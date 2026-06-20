Technics SL-40CBT in Blau und Weiß – Panasonic Corporation erweitert die Farbpalette des Ready-to-Play-Plattenspielers
- Der Technics SL-40CBT wird ab September 2026 auch in Blau und Weiß angeboten. Panasonic Corporation präsentierte die neuen Farbvarianten des Direktantrieb-Plattenspielers mit Bluetooth, integriertem Phono-MM-Entzerrer und Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 in Wien.
Panasonic Corporation nutzte die HIGH END Vienna 2026, um die Marke Technics nicht allein mit klassischer HiFi-Kompetenz, sondern auch mit einem klaren Blick auf modernes Produktdesign zu präsentieren. Im Mittelpunkt stand dabei der Technics SL-40CBT, ein Direktantrieb-Plattenspieler, der bereits bei seiner Einführung im September 2025 bewusst als besonders zugängliche, sofort spielbereite Lösung konzipiert wurde. Nun erweitert Technics die Farbpalette dieses Modells um zwei Varianten in Blau und Weiß. Damit wächst das Angebot über die bisherigen Ausführungen in Schwarz, Grau und Terrakottabraun hinaus und unterstreicht, dass Vinyl heute nicht nur über Technik, sondern auch über Wohnraum, Stil und einfache Integration gedacht wird.
Key Facts Technics SL-40CBT
- Technics SL-40CBT künftig auch in Blau und Weiß
- Direktantrieb-Plattenspieler mit minimalistischem Design
- Eisenkernloser Direktantrieb mit digitaler Steuerung
- S-förmiger Aluminium-Tonarm für präzise Abtastung
- Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer im Lieferumfang
- Integrierter Phono-MM-Entzerrer für flexible Systemanbindung
- Bluetooth für drahtlose Wiedergabe über kompatible Audio-Lösungen
- Verfügbar ab September 2026 zum Preis von € 799,-
Technics SL-40CBT – Mehr Farbe für einen modernen Plattenspieler
Der Technics SL-40CBT ist nicht als puristische Speziallösung für Analog-Enthusiasten angelegt, die jedes Detail ihres Laufwerks selbst konfigurieren wollen. Vielmehr verfolgt Technics hier einen anderen Ansatz: Der Plattenspieler soll den Einstieg in die Welt der Schallplatte möglichst unkompliziert gestalten, ohne dabei jene Grundprinzipien aufzugeben, die man mit der Marke Technics verbindet.
Genau deshalb ist die Erweiterung der Farbpalette mehr als eine kosmetische Ergänzung. Technics hatte den SL-40CBT bereits in Schwarz, Grau und Terrakottabraun angeboten und verweist nun darauf, dass alle drei Ausführungen am Markt gleichermaßen gut angenommen wurden. Daraus leitet das Unternehmen ab, dass ein mehrfarbiges Konzept gerade bei modernen, designorientierten Plattenspielern eine wichtige Rolle spielt. Mit Blau und Weiß soll der Technics SL-40CBT nun noch stärker jene Anwender ansprechen, die einen Plattenspieler nicht verstecken, sondern sichtbar in ihr Wohnumfeld integrieren wollen.
Dabei bleibt die technische Identität klar bei Technics. Auch in den neuen Farbvarianten setzt der SL-40CBT auf den für die Marke zentralen Direktantrieb, der seit Jahrzehnten eng mit dem Namen Technics verbunden ist. Im konkreten Fall kommt ein eisenkernloser Direktantrieb mit digitaler Steuerung zum Einsatz, der laut Hersteller auf hohe Drehgenauigkeit ausgelegt ist. Damit positioniert Technics das Modell nicht als reine Lifestyle-Lösung, sondern als bewusst einfach zugänglichen Plattenspieler mit ernstzunehmender technischer Basis.
Ready-to-Play statt Analog-Hürde
Der Technics SL-40CBT soll nach dem Auspacken möglichst schnell spielbereit sein. Dazu trägt der vormontierte Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer ebenso bei wie der integrierte Phono-MM-Entzerrer. Letzterer ist besonders praxisrelevant, da der Plattenspieler damit nicht zwingend einen Verstärker mit eigenem Phono-Eingang benötigt. Der SL-40CBT kann dadurch in sehr unterschiedliche Systemkonfigurationen eingebunden werden, vom klassischen HiFi-System bis hin zu moderneren Setups mit Aktiv-Lautsprechern oder kompakten Audio-Lösungen.
Der S-förmige Aluminium-Tonarm folgt ebenfalls einer klassischen Technics-Tradition. Er soll eine präzise und empfindliche Abtastung ermöglichen und damit die Musikinformation der Schallplatte sauber an den Tonabnehmer weitergeben. Für viele Anwender dürfte aber gerade die Kombination aus klassischer Plattenspieler-Technik und zeitgemäßer Anschlussvielfalt den Reiz dieses Modells ausmachen.
Bluetooth als Brücke in moderne Wohnräume
Ein wichtiges Merkmal des Technics SL-40CBT ist die integrierte Bluetooth-Funktion. Sie erlaubt die drahtlose Verbindung zu kompatiblen Audio-Geräten und eröffnet damit Nutzungsszenarien, die bei klassischen Plattenspielern nicht selbstverständlich sind. Lieblingsplatten lassen sich etwa kabellos über geeignete Kopfhörer wiedergeben, ohne dass dafür eine komplette klassische HiFi-Kette aufgebaut werden muss.
Gerade für Wohnräume, in denen ein Plattenspieler bewusst sichtbar platziert werden soll, ist diese Flexibilität entscheidend. Der SL-40CBT verbindet damit den analogen Charakter der Schallplatte mit jener räumlichen Freiheit, die viele Anwender heute von modernen Audio-Lösungen erwarten. Blau und Weiß ergänzen diesen Ansatz schlüssig, weil sie den Plattenspieler je nach Einrichtung entweder akzentuieren oder optisch zurücknehmen können.
Alle Vorteile auf einen Blick
- Zwei zusätzliche Farbvarianten für mehr Gestaltungsfreiheit im Wohnraum
- Klassische Technics Direktantrieb-Technik in zugänglicher Form
- Sofort spielbereit durch mitgelieferten Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer
- Flexible Integration dank integriertem Phono-MM-Entzerrer
- Bluetooth für drahtlose Wiedergabe über kompatible Audio-Geräte
- Minimalistisches Design mit klarer Technics-Identität
- Interessant für Vinyl-Einsteiger und designorientierte HiFi-Liebhaber
Preis und Verfügbarkeit
Der Technics SL-40CBT soll ab September 2026 in den neuen Farbvarianten Blau und Weiß bei autorisierten Technics-Händlern erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 799,- angegeben. Die bisherigen Farbvarianten Schwarz, Grau und Terrakottabraun bleiben Bestandteil des Konzepts, sodass der Plattenspieler künftig in insgesamt fünf Ausführungen angeboten wird.
Wir meinen…
Mit den neuen Farbvarianten Blau und Weiß schärft Technics den Charakter des Technics SL-40CBT als wohnraumfreundlichen, bewusst unkomplizierten Plattenspieler. Entscheidend ist dabei, dass Panasonic Corporation die Marke Technics hier nicht auf bloßes Design reduziert. Der SL-40CBT bleibt ein Direktantrieb-Plattenspieler mit Technics-DNA, ergänzt um Phono-MM-Entzerrer, Bluetooth und vormontierten Tonabnehmer. Genau diese Mischung macht ihn interessant: Er senkt die Einstiegshürde in die Welt der Schallplatte, ohne den Plattenspieler zur bloßen Dekoration werden zu lassen.
|Produkt
|Technics SL-40CBT Sonderedition
|Preis
|€ 799,-
Technische Daten Technics SL-40CBT
|Produkt
|Technics SL-40CBT
|Charakterisierung
|Plattenspieler mit Direktantrieb und Bluetooth
|Design-Herkunft
|Technics Direktantriebs-Tradition seit 1970
|Neue Farbvarianten
|Blau, Weiss, Schwarz, Grau und Terrakottabraun
|Konzept
|Analoge Schallplattenwiedergabe mit moderner Konnektivität
|Antrieb
|Direktantrieb
|Motor
|Bürstenloser Gleichstrommotor
|Drehzahlen
|33 1/3 und 45 U/min
|Hochlaufzeit
|0,7 Sekunden bis 33 1/3 U/min
|Bremssystem
|Elektronische Bremse
|Gleichlaufschwankungen
|0,025 Prozent W.R.M.S.
|Plattenteller
|Aluminium-Druckguss, 300 mm Durchmesser
|Gewicht Plattenteller
|Ca. 1,26 kg inklusive Plattentellerauflage
|Tonarm
|Statisch ausbalancierter Tonarm
|Effektive Tonarmlänge
|230 mm
|Überhang
|15 mm
|Tonabnehmer
|Audio-Technica AT-VM95C
|Phono-Equalizer
|Integriert, Gain 36,5 dB
|Bluetooth
|Bluetooth 5.4, Class 1
|Bluetooth-Profile
|A2DP
|Bluetooth-Codecs
|Qualcomm aptX Adaptive, SBC
|Funkreichweite
|Ca. 10 m bei Sichtverbindung
|Ausgänge
|Phono, Line, Erdungsanschluss
|Stromversorgung
|AC 220 bis 240 V, 50/60 Hz
|Leistungsaufnahme
|4 W im Betrieb, 0,3 W ausgeschaltet
|Abmessungen
|430 x 128 x 353 mm
|Gewicht
|Ca. 7,1 kg
|Zubehör
|Plattenteller, Matte, Staubschutzhaube, EP-Adapter, Gegengewicht, Headshell mit Tonabnehmer, Phono-Kabel, Erdungskabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung
|Marke
|Technics
|Hersteller
|Panasonic Corporation
|Vertrieb
|Panasonic Deutschland – Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
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