniert unterhalb des Takumi Level 2.1

Riemenantrieb mit AC-Motor

Resonanzoptimiertes Acryl-Chassis

Mechanisch entkoppelter Acryl-Plattenteller

Elektronische Umschaltung zwischen 33⅓ und 45 U/min

Hochwertiger Tonarm aus dem Takumi Level 2.1

Erhältlich in Schwarz und Acryl transparent

UVP: € 1.295,-

Takumi Level 1.1 Turntable – Konzentration auf die Grundlagen des Analogen

Takumi ordnet den neuen Level 1.1 klar unterhalb des bereits bekannten Level 2.1 ein, übernimmt aber wesentliche Grundprinzipien des größeren Modells. Genau das macht dieses Laufwerk interessant, denn der Hersteller versucht hier nicht, einen bloßen Budget-Spieler zu definieren, sondern ein Modell, das zentrale konstruktive Tugenden der Serie in ein zugänglicheres Preisfeld überträgt. Für den praktischen Einsatz bedeutet das vor allem eines: Der Takumi Level 1.1 soll jenen Nutzern eine ernsthafte Lösung bieten, die Wert auf eine saubere mechanische Basis legen, ohne sofort in deutlich höhere Preisregionen vorzustoßen.

Im Mittelpunkt steht damit nicht eine üppige Funktionsvielfalt, sondern die saubere Umsetzung klassischer Tugenden eines Schallplatten-Spielers. Es geht um kontrollierte Rotation, geringe Störgeräusche, mechanische Stabilität und ein Laufwerk, das sich auf eine ruhige, unaufgeregte Arbeitsweise konzentriert. Gerade für Hörer, die ihre Kette bewusst auf analoge Quellen ausrichten, ist das ein Ansatz, der im Alltag weit relevanter sein kann als zusätzliche Komfortfunktionen.

Foto © Takumi | Takumi Level 1.1 Turntable Foto © Takumi | Takumi Level 1.1 Turntable Foto © Takumi | Takumi Level 1.1 Turntable Foto © Takumi | Takumi Level 1.1 Turntable Foto © Takumi | Takumi Level 1.1 Turntable Foto © Takumi | Takumi Level 1.1 Turntable

Acryl-Chassis und entkoppelter Plattenteller als konstruktiver Kern

Ein wesentliches Merkmal des Takumi Level 1.1 Turntable ist das resonanzoptimierte Acryl-Chassis. Acryl wird im Analog-Bereich seit Jahren gezielt eingesetzt, wenn es darum geht, ein kontrolliertes mechanisches Verhalten mit klarer, reduzierter Formensprache zu verbinden. Für den Anwender liegt der praktische Nutzen in einer Konstruktion, die unerwünschte Resonanzen möglichst gering halten und damit stabile Arbeitsbedingungen für Tonarm und Tonabnehmer schaffen soll.

Besonders interessant ist die mechanische Entkopplung von Schallplatte und Plattenteller vom restlichen Aufbau des Laufwerks. Der Acryl-Plattenteller ist vom Aluminium-Unterteller ebenso entkoppelt wie von der Spindel selbst. Damit verfolgt Takumi ein Konzept, bei dem Schallplatte und Teller als möglichst isolierte rotierende Masse arbeiten sollen. Das zielt direkt auf einen jener Punkte, die bei analogen Laufwerken klanglich besonders wichtig sind: die Kontrolle mechanischer Einflüsse, die sich andernfalls auf Abtastung und Laufruhe auswirken können.

Hinzu kommt, dass der Plattenteller aus massivem Acryl auf einer CNC-Drehmaschine gefertigt wird. Nach Angaben des Herstellers soll dieser Fertigungsweg eine sehr hohe Rundlaufgenauigkeit sowie eine präzise Oberflächenbeschaffenheit sicherstellen. Für die Praxis ist das deshalb relevant, weil Präzision an dieser Stelle unmittelbar mit Gleichlauf, ruhigem Laufverhalten und konstanter Abtastung zusammenhängt.

Der Unterschied zum Takumi Level 2.1 liegt im Antrieb

Die Einordnung innerhalb der Serie wird vor allem über das Motorsystem vorgenommen. Während der größere Takumi Level 2.1 mit einem aufwendig geregelten DC-Motor arbeitet, setzt der neue Takumi Level 1.1 auf einen klassischen AC-Motor. Entscheidend ist dabei, dass Takumi diesen Unterschied nicht als Bruch mit dem Gesamtkonzept anlegt, sondern als pragmatische Vereinfachung innerhalb derselben konstruktiven Philosophie.

Für den Nutzer bedeutet das: Das Modell soll preislich zugänglicher werden, ohne die Grundidee des Laufwerks zu verändern. Der Riemenantrieb bleibt erhalten, ebenso die konsequente Fokussierung auf eine stabile und möglichst leise Rotation. Ergänzt wird dies durch eine elektronische Umschaltung zwischen 33⅓ und 45 U/min, was im Alltag schlicht mehr Komfort bringt, weil ein manuelles Umlegen des Riemens für den Geschwindigkeitswechsel entfällt.

Das Hauptlager als Schlüsselstelle mechanischer Präzision

Wie ernst Takumi die mechanische Basis nimmt, zeigt sich auch beim Hauptlager. Dieses besteht aus einer Keramikspindel, die in einer mit hochwertigem Öl gefüllten Präzisionsmessinghülse läuft. Am unteren Ende ruht die Spindel auf einer Kugel aus gehärtetem Stahl. Auf diese Weise soll ein dauerhafter Punktkontakt mit besonders geringer Reibung entstehen.

Gerade im Analog-Bereich ist das mehr als ein konstruktives Detail. Denn das Lager gehört zu den zentralen Baugruppen eines Schallplatten-Spielers. Hier entscheidet sich mit, wie ruhig ein Teller läuft, wie sauber Energie abgeleitet wird und wie gering mechanische Störungen ausfallen. Im praktischen Nutzen übersetzt sich dies idealerweise in mehr Laufruhe, geringere Nebengeräusche und ein insgesamt kontrollierteres Wiedergabeverhalten.

Dreipunktauflage und durchdachte Entkopplung für den Alltag

Der Takumi Level 1.1 steht auf drei entkoppelten Füßen. Die Dreipunktauflage sorgt konstruktiv für einen stabilen Stand und ist gerade im Wohnraum ein sinnvoller Ansatz, weil Unebenheiten einer Stellfläche leichter beherrscht werden können als bei komplexeren Mehrpunktlösungen. Zugleich soll die Entkopplung helfen, Vibrationen von Rack, Möbel oder Untergrund nicht unnötig in das Laufwerk einzuleiten.

Damit zeigt sich der Level 1.1 als Produkt, das nicht allein auf elegante Materialität setzt, sondern ganz offensichtlich auf eine in sich schlüssige mechanische Logik. Das ist für einen Schallplatten-Spieler dieser Preisklasse ein wichtiger Punkt, denn gerade im Alltag profitieren Nutzer von einem Laufwerk, das stabil aufgestellt werden kann, ruhig arbeitet und sich nicht als empfindliches Spezialgerät geriert.

Hochwertiger Tonarm als starkes Argument der Einstiegsklasse

Besonders bemerkenswert ist, dass Takumi beim Level 1.1 denselben Tonarm einsetzt wie beim größeren Level 2.1. Das ist innerhalb einer Produktfamilie keineswegs selbstverständlich und macht den neuen Spieler gerade aus technischer Sicht besonders interessant. Denn der Tonarm zählt zu den Baugruppen, die maßgeblich darüber entscheiden, wie präzise ein Tonabnehmer arbeiten kann und wie souverän das Laufwerk insgesamt auftritt.

Für den praktischen Einsatz ist das ein starkes Argument. Wer mit dem Takumi Level 1.1 in die Marke einsteigt, erhält damit nicht nur ein sauber konstruiertes Laufwerk, sondern profitiert zugleich von jener mechanischen Qualität bei der Abtastung, die man eher bei höher positionierten Modellen erwarten würde. Gerade für Hörer, die mittelfristig mit der Wahl des passenden Systems experimentieren oder das Laufwerk in einer ambitionierten Kette einsetzen wollen, ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Minimalistisches Design mit zwei Ausführungen

Optisch bleibt Takumi einer klar reduzierten Linie treu. Der Takumi Level 1.1 Turntable ist in Schwarz sowie in Acryl transparent erhältlich und setzt damit auf eine minimalistische Formensprache, die sich sehr bewusst zurücknimmt. Gerade das dürfte für viele Anwender ein relevantes Kaufargument sein, denn ein Schallplatten-Spieler steht heute häufig nicht mehr in einem rein funktionalen Hörraum, sondern sichtbar im Wohnumfeld.

Der Level 1.1 versucht hier nicht, mit gestalterischer Übertreibung Aufmerksamkeit zu erzwingen. Vielmehr setzt er auf jene sachliche Präsenz, die sich in unterschiedlichste Anlagen integrieren lässt. Genau das ist im Alltag ein echter Mehrwert, denn ein Produkt, das technisch überzeugt und sich zugleich unaufdringlich in ein Wohnumfeld einfügt, wird über Jahre meist deutlich lieber genutzt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Takumi Level 1.1 Turntable ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 1.295,- und markiert damit den Einstieg in die Welt der Takumi Plattenspieler.

Fazit – Analoger Einstieg mit klarer Linie

Der Takumi Level 1.1 Turntable wirkt wie ein bewusst auf das Wesentliche konzentrierter Schallplatten-Spieler, der seine Attraktivität nicht aus Effekten, sondern aus seiner konstruktiven Konsequenz bezieht. Resonanzoptimiertes Acryl-Chassis, entkoppelter Plattenteller, präzise Lagerkonstruktion, elektronisch umschaltbarer Riemenantrieb und der hochwertige Tonarm des größeren Schwester-Modells von Takumi ergeben ein Gesamtpaket, das in dieser Preisklasse ausgesprochen schlüssig erscheint. Wer einen puristisch gedachten, elegant auftretenden und technisch sauber aufgebauten Einstieg in die Takumi Welt sucht, findet hier eine sehr interessante Lösung.

Produkt Takumi Level 1.1 Turntable Preis € 1.295,-

Technische Daten

Produkt Takumi Level 1.1 Turntable Charakterisierung Puristisch konzipierter Schallplatten-Spieler der Einstiegsklasse innerhalb der Takumi Turntable-Serie Modell Takumi Level 1.1 Turntable Produktart Schallplatten-Spieler Antrieb Riemenantrieb Motor AC-Motor Geschwindigkeiten 33⅓ und 45 U/min Umschaltung Elektronische Geschwindigkeitsumschaltung Chassis Resonanzoptimiertes Acryl-Chassis Plattenteller Massiver Acryl-Plattenteller Unterteller Aluminium-Unterteller Entkopplung Mechanische Entkopplung von Schallplatte und Plattenteller vom restlichen Laufwerk Lager Keramikspindel in Präzisionsmessinghülse mit Ölfüllung, Punktkontakt über Kugel aus gehärtetem Stahl Füße Drei entkoppelte Füße Tonarm Gleiches Tonarm-Modell wie beim Takumi Level 2.1 Ausführungen Schwarz, Acryl transparent

Marke Takumi Hersteller Takumi Vertrieb Drei H Vertriebs GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Drei H Vertriebs GmbH