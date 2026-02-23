In aller Kürze Der Toneoptic can ist ein modular aufgebautes Vinyl-Aufbewahrungssystem aus Los Angeles, das klassische Plattenkisten funktional neu interpretiert. Stapelbarkeit, ergonomischer Zugriff und optional mobile Erweiterung verbinden Archivlösung und Designmöbel zu einer modernen Lösung für wachsende Schallplattensammlungen.

Das US-amerikanische Unternehmen Toneoptic aus Los Angeles widmet sich seit Jahren der Schnittstelle zwischen analoger Musikkultur und zeitgenössischem Produktdesign. Statt klassisches HiFi-Zubehör zu entwickeln, konzentriert man sich auf jene Aspekte des Vinyl-Erlebnisses, die im Alltag oft unterschätzt werden: Organisation, Zugriff und Präsentation der eigenen Sammlung. Mit dem Toneoptic can verfolgt das Unternehmen einen Ansatz, der über eine simple Plattenkiste hinausgeht. Ziel ist ein System, das das Durchblättern von Schallplatten erleichtert, flexibel erweiterbar bleibt und sich gleichzeitig bewusst als Gestaltungselement im Wohnraum versteht. Im Fokus steht somit nicht nur die Lagerung, sondern die tägliche Interaktion mit Musik.

Key Facts

neu entwickeltes modulares Aufbewahrungssystem für Vinyl-Schallplatten

stapelbare Konstruktion für skalierbare Sammlungen

außen positionierte Griffe für ergonomisches Handling

beidseitige Präsentation der Schallplatten möglich

optional rollbar durch Erweiterung mit „eze dolly“

verschiedene Materialien und Oberflächen verfügbar

Design, Fertigung und Montage in Los Angeles

Vorverkaufsstart ab Februar 2026

Einführungspreise ab US$ 195,-

Klassische Record Crates neu interpretiert

Traditionelle Plattenkisten erfüllen zwar ihren Zweck, zeigen im Alltag jedoch klare Schwächen: schwer zugängliche Inhalte, eingeschränkte Mobilität und meist rein funktionale Gestaltung. Toneoptic analysierte genau diese typischen Nutzungsszenarien und entwickelte daraus ein vollständig überarbeitetes Konzept.

Das Ergebnis ist ein System, das bewusst auf ergonomisches Durchblättern ausgelegt ist. Die Konstruktion erlaubt es, Schallplatten ähnlich wie in einem Plattenladen komfortabel zu durchsuchen, ohne einzelne Boxen bewegen zu müssen. Gleichzeitig sorgt die offene Bauweise dafür, dass Cover sichtbar bleiben und somit auch eine kuratorische Präsentation der Sammlung möglich wird.

Ein wesentliches Detail ist die Positionierung der Griffe an der Außenseite. Dadurch bleibt der Innenraum vollständig nutzbar, während das Handling beim Umstellen oder Transport deutlich erleichtert wird.

Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can

Modularität als praktischer Vorteil im Alltag

Ein zentrales Element des Toneoptic can ist seine Stapelbarkeit. Sammler können ihre Aufbewahrung schrittweise erweitern, ohne bestehende Strukturen verändern zu müssen. Gerade wachsende Vinyl-Sammlungen profitieren von diesem modularen Ansatz, da sich das System an unterschiedliche Raumgrößen und Einrichtungskonzepte anpassen lässt.

Optional lässt sich das System über das sogenannte „eze dolly“ auf Rollen setzen. Dadurch entsteht eine mobile Einheit, die selbst größere Sammlungen flexibel im Raum beweglich macht – etwa beim Reinigen, Umgestalten oder beim Zugriff auf unterschiedliche Hörzonen.

Die Konstruktion verbindet somit Möbelcharakter mit funktionalem Archivsystem, was im täglichen Gebrauch einen spürbaren Komfortgewinn darstellt. Die Produktinformation hebt dabei ausdrücklich hervor, dass sämtliche typischen Schwachstellen klassischer Vinylkisten gezielt adressiert wurden.

Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can

Materialien, Oberflächen und Designanspruch

Neben der Funktion spielt die gestalterische Integration eine zentrale Rolle. Toneoptic bietet den can in unterschiedlichen Materialvarianten an, darunter Aluminium aus Post-Consumer-Recycling, nordamerikanische Weißeiche sowie amerikanischer Schwarznussbaum. Ergänzt werden diese durch Varianten in semi-mattem Schwarz oder Hochglanz-Weiß.

Transparente oder farbige Akzente – etwa das charakteristische „can blue“ – erlauben zusätzliche Individualisierung. Damit positioniert sich das System bewusst zwischen HiFi-Zubehör und Interior-Design-Objekt, ein Ansatz, der besonders in modernen Wohnumgebungen an Bedeutung gewinnt.

Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can Foto © Toneoptic | Toneoptic can

Anwendungsszenario: Vinyl erleben statt nur lagern

Der praktische Nutzen zeigt sich vor allem im täglichen Umgang mit der Sammlung. Schallplatten werden nicht mehr gestapelt oder verborgen, sondern bleiben sichtbar und unmittelbar zugänglich. Das erleichtert spontane Hörentscheidungen und fördert eine aktivere Nutzung der eigenen Sammlung.

Gerade für Vinyl-Enthusiasten, die ihre Sammlung regelmäßig neu sortieren oder präsentieren möchten, entsteht dadurch ein deutlich intuitiveres Nutzungserlebnis. Das System fungiert damit gleichermaßen als Archiv, Präsentationsfläche und mobiles Möbelstück.

Preis und Verfügbarkeit

Der Toneoptic can soll ab Februar 2026 zunächst im Vorverkauf erhältlich sein. Die Einführungspreise beginnen laut Hersteller bei ab US$ 195,-, abhängig von Materialausführung und Konfiguration.

Fazit – Mehr Möbelstück als Zubehör

Mit dem Toneoptic can zeigt sich, wie stark sich die Wahrnehmung von Vinyl-Zubehör verändert hat. Statt rein funktionaler Aufbewahrung entsteht ein durchdachtes System, das Ergonomie, Modularität und Wohnraumgestaltung miteinander verbindet. Für ambitionierte Sammler könnte diese Lösung des Unternehmens Toneoptic eine der interessantesten Neuinterpretationen der klassischen Record Crate seit Jahrzehnten darstellen.

Produkt Toneoptic can Preis ab US$ 195,-

Technische Daten

Produkt Toneoptic can Charakterisierung Modulares Aufbewahrungs- und Präsentationssystem für Vinyl-Schallplatten Bauform Offenes Record-Crate-System Stapelbarkeit Ja Mobilität Optional rollbar via Toneoptic eze dolly Zugriff Beidseitige Plattenpräsentation Griffe Außen positioniert Materialien Aluminium (recycelt), Weißeiche, Schwarznussbaum, lackierte Varianten Oberflächen Semi-matt Schwarz, Hochglanz Weiß, Holzvarianten Akzentfarben Transparent oder Can blue Fertigung Design, Herstellung und Montage in Los Angeles

Marke Toneoptic Hersteller Toneoptic Vertrieb Toneoptic

