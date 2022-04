TIDAL liefert Dolby Atmos nun auch bei Apple iOS

In aller Kürze Apple iOS bietet nun rund um TIDAL das, was bei Google Android schon möglich war, und zwar die Wiedergabe von Titeln in Dolby Atmos.

Inhalte in Dolby Atmo Music stehen beim Musik-Streaming-Dienst TIDAL schon seit geraumer Zeit zur Verfügung, allerdings war und ist deren Wiedergabe auf einige wenige Systeme beschränkt. Neben verschiedensten Systemen wie etwa Sonos ARC., Apple TV 4K, Amazon Fire TV bzw. Amazon Fire TV Cube und Nvidia Shield TV und Nvidia Shield TV Pro sowie ausgewählte Smart TV Systeme mit Google Android TV können Alben in Dolby Atmos interessanterweise etwa auch auf Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem Google Android schon seit geraumer Zeit wiedergegeben werden, wohingegen Anwender mit Apple iOS bislang leer ausgingen. Damit ist nun Schluss, auch auf Apple iPhone und Apple iPad können Inhalte nunmehr über die TIDAL App in Dolby Atmos wiedergegeben werden.

Keine spezielle Hardware erforderlich

Dolby Atmos soll Musik in völlig neuer Qualität abbilden, der Zuhörer könne hier ganz in die Aufnahme eintauchen, denn er werde in ein dreidimensionales Klanggeschehen eingehüllt, warum man auch von immersive 3D Surround Sound spricht.

Dennoch gibt TIDAL an, dass für die Wiedergabe von Inhalten in Dolby Atmos über Apple iOS Devices keine spezielle Hardware erforderlich sei, derart kodierte Inhalte somit mit jedwedem Kopfhörer abgespielt werden können. Die Frage ist dabei allerdings, ob der gewünschte Raumklang tatsächlich erzielt wird… Zumindest erscheint ein Dolby Atmos Logo auf dem Screen, wenn man entsprechende Inhalte wiedergibt.

Zumindest für die Kopfhörer aus dem Hause Apple Corporation wie etwa Apple AirPods sowie Apple AirPods Max verspricht man durch spezielle Algorithmen für die Wiedergabe von 3D Audio ein entsprechendes dreidimensionales Klangerlebnis.

Nur bei TIDAL HiFI Plus verfügbar

Inhalte kodiert in immersive 3D Surround stehen bei TIDAL allein Abonnenten des Angebots TIDAL HiFi Plus zur Verfügung, und zwar in Sony 360 Reality Audio sowie Dolby Atmos. Dieses Angebot umfasst auch Inhalte in Hi-res Audio, wobei TIDAL hier bekanntlich auf MQA vertraut.

Zudem, und das ist wohl für viele durchaus ein zugkräftiges Argument, bietet TIDAL bei TIDAL HiFI Plus Künstlern eine direkte Künstler-Vergütung und spricht hierbei von Fair Streaming.

Übersichtliches Angebot

Da Inhalte in Dolby Atmos natürlich eine entsprechende Aufnahmen voraussetzen, deren Produktion beginnen beim eigentlichen Recording über die Abmischung bis hin zum Mastering ungleich aufwendiger ist als herkömmlich ausgelegte Produktionen in Stereo, ist das Angebot an Alben in Dolby Atmos noch übersichtlich, um es so zu formulieren.

Dies fällt insbesondere bei einem Anbieter wie TIDAL auf, der ja hinlänglich mit einem Abermillionen Musik-Titel umfassenden Katalog wirbt.

Da für TIDAL aber Inhalte in immersive 3D Surround Sound, sei es nun Sony 360 Reality Audio und eben Dolby Atmos ein wichtiges Argument bei der Werbung von Kunden für das entsprechende Angebot TIDAL HiFi Plus sind, macht man es diesen sehr leicht, die entsprechenden Aufnahmen im Katalog über eine eigene Auswahl direkt zu finden.

Wir meinen…

Musik in Dolby Atmos kann eine überaus spannende Sache sein, speziell dann, wenn Künstler, Tontechniker und Produzenten die Möglichkeiten dieser Technologie für ihre Aufnahmen auch richtig zu nutzen wissen. Um dies allerdings auch bestmöglich genießen zu können, bedarf es durchaus auch entsprechendem Equipment. Ob es daher wirklich von großer Relevanz ist, dass man nunmehr bei TIDAL Inhalte in Dolby Atmos nicht nur auf Smartphones und Tablets mit Google Android, sondern auch mit dem Betriebssystem Apple iOS wiedergeben kann…

PRODUKT TIDAL HIFI UND TIDAL HIFI PLUS Preis TIDAL HiFi € 9,99 pro Monat

TIDAL HiFi Plus € 19,99 pro Monat

