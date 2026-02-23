In aller Kürze Der Thorens TD 402 DD in Eiche matt verbindet komfortable Direktantrieb-Technik mit wohnraumfreundlichem Design. Dank integriertem Phono-Vorverstärker, vormontiertem Tonabnehmer und Auto-Stop richtet sich der Plattenspieler an Vinyl-Einsteiger und Genießer, die unkomplizierten Analogklang mit moderner Wohnästhetik kombinieren möchten.

Die Marke Thorens zählt zu den traditionsreichsten Namen der analogen Musikwiedergabe und steht seit Jahrzehnten für solide, praxisorientierte Plattenspieler mit klarer Ausrichtung auf musikalischen Genuss statt technischer Komplexität. Der Thorens TD 402 DD positioniert sich innerhalb des aktuellen Portfolios als komfortabler Direkttriebler für Anwender, die Vinyl unkompliziert und ohne aufwendige Einrichtung erleben möchten. Mit der neuen Ausführung in Eiche matt erweitert Thorens das Modell nun gezielt um eine Variante, die stärker auf das Zusammenspiel von Technik und Wohnraumgestaltung abzielt. Gerade in modernen Wohnkonzepten, in denen HiFi-Systeme sichtbarer Bestandteil des Interieurs sind, gewinnt die gestalterische Integration zunehmend an Bedeutung. Der TD 402 DD versteht sich damit nicht nur als Abspielgerät, sondern als bewusst gestaltetes Element des Wohnraums.

Key Facts

Direktangetriebener Plattenspieler mit elektronischer Drehzahlregelung

Neue Designausführung in Eiche matt

Auto-Stop-Funktion für erhöhten Bedienkomfort

Integrierter, abschaltbarer Phono-Vorverstärker

Vormontierter Tonabnehmer Audio-Technica AT VM95E

Sofort spielbereit ohne aufwendige Justage

Drehzahlen: 33 ⅓ und 45 U/min

UVP: € 899,-

Wohnraumfreundliches Design als bewusstes Konzept

Die neue Oberfläche in Eiche matt setzt auf eine helle, natürliche Holzoptik mit zurückhaltender Anmutung. Statt klassischer Hochglanz- oder schwarzer HiFi-Ästhetik entsteht so ein ruhiger visueller Eindruck, der sich insbesondere in minimalistische oder skandinavisch inspirierte Wohnumgebungen integrieren lässt. Die matte Ausführung vermeidet Reflexionen und unterstreicht den wohnlichen Charakter des Geräts.

Damit reagiert Thorens auf eine Entwicklung, die sich seit Jahren im HiFi-Markt abzeichnet: Audio-Komponenten sollen nicht mehr verborgen werden, sondern bewusst Teil der Einrichtung sein. Der TD 402 DD adressiert somit Nutzer, die Klangqualität und Design gleichwertig betrachten.

Foto © Thorens GmbH | Thorens TD 402 DD Turntable – Nun auch in Eiche matt Foto © Thorens GmbH | Thorens TD 402 DD Turntable – Nun auch in Eiche matt Foto © Thorens GmbH | Thorens TD 402 DD Turntable – Nun auch in Eiche matt Foto © Thorens GmbH | Thorens TD 402 DD Turntable – Nun auch in Eiche matt Foto © Thorens GmbH | Thorens TD 402 DD Turntable – Nun auch in Eiche matt Foto © Thorens GmbH | Thorens TD 402 DD Turntable – Nun auch in Eiche matt Foto © Thorens GmbH | Thorens TD 402 DD Turntable – Nun auch in Eiche matt

Direktantrieb für stabile Wiedergabe im Alltag

Technisch bleibt der TD 402 DD seiner bewährten Linie treu. Herzstück ist ein Direktantrieb, der eine präzise und stabile Rotation gewährleistet. Im praktischen Betrieb bedeutet dies eine schnelle Hochlaufzeit sowie konstante Drehzahlen bei 33 ⅓ und 45 Umdrehungen pro Minute – ein entscheidender Faktor für saubere Tonhöhenstabilität und ruhige Wiedergabe.

Gerade im Alltag zeigt sich der Vorteil dieser Konstruktion: Der Plattenspieler arbeitet wartungsarm und reagiert unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen, was ihn besonders für Anwender attraktiv macht, die Vinyl ohne technische Hürden genießen möchten.

Sofort einsatzbereit – Vinyl ohne Einstiegshürden

Ein wesentliches Merkmal des Konzepts ist die hohe Praxisorientierung. Der integrierte, abschaltbare Phono-Vorverstärker erlaubt den direkten Anschluss an Verstärker ohne Phono-Eingang ebenso wie an Aktivlautsprecher oder moderne All-in-One-Systeme. Dadurch lässt sich der Plattenspieler flexibel in unterschiedlichste Setups integrieren.

Der vormontierte Tonabnehmer des Spezialisten Audio-Technica Ltd., der Audio-Technica AT VM95E, reduziert zudem den Einrichtungsaufwand erheblich. Anwender können den TD 402 DD praktisch unmittelbar nach dem Auspacken nutzen, ohne Justagearbeiten durchführen zu müssen. Ergänzt wird dies durch eine Auto-Stop-Funktion, die den Plattenteller am Ende der Wiedergabe automatisch anhält und so Nadel und Schallplatte schont.

Analogtechnik als Teil moderner Lebensräume

Mit der Variante Eiche matt verfolgt Thorens eine klare Strategie: Analogtechnik soll emotional zugänglich bleiben, gleichzeitig aber gestalterisch zeitgemäß auftreten. Der TD 402 DD zeigt exemplarisch, wie klassische HiFi-Technik und Interior Design zunehmend zusammenwachsen. Vinyl wird dadurch nicht nur gehört, sondern bewusst erlebt – als Ritual im Alltag ebenso wie als ästhetisches Statement im Wohnraum.

Preis und Verfügbarkeit

Der Thorens TD 402 DD in der neuen Ausführung Eiche matt soll ab Frühjahr 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 899,-.

Fazit – Komfort und ansprechendes Design zum attraktiven Preis

Mit dem Thorens TD 402 DD in Eiche matt gelingt Thorens GmbH eine überzeugende Erweiterung eines bereits etablierten Plattenspielers um eine klar für modernes Wohnambiente ausgelegte Designvariante. Die Kombination aus Direktantrieb, hoher Bedienfreundlichkeit und sofortiger Einsatzbereitschaft trifft auf eine Gestaltung, die Vinyl stärker denn je als Bestandteil moderner Lebenskultur positioniert – ein Ansatz, der Technik und Alltag elegant zusammenführt und wohl jung wie alt gleichermaßen anspricht.

Produkt Thorens TD 402 DD Turntable Preis € 899,-

Technische Daten

Produkt Thorens TD 402 DD Turntable Charakterisierung Komfortorientierter Direkttrieb-Plattenspieler mit integriertem Phono-Vorverstärker zum besonders attraktiven Preis Antrieb Direktantrieb Drehzahlen 33 ⅓ und 45 U/min Tonabnehmer Audio-Technica AT VM95E (vormontiert) Phono-Vorverstärker integriert, abschaltbar Komfortfunktion Auto-Stop Ausgang Line / Phono Designausführung Eiche matt

Marke Thorens GmbH Hersteller Thorens GmbH Vertrieb Thorens GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

