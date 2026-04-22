In aller Kürze Der TechDAS Air Force IV kombiniert Luftlager, Vakuum-Anpressung, ausgelagerten Synchronmotor und einen 8,7 kg schweren Einteilteller zu einem kompromisslosen High-End-Laufwerk für ambitionierte Vinyl-Systeme. Bis zu drei Tonarme, hohe Masse und präzise Drehzahlregelung unterstreichen den Referenzanspruch.

Auf der High End 2025 in München war das Laufwerk TechDAS Air Force IV des japanischen Spezialisten TechDAS bereits eines der am meisten beachteten analogen Meisterwerke, nun kommt das Laufwerk regulär in den Markt. Damit erweitert TechDAS die Air Force Series um ein Modell, das sich oberhalb des TechDAS Air Force V Premium einordnet und wesentliche Technologien der größeren Baureihen übernimmt. Gerade für ambitionierte Vinyl-Hörer ist das spannend, weil hier Luftlager, Vakuum-Anpressung und ausgelagerter Motor in einer Lösung zusammengeführt werden, die klar auf höchste mechanische Präzision zielt.

Key Facts

High-End-Plattenspieler innerhalb der TechDAS Air Force Series

Luftlager zur weitgehenden Entkopplung von Teller und Chassis

Vakuum-Anpressung zur planaren Auflage der Schallplatte

Einteilig gefräster Aluminiumteller mit 8,7 kg

Ausgelagerter 2-Phasen-4-Pol-AC-Synchronmotor mit digitaler Regelung

Riemenantrieb mit 4 mm Flachriemen aus polierter Polyesterfaser

Unterstützt 33,3 und 45 U/min

Bis zu drei Tonarme montierbar

Laufwerk mit 34,4 kg Gesamtgewicht, separates Netzteil/Pumpeneinheit mit 9 kg

Preis € 29.900,-

TechDAS Air Force IV – Präzision statt Pose

Der TechDAS Air Force IV ist innerhalb der Air Force Series oberhalb des Air Force V Premium positioniert. Damit richtet sich dieses Laufwerk an Hörer, die nicht bloß in die Welt aufwendig konstruierter Analoglaufwerke hineinschnuppern wollen, sondern eine Lösung suchen, bei der zentrale konstruktive Fragen bereits auf einem sehr hohen Niveau beantwortet werden. Gerade das macht dieses Modell so interessant: Es soll nicht als exotischer Sonderling wirken, sondern als konsequente Verdichtung jener Merkmale, die TechDAS in seiner Oberklasse auszeichnen.

Im Zentrum steht das Luftlager. Es dient dazu, den rotierenden Teller besonders wirkungsvoll von mechanischen Störeinflüssen zu entkoppeln. In der Praxis ist das weit mehr als ein technischer Selbstzweck. Je sauberer der Teller läuft und je weniger parasitäre Schwingungen ins System geraten, desto ruhiger kann ein Tonabnehmer arbeiten. Für den Hörer bedeutet das typischerweise mehr Schwärze zwischen den Tönen, präzisere Raumabbildung und jene Gelassenheit in der Wiedergabe, die man bei ambitionierten Analogketten sofort als Qualitätsmerkmal erkennt.

Dazu kommt die Vakuum-Anpressung der Schallplatte. Auch dieses Detail ist von unmittelbarer praktischer Relevanz. Die Platte liegt dadurch definierter am Teller an, kleine Wellen oder minimale Unebenheiten werden besser kontrolliert, und die Abtastung geschieht unter stabileren Bedingungen. Das verbessert nicht nur die mechanische Ruhe, sondern hilft auch dabei, Feinzeichnung, Kontur und tonale Balance konsistent zu halten. Gerade bei hochwertigen Pressungen und entsprechend auflösenden Tonabnehmern kann genau diese Konsequenz im Detail den Unterschied zwischen guter und wirklich souveräner Wiedergabe ausmachen.

Der Teller selbst ist beim TechDAS Air Force IV ein wesentliches Argument. TechDAS setzt auf einen einteilig aus Aluminium A5056 präzisionsgefrästen Teller mit 8,7 Kilogramm Gewicht. Im Vergleich zu Lösungen mit mehrteiligem Aufbau verfolgt dieses Konzept ein klares Ziel: mehr Masse, mehr Stabilität, mehr Ruhe. Ein solcher Teller wirkt im Betrieb wie ein Schwungrad mit Ernsthaftigkeit. Er hilft, die Rotation konstant zu halten, und unterstützt damit genau jene Selbstverständlichkeit, die ein großes Analoglaufwerk auszeichnen soll. Laut Hersteller soll dies unter anderem zu erweitertem Frequenzumfang und spürbar verbesserter Dynamik beitragen. Entscheidend ist dabei weniger die Werbeformel als die konstruktive Logik dahinter: Masse, Präzision und kontrollierte Entkopplung greifen hier sichtbar ineinander.

Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV

TechDAS Air Force IV – Motor, Riemen und mechanische Ruhe

Ebenso konsequent wirkt der ausgelagerte Antrieb. TechDAS verbaut einen externen 2-Phasen-4-Pol-AC-Synchronmotor, der nicht im Chassis sitzt, sondern bewusst davon getrennt arbeitet. Genau das ist bei einem so ambitionierten Laufwerk essenziell. Ein Motor erzeugt immer mechanische Aktivität. Wer ihn aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich des Tonabnehmers heraushält, reduziert das Risiko, dass sich Vibrationen in die Wiedergabe einschleichen. In Verbindung mit der digitalen Rotationskontrolle soll das zu hoher Drehzahlstabilität führen; die Gleichlaufschwankungen werden mit unter 0,03 Prozent angegeben.

Auch der Riemen ist nicht als Nebensache gedacht. Der vier Millimeter breite Flachriemen aus polierter Polyesterfaser stammt aus den größeren Modellen der Serie und soll den schweren Teller zügig und stabil auf Sollgeschwindigkeit bringen. Das klingt zunächst unspektakulär, ist für die Praxis aber von hoher Bedeutung. Ein Laufwerk dieser Klasse darf nicht nur im Labor präzise wirken, sondern muss im Alltag verlässlich jene Ruhe liefern, die man bei Klavieranschlägen, lang gehaltenen Tönen oder komplexen orchestralen Passagen sofort hört. Genau dort trennt sich durchdachte Mechanik von bloßer Materialschlacht.

Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV Foto © TechDAS | TechDAS Air Force IV

TechDAS Air Force IV – Kompakt gedacht, groß ausgelegt

Bemerkenswert ist zudem, wie TechDAS den Air Force IV trotz seiner ambitionierten Konstruktion noch als vergleichsweise kompakte Lösung anlegt. Das Laufwerk misst 420,5 x 168 x 368 mm, verlangt aber aufgrund seiner Konzeption dennoch nach ernsthafter Aufstellung und sorgfältiger Integration. Das gilt schon wegen des Gesamtgewichts von 34,4 Kilogramm für das Laufwerk selbst sowie weiterer 9 Kilogramm für die externe Stromversorgungs- und Pumpeneinheit. Dieses Modell ist also kein dekoratives Möbelstück, das beiläufig nebenher betrieben wird, sondern ein echtes Präzisionsinstrument für eine analoge Kette mit entsprechendem Anspruch.

Gleichzeitig eröffnet der TechDAS Air Force IV eine bemerkenswerte Flexibilität: Bis zu drei Tonarme lassen sich montieren. Für ambitionierte Anwender ist das ein starkes Argument. So lässt sich das Laufwerk etwa mit unterschiedlichen Tonarmen oder Tonabnehmern für verschiedene klangliche Zielsetzungen konfigurieren, ohne dass man mehrere komplette Plattenspieler betreiben muss. Wer mit mono- und stereo-spezifischen Setups arbeitet oder unterschiedliche Tonabnehmercharaktere gezielt nutzen will, bekommt hier eine Plattform, die genau für solche Szenarien gebaut wurde.

Auch die Aufstellung selbst wurde nicht dem Zufall überlassen. Vier aufwendig gedämpfte Füße sollen externe Störungen wirkungsvoll blockieren. Hinzu kommt ein konischer Dorn, der außermittig gepresste Schallplatten besser stabilisieren soll. Solche Details wirken unscheinbar, sind aber in Wahrheit Ausdruck jener Denkschule, die High-End-Analogtechnik ausmacht: Nicht ein einzelnes spektakuläres Bauteil entscheidet über das Ergebnis, sondern die Summe vieler mechanischer Maßnahmen, die gemeinsam eine stabile Arbeitsgrundlage schaffen.

Preis und Verfügbarkeit

Der TechDAS Air Force IV wird mit einem Preis von € 29.900,- angegeben. Damit ist klar, dass dieses Laufwerk in jener Klasse antritt, in der nicht mehr über Einstieg oder Vernunft gesprochen wird, sondern über kompromisslose Analogtechnik für entsprechend ambitionierte Ketten.

Fazit – Analogtechnik mit ernstem Anspruch

Der TechDAS Air Force IV ist ein Laufwerk für Hörer, die bei einem Plattenspieler nicht zuerst auf Form, sondern auf konstruktive Konsequenz achten. Gerade darin liegt seine Stärke. Luftlager, Vakuum-Anpressung, ausgelagerter Motor, massiver Einteilteller und die Möglichkeit, bis zu drei Tonarme zu integrieren, ergeben ein Konzept, das ganz auf Ruhe, Kontrolle und Präzision zielt. TechDAS macht damit deutlich, dass sich High-End im Analogbereich nicht über nostalgische Geste definieren muss, sondern über Ingenieursarbeit. Der TechDAS Air Force IV wirkt genau deshalb so spannend, weil er diese Haltung in ein Laufwerk übersetzt, das kompakter erscheint als die großen Flaggschiffe der Marke, in seinem Anspruch aber keinen Zweifel lässt.

Produkt TechDAS Air Force IV Preis € 29.900,-

Technische Daten

Produkt TechDAS Air Force IV Charakterisierung High-End-Analoglaufwerk mit Luftlager, Vakuum-Anpressung und modularer Tonarm-Plattform; ausgelegt auf maximale Laufruhe, niedrigen Störpegel und höchste mechanische Kontrolle Antrieb Riemenantrieb; dient der sauberen Kraftübertragung und unterstützt eine entkoppelte, ruhige Rotation Motor Externer 2-Phasen-4-Pol-AC-Synchronmotor; die Auslagerung reduziert potenzielle Störeinflüsse am Chassis Drehzahlregelung Digitale Rotationskontrolle über Leistungsverstärker; sorgt für stabile Sollgeschwindigkeit und präzisen Lauf Drehzahlen 33,3 und 45 U/min Gleichlaufschwankungen Unter 0,03 %; relevant für Tonhöhenstabilität und saubere, unangestrengte Wiedergabe Teller Einteilig, präzisionsgefräst aus Aluminiumlegierung A5056; hohe Masse und Steifigkeit begünstigen Ruhe und Stabilität Tellergewicht 8,7 kg; unterstützt ein souveränes Rotationsverhalten und niedrigen Geräuschboden Chassis Einteilig, präzisionsgefräst aus Aluminiumlegierung A5052; dient als solide, resonanzarme Arbeitsbasis Chassisgewicht 21,5 kg Gesamtgewicht Laufwerk 34,4 kg; hohe Masse steht hier für konstruktive Ernsthaftigkeit und mechanische Ruhe Netzteil/Pumpeneinheit Externes Gehäuse, 9 kg; die Trennung vom Laufwerk hilft, Störeinflüsse fernzuhalten Leistungsaufnahme 50 W Lagerung Luftlager; entkoppelt den Teller besonders wirkungsvoll und zielt auf mehr Feinauflösung und Schwärze im Klangbild Plattenkontakt Vakuum-Anpressung; verbessert die Anlage der LP und schafft stabilere Abtastbedingungen Füße Vier gedämpfte Aufstellfüße; reduzieren den Einfluss äußerer Vibrationen Tonarm-Bestückung Bis zu drei Tonarme möglich; erlaubt flexible Setups für unterschiedliche Tonabnehmer und Anwendungen Mitgelieferte Tonarmbasis 1 Tonarmbasis für vorne rechts oder hinten rechts Abmessungen Laufwerk 420,5 x 168 x 368 mm Mindeststellfläche Laufwerk 521 x 418 mm Abmessungen Netzteil/Pumpeneinheit 350 x 160 x 270 mm Mindeststellfläche Netzteil/Pumpeneinheit 350 x 330 mm Oberfläche Silber eloxiert, seidenmatt

Marke TechDAS Hersteller TechDAS Vertrieb IBEX AUDIO GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren