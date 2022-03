Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022 – Die Farben der Saison

Mit der neuen Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022 bringt das französische Unternehmen Triangle Electroacoustique Farbe ins Spiel, und zwar bei einer Produktlinie, wo dies durchaus ein essentielles Merkmal ist, handelt es sich doch um eine zentrale Komponente der Triangle AIO Series, die als Multiroom Audio Streaming-System ganz klar eine Lösung darstellt, die dem Lifestyle-Segment zugeordnet werden kann. Das All-in-One System Triangle AIO 3 soll sich in dieser speziellen Auflage in den modischen Farben Powder Pink, Frosted White, Forest Green und Ocher Red präsentieren.

Damit soll einmal mehr sicher gestellt sein, dass sich dieses als ganz klassisches All-in-One Lautsprecher-System konzipiert als überaus elegante, und vor allem auch sehr kompakte Lösung überall in den Wohnraum integrieren lässt.

Triangle AIO 3 – Simplicity from room to room

Ausgelegt ist das Triangle AIO 3 für Räume mit bis zu 20 m2, wobei dafür zwei Woofer mit 3,9 Zoll sowie zwei Tweeter mit 1 Zoll Sorge tragen, die mit zweimal 45 Watt befeuert werden.

Ausdrücklich verweist Triangle Electroacoustique darauf, dass man beim Triangle AIO 3 auf Tugenden des klassischen Lautsprecher-Baus setzte, etwa auch auf eine diskret aufgebaute Frequenzweiche, da dies, so der Hersteller, beste Ergebnisse auch in dieser Produktklasse garantiere.

Das neue Triangle AIO 3 kann natürlich mittels WiFi ins Netzwerk eingebunden werden, wobei man auf ein Modul nach dem Standard IEEE 802.11n setzt. Als Alternative steht aber auch eine klassische Netzwerk-Schnittstelle, sprich, eine RJ45 Ethernet-Buchse zur Verfügung.

Als Basis für Multiroom Audio-Streaming dient beim Triangle AIO 3 UPnP, es ist sogar dlna-zertifiziert. Damit ist sichergestellt, dass es auf jedwede derartige Netzwerk-Freigabe im Netzwerk zugreifen, und Audio-Daten in den verschiedensten Formaten wie MP3, AAC, Apple Lossless, WAV und FLAC zugreifen kann, und zwar bis hin zu Hi-res Audio mit bis zu 24 Bit und 192 kHz. Auch Internet Radio wird geboten und natürlich lassen sich zwei Triangle AIO 3 zu einem Stereo-Paar verbinden und mehrere im Haus verteilt zur synchronen Musik-Wiedergabe koppeln.

Es versteht sich als Selbstverständlichkeit, das für eine intuitive Bedienung eine entsprechende App nicht fehlen darf, die Triangle Electroacoustique für Apple iOS als auch Google Android offeriert. Damit ist auch der Zugriff auf weitere Online-Angebote möglich, wie etwa Spotify, Napster, TIDAL, Deezer, Qobuz sowie TuneIn. Auch Amazon Music gehört nunmehr seit dem letzten Firmware-Update zu den direkt unterstützten Diensten.

Neben diversen Schnittstellen wie einem analogen AUX-Eingang, einer optischen S/PDIF-Schnittstelle sowie einem USB 2.0 Port für entsprechende Speichermedien darf natürlich Bluetooth nicht fehlen, wobei man auf Bluetooth 5.0 mit SBC, AAC und aptX setzt.

Das Triangle AIO 3 misst nicht mehr als 19,5 cm in der Höhe, 35,9 cm in der Breite, und 14,9 cm in der Tiefe. Dies sei der perfekte Kompromiss aus kompakter Form und damit erzielbarer Performance, so der Hersteller, der zudem die besonders hochwertige Verarbeitung hervor hebt.

So weist das Triangle AIO 3 ein Gehäuse aus Holz auf, wobei jedoch allen voran die Textilbespannung, die das gesamte Gerät nahezu umspannt, ganz besonders ins Auge sticht. Diese Bespannung stammt vom renommierten skandinavischen Spezialisten Gabriel und wird schon bislang in den unterschiedlichsten Farbvarianten angeboten.

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022

Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022 – Drei neue Ausführungen

In Form der nunmehr verfügbaren neuen Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022 präsentiert das französische Unternehmen diese Lösung in drei neuen Ausführungen. Diese bezeichnet Triangle Electroacoustique, wie bereits einleitend angeführt als Powder Pink, Frosted White, Forest Green und Ocher Red.

Weiterhin verfügbar sind zudem, dies sei der Vollständigkeit wegen angeführt, Varianten in Slate Grey sowie Blue.

In jeder Variante, auch darauf sei nicht vergessen hinzuweisen, liefern Metall-Applikationen am Socken und in Form der Deckplatte einen überaus reizvollen Kontrast.

Preise und Verfügbarkeit

Das Triangle AIO 3 ist natürlich bereits seit Jahr und Tag im Fachhandel zu finden, die neuen Design-Varianten sollen nach Angaben des Herstellers in Bälde zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 399,- angegeben.

Wir meinen…

Vor allem bei Lösungen, die man ganz klar in die Rubrik Lifestyle einordnen kann, ist es von großer Bedeutung, penibel auf ein ansprechendes, den jeweiligen Trends entsprechendes Design bieten zu können, und genau dies versucht das französische Unternehmen Triangle Electroacoustique mit der neuen Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022. Powder Pink, Frosted White, Forest Green und Ocher Red sind demzufolge die Farben der Saison.

Produkt Triangle AIO 3 Limited Edition Spring 2022 Preis € 399,-