Triangle ELARA LN05A 2022 Edition – Aktiv-Lautsprecher in neuem Finish

In aller Kürze Triangle Electroacoustique präsentiert die All-in-One Lösung Triangle ELARA LN05A Speakers nun in neuen Design-Varianten als Triangle ELARA LN05A 2022 Edition.

Die Triangle ELARA LN05A bezeichnet der französische Lautsprecher-Spezialist Triangle Electroacoustique als wahre All-in-One Lösung, als ein Paar Aktiv-Lautsprecher-Systeme, die die Aufgaben einer kompletten HiFi-Kette übernehmen kann. Analoge Eingänge einschließlich einer Phono-Vorstufe gehören hier ebenso zur Grundausstattung wie digitale Schnittstellen und auch Bluetooth zur „kabellosen“ Signalübertragung darf nicht fehlen. Das alles präsentiert sich hier in Form besonders schlanker Stand-Lautsprecher-Systeme, die sich nahtlos in jedes Wohnumfeld integrieren lassen.

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Triangle ELARA LN05A 2022 Edition – Zwei neue Design-Varianten

Tatsächlich muss man festhalten, dass sich die Triangle ELARA LN05A schon seit geraumer Zeit im Angebot von Triangle Electroacoustique findet, die aktiven Lautsprecher-Systeme brachte das französische Unternehmen gar bereits im Jahr 2017 auf den Markt.

Nun aber präsentiert man im Jahr 2022 neue Design-Varianten, die das bestehende Angebot ablösen und als Triangle ELARA LN05A 2022 Edition angeboten werden.

Triangle Electroacoustique bot die Lautsprecher-Systeme Triangle ELARA LN05A bislang in den Ausführungen Mattschwarz und Mattweiss an, zwei zugegebenermaßen zeitlose Farben, die sich seit vielen, vielen Jahren bewährt haben und die nach wie vor mit zu den Favoriten vieler Kunden zählen, wenn es um Lautsprecher-Systeme geht.

Andererseits sind aber auch Holz-Furniere durchaus begehrt, wobei diese Design-Versionen ganz klar modischen Trends unterworfen sind, die sich nicht zuletzt an den Modeströmungen im Bereich Interieur orientieren müssen.

Bei Triangle Electroacoustique entschied man sich nunmehr dazu, die Triangle ELARA LN05A 2022 Edition in den zwei Ausführungen Chestnut sowie Light Oak auf den Markt zu bringen, also Kastanie und helle Eiche.

Kastanie bietet einen eher rustikalen, aber vornehmen Stil, der sich harmonisch mit weißen und farbigen Tönen kombinieren lässt. Helle Eiche hat eine hellere, goldene Note, die für ihren diskreten, raffinierten und subtilen Ton geschätzt wird, der zu allen Einrichtungsstilen passt, so die Einschätzung des französischen Unternehmens.

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Technische Eckdaten

Beim Aktiv-Lautsprecher-System Triangle ELARA LN05A und damit auch der neuen Triangle ELARA LN05A 2022 Edition handelt es sich, wie bereits beschrieben, um besonders schlank konzipierte Lösungen. Die Systeme weisen Abmessungen von 900 mm in der Höhe, 165 mm in der Breite, und 263 mm in der Tiefe auf und bringen es auf 27,3 kg.

Ausgelegt sind sie als 2,5-Wege-Bassreflex-System, wobei man hierbei natürlich die ganze Erfahrung und Expertise in der Entwicklung feinster Lautsprecher-Systeme einfließen ließ.

So kommt hier eine 25 mm Seidenkalotte als Hochtöner zum Einsatz, die mit einem besonders detailreichen, zudem sehr weichen, sanften Klang aufwarten soll. Die zwei 13 cm Woofer setzen auf Membranen aus besonders behandeltem Papier und sollen mit einer druckvollen, gleichzeitig präzisen Darbietung überzeugen. Zusammen mit dem nach vorne wirkenden Bassreflex-System soll hier ein Frequenzbereich zwischen 47 Hz und 22 kHz abgebildet werden können.

Für ausreichend Nachdruck in der Darbietung sorgen Endstufen in Class D, die die Triangle ELARA LN05A 2022 Edition antreiben und eine Leistung von immerhin zweimal 80 Watt zur Verfügung stellen.

Das System ist so ausgelegt, dass ein Speaker des Paares aktiv, der zweite passiv ausgeführt ist. Alle Anschlüsse finden sich somit am rechten Speaker. Die Verbindung zwischen den beiden Lautpsrecher-Systemen erfolgt dann mittels herkömmlichem Lautsprecher-Kabel und somit entsprechenden Schraubklemmen an den Speakern.

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Die Triangle ELARA LN05A 2022 Edition stellt zunächst einen analogen Eingang zur Verfügung, ebenso verfügt sie über eine integrierte Phono-Vorstufe für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen. Neben einer optischen steht auch eine koaxiale S/PDIF-Schnittstelle für digitale Quellen zur Verfügung und über einen eigenen Cinch-Anschluss kann man einen zusätzlichen Subwoofer einbinden.

Wer Smartphones, Tablets oder andere mobile Devices als Quelle nutzen will, der kann dies über Bluetooth erledigen. Obgleich die Triangle ELARA LN05A 2022 Edition nur auf Bluetooth 4.0 setzt, kann sie dennoch nicht nur die verlustbehafteten Codeces SBC und AAC unterstützen, sondern ebenso aptX und damit eine Signalübertragung mit „CD-Qualität“ ermöglichen.

Foto © Triangle Electroacoustique | Triangle ELARA LN05A 2022 Edition

Preise und Verfügbarkeit

Nach Angaben des Herstellers soll die neue Triangle ELARA LN05A 2022 Edition ab sofort im Fachhandel zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis fürs Paar wird mit € 999,- ausgewiesen. Im Lieferumfang ist ein Stromkabel sowie ein passendes Verbindungskabel zwischen aktivem und passivem Speaker enthalten, das eine Länge von immerhin 5 m für eine optimale Aufstellung im Raum aufweist.

Wir meinen…

Zugegeben, man merkt der Triangle ELARA LN05A durchaus ein wenig an, dass diese schon ein paar Jahre am Markt ist, auch wenn Triangle Electroacoustique diese nunmehr als Triangle ELARA LN05A 2022 Edition in zwei neuen Design-Varianten – Chestnut sowie Light Oak – präsentiert. Allerdings kann man festhalten, dass man hier sehr vielseitige Aktiv-Lautsprecher-Systeme eines renommierten Lautsprecher-Spezialisten zu einem besonders attraktiven Preis erhält.

PRODUKT Triangle ELARA LN05A 2022 Edition Preis € 999,-

