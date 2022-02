Mit dem Ultrasone METEOR ONE stellt Ultrasone AG erstmals ein allen voran für Gaming optimiertes Headset vor, eine Lösung also, die mit besonderen Eigenschaften aufwartet, die im Zusammenhang mit Spielen besonders relevant sind, wie etwa eine Signalübertragung mit geringer Latenz, denn natürlich setzt man hierbei auf die Freiheit von Kabeln, also Bluetooth.

Das Bluetooth Gaming-Headset Ultrasone METEOR ONE ist nur eine von insgesamt drei Lösungen, die das Unternehmen aus Bayern dieser Tage rund um Bluetooth präsentiert, denn mit den True Wireless In-ear Kopfhörern Ultrasone LAPIS sowie dem Bluetooth Over-ear Kopfhörer Ultrasone iSAR will das Unternehmen das Segment Wireless Personal Audio forcieren.

Innovation trifft auf Reputation

Dass sich das bayerische Unternehmen Ultrasone AG seit Jahr und Tag als ausgewiesener Spezialist für Kopfhörer als Technologie-Vorreiter erwiesen hat, belegen zahllose Patente, wobei hier natürlich allen voran die so genannte Ultrasone S-Logic Technology hervor sticht.

Diese Ultrasone S-Logic Technology soll für eine besonders natürliche, weite Raumabbildung Sorge tragen und findet sich natürlich auch in den neuesten Modellen wie dem Ultrasone METEOR ONE Wireless Gaming Headset. Hinzu kommen hier aber auch Merkmale, die man bislang noch nicht ausreichend bedachte, wie eben die Möglichkeit auf Kabel verzichten, und stattdessen auf eine Signalübertragung auf Bluetooth setzen zu können.

„Wir sind überaus glücklich, mit unseren neuen Wireless Produkten den ersten Meilenstein unserer Transformations-Strategie in die Tat umzusetzen. Nach jahrelanger Entwicklung ist es uns durch modernste Bluetooth Technologien gelungen, unsere hohen Klangansprüche gepaart mit maximalem Tragekomfort und unserem gewohnten Ultrasone Sound in drahtlosen Geräten zu vereinen.“ Michael Willberg, CEO der Ultrasone AG

Gemeinsam mit dem neuen Ultrasone METERO ONE und den Lösungen Ultrasone LAPIS als True Wireless In-ear Kopfhörer und dem neuen Ultrasone iSAR hat Ultrasone AG nunmehr, wie einleitend bereits erwähnt, ein neues Trio in diesem Bereich im Angebot.

„Die starke Nachfrage unserer Kunden aus aller Welt nach Bluetooth® Produkten erfordert ein viel stärkeres kollaboratives Denken, was die strategische Produktausrichtung vorangetrieben hat. Wir möchten, dass unsere Kunden zu Fans unserer Produkte werden, und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir sind stolz darauf, ein komplettes Portfolio an Bluetooth Produkten anbieten zu können, dank der hervorragenden Unterstützung unserer Kunden und Partner.“ Robert Winterhoff, COO der Ultrasone AG

Ultrasone METEOR ONE – Gaming Headset mit Low Latency

Für das neue Ultrasone METEOR ONE hebt der Hersteller, wie beschrieben, allen voran ein Merkmal ganz besonders hervor, und zwar den latenzarmen Tactical Mode, mit dem Spieler stets akkurat und schnell reagieren können.

Tatsächlich setzt das Ultrasone METEOR ONE auf Bluetooth 5.0 und unterstützt hierbei die Bluetooth Profile A2DP 1.3, AVCTP 1.4, AVDTP 1.3, AVRCP 1.6, GAVDP 1.3, DID 1.3, HFP 1.7, SPP 1.2 und PBAP 1.2. Für die Signalübertragung kommen die Bluetooth Codeces SBC oder AAC zum Einsatz.

Hinzu kommt, dass hier ein Mikrofon vorgesehen ist, um mit Mitstreitern bei Online-Games kommunizieren zu können. Allerdings ist dies nicht wie bei anderen Kopfhörern in die Hörschale integriert, sondern als Bügel-Mikrofon ausgeführt, wobei man dieses aber auch abnehmen kann. Um eine besonders gute Sprachqualität zu garantieren, setzt man übrigens auf ein Dual-Beam-Mikrofon mit Nebengeräusch-Unterdrückung.

Dank modernster Treiber mit 40 mm Durchmesser und Ultrasone S-Logic Technology der neuesten Generation liefert das Ultrasone METEOR ONE nach Angaben des Herstellers beeindruckende Soundtracks für packende Gaming-Erlebnisse bei zugleich räumlich natürlicherer Wiedergabe. Eine Active Noise Cancelling Funktion blendet auf Wunsch Umgebungslärm aus.

Zudem sei erwähnt, dass das neue Ultrasone METEOR ONE über eine RGB LED-Beleuchtung verfügt, das gehört offensichtlich in dieser Produktklasse zum guten Ton…

Desweiteren sei angeführt, dass das Ultrasone METEOR ONE nach IP54 zertifiziert und damit resistent gegenüber Spritzwasser ist, man kann den Kopfhörer also auch abseits der Spielkonsole oder dem PC im Freien einsetzen.

Ausreichend lange Akku-Laufzeit und passiver Betrieb

Gamer müssen keine Pausen mehr machen, so Ultrasone AG, denn das Ultrasone METEOR ONE liefere mit seinem 550 mAh Lithium-Ionen-Akku 15 Stunden Spielspaß am Stück. Danach kann man mit der beiliegenden Kabelverbindung (3,5 mm Stereo Mini-Klinke) ohne Einschränkungen weiterspielen. Fürs Laden bietet das Ultrasone METEOR ONE einen USB-C Port, wobei ein USB-A auf USB-C Kabel Teil des Lieferumfangs ist. Das Laden nehme in etwa zwei Stunden in Anspruch.

Simple Bedienung

Natürlich stehen direkt am Kopfhörer Bedienelemente zur Verfügung, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Neben dem Hauptschalter, der auch zum Pairing dient, findet man Taster zur Lautstärke- und Wiedergabe-Steuerung und auch die RGB LED-Beleuchtung lässt sich einstellen.

Hoher Tragekomfort

Da ein Kopfhörer wie das neue Ultrasone METEOR ONE Wireless Gaming Headset zumeist über viele Stunden hinweg genutzt wird, ist ein hoher Tragekomfort natürlich entscheidend. So führt der Hersteller allen voran das geringe Gewicht von lediglich 230 g als wesentlicher Faktor in diesem Bereich an, ebenso die extrem weichen Memory Foam Ohrpolster.

Um das Ultrasone METEOR ONE Wireless Gaming Headset stets mit dabei zu haben, lässt es sich natürlich zusammen klappen.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Ultrasone METEOR ONE Wireless Gaming Headset soll ab sofort im Fachhandel zur Verfügung stehen. Der Hersteller gibt für diese Lösung einen empfohlenen Verkaufspreis von € 199,- an.

Wir meinen…

Der Spielemarkt wird für Hersteller im Bereich Kopfhörer immer interessanter, dies beweist auch das neue Ultrasone METEOR ONE Wireless Gaming Headset des bayerischen Spezialisten Ultrasone AG. Im Rahmen einer Offensive rund um Bluetooth Kopfhörer darf auch ein derartiges Gaming Headset offenbar nicht fehlen, wobei man hierbei betont, auf klassische Tugenden des Unternehmens wie einen hervorragenden Klang ebenso auf für Gamer besonders relevante Ausstattungsmerkmale gesetzt zu haben.

