In aller Kürze Die Vertere LunA Dedicated DC Power Supply ist ein lineares Netzteil für kompatible Vertere Plattenspieler und Motorsteuerungen, das auf eine besonders saubere und stabile Gleichstromversorgung ausgelegt ist. Für Analog-Fans ist sie als gezieltes Upgrade interessant, weil sie bessere Arbeitsbedingungen für die Motorsteuerung schaffen und damit Ruhe, Präzision und Struktur in der Wiedergabe fördern soll.

Vertere Limited versteht es seit Jahren, den analogen Signalweg nicht nur als Summe einzelner Komponenten, sondern als fein austariertes Gesamtsystem zu betrachten. Genau in diesem Umfeld ist auch die neue Vertere LunA Dedicated DC Power Supply einzuordnen, denn sie richtet sich an all jene, die aus einem bereits hochwertigen Laufwerk noch mehr Ruhe, Präzision und Stabilität herausholen wollen. Im Mittelpunkt steht also kein spektakuläres Einzelmerkmal, sondern ein Baustein, der dort ansetzt, wo in der Praxis oft unterschätzt wird, wie entscheidend eine saubere Versorgung für die Qualität der Musikwiedergabe tatsächlich ist.

Key Facts

Lineares Netzteil für kompatible Vertere Laufwerke und Motorsteuerungen

Entwickelt für Vertere DG-1, DG-1 S, DG-X sowie Tempo Motorsteuerung

Schaltungskonzept aus der Netzteilsektion der Vertere Imperium Motorsteuerung abgeleitet

Geregelte Ausgangsspannung von 30 V DC bei 4,5 A

Ringkerntransformator und besonders störungsarme DC-Schaltung

Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit Stahlchassis

Erhältlich in Silber und Schwarz

Ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von € 1.498,- verfügbar

Sauberer Gleichstrom als unterschätzter Schlüssel

Auf den ersten Blick mag ein externes Netzteil wie ein Zubehör wirken, das vor allem in sehr ambitionierten Ketten eine Rolle spielt. Tatsächlich ist seine Bedeutung jedoch weit grundsätzlicher. Gerade bei einem Plattenspieler mit externer Motorsteuerung entscheidet die Qualität der Stromversorgung mit darüber, wie stabil der Antrieb arbeitet, wie präzise Regelprozesse ablaufen und wie wirksam unerwünschte Störungen unterdrückt werden. Die Vertere LunA Dedicated DC Power Supply ist somit nicht als beiläufige Ergänzung gedacht, sondern als funktional klar definierte Komponente für eine möglichst konstante und saubere Gleichstromversorgung.

Für den Hörer bedeutet das in der Praxis vor allem eines: bessere Voraussetzungen für einen ruhigeren, stabileren Betrieb des Laufwerks. Wo der Motor präziser kontrolliert werden kann, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass kleinste Unsauberkeiten im Timing oder zusätzliche Störeinflüsse das Klangbild beeinträchtigen. Solche Verbesserungen wirken selten spektakulär auf dem Papier, können im Alltag aber genau jene Ruhe, Ordnung und Selbstverständlichkeit in der Wiedergabe schaffen, die anspruchsvolle Analog-Fans suchen.

Foto © Vertere Limited | Vertere LunA Dedicated DC Power Supply Foto © Vertere Limited | Vertere LunA Dedicated DC Power Supply Foto © Vertere Limited | Vertere LunA Dedicated DC Power Supply

Ableger der Imperium-Technologie

Vertere verweist darauf, dass die Schaltungen des LunA aus der Netzteilsektion der Imperium Motorsteuerung abgeleitet wurden. Das ist insofern bemerkenswert, als hier Know-how aus einem höher positionierten Entwicklungsumfeld in eine Lösung übertragen wird, die für mehrere bestehende Modelle der Marke nutzbar gemacht wird. Der Anspruch ist also nicht, irgendein externes Netzteil anzubieten, sondern eine Lösung, die sich organisch in die eigene Produktarchitektur einfügt.

Kompatibel ist die Vertere LunA Dedicated DC Power Supply laut Hersteller mit den Modellen Vertere DG-1, Vertere DG-1 S und Vertere DG-X. Hinzu kommt die Eignung für die Vertere Tempo Motorsteuerung, die wiederum in Verbindung mit weiteren Laufwerken der MG-, SG- und RG-Baureihen eingesetzt werden kann. Damit adressiert das neue Netzteil nicht nur Einsteiger in die Vertere-Welt, sondern auch Nutzer anspruchsvollerer Plattformen, die gezielt an einem neuralgischen Punkt ihres Setups nach einer Optimierung suchen.

Wenn Stromversorgung hörbar relevant wird

Gerade im Analog-Bereich werden mechanische Präzision und die Qualität des Tonabnehmers oft ausführlich diskutiert, die Versorgung der Elektronik hingegen bleibt im Hintergrund. Dabei benötigen Mikroprozessoren, Regelstufen und Verstärkerschaltungen eine möglichst störungsfreie und belastbare Versorgung, um konstant und präzise arbeiten zu können. Genau an diesem Punkt setzt die Vertere LunA Dedicated DC Power Supply an. Sie stellt eine geregelte 30 Volt Gleichspannung bereit und liefert bis zu 4,5 Ampere, womit genügend Reserven für die vorgesehenen Anwendungen vorhanden sein sollen.

Entscheidend ist dabei weniger die nackte Zahl als die Art, wie diese Versorgung bereitgestellt wird. Vertere setzt auf eine lineare interne Stromversorgung, einen Ringkerntransformator, eine besonders störungsarme DC-Schaltung und eine präzise Spannungsregelung. Hinzu kommt ein sorgsam optimiertes Layout, das auf geringe Störeinflüsse und hohe Stabilität ausgelegt ist. Für den praktischen Einsatz bedeutet das: Die angeschlossene Motorsteuerung soll unter besseren Bedingungen arbeiten können, was wiederum die Grundlage für ein stabileres Laufverhalten und eine sauberere Signalgewinnung schafft.

Entwickelt im System, gedacht für das System

Interessant ist auch der Hinweis, dass das LunA im Kontext eines kompletten Referenzsystems entwickelt wurde. Dieser Ansatz ist typisch für Hersteller, die nicht bloß Einzelprodukte auf den Markt bringen, sondern die Wechselwirkungen im gesamten Setup mitdenken. Im Fall der Vertere LunA Dedicated DC Power Supply soll genau das sicherstellen, dass sie mit allen kompatiblen Komponenten ein schlüssiges Upgrade darstellt und nicht bloß theoretische Vorteile verspricht.

In der Praxis ist das vor allem für jene Nutzer relevant, die ihre Analogkette gezielt verfeinern wollen, ohne gleich das gesamte Laufwerk zu wechseln. Ein dediziertes Netzteil kann hier ein vergleichsweise eleganter Schritt sein, weil es vorhandene Hardware aufwertet, ohne den gewohnten Aufbau grundlegend zu verändern. Vertere weist zudem darauf hin, dass sich das Potenzial des Netzteils mit passenden Netzkabeln aus eigenem Haus weiter ausreizen lassen soll. Unabhängig davon bleibt der Kern der Lösung aber klar erkennbar: Die Stromversorgung wird als aktiver Qualitätsfaktor verstanden und nicht bloß als technische Pflichtübung.

Mehr Struktur, mehr Ruhe, mehr Zugang zur Musik

Aus klanglicher Sicht zielt ein solches Upgrade typischerweise nicht auf Effekte, sondern auf Verfeinerung. Wenn ein Laufwerk souveräner und störungsärmer arbeitet, äußert sich das meist in einem aufgeräumteren Klangbild, präziserer Feindynamik und besserer Nachvollziehbarkeit musikalischer Strukturen. Genau dort setzt die Vertere LunA Dedicated DC Power Supply an. Sie will nicht den Charakter eines Laufwerks verändern, sondern dessen vorhandenes Potenzial besser freilegen.

Für den Hörer kann das bedeuten, dass Aufnahmen offener, kontrollierter und in sich schlüssiger wirken. Nicht, weil plötzlich etwas künstlich hinzugefügt wird, sondern weil weniger Unruhe und weniger Störeinfluss den Blick auf das Eigentliche verstellen. Gerade bei analogen Ketten, die mit viel Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann genau das den Unterschied zwischen sehr guter und wirklich fesselnder Wiedergabe ausmachen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Vertere LunA Dedicated DC Power Supply ist ab sofort verfügbar. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 1.498,-.

Fazit – Feinschliff dort, wo er wirklich zählt

Mit der Vertere LunA Dedicated DC Power Supply zeigt das britische Unternehmen Vertere Limited einmal mehr, dass ernsthafte Analogtechnik längst nicht nur aus Laufwerk, Tonarm und Tonabnehmer besteht. Wer die Stromversorgung als integralen Bestandteil des Gesamtsystems versteht, findet hier eine konsequent gedachte Lösung, die genau an einer oft unterschätzten Stelle ansetzt. Für Besitzer kompatibler Vertere Systeme ist das LunA damit kein dekoratives Zubehör, sondern ein technisches Upgrade mit klarer Zielsetzung.

Produkt Vertere LunA Dedicated DC Power Supply Preis € 1.498,-

Technische Daten

Produkt Vertere LunA Dedicated DC Power Supply Charakterisierung Lineares DC-Netzteil für kompatible Vertere Plattenspieler und Motorsteuerungen Kompatibilität Vertere DG-1, Vertere DG-1 S, Vertere DG-X sowie Vertere Tempo Motorsteuerung Netzversorgung 100 bis 120 V oder 220 bis 240 V AC, 50/60 Hz Interne Versorgung Linear, intern schaltbar Ausgangsspannung 30 V DC, geregelt Ausgangsstrom 4,5 A Interne Konstruktion Extrem störungsarme DC-Schaltung, Ringkerntransformator, präzise Spannungsregelung, vergoldete Platine Gehäuse Aluminiumlegierung, Stahlchassis Kabel 1,45 m Ausführungen Silber oder Schwarz Abmessungen 195 x 135 x 54 mm Gewicht 1,0 kg

Marke Vertere Limited Hersteller Vertere Limited Vertrieb Beat Audio GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Vertere Limited