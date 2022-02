Ultrasone iSAR – Der erste Wireless ANC Kopfhörer von Ultrasone

Ultrasone iSAR, so nennt sich jener Kopfhörer, der wohl von vielen Liebhabern der Lösungen aus dem Hause Ultrasone AG sehnsüchtig erwartet wird. Damit steht nämlich erstmals ein Wirless Over-ear Kopfhörer zur Verfügung, der somit allen voran für den ansprechenden Musik-Genuss unterwegs konzipiert ist.

Und damit dies stets störungsfrei in jedweder Umgebung erfolgen kann, ist der neue Ultrasone iSAR mit einer fortschrittlichen Hybrid ANC, also einer aktiven Geräusch-Unterdrückung ausgestattet.

Damit liefere, so Ultrasone AG, der neue Ultrasone iSAR einen packenden Sound in jeder Situation.

Ultrasone iSAR – Ein Wireless ANC Kopfhörer mit den hohen Ansprüchen von Ultrasone AG

„Wie oft wurde ich angesprochen? Wie oft habe ich nein gesagt? Das ist vorbei! Der neue Ultrasone iSAR ist der erste schnurlose Noise-cancelling Kopfhörer, der ein Ultrasone ist!“ Michael Willberg, CEO Ultrasone AG

Allein aus diesem Statement wird klar, was ohnehin schon seit Jahr und Tag bekannt ist. Ultrasone AG gilt als Technologie-getriebenes Unternehmen, ganz klar, schließlich kann man auf unzählige Patente verweisen, die man über die Jahrzehnte hinweg entwickelte, und die die Lösungen des Unternehmens so einzigartig machen.

Allerdings gilt Ultrasone AG auch als ein Hersteller, der den Markt zwar sehr genau beobachtet, allerdings nicht gleich auf jeden Hype reagiert. Sich abzeichnende Trends müssen sich erst als langfristige Entwicklung erweisen, neue Technologien müssen sich zunächst als zuverlässig und wirklicher Fortschritt beweisen, bevor man diese in Lösungen der Marke Ultrasone AG umsetzt.

Eine Taktik, die ganz klar zum Erfolg führt und nicht zuletzt dafür sorgt, dass Ultrasone AG als zuverlässiger Hersteller für professionelle Lösungen im Studio-Umfeld, und hochwertige Produkte im HiFi-Umfeld wahrgenommen wird.

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung

Ausdrücklich hebt der Hersteller aus Deutschland hervor, dass es sich beim neuen Ultrasone iSAR um eine Lösung handle, bei der mehr als 30 Jahre Leidenschaft und Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung von Kopfhörern die Basis bildete, und das man das Projekt des ersten Wireless ANC Kopfhörer aus dem Hause Ultrasone AG gemeinsam mit starken Partnern umsetzte.

Treiber mit Ultrasone S-Logic Technology

Wie könnte es anders sein, natürlich steht auch beim neuen Ultrasone iSAR ein Treiber mit der patentierten Ultrasone S-Logic Technology im Fokus, schließlich liefert diese spezielle Treiber-Konzeption bzw. Treiber-Anordnung die Grundlage dafür, was Kopfhörer aus Bayern seit Jahr und Tag auszeichnen.

Die Ultrasone S-Logic Technology sorgt etwa dafür, dass eine besonders breite, räumliche Darbietung ähnlich einer Wiedergabe über klassische Lautsprecher-Systeme erzielt wird. Zudem stellt sie sicher, dass ein satter, detailreicher Klang bei deutlich niedrigeren Pegeln erzielt wird, als bei herkömmlichen Konstruktionen, sodass problemlos auch ein langer Einsatz am Stück möglich ist und langfristig das Gehör des Anwenders geschont wird.

Der Treiber des neuen Ultrasone iSAR weist einen Durchmesser von 40 mm und eine Impedanz von 32 Ohm auf, wobei allerdings die letztlich erzielbare 20 Hz bis 20 kHz Frequenzumfang von der Art der Signalübertragung bestimmt werden.

Foto © Ultrasone AG | Ultrasone iSAR

Foto © Ultrasone AG | Ultrasone iSAR

Foto © Ultrasone AG | Ultrasone iSAR

Foto © Ultrasone AG | Ultrasone iSAR

Foto © Ultrasone AG | Ultrasone iSAR

Bluetooth mit Multi-point Technology

Die Signalübertragung erfolgt, wie könnte es anders sein, über Bluetooth, wobei der neue Ultrasone iSAR hierbei die so genannte Multi-point Technology unterstützt. Diese bringt den großen Vorteil mit sich, dass man den Kopfhörer gleichzeitig mit etwa zwei Quellgeräten verbinden kann, also etwa einem Notebook und dem Smartphone. Geht während dem Musikhören vom Notebook am Smartphone ein Anruf ein, so kann man nahtlos wechseln und das Telefonat führen.

Somit ist auch klar, dass der neue Ultrasone iSAR natürlich über integrierte Mikrofone verfügt, um als Freisprech-Einrichtung genutzt zu werden. Auch Sprach-Assistenten des Smartphones stehen damit direkt zur Verfügung, sei es nun Google Assistant bei Google Android, oder aber Apple Siri bei Apple iOS.

Hybrid ANC mit Ambient Mode

Vier Mikrofone sind es übrigens, die der neue Ultrasone iSAR aufweist, wobei diese nicht nur eine bemerkenswerte Sprachqualität liefern sollen, sondern auch die Grundlage für die aktive Geräuschunterdrückung darstellen.

Der Hersteller verspricht hierfür eine Dämpfung von Umgebungslärm um -40 dB, sodass ein ungestörter Musik-Genuss in jedweder Umgebung garantiert sei.

Besonders hervor heben muss man auch hier einmal mehr, dass man aber auch bewusst Umgebungsgeräusche durchlassen kann, etwa wenn man sich im Strassenverkehr bewegt. Diese Betriebsart nennt Ultrasone AG Ambient Mode.

Lange Akku-Laufzeit

Der neue Ultrasone iSAR ist mit einem 900 mAh Akku ausgestattet, der eine Spieldauer von nicht weniger als 35 Stunden bieten soll, wobei diese Angabe gar mit maximalen Volumen ermittelt wurde. Die Standby-Zeit gibt der Hersteller mit 360 Stunden an.



Das bedeutet, dass man den neuen Ultrasone iSAR problemlos über Tage einsetzen kann, ohne ihn ans Ladegerät stecken zu müssen. Auch die ein oder andere Reise kann man damit ohne Netzteil im Gepäck wagen.

Geladen wird übrigens über USB-C und es sei zudem erwähnt, dass der neue Ultrasone iSAR auch über eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke verfügt, somit auch passiv eingesetzt werden kann.

Simple Steuerung über Touch

Selbstverständlich lassen sich alle relevanten Funktionen direkt über den Ultrasone iSAR steuern, und zwar durch ein Touch-Sensor-Feld auf der Außenseite der Ohrmuschel.

Die Kontrolle der Wiedergabe und der Lautstärke erfolgt damit ebenso einfach und geradezu intuitiv, wie das Annehmen bzw. Beenden von Telefonaten.

„Wir sind überaus glücklich, mit unseren neuen Wireless Produkten den ersten Meilenstein unserer Transformations-Strategie in die Tat umzusetzen. Nach jahrelanger Entwicklung ist es uns durch modernste Bluetooth Technologien gelungen, unsere hohen Klangansprüche gepaart mit maximalem Tragekomfort und unserem gewohnten Ultrasone Sound in drahtlosen Geräten zu vereinen.“ Michael Willberg, CEO der Ultrasone AG

Der neue Ultrasone iSAR ist ja nicht der einzige Bluetooth Kopfhörer, den das deutsche Unternehmen Ultrasone AG dieser Tage vorstellt. Mit den Lösungen Ultrasone LAPIS als True Wireless In-ear Kopfhörer und dem neuen Ultrasone METEOR als Gaming Headset hat Ultrasone AG nunmehr ein neues Trio in diesem Bereich im Angebot.

„Die starke Nachfrage unserer Kunden aus aller Welt nach Bluetooth® Produkten erfordert ein viel stärkeres kollaboratives Denken, was die strategische Produktausrichtung vorangetrieben hat. Wir möchten, dass unsere Kunden zu Fans unserer Produkte werden, und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir sind stolz darauf, ein komplettes Portfolio an Bluetooth Produkten anbieten zu können, dank der hervorragenden Unterstützung unserer Kunden und Partner.“ Robert Winterhoff, COO der Ultrasone AG

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Ultrasone iSAR kann ab sofort direkt auf der Webseite von Ultrasone AG vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im Februar 2022 erfolgen. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 229,- angegeben.

Wir meinen…

Gut Ding… wir kennen ja das bestens bewährte Sprichwort, und dies dürfte auch auf den neuen Ultrasone iSAR zutreffen. Man hat sich bei Ultrasone AG wohl bewusst Zeit gelassen, um nunmehr erstmals einen kabellosen Over-ear Kopfhörer mit integrierter aktiver Geräusch-Unterdrückung auf den Markt zu bringen. Erst jetzt erachtet man die Zeit reif, ein derartiges Produkt zu realisieren, dass die hohen Maßstäbe, die die Bayern an sich selbst stellen, auch tatsächlich in diesem Bereich vollends erfüllen zu können.

Produkt Ultrasone iSAR Preis € 229,-

Marke Ultrasone Hersteller Ultrasone AG Vertrieb Ultrasone AG Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at