In aller Kürze Die Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition verbindet den 10 mm Magnetic Fluid Driver, adaptives Noise Cancelling, LDAC, Auracast und Dolby Atmos mit einem exklusiven Lips & Tongue Lade-Case. Weltweit erscheinen lediglich 5.000 nummerierte Exemplare zum Preis von € 299,-.

Ein rotes Lips & Tongue Logo genügt, um die Verbindung zu einer der bedeutendsten Rockbands der Musikgeschichte eindeutig herzustellen. Panasonic Marketing Europe GmbH präsentiert unter der Marke Technics nun die Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition und beschränkt die weltweite Auflage auf lediglich 5.000 Exemplare. Die Kooperation fällt mit der Veröffentlichung des neuen Rolling Stones Albums „Foreign Tongues“ zusammen, das in den Metropolis Studios in London aufgenommen wurde. Technisch übernimmt die Sonderedition die Ausstattung der regulären Technics EAH-AZ100: Dazu gehören ein 10 mm Magnetic Fluid Driver, adaptives Noise Cancelling, Hi-res Audio Wireless über LDAC sowie Bluetooth LE Audio einschließlich LC3 und Auracast. Den eigentlichen Unterschied machen das eigens gestaltete Lade-Case, die individuelle Seriennummer und die exklusive Geschenkverpackung.

Key Facts Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition

True Wireless In-ear Kopfhörer in limitierter Sonderausführung

Weltweite Auflage von 5.000 Exemplaren

Lade-Case mit Rolling Stones Lips & Tongue Logo

Lasergravierte Seriennummer von 0001 bis 5000

10 mm Magnetic Fluid Driver, Frequenzbereich 20 Hz bis 40 kHz

Bluetooth 5.3 mit SBC, AAC, LDAC und LC3

LE Audio, Auracast und Multipoint für bis zu drei Geräte

Adaptives Noise Cancelling und Sprach-Fokus KI

Dolby Atmos und Dolby Head Tracking

Akkulaufzeit bis zu zehn Stunden mit Noise Cancelling

IPX4 für die Ohrhörer

Preis: € 299,-

Ein Symbol der Rockgeschichte auf dem Lade-Case

Technics entscheidet sich bei der Sonderedition gegen eine großflächige Umgestaltung der Ohrhörer. Die eigentlichen Technics EAH-AZ100 werden in der bekannten schwarzen Ausführung geliefert. Den Bezug zu den Rolling Stones stellt vor allem das exklusive Lade-Case her, auf dessen Oberseite das Lips & Tongue Logo der Band angebracht ist.

Die Gestaltung bleibt damit vergleichsweise zurückhaltend, ist aber sofort erkennbar. Das von John Pasche entworfene Logo gehört schließlich längst nicht mehr nur zur visuellen Identität der Rolling Stones, sondern zu den bekanntesten Zeichen der gesamten Popkultur.

Zum Lieferumfang gehört zudem eine eigens für diese Kooperation entworfene Geschenkbox. Damit richtet sich die Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition nicht allein an Anwender, die einen hochwertigen True Wireless In-ear Kopfhörer suchen. Sie ist ebenso klar als Sammlerstück für Fans der Band angelegt.

Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition

Jedes der 5.000 Exemplare ist nummeriert

Die Auflage bleibt weltweit auf 5.000 Einheiten beschränkt. Auf der Rückseite jedes Lade-Cases findet sich eine lasergravierte Seriennummer zwischen 0001 und 5000.

Eine bestimmte Nummer lässt sich bei der Bestellung nicht auswählen. Technics überlässt es damit dem Zufall, ob Käufer eine Nummer erhalten, die etwa mit einem für die Geschichte der Rolling Stones bedeutenden Jahr oder Datum korrespondiert.

Gerade diese nicht frei wählbare Nummerierung verleiht jedem Exemplar einen individuellen Charakter. Sie macht aus der Kooperation eine echte Limited Edition und nicht lediglich eine dauerhaft angebotene Farbvariante mit Bandlogo.

Magnetic Fluid Driver als technische Grundlage

Unterhalb der Sondergestaltung bleibt die Technik der regulären Technics EAH-AZ100 unverändert. Im Zentrum steht ein dynamischer Treiber mit 10 mm Durchmesser, bei dem eine magnetische Flüssigkeit zwischen Schwingspule und Membran zum Einsatz kommt.

Diese Konstruktion soll unerwünschte Bewegungen der Schwingspule reduzieren und damit besonders geringe Verzerrungen ermöglichen. Technics verspricht eine kontrollierte Tieftonwiedergabe, natürliche Höhen und eine hohe Klarheit über den gesamten Frequenzbereich hinweg. Der offiziell ausgewiesene Frequenzbereich reicht bei einer LDAC-Übertragung mit 96 kHz und 990 kBit/s von 20 Hz bis 40 kHz.

Die technische Abstimmung wurde für die Rolling Stones Limited Edition nicht verändert. Wer bereits mit den regulären EAH-AZ100 vertraut ist, erhält somit keine speziell auf Rockmusik abgestimmte Variante, sondern den bekannten Kopfhörer in einer exklusiven Sammlerausführung.

Adaptives Noise Cancelling und Sprach-Fokus KI

Das Full Adaptive Digital Hybrid Noise Cancelling arbeitet mit einer Kombination aus Feedforward- und Feedback-Verarbeitung. Es soll sich in Echtzeit an den Sitz der Ohrhörer und die jeweiligen Umgebungsgeräusche anpassen.

Für Telefongespräche setzt Technics auf mehrere Mikrofone und eine als Sprach-Fokus KI bezeichnete Signalverarbeitung. Sprache und Umgebungsgeräusche sollen dabei getrennt analysiert werden, damit die eigene Stimme auch in einer lauten Umgebung verständlich übertragen wird.

Ein Interaktionsmodus erleichtert kurze Gespräche, ohne dass die Ohrhörer herausgenommen werden müssen. Dabei wird die Musikwiedergabe unterbrochen und der Transparenzmodus auf Stimmen ausgerichtet. Tragesensoren können die Wiedergabe zudem automatisch pausieren und nach erneutem Einsetzen fortsetzen.

LDAC, LC3, Auracast und drei Geräte gleichzeitig

Die Funkverbindung erfolgt über Bluetooth 5.3. Unterstützt werden die Codecs SBC, AAC, LDAC und LC3. LDAC dient dabei der hochauflösenden Signalübertragung, während LC3 als Bestandteil von Bluetooth LE Audio insbesondere eine effiziente und verzögerungsarme Wiedergabe ermöglicht.

Auch Auracast wird unterstützt. Damit können die Kopfhörer kompatible öffentliche oder private Bluetooth Audioübertragungen empfangen. Dies etabliert sich etwa immer mehr in Museen bei geführten Rundgängen, aber auch etwa in Theatern, sodass etwa Besucher mit eingeschränktem Hörvermögen problemlos der Aufführung folgen können.

Über Bluetooth Multipoint lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden. Im Alltag kann damit beispielsweise zwischen Smartphone, Notebook und Tablet gewechselt werden, ohne die Verbindung jedes Mal neu herstellen zu müssen. Bis zu zehn Geräte lassen sich insgesamt koppeln.

Dolby Atmos und Dolby Head Tracking

Die Technics EAH-AZ100 unterstützen auch eine für Dolby Atmos optimierte räumliche Wiedergabe. In Verbindung mit einem kompatiblen Zuspielgerät steht darüber hinaus Dolby Head Tracking zur Verfügung.

Der räumliche Eindruck wird dabei an die Kopfbewegungen des Hörers angepasst. Solche Funktionen sind nicht auf Musikwiedergabe beschränkt, sondern können ebenso bei Filmen, Serien und entsprechend produzierten Konzertaufnahmen eingesetzt werden.

Bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit

Bei Verwendung des AAC Codecs und aktiviertem Noise Cancelling gibt Technics eine Laufzeit von bis zu zehn Stunden für die Ohrhörer an. Zusammen mit dem Lade-Case sollen bis zu 28 Stunden erreichbar sein. Ohne Noise Cancelling steigen die Angaben auf zwölf beziehungsweise 29 Stunden.

Bei LDAC reduziert sich die Laufzeit auf rund sieben Stunden mit aktiviertem Noise Cancelling und 18 Stunden einschließlich Lade-Case. Ohne Noise Cancelling werden acht beziehungsweise 19 Stunden ausgewiesen.

Eine Schnellladung von 15 Minuten soll bei AAC und eingeschaltetem Noise Cancelling für rund 90 Minuten Wiedergabe genügen. Das Lade-Case kann über USB-C oder drahtlos über eine kompatible Qi-Ladestation geladen werden.

Kompakte Abmessungen und Schutz nach IPX4

Ein einzelner Ohrhörer misst rund 21 × 26 × 25 mm und wiegt etwa 5,9 g. Das Lade-Case bringt es auf Abmessungen von rund 69 × 36 × 27 mm und ein Gewicht von etwa 42 g.

Die Ohrhörer sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt. Dieser Schutz gilt ausdrücklich nicht für das Lade-Case. Im Lieferumfang befinden sich Ohrpassstücke in fünf Größen von XS bis L sowie ein kurzes USB-C-Kabel.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Echte Limitierung: Weltweit werden lediglich 5.000 nummerierte Exemplare angeboten.

Weltweit werden lediglich 5.000 nummerierte Exemplare angeboten. Unverwechselbare Gestaltung: Das Lips & Tongue Logo macht die Verbindung zu den Rolling Stones unmittelbar sichtbar.

Das Lips & Tongue Logo macht die Verbindung zu den Rolling Stones unmittelbar sichtbar. Technisch vollwertige EAH-AZ100: Die Sonderedition übernimmt die komplette Ausstattung des regulären Spitzenmodells.

Die Sonderedition übernimmt die komplette Ausstattung des regulären Spitzenmodells. Hochauflösende Übertragung: LDAC ermöglicht Hi-res Audio Wireless mit bis zu 96 kHz und 990 kBit/s.

LDAC ermöglicht Hi-res Audio Wireless mit bis zu 96 kHz und 990 kBit/s. Flexible Bluetooth-Verbindung: Multipoint erlaubt die gleichzeitige Verbindung mit bis zu drei Zuspielgeräten.

Multipoint erlaubt die gleichzeitige Verbindung mit bis zu drei Zuspielgeräten. Moderne Audioformate: LC3, LE Audio, Auracast, Dolby Atmos und Dolby Head Tracking erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

LC3, LE Audio, Auracast, Dolby Atmos und Dolby Head Tracking erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Alltagstaugliche Laufzeit: Bis zu zehn Stunden Wiedergabe mit aktiviertem Noise Cancelling reduzieren die Abhängigkeit vom Lade-Case.

Bis zu zehn Stunden Wiedergabe mit aktiviertem Noise Cancelling reduzieren die Abhängigkeit vom Lade-Case. Sammlerfreundliche Präsentation: Individuelle Seriennummer und Geschenkbox unterscheiden die Edition klar vom Serienmodell.

Preis und Verfügbarkeit

Die Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition ist ab sofort exklusiv online erhältlich. Der Vertrieb erfolgt damit allen voran über den Online-Shop von Technics. Der Verkaufspreis beträgt € 299,-. Erwähnt sei nochmals, dass die Auflage weltweit auf 5.000 Exemplare begrenzt ist.

Wir meinen…

Sondereditionen dieser Art scheitern mitunter daran, dass ein prominentes Logo auf einem durchschnittlichen Produkt den gesamten Kaufanreiz liefern soll. Hier ist die Ausgangslage deutlich überzeugender: Unter der Rolling Stones Gestaltung steckt mit den EAH-AZ100 ein technisch ambitionierter True Wireless In-ear Kopfhörer, dessen Magnetic Fluid Driver, adaptive Geräuschunterdrückung und umfangreiche Bluetooth-Ausstattung auch ohne Sammlerbonus interessant sind. Dass Technics die Edition auf 5.000 nummerierte Exemplare begrenzt und eine eigene Geschenkbox beilegt, gibt der Kooperation zudem die nötige Konsequenz. Wer mit den Rolling Stones wenig anfangen kann, bleibt beim regulären Modell. Für Fans der Band dürfte die Limited Edition zum unveränderten Preis von € 299,- hingegen ausgesprochen reizvoll sein.

Produkt Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition Preis € 299,-

Technische Daten Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition

Produkt Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition Charakterisierung True Wireless In-ear Kopfhörer, limitierte Rolling Stones Sonderedition Auflage Weltweit 5.000 Exemplare Nummerierung Lasergravierte Seriennummer von 0001 bis 5000 Ausführung Schwarze Ohrhörer, Lade-Case mit Lips & Tongue Logo Treiber 10 mm Magnetic Fluid Driver Frequenzbereich 20 Hz bis 40 kHz bei LDAC mit 96 kHz und 990 kBit/s Mikrofone MEMS-Mikrofone Noise Cancelling Full Adaptive Digital Hybrid Noise Cancelling Transparenzmodus Ja, einschließlich Interaktionsmodus Bluetooth Bluetooth 5.3 Profile A2DP, AVRCP, HSP, HFP, TMAP, PBP Codecs SBC, AAC, LDAC, LC3 LE Audio Ja Auracast Ja Multipoint Bis zu drei Geräte gleichzeitig Multi-pairing Bis zu zehn Geräte Räumliches Audio Dolby Atmos, Dolby Head Tracking Akkulaufzeit AAC Bis zu 10 Stunden mit Noise Cancelling, bis zu 12 Stunden ohne Noise Cancelling Akkulaufzeit mit Case, AAC Bis zu 28 Stunden mit Noise Cancelling, bis zu 29 Stunden ohne Noise Cancelling Akkulaufzeit LDAC Bis zu 7 Stunden mit Noise Cancelling, bis zu 8 Stunden ohne Noise Cancelling Akkulaufzeit mit Case, LDAC Bis zu 18 Stunden mit Noise Cancelling, bis zu 19 Stunden ohne Noise Cancelling Schnellladung 15 Minuten für rund 90 Minuten Wiedergabe bei AAC und aktiviertem Noise Cancelling Laden USB-C, Qi Wireless Charging Schutzart IPX4, nur Ohrhörer Abmessungen Ohrhörer Ca. 21 × 26 × 25 mm Gewicht Ohrhörer Ca. 5,9 g je Ohrhörer Abmessungen Lade-Case Ca. 69 × 36 × 27 mm Gewicht Lade-Case Ca. 42 g Lieferumfang Ohrhörer, Rolling Stones Lade-Case, Geschenkbox, Ohrpassstücke in XS, S, M, ML und L, USB-C-Kabel

Das könnte Sie auch interessieren

Über Technics

Quelle Technics