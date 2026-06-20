In aller Kürze Technics und Fritz Hansen präsentieren zur 3daysofdesign 2026 zwei limitierte Sondereditionen in dunklem Burgunderrot: den Technics SL-40CBT Plattenspieler und die KAISER idell Luxus 6631-T Tischleuchte. Die Kooperation verbindet analogen Klang, Bauhaus-Design und Wohnraum-Atmosphäre.

Technics und Fritz Hansen zeigen, wie nah sich HiFi und Interior Design kommen können, wenn nicht das einzelne Produkt, sondern die Atmosphäre eines Raumes im Mittelpunkt steht. Zur 3daysofdesign 2026 in Kopenhagen präsentierten die japanische HiFi-Marke und der dänische Design-Möbelhersteller zwei streng limitierte Sondereditionen: den Technics SL-40CBT Plattenspieler und die KAISER idell Luxus 6631-T Tischleuchte. Beide Modelle treten in einem speziell abgestimmten dunklen Burgunderrot auf und verbinden damit zwei sehr unterschiedliche Gestaltungstraditionen. Hier geht es nicht um ein beiläufiges Co-Branding, sondern um die bewusste Inszenierung von Licht, Klang, Materialität und Wohnraum.

Key Facts Technics SL-40CBT Sonderedtion

Limitierte Kooperation von Technics und Fritz Hansen rund um Licht und Klang

Technics SL-40CBT als Sonderedition in dunklem Burgunderrot

KAISER idell Luxus 6631-T ebenfalls als limitierte Burgundy-Ausführung

Präsentation im Rahmen der 3daysofdesign 2026 in Kopenhagen

Installation „Fritz Hansen Sound Club“ als kuratierter Hör- und Designraum

KAISER idell Entwurf von Christian Dell aus dem Jahr 1936

Technics SL-40CBT mit Direktantrieb, Bluetooth und integriertem Phono-Equalizer

Markteinführung der limitierten Editionen im Oktober 2026

Fritz Hansen Sound Club – Wenn Licht und Klang den Raum definieren

Die Kooperation wurde im Rahmen der Installation „Fritz Hansen Sound Club“ vorgestellt, die während der 3daysofdesign 2026 in Kopenhagen zu sehen war. Fritz Hansen inszenierte die beiden Sondereditionen dort in einer eigens konzipierten Hörbar, nicht als klassische Produktpräsentation, sondern als räumliches Erlebnis. Der Technics SL-40CBT und die KAISER idell Luxus 6631-T wurden auf originalen Fritz-Hansen-Tischen im Bauhaus-Stil aus dem Unternehmensarchiv präsentiert.

Das passt zur Idee der Kooperation: Licht verändert einen Raum nicht baulich, aber in seiner Wahrnehmung. Musik tut Ähnliches, nur auf akustischer Ebene. Zusammen entsteht daraus eine kleine, aber sehr präzise gesetzte Wohnraum-Szene, in der der Plattenspieler nicht als technisches Solitär und die Leuchte nicht als bloßes Accessoire auftreten. Beide Objekte übernehmen eine Funktion, prägen aber zugleich die Stimmung.

Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T Foto © Technics | Technics SL-40CBT und KAISER idell Luxus 6631-T

KAISER idell Luxus 6631-T – Bauhaus-Klassiker in dunklem Burgunderrot

Die KAISER idell Luxus 6631-T zählt zu den bekannten Leuchtenentwürfen der klassischen Moderne. Entworfen wurde sie 1936 von Christian Dell, der als Bauhaus-Designer besonders für präzise Metallarbeiten und klare funktionale Formen steht. Der Entwurf verbindet sachliche Geometrie, ausgewogene Proportionen und eine handwerkliche Qualität, die bis heute den Reiz dieses Modells ausmacht.

Für die Kooperation mit Technics erscheint die KAISER idell Luxus 6631-T in einem dunklen Burgunderrot, das die technische Strenge des Entwurfs wärmer und wohnlicher wirken lässt. Gerade diese Farbwahl ist entscheidend: Sie macht aus der Leuchte kein modisches Dekorstück, sondern verleiht ihr eine gediegene, fast analoge Tiefe. Zum 90-jährigen Jubiläum des Entwurfs im Jahr 2026 wirkt diese Sonderedition daher weniger wie ein bloßes Farbmodell, sondern wie eine bewusst gesetzte Hommage an Designgeschichte.

Technics SL-40CBT – Direktantrieb mit moderner Wohnraum-Tauglichkeit

Der Technics SL-40CBT ist ein moderner Plattenspieler, der die Direktantriebs-Tradition der Marke Technics mit einer bewusst wohnraumfreundlichen Auslegung verbindet. Technics verweist dabei auf die eigene Geschichte des Direktantriebs, die 1970 begann und die Entwicklung der Marke ebenso prägte wie später die Club- und DJ-Kultur. Beim Technics SL-40CBT steht dieser technische Hintergrund jedoch nicht im Kontrast zu moderner Wohnraumgestaltung, sondern wird bewusst in ein kompakteres, wohnlicheres Produktkonzept übertragen.

Technisch setzt der Technics SL-40CBT auf einen kernlosen Direktantriebsmotor, eine elektronische Bremse, eine stabile Aluminium-Druckguss-Platte sowie einen statisch ausbalancierten Tonarm. Hinzu kommen ein integrierter Phono-Equalizer, ein vormontierter Audio-Technica AT-VM95C Tonabnehmer sowie Bluetooth 5.4 mit Qualcomm aptX Adaptive und SBC. Damit ist der Plattenspieler nicht nur klassisch per Phono- oder Line-Ausgang einsetzbar, sondern kann auch kabellos mit passenden Bluetooth-Lautsprechern oder Kopfhörern genutzt werden.

Gerade dieser Punkt macht ihn für die Kooperation mit Fritz Hansen interessant. Der Technics SL-40CBT ist kein nostalgischer Plattenspieler für ein rein klassisches HiFi-Rack, sondern eine Lösung für moderne Wohnräume, in denen analoge Schallplattenwiedergabe unkompliziert, sichtbar und gestalterisch passend integriert werden soll.

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Dunkles Burgunderrot als verbindendes Element

Die gemeinsame Farbe ist mehr als eine kosmetische Klammer. Das dunkle Burgunderrot verbindet die klare Metallform der KAISER idell Luxus 6631-T mit dem kompakten, wohnlich angelegten Gehäuse des Technics SL-40CBT. Es ist eine Farbwahl, die bewusst Abstand von klassischem Schwarz, Silber oder Weiß nimmt und beide Produkte stärker in Richtung Interior Design rückt.

Für HiFi-Liebhaber ist das durchaus spannend. Während viele Plattenspieler entweder technisch-nüchtern oder bewusst retrohaft auftreten, geht diese Sonderedition einen anderen Weg. Sie macht den Plattenspieler sichtbar, aber nicht laut. Er soll Teil des Raums sein, nicht bloß Gerät auf einem Möbel.

Zwei Marken, zwei Traditionen, ein gemeinsamer Anspruch

Fritz Hansen wurde 1872 in Dänemark gegründet und zählt zu den prägenden Unternehmen des dänischen Designs. Die Marke steht für Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires, die über Jahrzehnte hinweg durch handwerkliche Qualität, klare Gestaltung und internationale Designgeschichte geprägt wurden. Technics wiederum wurde 1965 gegründet und entwickelte sich mit Verstärkern, Lautsprechern, Tunern und vor allem Plattenspielern mit Direktantrieb zu einer der prägenden Marken im HiFi- und DJ-Umfeld.

Die Kooperation wirkt gerade deshalb plausibel, weil beide Marken aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aber eine ähnliche Haltung teilen. Fritz Hansen denkt Gestaltung über Proportion, Material und Raumwirkung. Technics denkt Klang über Präzision, Stabilität und technische Kontrolle. In der Verbindung beider Perspektiven entsteht keine übliche Lifestyle-Kooperation, sondern ein Projekt, das analogen Klang tatsächlich als Teil eines eingerichteten Raums versteht.

Alle Vorteile auf einen Blick

Limitierte Sondereditionen mit eigenständiger gestalterischer Identität

Dunkles Burgunderrot als gemeinsame Designklammer für Licht und Klang

Technics SL-40CBT mit Direktantrieb und moderner Bluetooth-Integration

Integrierter Phono-Equalizer für einfache Einbindung in bestehende Systeme

Vormontierter Audio-Technica AT-VM95C Tonabnehmer für sofortigen Betrieb

KAISER idell Luxus 6631-T als Designklassiker mit Bauhaus-Historie

Besonders interessant für designorientierte HiFi-Liebhaber

Starke Wohnraumwirkung ohne aufdringliche Lifestyle-Inszenierung

Sehr geringe Stückzahlen mit entsprechendem Sammlercharakter

Preis und Verfügbarkeit

Die limitierten Sondereditionen der KAISER idell Luxus 6631-T und des Technics SL-40CBT sollen im Oktober 2026 auf den Markt kommen. Fritz Hansen bietet die KAISER idell Luxus 6631-T in einer Auflage von 200 Exemplaren in Asien und Europa an. Der Technics SL-40CBT erscheint in einer limitierten Auflage von bis zu 300 Exemplaren, wird in ausgewählten Fritz Hansen Partnergeschäften ausgestellt und über den Technics-Vertrieb erhältlich sein, laut Hersteller auch in den USA. Konkrete Preise für den DACH-Raum wurden bislang nicht genannt.

Wir meinen…

Das ist eine Kooperation, die deutlich besser funktioniert, als es viele Design-Collaborations im HiFi-Umfeld tun. Technics und Fritz Hansen setzen nicht einfach zwei Logos nebeneinander, sondern greifen einen Punkt auf, der im hochwertigen Wohnraum immer wichtiger wird: Musik ist nicht nur Wiedergabe, Licht ist nicht nur Beleuchtung, und Design ist nicht nur Oberfläche. Der Technics SL-40CBT und die KAISER idell Luxus 6631-T bilden gemeinsam eine kleine, sehr bewusst gesetzte Szene für analoges Hören im Wohnraum. Die geringe Auflage macht beide Sondereditionen zusätzlich reizvoll – nicht nur für Sammler, sondern auch für jene, die HiFi als sichtbaren, aber stilsicheren Teil ihrer Einrichtung verstehen.

Produkt Technics SL-40CBT Sonderedition Preis k. A.

Technische Daten Technics SL-40CBT Sonderedition

Produkt Technics SL-40CBT Sonderedition Charakterisierung Plattenspieler mit Direktantrieb und Bluetooth Design-Herkunft Technics Direktantriebs-Tradition seit 1970 Sonderausführung Dunkles Burgunderrot Konzept Analoge Schallplattenwiedergabe mit moderner Konnektivität Auflage Bis zu 300 Exemplare Antrieb Direktantrieb Motor Bürstenloser Gleichstrommotor Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min Hochlaufzeit 0,7 Sekunden bis 33 1/3 U/min Bremssystem Elektronische Bremse Gleichlaufschwankungen 0,025 Prozent W.R.M.S. Plattenteller Aluminium-Druckguss, 300 mm Durchmesser Gewicht Plattenteller Ca. 1,26 kg inklusive Plattentellerauflage Tonarm Statisch ausbalancierter Tonarm Effektive Tonarmlänge 230 mm Überhang 15 mm Tonabnehmer Audio-Technica AT-VM95C Phono-Equalizer Integriert, Gain 36,5 dB Bluetooth Bluetooth 5.4, Class 1 Bluetooth-Profile A2DP Bluetooth-Codecs Qualcomm aptX Adaptive, SBC Funkreichweite Ca. 10 m bei Sichtverbindung Ausgänge Phono, Line, Erdungsanschluss Stromversorgung AC 220 bis 240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme 4 W im Betrieb, 0,3 W ausgeschaltet Abmessungen 430 x 128 x 353 mm Gewicht Ca. 7,1 kg Zubehör Plattenteller, Matte, Staubschutzhaube, EP-Adapter, Gegengewicht, Headshell mit Tonabnehmer, Phono-Kabel, Erdungskabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung

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Quelle Technics