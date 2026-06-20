In aller Kürze Der Technics SL-40CBT wird ab September 2026 auch in Blau und Weiß angeboten. Panasonic Corporation präsentierte die neuen Farbvarianten des Direktantrieb-Plattenspielers mit Bluetooth, integriertem Phono-MM-Entzerrer und Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 in Wien.

Panasonic Corporation nutzte die HIGH END Vienna 2026, um die Marke Technics nicht allein mit klassischer HiFi-Kompetenz, sondern auch mit einem klaren Blick auf modernes Produktdesign zu präsentieren. Im Mittelpunkt stand dabei der Technics SL-40CBT, ein Direktantrieb-Plattenspieler, der bereits bei seiner Einführung im September 2025 bewusst als besonders zugängliche, sofort spielbereite Lösung konzipiert wurde. Nun erweitert Technics die Farbpalette dieses Modells um zwei Varianten in Blau und Weiß. Damit wächst das Angebot über die bisherigen Ausführungen in Schwarz, Grau und Terrakottabraun hinaus und unterstreicht, dass Vinyl heute nicht nur über Technik, sondern auch über Wohnraum, Stil und einfache Integration gedacht wird.

Key Facts Technics SL-40CBT

Technics SL-40CBT künftig auch in Blau und Weiß

Direktantrieb-Plattenspieler mit minimalistischem Design

Eisenkernloser Direktantrieb mit digitaler Steuerung

S-förmiger Aluminium-Tonarm für präzise Abtastung

Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer im Lieferumfang

Integrierter Phono-MM-Entzerrer für flexible Systemanbindung

Bluetooth für drahtlose Wiedergabe über kompatible Audio-Lösungen

Verfügbar ab September 2026 zum Preis von € 799,-

Technics SL-40CBT – Mehr Farbe für einen modernen Plattenspieler

Der Technics SL-40CBT ist nicht als puristische Speziallösung für Analog-Enthusiasten angelegt, die jedes Detail ihres Laufwerks selbst konfigurieren wollen. Vielmehr verfolgt Technics hier einen anderen Ansatz: Der Plattenspieler soll den Einstieg in die Welt der Schallplatte möglichst unkompliziert gestalten, ohne dabei jene Grundprinzipien aufzugeben, die man mit der Marke Technics verbindet.

Genau deshalb ist die Erweiterung der Farbpalette mehr als eine kosmetische Ergänzung. Technics hatte den SL-40CBT bereits in Schwarz, Grau und Terrakottabraun angeboten und verweist nun darauf, dass alle drei Ausführungen am Markt gleichermaßen gut angenommen wurden. Daraus leitet das Unternehmen ab, dass ein mehrfarbiges Konzept gerade bei modernen, designorientierten Plattenspielern eine wichtige Rolle spielt. Mit Blau und Weiß soll der Technics SL-40CBT nun noch stärker jene Anwender ansprechen, die einen Plattenspieler nicht verstecken, sondern sichtbar in ihr Wohnumfeld integrieren wollen.

Dabei bleibt die technische Identität klar bei Technics. Auch in den neuen Farbvarianten setzt der SL-40CBT auf den für die Marke zentralen Direktantrieb, der seit Jahrzehnten eng mit dem Namen Technics verbunden ist. Im konkreten Fall kommt ein eisenkernloser Direktantrieb mit digitaler Steuerung zum Einsatz, der laut Hersteller auf hohe Drehgenauigkeit ausgelegt ist. Damit positioniert Technics das Modell nicht als reine Lifestyle-Lösung, sondern als bewusst einfach zugänglichen Plattenspieler mit ernstzunehmender technischer Basis.

Foto © Technics | Technics SL-40CBT in Blau und Weiß Foto © Technics | Technics SL-40CBT in Blau und Weiß

Ready-to-Play statt Analog-Hürde

Der Technics SL-40CBT soll nach dem Auspacken möglichst schnell spielbereit sein. Dazu trägt der vormontierte Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer ebenso bei wie der integrierte Phono-MM-Entzerrer. Letzterer ist besonders praxisrelevant, da der Plattenspieler damit nicht zwingend einen Verstärker mit eigenem Phono-Eingang benötigt. Der SL-40CBT kann dadurch in sehr unterschiedliche Systemkonfigurationen eingebunden werden, vom klassischen HiFi-System bis hin zu moderneren Setups mit Aktiv-Lautsprechern oder kompakten Audio-Lösungen.

Der S-förmige Aluminium-Tonarm folgt ebenfalls einer klassischen Technics-Tradition. Er soll eine präzise und empfindliche Abtastung ermöglichen und damit die Musikinformation der Schallplatte sauber an den Tonabnehmer weitergeben. Für viele Anwender dürfte aber gerade die Kombination aus klassischer Plattenspieler-Technik und zeitgemäßer Anschlussvielfalt den Reiz dieses Modells ausmachen.

Bluetooth als Brücke in moderne Wohnräume

Ein wichtiges Merkmal des Technics SL-40CBT ist die integrierte Bluetooth-Funktion. Sie erlaubt die drahtlose Verbindung zu kompatiblen Audio-Geräten und eröffnet damit Nutzungsszenarien, die bei klassischen Plattenspielern nicht selbstverständlich sind. Lieblingsplatten lassen sich etwa kabellos über geeignete Kopfhörer wiedergeben, ohne dass dafür eine komplette klassische HiFi-Kette aufgebaut werden muss.

Gerade für Wohnräume, in denen ein Plattenspieler bewusst sichtbar platziert werden soll, ist diese Flexibilität entscheidend. Der SL-40CBT verbindet damit den analogen Charakter der Schallplatte mit jener räumlichen Freiheit, die viele Anwender heute von modernen Audio-Lösungen erwarten. Blau und Weiß ergänzen diesen Ansatz schlüssig, weil sie den Plattenspieler je nach Einrichtung entweder akzentuieren oder optisch zurücknehmen können.

Alle Vorteile auf einen Blick

Zwei zusätzliche Farbvarianten für mehr Gestaltungsfreiheit im Wohnraum

Klassische Technics Direktantrieb-Technik in zugänglicher Form

Sofort spielbereit durch mitgelieferten Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer

Flexible Integration dank integriertem Phono-MM-Entzerrer

Bluetooth für drahtlose Wiedergabe über kompatible Audio-Geräte

Minimalistisches Design mit klarer Technics-Identität

Interessant für Vinyl-Einsteiger und designorientierte HiFi-Liebhaber

Preis und Verfügbarkeit

Der Technics SL-40CBT soll ab September 2026 in den neuen Farbvarianten Blau und Weiß bei autorisierten Technics-Händlern erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 799,- angegeben. Die bisherigen Farbvarianten Schwarz, Grau und Terrakottabraun bleiben Bestandteil des Konzepts, sodass der Plattenspieler künftig in insgesamt fünf Ausführungen angeboten wird.

Wir meinen…

Mit den neuen Farbvarianten Blau und Weiß schärft Technics den Charakter des Technics SL-40CBT als wohnraumfreundlichen, bewusst unkomplizierten Plattenspieler. Entscheidend ist dabei, dass Panasonic Corporation die Marke Technics hier nicht auf bloßes Design reduziert. Der SL-40CBT bleibt ein Direktantrieb-Plattenspieler mit Technics-DNA, ergänzt um Phono-MM-Entzerrer, Bluetooth und vormontierten Tonabnehmer. Genau diese Mischung macht ihn interessant: Er senkt die Einstiegshürde in die Welt der Schallplatte, ohne den Plattenspieler zur bloßen Dekoration werden zu lassen.

Produkt Technics SL-40CBT Sonderedition Preis € 799,-

Technische Daten Technics SL-40CBT

Produkt Technics SL-40CBT Charakterisierung Plattenspieler mit Direktantrieb und Bluetooth Design-Herkunft Technics Direktantriebs-Tradition seit 1970 Neue Farbvarianten Blau, Weiss, Schwarz, Grau und Terrakottabraun Konzept Analoge Schallplattenwiedergabe mit moderner Konnektivität Antrieb Direktantrieb Motor Bürstenloser Gleichstrommotor Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min Hochlaufzeit 0,7 Sekunden bis 33 1/3 U/min Bremssystem Elektronische Bremse Gleichlaufschwankungen 0,025 Prozent W.R.M.S. Plattenteller Aluminium-Druckguss, 300 mm Durchmesser Gewicht Plattenteller Ca. 1,26 kg inklusive Plattentellerauflage Tonarm Statisch ausbalancierter Tonarm Effektive Tonarmlänge 230 mm Überhang 15 mm Tonabnehmer Audio-Technica AT-VM95C Phono-Equalizer Integriert, Gain 36,5 dB Bluetooth Bluetooth 5.4, Class 1 Bluetooth-Profile A2DP Bluetooth-Codecs Qualcomm aptX Adaptive, SBC Funkreichweite Ca. 10 m bei Sichtverbindung Ausgänge Phono, Line, Erdungsanschluss Stromversorgung AC 220 bis 240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme 4 W im Betrieb, 0,3 W ausgeschaltet Abmessungen 430 x 128 x 353 mm Gewicht Ca. 7,1 kg Zubehör Plattenteller, Matte, Staubschutzhaube, EP-Adapter, Gegengewicht, Headshell mit Tonabnehmer, Phono-Kabel, Erdungskabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung

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Quelle Technics