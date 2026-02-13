In aller Kürze Unison Research präsentiert mit dem Unison Research Unico PRE v2 und dem Unison Research Unico DM v2 eine neue Vor-/Endstufenkombination der Unison Research Unico Series. Hybrid-Technik, Dual-Mono-Architektur, Class A-AB und integrierter DAC kennzeichnen den Neustart der Serie.

Wenn Tradition nicht Stillstand bedeutet – Unison Research war nie eine Marke für technische Effekthascherei. Das Unternehmen aus Treviso kann etwa die Unison Research Unico Series vorweisen, die für jene besondere Mischung aus Röhrencharakter und Transistorkontrolle steht, die viele Hörer als musikalisch, körperhaft und zugleich souverän beschreiben würden und die als beispielhaft für die Philosophie des Unternehmen A.R.I.A. Advanced Research in Audio bezeichnet werden kann. Mit der v2-Generation wird dieses Konzept nicht einfach fortgeführt – es wird strukturell neu definiert. Unison Research Unico PRE v2 und Unison Research Unico DM v2 markieren laut Hersteller den offiziellen Start einer neuen Ära, die sich in einer neuen Designsprache und einer weiterentwickelten technischen Plattform innerhalb der Serie niederschlägt. Das Ergebnis ist kein nostalgisches Hybrid-Konzept, sondern eine moderne Vor-/Endstufen-Kombination mit klarer Systemlogik.

Unison Research Unico PRE v2

Vollsymmetrischer Hybrid-Vorverstärker ohne globale Gegenkopplung

Dual-Mono-Architektur

Zwei ECC83 / 12AX7 Gold Lion Röhren in Class A

Integrierter DAC mit Sabre ES9018K2M

Integrierte MM/MC-Phonostufe mit passiver RIAA

Lautstärkeregelung in 0,5-dB-Schritten

Zwei Subwoofer-Ausgänge und Loop-Funktion

Unison Research Unico DM v2

Hybrid-Endstufe in echter Dual-Mono-Ausführung

Zwei ECC82 / 12AU7 Gold Lion Röhren

Neue Class A-AB-Endstufe mit A.S.H.A.-Technologie

Drei MOSFET-Paare pro Kanal

220 W an 8 Ohm, 340 W an 4 Ohm

650 W im Brückenbetrieb

Separate 750 VA Ringkerntransformatoren je Kanal

Unison Research Unico PRE v2 – Die Kommandozentrale

Der Unison Research Unico PRE v2 ist kein minimalistischer Purist, sondern eine Schaltzentrale für moderne High-End-Systeme. Seine Architektur ist vollständig symmetrisch aufgebaut und folgt konsequent einem Dual-Mono-Konzept. Beide Kanäle werden getrennt geführt, um maximale Kanaltrennung und stabile Raumabbildung zu gewährleisten.

Zwei ECC83 / 12AX7 Gold Lion Röhren arbeiten in der ersten Verstärkungsstufe in Class A. Sie definieren den tonalen Charakter – nicht als romantisierende Weichzeichnung, sondern als kontrollierte, fein strukturierte Textur. Die nachfolgenden Transistorstufen sorgen für Stabilität, Dynamik und Präzision.

Bemerkenswert ist der Verzicht auf globale Gegenkopplung. Dieses Design soll laut Hersteller eine besonders natürliche Signalverarbeitung ermöglichen. In der Praxis bedeutet das: hohe Transparenz bei gleichzeitig organischem Fluss.

Präzision bei der Lautstärke

Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein hochwertiges, widerstandsbasierendes System mit 0,5-dB-Schritten. Gerade bei leisen Pegeln zeigt sich der Vorteil dieser feinen Abstufung – das Klangbild bleibt stabil, die Balance zwischen den Kanälen exakt.

Digital und Analog unter einem Dach

Der integrierte DAC auf Basis des Sabre ES9018K2M verarbeitet über USB Signale bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis DSD256. Hinzu kommen zwei S/PDIF koaxial und zwei Toslink-Eingänge. Damit lässt sich vom Streaming-Transport bis zum CD-Laufwerk nahezu jede digitale Quelle integrieren.

Analogseitig bietet der PRE v2 mehrere Line-Eingänge in Cinch und XLR sowie eine integrierte MM/MC-Phonostufe mit passiver RIAA-Entzerrung. Die Anpassung von Last und Verstärkung erfolgt rückseitig, was eine saubere Integration unterschiedlichster Tonabnehmer ermöglicht.

Zwei Subwoofer-Ausgänge, Line In/Line Out sowie ein 12 V Trigger runden das Bild ab. Der PRE v2 versteht sich klar als Systemzentrale – nicht als Nischenkomponente.

Unison Research Unico DM v2 – Leistung mit Feingefühl

Die Endstufe Unison Research DM v2 verfolgt ein ebenso konsequentes Konzept. Jeder Kanal verfügt über einen eigenen 750 VA Ringkerntransformator. Das ist kein kosmetisches Detail, sondern Grundlage für stabile Stromlieferfähigkeit und saubere Kanaltrennung.

In der Eingangsstufe arbeiten zwei ECC82 / 12AU7 Gold Lion Röhren in Pure Class A. Sie bilden die tonale Signatur. Danach übernimmt eine dreistufige Verstärkungsarchitektur mit drei parallel geschalteten MOSFET-Paaren pro Kanal.

A.S.H.A. Technology und die neue Class A-AB-Architektur

Mit der sogenannten A.S.H.A.-Technology führt Unison Research eine neu definierte Class A-AB-Ausgangsstufe ein. Ziel ist es, die klanglichen Eigenschaften von Class A – Geschmeidigkeit, Kontinuität, Feindynamik – mit der Effizienz und Leistungsfähigkeit von Class AB zu kombinieren.

220 W an 8 Ohm und 340 W an 4 Ohm stehen im Stereo-Betrieb bereit. Im Brückenmodus sind es 650 W. Diese Leistungsdaten sind keine akademischen Werte, sondern ein klares Signal: Der DM v2 ist auch für komplexe, stromhungrige Lautsprecher ausgelegt.

Gestaltung: Italienische Handschrift

Beide Geräte präsentieren sich mit einer 15 mm starken Aluminium-Front und einem umlaufenden 2 mm Aluminium-Deckel. Oberflächen in Midnight Black oder Velvet Gold sowie Holzdetails zitieren frühere Unico-Modelle, ohne nostalgisch zu wirken.

Ein kleines, aber charakterstarkes Detail: Das Markenlogo fungiert als Ein-/Ausschalter – Design und Funktion verschmelzen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Unison Research Unico PRE v2 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 5.899,-. Der Unison Research Unico DM v2 ist ebenfalls ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 8.499,-.

Fazit – Hybrid in modernster Form

Mit Unison Research Unico PRE v2 und Unison Research Unico DM v2 präsentiert Unison Research keine bloße Modellpflege, sondern eine konsequent weiterentwickelte Vor-/Endstufen-Kombination mit klarer Systemphilosophie. Der PRE v2 verbindet Röhrencharakter, präzise Lautstärkeregelung, DAC und Phonostufe zu einer vielseitigen Schaltzentrale, während der DM v2 mit Dual-Mono-Aufbau, A.S.H.A.-Technologie und hoher Stromlieferfähigkeit auch anspruchsvolle Lautsprecher souverän kontrollieren soll. Gemeinsam markieren sie eine neue, technisch selbstbewusste Generation der Unico Series.

Produkt Unison Research Unico PRE v2 und Unison Research Unico DM v2 Preis Unison Research Unico PRE v2 € 5.899,-

Unison Research Unico DM v2 € 8.499,-

Technische Daten

Produkt Unison Research Unico PRE v2 Einordnung Hybrid-Vorverstärker mit DAC und Phonostufe Röhren 2 × ECC83 / 12AX7 Gold Lion Architektur Vollsymmetrisch, Dual-Mono, 0 dB Global Feedback Analoge Eingänge 3 × Line RCA, 3 × Line XLR, 1 × Phono MM/MC, 1 × Line In Digitale Eingänge 1 × USB, 2 × Toslink, 2 × S/PDIF koaxial USB PCM bis 32 Bit und 384 kHz, DSD bis DSD256 Ausgänge 2 × RCA, 1 × XLR, Dual Subwoofer Out, Line Out, 12 V Trigger Abmessungen 45 × 43 × 14 cm Gewicht 11 kg

Produkt Unison Research Unico DM v2 Einordnung Hybrid-Stereo-Endstufe Röhren 2 × ECC82 / 12AU7 Gold Lion Ausgangsleistung 220 W an 8 Ω, 340 W an 4 Ω Mono-Betrieb 650 W an 8 Ω Architektur Dual-Mono, Class A-AB (A.S.H.A.) Netzteil 2 × 750 VA Ringkerntransformator Lautsprecheranschlüsse 4 + 4 Polklemmen für Bi-Wiring

