In aller Kürze UniVicoustic ist ein wegweisendes Joint Venture zwischen Vicoustic (Portugal) und United Acoustic Private Limited (Indien). Die Allianz vereint europäisches Akustik-Design mit industrieller Produktionsmacht für das weltweite Projektgeschäft. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit und patentierter VMT-Technologie bietet UniVicoustic High-End-Lösungen für die Bereiche Office, Hospitality, Pro Audio und privates Interior Design in über 70 Ländern.

Es ist eine Allianz, die weit über die Grenzen klassischer Akustik-Lösungen für die unterschiedlichsten Aufgaben hinausreichen soll, da man die Thematik optimaler Raum-Akustik viel stärker als bislang in den verschiedensten Bereichen in den Fokus rücken möchte. Wenn der portugiesische Akustik-Pionier Visound Acústica SA mit der Marke Vicoustic und der indische Fertigungs-Spezialist United Acoustic Private Limited ihre Kräfte bündeln, entsteht mehr als nur ein neues Unternehmen, so das vielsagende Versprechen der Partner. Es entsteht eine Antwort auf eine der drängendsten Fragen moderner Architektur: Wie lassen sich perfekte akustische Bedingungen in einer Welt schaffen, die immer lauter wird, ohne dabei Kompromisse bei Design oder ökologischem Fußabdruck einzugehen? Das neue Joint Venture UniVicoustic markiert den Beginn einer Ära, in der High-End-Akustik den Sprung aus der Nische in das großvolumige Projektgeschäft von Hotellerie, Gastronomie, modernen Arbeitswelten, dem professionellen Audio-Sektor, aber auch der Architektur und Interieur-Design im privaten Umfeld vollzieht.

Key Facts

Strategische Allianz: Joint Venture zwischen Visound Acústica SA und damit der Marke Vicoustic (Porto, Portugal) und United Acoustic Pvt. Ltd. (Gujarat, Indien)

Globale Skalierung: Kombination aus europäischer R&D-Exzellenz und massiver indischer Industriekapazität

Ganzheitliches Portfolio: Lösungen für Office-Landschaften, Hospitality (Hotellerie/Gastronomie), Pro Audio und gehobenen Wohnbau

VMT-Technologie: Patentierte Verfahren zur optischen Veredelung von Akustik-Elementen bei maximaler Wirksamkeit

Nachhaltigkeit als DNA: Einsatz von 100 % recycelbaren PET-Verbundstoffen mit höchsten Zertifizierungen (Indoor Advantage Gold)

Wenn Vision auf Verantwortung trifft – Die Architekten der Allianz und wer steckt dahinter?

Hinter UniVicoustic stehen zwei Unternehmen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und sich doch perfekt ergänzen. Auf der einen Seite steht Vicoustic aus Porto. Unter Audiophilen und Studio-Profis gilt das Unternehmen seit Jahren als die Instanz für ästhetische Raumoptimierung. Vicoustic hat die Akustik „wohnzimmertauglich“ gemacht und mit der patentierten VMT-Technologie (Virtual Material Technology) bewiesen, dass ein Hochleistungs-Absorber wie Sichtbeton, edles Holz oder Carrara-Marmor aussehen kann.

„Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit United Acoustic Private Limited, um die akustische Branche auf ein neues Niveau technischer Meisterschaft zu heben. Diese Partnerschaft verstärkt unsere gemeinsamen Stärken und stellt sicher, dass unsere Marke eine treibende Kraft für Innovation und Exzellenz in der Akustik bleibt.“ Cesar Carapinha, Gründer und CEO von Vicoustic

Auf der anderen Seite steht United Acoustic Private Limited, ein Kraftzentrum der indischen Industrie und Teil der traditionsreichen United Group. Unter der Führung von Shabbir und Idris Rajkotwala hat sich das Unternehmen in Gujarat darauf spezialisiert, Nachhaltigkeit industriell skalierbar zu machen. United Acoustic beherrscht die Kunst, Millionen von recycelten PET-Flaschen in hochwertige Akustik-Vliese zu verwandeln – in Kapazitäten, die für globale Hotel-Rollouts oder riesige Office-Komplexe weltweit unerlässlich sind.

„Unsere Entscheidung, in Vicoustic zu investieren, spiegelt unser Vertrauen in deren Technologie, ihre Mitarbeiter und ihr globales Potenzial wider. Mit UniVicoustic bauen wir eine weltweit relevante Marke auf, die Projekte über Kontinente hinweg mit Beständigkeit, Qualität und Verantwortung bedienen kann.“ Shabbir Rajkotwala, Gründer und Geschäftsführer von United Acoustic

Vom HiFi-Studio zum globalen Projektgeschäft

Das Ziel von UniVicoustic ist klar definiert: Die Demokratisierung exzellenter Akustik. Während früher oft nur das High-End-Heimkino oder das Tonstudio von professioneller Planung profitierte, adressiert das Joint Venture nun gezielt den B2B-Sektor. In der modernen Hotellerie entscheidet die akustische Atmosphäre über den Wohlfühlfaktor des Gastes; in modernen Büros ist die Lärmreduktion der Schlüssel zur Konzentration und Gesundheit der Mitarbeiter.

UniVicoustic bietet hierfür schlüsselfertige Konzepte. Dank der industriellen Power von United Acoustic können Architekten und Planer nun auf Materialien zurückgreifen, die nicht nur akustisch überlegen und optisch wandelbar sind, sondern auch strengste ökologische Kriterien erfüllen. Die Paneele sind langlebig, sicher, und fördern ein gesundes Raumklima – ein unschätzbarer Vorteil im modernen Projektgeschäft.

Die Zukunft ist grün und präzise

Das Joint Venture nutzt die vertikale Integration perfekt aus: Die Forschung und das preisgekrönte Design kommen aus Portugal, die hocheffiziente, ressourcenschonende Produktion erfolgt in Indien. Mit einem Vertriebsnetz in über 70 Ländern ist UniVicoustic bereits heute ein Global Player, der beweist, dass „Made in India“ und „Designed in Europe“ die Formel für den neuen weltweiten Standard in der Raumakustik sein können.

Fazit

Mit UniVicoustic verschmelzen zwei Welten zu einer neuen Einheit. Es ist die seltene Kombination aus der Leidenschaft für perfekten Klang und der Vernunft industrieller Nachhaltigkeit. Langfristig kann das bedeuten: optimale Raum-Akustik ist kein kostspieliges, exklusives Unterfangen mehr, sondern ein gestalterisches Statement, das in jedem Umfeld – vom Konferenzraum bis zum privaten Hörraum – für Ruhe, Klarheit und Ästhetik sorgen kann.

Thema UniVicoustic Joint Venture – United Acoustic und Vicoustic bündeln Kräfte Visound Acústica SA

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Über Visound Acústica SA

Quelle Visound Acústica SA